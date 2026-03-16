LG stellt auf der SHK+E neue Warmwasserspeicher und elektrische Warmwasserbereiter für nachhaltige Heizsysteme vor

Auf SHK+E 2026 rückt LG Electronics (LG) sein Angebot für die Warmwasserbereitung in den Fokus. Im Mittelpunkt stehen Warmwasserspeicher, die auf LGs THERMA V Wärmepumpen abgestimmt sind. Hintergrund ist, dass LG erst kürzlich 100 Prozent der Anteile am norwegischen Warmwasser-Spezialisten OSO übernommen hat, um seine Position im europäischen Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) auszubauen und sich langfristig als führender Anbieter integrierter Heizlösungen zu etablieren. Auf diese Weise wird künftig die Expertise von OSO im Bereich der hocheffizienten Edelstahl-Warmwasserspeicher mit moderner Wärmepumpentechnologie von LG zu besonders nachhaltigen Gesamtsystemen vereint.

Speichertechnik perfekt auf THERMA V-Geräte abgestimmt

LG positioniert seine Warmwasserspeicher als Premiumlösungen, die perfekt auf THERMA V Wärmepumpen abgestimmt sind. Besonderer Kundenvorteil der Integration von Wärmepumpen mit einem indirekt beheizten Speicher ist die effizientere und kostengünstigere Warmwasserbereitung. LG bietet hierfür eine Vielzahl von hochwertigen Produkten an, die alle über Titanlegierungen aus Edelstahl verfügen, um eine zuverlässige Haltbarkeit zu gewährleisten und das Risiko von Leckagen zu verringern. Als Werkstoff kommt hier Edelstahl AISI 444 zum Einsatz, der zusätzliche korrosionsbeständige Eigenschaften bietet und die Rostbildung selbst unter schwierigen Bedingungen minimiert.

Bei der Isolierung setzt LG auf Polyurethanschaum: Er verringert Wärmeverluste und die Dauer von Wiederaufheizzyklen. Zur Wärmeübertragung sind die Warmwasserspeicher mit spiralförmigen Wärmetauschern ausgestattet, die eine besonders große Oberfläche aufweisen. Bei einem 300-Liter-Gerät kann die Oberfläche bis zu 3,1 Quadratmeter betragen. Das führt dazu, dass das Wasser schneller erwärmt wird und das System effizienter arbeitet. LG wird seinen Kunden künftig komplette System-Pakete aus Wärmepumpe, Speicher, Puffertank und dem dazu passenden Innengerät anbieten. Mehrere Anschlüsse erlauben außerdem eine parallele oder serielle Installation. Besonders Smart: Dank des integrierten Planungstools LATS wird die Planung und Errichtung des Systems noch einfacher und präziser.

Elektrische Warmwasserbereiter aus Edelstahl

Ergänzend zu den Speichern stellt LG auf der SHK+E eine breite Palette elektrischer Warmwasserbereiter in zeitlosem Design mit verdeckten Anschlüssen und Ventilen sowie einem integrierten Verbrühschutz vor. Auch bei diesen Geräten kommt der Edelstahl AISI 444 zum Einsatz, um die Wasserqualität zu bewahren und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.

Hauptmerkmale des Standardmodells sind die einfache Installation (alle Rohranschlüsse oben, Steckverbindungen) sowie ein elektrischer Anschluss, wodurch sich das Gerät direkt als Ersatz für bestehende Warmwasserbereiter eignet. Das Wasser kann bei 75 Grad Celsius gespeichert werden, sodass der Tank mehr heißes Wasser für eine längere Nutzung bereitstellt. Übrigens: Für die Anwendungen auf engem Raum bietet LG gezielt Modelle mit besonders schlankem Design, einer 40 mm PUR-Isolierung, Wandhalterung sowie einer eigenen Mischfunktion zum Schutz vor Verbrühungen an.

Besucher der SHK+E in Essen können sich vom 17. bis 20. März 2026 am LG-Messestand (Halle 3, Standnummer 3A02) von den neuen Lösungen im Bereich der Warmwasserbereitung überzeugen.