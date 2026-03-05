Quantensprung für LCD-Technologie: LG präsentiert Micro RGB evo TV auf der LG Convention 2026

LG Electronics (LG) präsentiert auf der LG Convention in Frankfurt sein neues LCD-TV-Line-up für das Jahr 2026. Im Fokus steht dabei vor allem der LG Micro RGB evo TV (Modell MRGB96). Das neue Flaggschiff im LCD-Bereich wurde bereits mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet und bietet dank fortschrittlicher RGB-LED-Technologie eine deutlich präzisere Bildsteuerung. Abgerundet wird das Portfolio durch die neuen Generationen der QNED- und Nano UHD-TV-Serien.

Micro RGB evo: Präzision auf OLED-Niveau

Mit dem MRGB96 gelingt LG ein signifikanter Technologiesprung gegenüber herkömmlichen MiniLED-Displays. Das Gerät nutzt die kleinsten einzelnen RGB-LEDs, die je in einem LG TV verbaut wurden. Der entscheidende Vorteil: Jede dieser mikroskopisch kleinen LEDs lässt sich mit einer Präzision ansteuern, die bisher nur OLED-Panels vorbehalten war. Ermöglicht wird diese Leistung durch den α (Alpha) 11 AI-Prozessor der dritten Generation. Dank seiner enormen Rechenleistung und der neuen Dual AI Engine ist der Chip in der Lage, zwei Aufgaben gleichzeitig anstatt nacheinander zu bearbeiten. Das Ergebnis sind Bilder von beeindruckender Schärfe, die dennoch absolut natürlich und ausgewogen wirken.

Farben und Kontraste in neuer Dimension

Der Micro RGB evo setzt auch bei der Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Die Technologie RGB Primary Color Ultra sorgt dafür, dass das gesamte Farbspektrum abgedeckt wird. Laut Intertek-Zertifizierung erreicht der TV 100 Prozent der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB – ein Wert, der selbst für professionelle Bildbearbeitung und anspruchsvollste HDR-Kino-Anwendungen neue Möglichkeiten eröffnet. Ergänzt wird diese Farbbrillanz durch Micro Dimming Ultra. Die Technologie steuert über tausend Dimming-Zonen punktgenau an, um tiefstes Schwarz direkt neben strahlendem Weiß darzustellen. So werden selbst feinste Details in dunklen Schatten oder hellen Lichtern sichtbar.

Intelligenz für den Alltag

Wie das OLED-Line-up profitiert auch der Micro RGB evo von der neuen Multi-AI-Plattform. Durch die Integration von Microsoft Copilot und Google Gemini wird der Fernseher zum intelligenten Assistenten, der komplexe Anfragen versteht und beantwortet. Die webOS-Plattform bietet dank Voice ID und personalisiertem „My Page“-Startbildschirm jedem Familienmitglied direkten Zugriff auf favorisierte Inhalte und Apps.

Breites Portfolio: Neue QNED und Nano UHD TVs

Neben dem technologischen Vorreiter MRGB96 erneuert LG auch sein breites Angebot an Premium-LCDs. Die neuen LG QNED und Nano UHD TV Serien bieten auch 2026 wieder zahlreiche Innovationen, wie beispielsweise die Dynamic QNED Color Pro für lebendige Farben und hohe Helligkeit. Sie sind in einer Vielzahl von Größen von 43 Zoll bis hin zu ultragroßen Diagonalen mit 115 Zoll erhältlich.

Wie gewohnt garantiert LG im Rahmen des webOS Re:New-Programms Software-Updates für die nächsten vier Jahre, sodass Nutzer auch langfristig von neuen Funktionen profitieren.

Eine genaue Aufstellung des neuen LG LCD TV Line-ups inklusive UVPs und Markteinführungsterminen finden Sie hier zum Download. Bildmaterial finden Sie zudem hier.