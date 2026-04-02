LG gram 17 Zoll Windows Laptop | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 32GB RAM | 2TB SSD | 16:10 IPS-Display

*LG gram: MIL-STD-810H Standardtest und Zertifizierung durch KOLAS Labs Dezember 2023. Hat 7 verschiedene MIL-STD-810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, die von einem unabhängigen, den US-Militärstandards entsprechenden Labor durchgeführt wurden. Konform mit den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I - Lagerung und Verfahren und Verfahren II - Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I - Lagerung und Verfahren II - Betrieb); Methode 502. 7 Niedrige Temperatur (Verfahren I - Lagerung und Verfahren II - Betrieb); Methode 509.7 - Salznebeltest; Methode 510.7 - Staub; Methode 514.8 - Vibration; Methode 516.8 Schock (Verfahren I - Funktionsprüfung und Verfahren Ⅳ - Transit Drop). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie getestet. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht versuchen.

*Wenn ein Verbraucher dieses Experiment durchführt und das gram beschädigt, ist dies nicht von der Garantie abgedeckt."



*Das erfolgreiche Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für militärische Zwecke geeignet ist.

