LG bringt actiongeladenen Arcade-Basketball „NBA Bounce“ auf LG Smart TVs

LG Electronics (LG) erweitert sein TV-Gaming-Angebot in Zusammenarbeit mit Outright Games und Blacknut um das offiziell lizenzierte Arcade-Game „NBA Bounce“. Der Titel ist ab sofort über das LG Gaming-Portal und die LG Apps für Modelle mit webOS 6.0 oder neuer verfügbar1 und bringt rasanten Basketball-Spaß direkt auf den großen Bildschirm.

Das familienfreundliche Spiel bietet schnelle Matches für bis zu vier Spieler im lokalen Multiplayer-Modus sowie diverse Einzelspieler-Optionen. Gamer können aus allen 30 NBA-Teams wählen, Charaktere anpassen und in verschiedenen Modi wie 3-gegen-3, kompletten Saisons oder im actionreichen Party-Modus antreten. Die Steuerung erfolgt dabei unkompliziert per Gamepad oder über eine kompatible Smartphone-App. Wer „NBA Bounce“ über das LG Gaming-Portal erwirbt, erhält zusätzlich das „Retro Party Pack“-DLC mit klassischen Trikots und Effekten sowie einen Steam-Key für den PC2 kostenlos dazu.

Big-Screen-Gaming ohne Konsole: LG baut sein Gaming-Portal weiter aus

Mit dem kontinuierlichen Ausbau seines Gaming-Portals treibt LG die Evolution des Big-Screen-Gamings weiter voran. Das Portal bietet mittlerweile Zugriff auf über 4.000 Cloud-Spiele und rund 900 webbasierte Titel für alle Altersgruppen und Skill-Level. Dank der stetig wachsenden Spielebibliothek und der Unterstützung riesiger Bildschirmdiagonalen von 100 Zoll und mehr bei aktuellen Smart-TV-Modellen können Nutzer direkt in immersive Gaming-Welten eintauchen – ganz ohne zusätzliche Konsole, PC oder lästige Downloads.

1 NBA Bounce ist auf LG Smart TVs und Monitoren mit webOS 6.0 und neuer in 58 Ländern verfügbar: Kambodscha, Georgien, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Jordanien, Malaysia, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Thailand, Marokko, Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland (Republik), Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Kanada, Mexiko, USA, Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru.

2 Regionale Abweichungen möglich.