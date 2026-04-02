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LG gram 17 Zoll Windows Laptop | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GB RAM | 2TB SSD | 16:10 IPS-Display

LG gram 17 Zoll Windows Laptop | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GB RAM | 2TB SSD | 16:10 IPS-Display

17Z90S-G.AD7CGN
Vorderseite von LG gram 17 Zoll Windows Laptop | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GB RAM | 2TB SSD | 16:10 IPS-Display 17Z90S-G.AD7CGN
Front view with keyboard
+30 degree side view and cover open
-30 degree side view and cover open
-30 degree rear view and cover half open
+30 degree side view and cover open
-30 degree side view and cover open
+30 degree rear view and cover half open
-30 degree side view and cover half open
Left side view and cover closed
Left side view and cover open
Right side view and cover open
Right side view and cover closed
Top view and cover closed
Top view and cover open
Vorderseite von LG gram 17 Zoll Windows Laptop | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GB RAM | 2TB SSD | 16:10 IPS-Display 17Z90S-G.AD7CGN
Front view with keyboard
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Hauptmerkmale

    LG gram 17.

    LG gram 17.

    17”

    Großes Display

    2.560 x 1.600

    Hochauflösend

    16:10

    Seitenverhältnis

    DCI-P3 99%

    Hohe Farbraumabdeckung

    Herrlich leicht

    LG gram 17-light and slim.

    LG gram 17-light and slim.

    *Das Bild zeigt das repräsentative LG gram zu Illustrationszwecken. Bitte sehen Sie sich die Galeriebilder an, die mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

    Leicht, schlank, groß

    Leicht, schlank, groß

    IPS Premium Display

    IPS Premium Display

    DCI-P3 99% Farbraum. Sehen Sie das gesamte Spektrum

    DCI-P3 99% Farbraum. Sehen Sie das gesamte Spektrum

    Entdecken Sie die AI-gestützte Innovation

    Erleben Sie das volle KI-Potenzial!

    LG gram Link- Alles verbunden

    LG gram Link- Alles verbunden

    *Die oben dargestellten Tablets und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

    *Um die neueste LG gram Link Software herunterzuladen, besuchen Sie LG.com.

    Leicht und portabel

    Leicht und portabel

    Mit dem LG gram erobern Sie die Welt. Es kombiniert elegante Mobilität mit starker Leistung, egal wohin Ihre Reise geht.

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können vom tatsächlichen Gebrauch abweichen.

    Das leichte Leben

    Mit nur 1.350 g Gewicht und 17,8 mm ist das LG gram hauchdünn passt somit in jedes Leben - und in jede Tasche. Steigern Sie Ihre Produktivität mit Stil und Leichtigkeit.

    Das leichte Leben

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.

    *Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts, und das Gewicht bezieht sich nur auf das Notebook.

    Dünn aber Stark

    Robust

    Dünn aber Stark

    Sie werden überrascht sein, wie gut unser LG gram unter Belastung aufblüht. Seine Widerstandsfähigkeit wurde in strengen Tests nach Militärstandard nachgewiesen. Mit Finesse entworfen, um zu bestehen.

    *LG gram: MIL-STD-810H Standardtest und Zertifizierung durch KOLAS Labs Dezember 2023. Hat 7 verschiedene MIL-STD-810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, die von einem unabhängigen, den US-Militärstandards entsprechenden Labor durchgeführt wurden. Konform mit den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I - Lagerung und Verfahren und Verfahren II - Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I - Lagerung und Verfahren II - Betrieb); Methode 502. 7 Niedrige Temperatur (Verfahren I - Lagerung und Verfahren II - Betrieb); Methode 509.7 - Salznebeltest; Methode 510.7 - Staub; Methode 514.8 - Vibration; Methode 516.8 Schock (Verfahren I - Funktionsprüfung und Verfahren Ⅳ - Transit Drop). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie getestet. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht versuchen.

    *Wenn ein Verbraucher dieses Experiment durchführt und das gram beschädigt, ist dies nicht von der Garantie abgedeckt."

    *Das erfolgreiche Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für militärische Zwecke geeignet ist.

    IPS Display

    Scharfe Bilder. Schärfere Ideen.

    LG gram verbessert Ihre Ideen durch Klarheit und Ihren Arbeitsablauf durch reibungslose Abläufe und verleiht dem Bildmaterial Präzision und Tiefe.

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können vom tatsächlichen Gebrauch abweichen.

    16:10 hochauflösend

    IPS Premium Display

    Lassen Sie sich von den satten, lebendigen Farben des hochauflösenden WQXGA-Displays (2.560 x 1.600) verzaubern. Dank des Seitenverhältnisses von 16:10 können Sie mehr Inhalte mit weniger Bildlauf sehen.

    IPS Premium Display

    17”

    Großes Display

    2.560 x 1.600

    Hochauflösend

    16:10

    Seitenverhältnis

    DCI-P3 99%

    Hohe Farbraumabdeckung

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.

    *Die oben genannte Anwenddung ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

    Sehen Sie das gesamte Spektrum

    Dank der großen Farbraumabdeckung von DCI-P3 99% können Sie lebendige Details und satte Farben genießen.

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

    *DCI-P3 Typisch 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard)

    Helles Licht, nahezu keine Spiegelung

    Dank der entspiegelten Oberfläche sehen Sie jedes Detail in kristallklarer Qualität. Blendeffekte und Reflexionen werden deutlich reduziert, und die Informationen bleiben sichtbar und gestochen scharf, was die Produktivität erhöht.

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können vom tatsächlichen Gebrauch abweichen.

    *Die Helligkeit beträgt 350 nits (Typ).

    Echte Multitasking Freiheit

    With an AI-powered Intel® Core™ Ultra Processor, LG gram unlocks the power of AI.

    Intel® Evo™ Edition

    Intel® Core™ Ultra-Prozessor mit KI-Unterstützung​

    Mit dem KI-optimierten Intel® Core™ Ultra Prozessor erschließt das LG gram das volle KI-Potenzial selbst für fordernde Aufgaben wie AI-Berechnungen in Echtzeit.​

    LPDDR5x

    NVMe (Gen4)

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.​

    *Intel®, das Intel Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.​

    *Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen (verkaufspreise) können je nach Land und Modell variieren.

    You can process numerous office tasks and design projects with explosive efficiency.

    Erleben Sie KI-Performance der nächsten Generation

    Mit der starken KI-Performance erleben Sie Produktivität völlig neu. Bewältigen Sie Office-Aufgaben und Design-Projekte mit beeindruckender Effizienz.​

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.​

    *Das oben abgebildeten Programme sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

    Copilot: Der KI-Assistent direkt in Windows 11​

    Entdecken Sie mit Copilot die Möglichkeiten von KI​

    Ihr persönlicher, integrierter KI-Assistent nimmt Ihnen schwierige Aufgaben ab, steigert die Produktivität und vereinfacht Arbeitsabläufe. Mit Copilot in Windows erhalten Sie schnelle Antworten, Inspirationen und hilfreiche Lösungen. Außerdem verwandeln Sie Ideen im Handumdrehen in Kunstwerke.​

    *Die Bilder wurden simuliert. App-Funktionen und -Verfügbarkeit können je nach Region variieren. Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich.​

    *Copilot in Windows 11 wird im Rahmen des neuesten Updates für Windows 11 schrittweise in einer Preview-Version in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.​

    *Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Nutzeranforderungen und Betriebsumgebung in ihrer Leistungsfähigkeit variieren und bieten möglicherweise nicht für jeden Anwendungsfall das gleiche Leistungsniveau.

    Copilot: sofort startklar

    Sie starten Copilot einfach direkt über die Taskbar, oder Sie nutzen den Shortcut Windows-Taste + C für den Schnellzugriff auf die intelligenten Tools Ihres grams.

    Mit Bing Chat alles im Griff

    Mit Bing Chat und Copilot ist alles nur eine Eingabe entfernt: Erhalten Sie Song-Empfehlungen passend zu Ihrer Stimmung, organisieren Sie komplexe Inhalte oder nehmen Sie Einstellungen vor.

    Komplexe Inhalte vereinfachen

    Copilot kann lange E-Mails und komplexe Texte zusammenfassen und hilft Ihnen dabei, wichtige Informationen schneller zu verarbeiten und Zeit zu sparen.

    Bildbearbeitung und mehr

    Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Größe und Helligkeit bis zu komplexeren wie der Entfernung des Hintergrunds und der Hochskalierung – Copilot erledigt alles.

    *Die Bilder wurden simuliert. App-Funktionen und -Verfügbarkeit können je nach Region variieren. Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich.​

    *Copilot in Windows 11 wird im Rahmen des neuesten Updates für Windows 11 schrittweise in einer Preview-Version in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.​

    *Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Nutzeranforderungen und Betriebsumgebung in ihrer Leistungsfähigkeit variieren und bieten möglicherweise nicht für jeden Anwendungsfall das gleiche Leistungsniveau.

    Intel® Evo™ Edition

    Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor

    Erleben Sie Leistung für produktives Arbeiten. Mit dem Intel® Core™ Ultra 7-Prozessor ermöglicht das LG gram nahtloses Multitasking und erfüllt Ihre vielfältigen intensiven Anforderungen.

    Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor

    LPDDR5x

    NVMe (Gen4)

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.

    *Die oben genannte Anwendung ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

    *Intel®, das Intel Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

    *Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen können je nach Land und Modell variieren.

    Neuestes Windows Betriebssystem

    Das auf Flexibilität und Produktivität ausgelegte LG gram nutzt jeden Zentimeter des Bildschirms und verbessert Sicherheit, die Zugänglichkeit und die Funktionen für Social Media

    Einen kühlen Kopf bewahren

    Arbeiten und spielen Sie mit Leidenschaft. Unser leistungsstarkes Kühlsystem verhindert Überhitzung.

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können vom tatsächlichen Gebrauch abweichen.

    gram Link

    Alles verbunden

    LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, sogar iOS und Android. Teilen, kollaborieren und kreieren Sie, indem Sie Ihren Arbeitsbereich in ein Technologiekonzert verwandeln.

    *Um ordnungsgemäß zu funktionieren, ist die Installation der LG gram Link-App auf Ihren Mobilgeräten (iOS und Android) erforderlich.

    *Um die neueste LG gram Link-Software herunterzuladen, besuchen Sie LG.com.

    *Das Bild zeigt das repräsentative LG gram zu Illustrationszwecken. Bitte sehen Sie sich die Galeriebilder an, die mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

    gram link-AI-powered photo organization.

    AI-unterstützte Bilder Verwaltung

    Mit gram Link können Sie Ihre Fotos ganz einfach organisieren.

    Mit der AI-Klassifizierungstechnologie werden die Fotos automatisch nach Zeit, Ort oder 38 verschiedenen Themen kategorisiert. Sie können auch schnell nach Fotos suchen, indem Sie Suchanfragen wie Datum, Person oder Ort verwenden.

    *Um die neueste LG gram Link Software herunterzuladen, besuchen Sie LG.com.

    *Das Bild zeigt das repräsentative LG gram zu Illustrationszwecken. Bitte sehen Sie sich die Galeriebilder an, die mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

    Einfaches Teilen mit mehreren Geräten

    Fotos, Videos und Dokumente können von Ihrem LG gram nicht nur auf ein, sondern auf bis zu zehn Geräte übertragen werden. Die gemeinsame Nutzung von Dateien ist phänomenal.

    Erweitern Sie Ihre Welt

    Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät her, um ein erweitertes Seherlebnis zu erhalten.

    Steuerung per LG gram

    Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät her, um ein erweitertes Seherlebnis zu erhalten.

    *Für eine ordnungsgemäße Funktion ist die Installation der LG gram Link-App auf Ihren mobilen Geräten (iOS und Android) erforderlich.

    *Das oben genannte Tablet und die mobilen Geräte sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

    *Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.

    Dolby Atmos

    Vertiefen Sie Ihre Sinne

    Klangwelten werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie hüllt Sie in ein üppiges, weitläufiges 360-Grad-Klangerlebnis ein.

    Vertiefen Sie Ihre Sinne

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Verwendung abweichen.

    *Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

    Bleiben Sie mobil

    Entfesselte Mobilität. Der 77-Wh-Akku mit hoher Kapazität sorgt für langanhaltende Produktivität und Spielspaß - ganz ohne Verpflichtungen.

    Bleiben Sie mobil

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

    *Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Einstellungen und Benutzerumgebung von den Angaben abweichen.

    Ihr Farbton, Ihr Stil

    Definieren Sie Ihren Look. Wählen Sie zwischen Schwarz, Weiß und Grau. Machen Sie Ihr LG gram zu einem Spiegelbild Ihrer selbst.

    Ihr Farbton, Ihr Stil

    *Die unterstützten Farboptionen können je nach Land unterschiedlich sein.

    Einfache Konnektivität

    Anschlüsse für optimale Leistung

    Verbinden Sie sich mit dem LG gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, großen Monitoren oder modernsten Geräten. So viele Anschlüsse schaffen ein Plug-and-Play-Paradies für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung.

    Anschlüsse für optimale Leistung

    *Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Sie können vom tatsächlichen Gebrauch abweichen.

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    Alle Spezifikationen

    INFO

    • Produktkategorie

      gram

    • Jahr

      2026

    DISPLAY

    • Helligkeit

      350 cd/m2

    • Panel-Typ

      IPS

    • Ratio

      16:10

    • Auflösung

      2.560 x 1.600

    • Größe (Zoll)

      17

    • Größe (cm)

      43,18

    SYSTEM

    • Grafik

      Intel® Arc™ Graphics

    • Arbeitsspeicher

      32 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7.467 MHz)

    • Betriebssystem

      Windows 11 Home

    • Prozessor

      Intel® Core™ Ultra 7 155H (24 MB Intel® Smart Cache, bis zu 4,8 GHz)

    SPEICHER

    • SSD

      2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

    KONNEKTIVITÄT

    • BT

      5.3

    • Schnittstelle

      1 x HDMI, 2 x USB-A (3.2 Gen2x1), 2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4), 1 x Micro SD, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss

    • Webcam

      Full HD

    • Wireless

      Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

    • LAN

      Nein

    SOUND

    • Audio

      HD Audio mit Dolby Atmos

    • Lautsprecher

      2 x 2 Watt

    SICHERHEIT

    • Fingerabdruck

      Nein

    • Slim Kensington lock

      Nein

    AKKU

    • Akku

      77 Wh Li-Ion

    STROM

    • Netzadapter-Typ

      USB-C

    ABMESSUNGEN/GEWICHT

    • Abmessungen (mm)

      378,8 x 258,8 x 17,8

    • Maße mit Verpackung (mm)

      499 x 307 x 60

    • Gewicht mit Verpackung (kg)

      2,5

    • Gewicht (kg)

      1,350

    DESIGN

    • Farbe

      Grau

    ZUBEHÖR

    • Zubehör

      -

    EINGABEGERÄT

    • Tastatur

      Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung, QWERTZ

    Compliance-Informationen

    WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
    Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

    Bewertungen

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