LG WashTower jetzt in neuen Farben in Deutschland erhältlich

LG Electronics (LG) erweitert sein Wäschepflege‑Portfolio in Deutschland: Der LG WashTower ist ab sofort auch in den neuen Farbvarianten Grün/Beige sowie Weiß erhältlich. Damit ergänzt LG die bereits verfügbare schwarze Version um zusätzliche Designoptionen und reagiert auf den wachsenden Anspruch, Haushaltsgeräte harmonisch in moderne Wohnräume zu integrieren.

Platzsparende Effizienz mit durchdachtem Design

Der LG WashTower – von Grund auf als Einheit aus Waschmaschine und Wärmepumpentrockner konzipiert – wurde speziell für Wohnsituationen mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Im Gegensatz zu klassisch gestapelten Einzelgeräten überzeugt das System durch eine optimierte Raumnutzung, hohe Stabilität sowie ein reduziertes, aufgeräumtes Erscheinungsbild. Zentrales Element ist das ergonomisch platzierte One-Touch-Control-Center, das alle Bedienelemente auf komfortabler Höhe bündelt und eine intuitive Steuerung ermöglicht – ohne Bücken oder Strecken.

Intelligente Technologien für moderne Wäschepflege

Der LG WashTower kombiniert smarte Wasch‑ und Trockentechnologien in einem integrierten System: Die AI DD® (Artificial Intelligence Direct Drive) erkennt Gewicht und Stoffart der Wäsche und passt das Waschmuster automatisch an, um Textilien effizient und zugleich materialschonend zu reinigen. Die Wärmepumpentechnologie ermöglicht ein besonders schonendes Trocknen bei niedrigen Temperaturen und trägt zu einem energieeffizienten Betrieb bei. Ergänzt wird das System durch Smart Pairing, bei dem der Trockner automatisch ein passendes Trockenprogramm auf Basis des vorangegangenen Waschgangs auswählt. Über die LG ThinQ® App lassen sich zudem Programme starten, überwachen und der Gerätestatus jederzeit kontrollieren.

Neue Farben für unterschiedliche Wohnkonzepte

Mit den neuen Farben erweitert LG das Designportfolio des WashTowers gezielt für unterschiedliche Einrichtungsstile. Während Grün/Beige warme, natürliche Wohnkonzepte unterstützt, steht Weiß für ein klares, zeitloses Erscheinungsbild. Damit unterstreicht LG den Anspruch, Geräte zur Wäschepflege nicht nur funktional, sondern auch als sichtbaren Bestandteil moderner Wohnräume zu gestalten – insbesondere für urbane Wohnsituationen, in denen Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen gefragt sind.

Erfolgreiches Produktkonzept mit internationaler Relevanz

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 hat sich der LG WashTower weltweit etabliert. Mehr als 3,2 Millionen verkaufte Einheiten und die Verfügbarkeit in 77 Ländern unterstreichen die internationale Nachfrage nach platzsparenden, intelligenten Wäschepflegelösungen.

Der LG WashTower in den neuen Farbvarianten Grün/Beige und Weiß ist ab sofort in Deutschland zu einem UVP von 2.899 Euro erhältlich.