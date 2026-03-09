LG Electronics (LG) baut sein Angebot im Bereich gewerbliche Wäschereitechnik aus: Ab Juni 2026 ist die großvolumige Range „LG Professional Laundry“ in Deutschland erhältlich. Die Produkte wurden auf der LG Convention 2026, die am 5. und 6. März im Deutsche Bank Park Frankfurt stattfand, erstmalig präsentiert. Mit dem Portfolio-Ausbau erweitert LG sein Angebot um Lösungen für das Premiumsegment der gewerblichen Wäschereitechnik und intensiviert die Marktexpansion in Europa.

Bewährtes Fundament im Semi-Segment

LG ist im deutschen Markt bereits mit semi-professionellen Frontlader-Geräten – darunter die Serien „Giant“ und „Titan“ – vertreten, die unter anderem in Waschsalons, Mehrparteienhäusern oder kleineren hausinternen Wäschereien zum Einsatz kommen. Diese Geräte stehen für eine energie- und wassersparende Leistung, ein geräusch- und vibrationsarmes Reinigen sowie eine zuverlässige Schleudertechnologie. Auf dieser Basis erweitert LG nun sein Angebot um großvolumige Geräte, die auf anspruchsvolle, gewerbliche Nutzung ausgelegt sind.

LG Professional Laundry richtet sich insbesondere an Betriebe mit hohem Wäscheaufkommen und eigener Wäscherei, etwa Hotels, Krankenhäuser sowie Pflege- und Senioreneinrichtungen. Zum Line-up gehören Waschmaschinen mit 20, 25 und 30 kg Kapazität, Wärmepumpentrockner mit 25 und 30 kg Kapazität sowie Waschtrockner als All-in-one-Lösung (bis 25 kg Waschen und 16 kg Trocknen).

KI-gestützte Optimierung für hohe Auslastung

Zentrales Element von LG Professional Laundry ist eine KI-gestützte Prozesssteuerung: Die Geräte erkennen Beladungsbedingungen und optimieren Programme, um Waschen und Trocknen im gewerblichen Alltag effizienter zu gestalten. Zusätzlich sorgt eine präzise Erfassung von Trommelbewegung und Vibrationen für eine stabilere Bewegungssteuerung – mit dem Ziel, Zykluszeiten auch bei schweren Beladungen zu reduzieren. Für Betreiber, die Prozesse möglichst schlank organisieren wollen, bieten die Waschtrockner einen durchgängigen Ablauf ohne Umladen: Ein kompletter Wasch- und Trocknungsprozess ist – je nach Programm und Einsatzbedingungen – in ca. 60 Minuten möglich.

Abluftfreie Wärmepumpentrocknung und Ressourceneffizienz

Mit Blick auf Energieeffizienz und Installationsflexibilität setzt LG bei LG Professional Laundry auf Wärmepumpentrockner mit Inverter-Technologie. Die Geräte nutzen Niedertemperatur-Entfeuchtung, was im Vergleich zu klassischen Heizsystemen eine höhere Effizienz ermöglicht und gleichzeitig Textilien schont. Die abluftfreie Bauweise kommt ohne Abluftschlauch aus und erleichtert so die Integration in Gebäuden oder Räumen, in denen Abluftkanäle nur schwer realisierbar sind.

Während die Dual-Inverter-Wärmepumpentechnologie Trocknungszeiten und Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Geräten signifikant reduzieren kann, wird auch beim Waschen auf die Ressourcen geachtet: Ein Doppelspülsystem verteilt Wasser gezielt und gleichmäßig auf die Wäsche und kann den Wasserverbrauch je nach Programm und Beladung deutlich senken.

Hygiene, Wartung und Vernetzung für modernes Wäsche-Management

Für professionelle Umgebungen spielen Hygiene und Verfügbarkeit eine zentrale Rolle. LG Professional Laundry unterstützt dies unter anderem mit Trommel- und Tiefenreinigung. Der Hochtemperatur-Hygienezyklus, durch Intertek zertizifiert, kann 99,99 Prozent der Keime reduzieren. Für den Dauereinsatz sind zudem Wartungs- und Serviceaspekte integriert – _etwa reinigungsunterstützende Funktionen für den Wärmetauscher, frontseitige Wartungsmöglichkeiten sowie proaktive Benachrichtigungen bei potenziellen Störungen; auch die Installation ist auf den professionellen Alltag ausgelegt, beispielsweise mit integrierter Vorrichtung für den Transport mit einem Gabelstapler.

Für ein modernes, planbares Gerätemanagement setzt LG auf Connectivity-Funktionen wie FOTA (Firmware Over-The-Air) für automatische Software-Updates sowie Status-, Alarm- und Serviceinformationen. Sie machen Wartung und Betrieb transparenter und Ausfallzeiten planbarer. Auch bei den semi-professionellen Frontladern unterstützt je nach Einsatzmodell „LG Laundry Team“.