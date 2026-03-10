LG Electronics präsentiert auf der LG Convention das Produktportfolio für 2026

Am 5. und 6. März öffnete die LG Convention 2026 ihre Tore im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Rund 1.000 Gäste folgten der Einladung zur jährlichen Hausmesse, auf der LG Electronics (LG) Fachhändlern, Partnern und Medienvertretern sein Produktportfolio für das Jahr 2026 präsentierte. Die Innovationen aller Kategorien stehen dabei unter einem gemeinsamen Vorzeichen: Technologie, die das Leben der Menschen spürbar bereichert – ganz im Sinne von „Life's Good“.

Home Appliance Solution: Smart, effizient und designstark

LG setzt 2026 bei den B2C-Haushaltsgeräten weiterhin auf das perfekte Zusammenspiel von KI, Energieeffizienz und zeitgemäßem Design. Im Waschbereich sticht das Duo der X-Serie aus Waschmaschine (F4WX809YC) und Wärmepumpen-Trockner (RT90X8C) hervor. Beide Geräte überzeugen mit personalisierter Bedienung durch das neue Easy Touch-Bedienkonzept und intelligenter Technologie: AI Wash mit AI DD® wählt automatisch den optimalen Waschgang, sanfte Trommelbewegungen reduzieren die Abgabe von Mikroplastik – und dank LG ThinQ® lassen sich beide Geräte nahtlos per App vernetzen und. Zudem präsentiert LG den WashTower, die platzsparende All-in-One-Kombi, in zwei neuen Trendfarben: Green/Beige und Weiß.

Bei den Kühlgeräten stehen die InstaView® Modelle GBG5160CEV und GSGE91EVAC mit ihrem charakteristischen Glasfront-Konzept im Fokus: Zweimaliges Klopfen erlaubt einen Blick hinein, ohne die Tür zu öffnen. Für alle, die maximale Küchenflexibilität suchen, bietet der GBBW726AEV im integrierten Fit Design und mit maximaler Kapazität eine Antwort: mit nur 4 mm Wandabstand vollintegrierbar oder freistehend, bis zu 466 Litern Kapazität und FreshConverter+® für optimale Lebensmittelfrische.

Wallpaper-Comeback, LCD-Quantensprung und modularer Sound

Das Highlight des TV-Portfolios 2026 ist die Rückkehr des Wallpaper-Designs: Der ultraflache LG OLED evo W6 ist mit nur 9,9 mm Tiefe der weltweit dünnste True Wireless OLED TV – kabellos verbunden über die Zero Connect Box. Dank revolutionärer Hyper Radiant Color Tech liefert er eine bis zu 3,9-fach höhere Helligkeit als konventionelle OLEDs. Der neue α11 AI-Prozessor Gen3 sorgt in Echtzeit für brillante Bildqualität. Dazu kommt mit webOS 26 erstmals eine Multi-AI-Plattform mit Google Gemini und Microsoft Copilot direkt im TV.

Im LCD-Segment setzt der Micro RGB evo TV (MRGB96) – CES 2026 Innovation Award Gewinner – neue Maßstäbe: Kleinste RGB-LEDs ermöglichen OLED-ähnliche Ansteuerungspräzision bei vollständiger Farbraumabdeckung.

Beim Sound revolutioniert die neue LG Sound Suite das Heimkino: Mit Dolby Atmos FlexConnect und Peerless-Treibern ermöglicht sie einen modularen und flexiblen Einsatz sowie bis zu 50 flexible Systemkonfigurationen – vom 2.1-Setup bis zum 13.1.7-Kanal-Heimkino.

Dazu kommt die Erweiterung der xboom-Kollektion mit KI-gestützten Bluetooth-Speakern: Rock, Mini, Stage 501 und Blast– erneut mitentwickelt und designed von US-Superstar will.i.am.

Ultraleicht, dual-intelligent und höchste Gaming-Performance

Das neue LG gram Line-up 2026 verbindet mit dem neuen Gehäusematerial „Aerominum“ – getreu dem Claim „Pro Power. Federleicht“ – geringes Gewicht und schlankeres Design mit gesteigerter Robustheit. Inhaltlich steht duale Intelligenz im Fokus: Microsoft Copilot+ für die Cloud trifft auf die gram chat On-Device AI für datenschutzkonformes Offline-Arbeiten. Das Portfolio umfasst unter anderem das gram Pro 16 als leichtestes 16-Zoll-Notebook seiner Klasse sowie das gram Pro 17.

Mit der neuen Markenfamilie LG UltraGear evo definiert LG das Premium-Gaming-Display unter dem Motto „Speed Mode, Studio Detail und GoGiant 52″” grundlegend neu. Das zentrale Versprechen: 5K AI Upscaling direkt im Monitor, unabhängig von der PC-Hardware. Das Lineup umfasst vier Modelle – vom ultragroßen 52-Zoll-5K2K-Monitor bis zum Speed-Champion 27GX790B mit bis zu 720 Hz – und macht damit deutlich, dass High Resolution und High Speed kein Widerspruch mehr sind.

Passgenaue Wärmepumpen-Lösungen mit Designanspruch

Auch der Bereich LG Eco Solution präsentierte sich auf der LG Convention mit einem eigenen Ausstellungsbereich und stieß bei den Besuchern auf reges Interesse. Im Fokus der Präsentation standen die neuen Innengeräte für die LG THERMA V R290 Monobloc. Mit drei verfügbaren Varianten – der Kontroll-Einheit, der Hydro-Einheit und der Kombi-Einheit – lassen sich die Systeme künftig passgenau auf unterschiedlichste Installations- und Nutzungsszenarien zuschneiden: vom reinen Steuerungskonzept bis zur All-in-One-Lösung. Die neuen Modelle konnten das Fachpublikum auf ganzer Linie überzeugen, da sie nicht nur höchste funktionale Flexibilität bieten, sondern auch optisch glänzen. So verfügen alle drei Einheiten über ein modernes, einheitliches Design und lassen sich dank eines neu integrierten 6,8-Zoll-Farbdisplays mit Touch-Funktion besonders komfortabel und intuitiv bedienen.

Bildmaterial, Pressemeldungen sowie detaillierte Produktübersichten finden Sie im Presskit zur LG Convention 2026.