1. Veranstalter der Aktion „10Mio. OLED TVs“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Veranstalter“).



Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die Viva Marketing GmbH

Am Winzerkeller 1

55578 Vendersheim (im Folgenden „VIVA“).

Bei Fragen rund um die Aktion zu erreichen über die service@lg-10millionen-oled.de N/A

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten, sowie ein Aktionsgerät ( a) Einzelner TV oder b) eine Soundbar zusammen mit einem 2025er LG OLED oder QNED TV gemäß Liste der teilnehmenden Modelle, s. Ziffer 5.) innerhalb des Aktionszeitraums bei teilnehmenden Händlern erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Sollte der Teilnehmer sich nicht sicher sein, ob ein Händler an der Aktion teilnimmt, kann er sich unter service@lg-10millionen-oled.de N/A informieren. Entscheidend für die Teilnahme ist ebenfalls der Rechnungsempfänger. Die Rechnung muss auf eine Privatperson ausgestellt sein. Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden. Die Rechnung muss von einem Händler ausgestellt sein, Rechnungen von Partnerportalen sind nicht teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Veranstalter, die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit maximal zwei (2) Aktionsgeräten pro Kategorie (siehe Ziffer 5) an der Aktion teilnehmen. Im Falle, dass der Teilnehmer einen Aktions-TV und zwei Aktions-Soundbars erwirbt, erhält der Teilnehmer einmal den Cashback für den TV und einmal für die 1. Soundbar. Um für die 2. Soundbar den Cashback zu erhalten, muss der Teilnehmer einen weiteren LG TV aus dem 2025er Lineup im Aktionszeitraum erwerben und registrieren (Liste berechtigter LG TVs für Soundbar Cashback (Schlüssel Modelle) siehe Ziffer 5).

4. Registriert sich ein Teilnehmer mit unvollständigen Daten und/oder sendet unvollständige Belege ein, wird er per E-Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die fehlenden Informationen/Belege innerhalb von sieben Tagen nachzureichen. Der Teilnehmer wird dazu angehalten, im Aktionszeitraum ebenfalls den Spamordner auf eingehende Mails von Viva unter der Adresse service@lg-10millionen-oled.de N/A zu überprüfen. Wenn dieser Aufforderung nicht innerhalb der gegebenen Frist nachgekommen wird, erlischt das Anrecht auf Teilnahme an der Aktion und auf die Erstattung. Auch die Behauptung, dass E-Mails vom Veranstalter und/oder Viva dem Teilnehmer nicht zugegangen sind, kann nach dem Ablauf des Registrierungszeitraumes leider nicht mehr berücksichtigt werden (bspw. kann der Veranstalter/Viva nicht dafür garantieren, dass seine E-Mail-Benachrichtigung - aufgrund der Benutzereinstellungen des Teilnehmers - nicht in dessen Spamordner landen.) Es obliegt auch der alleinigen Sorgfaltspflicht des Teilnehmers, wenn die Registrierung Vorort durch die Hilfe eines Marktmitarbeiters oder eines im Namen von LG auftretenden Promoters durchgeführt wird, zu überprüfen, dass die eingegebenen Daten korrekt und vollständig sind. Die Marktmitarbeiter sind nicht dazu verpflichtet die Registrierung selbst vorzunehmen und tragen daher auch keine Schuld bei unvollständigen oder fehlerhaft übermittelten Daten.

5. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme und die Höhe des Erstattungsbetrages die Art des erworbenen Aktionsgerätes – entweder ein einzelner TV oder ein Bundle bestehend aus TV und Soundbar – entscheidend ist. Folgende Produkte mit den jeweiligen Modell-Codes und EAN-Nummern sind teilnahmeberechtigt („Aktionsgeräte“):

Modell-Liste Einzelerstattung TV Modelljahr 2025

Produkt Kategorie Model Model Code EAN Energiewert Erstattungswert SDR / HDR OLED evo OLED65G59LS OLED65G59LS.AEU 8806096360569 E / G 400 € OLED evo OLED65G59LS OLED65G59LS.AEUD 8806096470862 E / G 400 € OLED evo OLED55G59LS OLED55G59LS.AEU 8806096362280 E / G 300 € OLED evo OLED55G59LS OLED55G59LS.AEUD 8806096470893 E / G 300 € OLED evo OLED48G59LS OLED48G59LS.AEU 8806096354049 F / G 200 € OLED evo OLED83G58LW OLED83G58LW.AEU 8806096346068 E / G 700 € OLED evo OLED77G58LW OLED77G58LW.AEU 8806096360590 E / G 400 € OLED evo OLED65G58LW OLED65G58LW.AEU 8806096362310 E / G 400 € OLED evo OLED55G58LW OLED55G58LW.AEU 8806096362297 E / G 300 € OLED evo OLED97G57LW OLED97G57LW.AEU 8806096408575 F / G 5.000 € OLED evo OLED83G57LW OLED83G57LW.AEU 8806096406175 E / G 700 € OLED evo OLED77G57LW OLED77G57LW.AEU 8806096409657 E / G 400 € OLED evo OLED65G57LW OLED65G57LW.AEU 8806096418284 E / G 400 € OLED evo OLED65G57LW OLED65G57LW.AEUD 8806096470879 E / G 400 € OLED evo OLED55G57LW OLED55G57LW.AEU 8806096406168 E / G 300 € OLED evo OLED55G57LW OLED55G57LW.AEUD 8806096470909 E / G 300 € OLED evo OLED83C59LA OLED83C59LA.AEU 8806096415092 F / G 700 € OLED evo OLED77C59LB OLED77C59LB.AEU 8806096357019 F / G 400 € OLED evo OLED65C59LB OLED65C59LB.AEU 8806096365458 F / G 400 € OLED evo OLED55C59LB OLED55C59LB.AEU 8806096360583 G / G 300 € OLED evo OLED48C59LB OLED48C59LB.AEU 8806096353998 G / G 200 € OLED evo OLED77C58LA OLED77C58LA.AEU 8806096360620 F / G 400 € OLED evo OLED65C58LA OLED65C58LA.AEU 8806096360675 F / G 400 € OLED evo OLED55C58LA OLED55C58LA.AEU 8806096364697 F / G 300 € OLED evo OLED48C58LA OLED48C58LA.AEU 8806096353974 G / G 200 € OLED evo OLED42C58LA OLED42C58LA.AEU 8806096361931 G / G 150 € OLED evo OLED83C57LA OLED83C57LA.AEU 8806096415085 F / G 700 € OLED evo OLED77C57LA OLED77C57LA.AEU 8806096356258 F / G 400 € OLED evo OLED65C57LA OLED65C57LA.AEU 8806096360668 F / G 400 € OLED evo OLED55C57LA OLED55C57LA.AEU 8806096362075 F / G 300 € OLED evo OLED48C57LA OLED48C57LA.AEU 8806096353950 G / G 200 € OLED evo OLED42C57LA OLED42C57LA.AEU 8806096360507 G / G 150 € OLED evo OLED83C5ELA OLED83C5ELA.AEU 8806096419687 F / G 700 € OLED evo OLED77C5ELB OLED77C5ELB.AEU 8806096398432 F / G 400 € OLED evo OLED65C5ELB OLED65C5ELB.AEU 8806096399330 F / G 400 € OLED evo OLED55C5ELB OLED55C5ELB.AEU 8806096408643 G / G 300 € OLED evo OLED48C5ELB OLED48C5ELB.AEU 8806096420805 G / G 200 € OLED evo OLED42C5ELB OLED42C5ELB.AEU 8806096453421 G / G 150 € OLED evo OLED77C5ELB OLED77C5ELB.AEUD 8806096461983 F / G 400 € OLED evo OLED65C5ELB OLED65C5ELB.AEUD 8806096461976 F / G 400 € OLED evo OLED55C5ELB OLED55C5ELB.AEUD 8806096461969 G / G 300 € OLED evo OLED48C5ELB OLED48C5ELB.AEUD 8806096461914 G / G 200 € OLED evo OLED42C5ELB OLED42C5ELB.AEUD 8806096461945 G / G 150 € OLED OLED83B59LA OLED83B59LA.AEU 8806096354292 F / G 200 € OLED OLED83B59LA OLED83B59LA.AEUD 8806096470848 F / G 200 € OLED OLED77B59LA OLED77B59LA.AEU 8806096345979 F / G 400 € OLED OLED77B59LA OLED77B59LA.AEUD 8806096470855 F / G 400 € OLED OLED65B59LA OLED65B59LA.AEU 8806096345887 F / G 300 € OLED OLED65B59LA OLED65B59LA.AEUD 8806096470886 F / G 300 € OLED OLED55B59LA OLED55B59LA.AEU 8806096345795 F / G 200 € OLED OLED55B59LA OLED55B59LA.AEUD 8806096470916 F / G 200 € OLED OLED48B59LA OLED48B59LA.AEU 8806096353813 G / G 100 € OLED OLED48B59LA OLED48B59LA.AEUD 8806096470923 G / G 100 € QNED evo 85QNED93A6A 85QNED93A6A.AEEQ 8806096417065 G / G 250 € QNED evo 75QNED93A6A 75QNED93A6A.AEEQ 8806096416730 G / G 200 € QNED evo 65QNED93A6A 65QNED93A6A.AEEQ 8806096416402 G / G 150 € QNED evo 55QNED93A6A 55QNED93A6A.AEEQ 8806096416075 G / G 100 € QNED evo 100QNED86A6 100QNED86A6.AEU 8806096421659 F / G 600 € QNED evo 75QNED87A6B 75QNED87A6B.AEU 8806096360736 D / G 150 € QNED evo 65QNED87A6B 65QNED87A6B.AEU 8806096365472 E / G 100 € QNED evo 55QNED87A6B 55QNED87A6B.AEU 8806096317914 E / G 50 € QNED evo 86QNED86A6A 86QNED86A6A.AEU 8806096327685 D / G 200 € QNED evo 75QNED86A6A 75QNED86A6A.AEU 8806096362006 D / G 150 € QNED evo 65QNED86A6A 65QNED86A6A.AEU 8806096360491 E / G 100 € QNED evo 65QNED86A6A 65QNED86A6A.AEUD 8806096470947 E / G 50 € QNED evo 55QNED86A6A 55QNED86A6A.AEU 8806096309667 E / G 50 € QNED evo 55QNED86A6A 55QNED86A6A.AEUD 8806096470954 E / G 50 € QNED evo 86QNED85A6C 86QNED85A6C.AEU 8806096327647 D / G 200 € QNED evo 75QNED85A6C 75QNED85A6C.AEU 8806096362136 D / G 150 € QNED evo 65QNED85A6C 65QNED85A6C.AEU 8806096317921 E / G 100 € QNED evo 55QNED85A6C 55QNED85A6C.AEU 8806096349069 E / G 50 €

Modell-Liste Soundbars – Nur in Verbindung mit dem Kauf eines neuen 2025er LG TVs

Produkt Kategorie B Model Model Code EAN Erstattungswert Soundbar DS95TR DS95TR.DDEULLK 8806087999310 100,00 € Soundbar DS90TR DS90TR.DDEULLK 8806096043226 100,00 € Soundbar DSG10TY DSG10TY.DDEULLK 8806087999501 100,00 € Soundbar DS90TY DS90TY.DDEULLK 8806087999488 100,00 € Soundbar DS80TR DS80TR.DDEULLK 8806096043233 100,00 € Soundbar DSC9S DSC9S.DDEULLK 8806091940926 100,00 € Soundbar S80TY S80TY.DEUSLLK 8806096451441 100,00 € Soundbar DS77TY DS77TY.CDEULLK 8806087999532 100,00 € Soundbar DS70TR DS70TR.ADEULLK 8806087999563 100,00 € Soundbar DS70TY DS70TY.ADEULLK 8806087999587 100,00 €

* Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz), Stand: Juni 2023.



Modell-Code, EAN-Nummer und Bezeichnung des teilnehmenden Produktes sind auf der Verpackung des Gerätes aufgedruckt. Beim teilnehmenden Händler kann erfragt werden, ob es sich um ein Aktionsgerät handelt.

6. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich vorab darüber zu informieren, ob ein Händler ein an der Aktion teilnehmendes Aktionsgerät verkauft. Daher gehend sollte die Übereinstimmung des Modell-Codes des jeweiligen Gerätes mit dem Modell-Code und EAN in der unter Ziffer 5 aufgeführten Tabellen abgeklärt werden. Dies gilt insbesondere beim Erwerb eines Aktionsgerätes im Online-Handel, bei dem sich die Teilnehmer vor Abschluss des Kaufvertrages nicht persönlich davon überzeugen können, dass das Gerät einen zur Teilnahme an der Aktion berechtigenden Modell-Code aufweist. Baugleiche Geräte mit abweichendem Modell-Code nehmen an dieser Aktion nicht teil.

LG behält sich das Recht vor, einzelne Geräte im Detail zu prüfen und ggf. weitere Nachweise (Bilder der Seriennummer, Belege, etc.) anzufordern. Sollte dem nicht nachgekommen werden, kann LG den Antrag ablehnen. Dies gilt auch, wenn der Erstattungsbetrag bereits ausgezahlt wurde. In diesem Fall muss der Teilnehmer den Erstattungsbetrag auf das auszahlende Konto zurück überweisen.

7. Die Aktion läuft vom 05.05.2025, 0:00 Uhr bis zum 13.07.2025, 23:59 Uhr ("Aktionszeitraum"). Die Registrierung muss bis zum 27.07.2025, 23:59 Uhr über www.lg.de/Cashback oder direkt auf www.lg-10millionen-oled.de erfolgen. Der Teilnehmer muss dabei seinen vollständigen Namen, eine gültige E-Mail-Adresse und eine in Deutschland ansässige Bankverbindung (IBAN) angeben. Es obliegt in der Verantwortung des Teilnehmers zu prüfen, ob die Registrierung erfolgreich war. Dazu wird eine Bestätigungsmail von service@lg-10millionen-oled.de N/A versendet. Der Teilnehmer ist dazu angehalten auch den Spamordner zu überprüfen. Sollte der Teilnehmer keine Bestätigung erhalten haben, so obliegt es in seiner Pflicht sich über service@lg-10millionen-oled.de N/A zeitnah zu erkundigen. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte und nur solange das dafür vorgesehene Budget reicht. Der Veranstalter behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft ist. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich darüber zu informieren, ob der Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget bereits erschöpft ist.

Aktuelle Informationen zum Stand der Aktion können unter www.lg.de/Cashback eingesehen werden.

8. Für die Teilnahme an der Aktion muss die teilnahmeberechtigte Person während des Aktionszeitraumes eines oder zwei der entsprechenden Aktionsgeräte (siehe Ziffer 5) erwerben und finaler Eigentümer des Gerätes werden. Die Teilnahme kann durch den Erwerb eines einzelnen TV Aktionsgerätes oder einer Soundbar zusammen mit einem 2025er LG TV (gemäß Liste berechtigter LG TVs für Soundbar Cashback (Schlüssel Modelle), s. Ziffer 5.) erfolgen. Die Höhe der Zugabe richtet sich danach, welches Aktionsgerät oder Kombination erworben wurde. Es ist möglich, die Aktionsgeräte bei unterschiedlichen teilnehmenden Händlern und zu unterschiedlichen Zeiten während des Aktionszeitraums zu erwerben.

Maßgeblich für die Teilnahme ist das Datum der Rechnung bzw. beim Erwerb im Online-Handel das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung sowie das darauf ausgezeichnete Modell.

9. Die teilnahmeberechtigte Person bekommt nach Erwerb des Aktionsgerätes sowie gültiger Registrierung, abhängig vom gekauften Aktionsmodell, den Betrag der Erstattung gem. Ziffer 5 ausgezahlt. Die Auszahlung des Erstattungsbetrages erfolgt durch eine einmalige Überweisung. Die Überweisung erfolgt innerhalb von 28 Tagen auf das angegebene Konto. Zur Teilnahme an der Aktion und zum Erhalt der Erstattung ist es nötig, dass sich der Teilnehmer unter Angabe der Modellbezeichnung(en) und Seriennummer(n) der/des Aktionsgeräte(s) sowie durch Einreichung der Kopie(n) des Kaufbelegs mit Rechnungsdatum und ersichtlichem Modell-Code unter folgender Internetseite registriert: www.lg.de/Cashback oder service@lg-10millionen-oled.de N/A . Eine Registrierung des Aktionsgerätes kann nur im Zeitraum vom 05.05.2025 bis zum 27.07.2025 erfolgen.

10. Sollte der Teilnehmer sein Aktionsgerät erst nach dem 13.07.2025, aber vor dem 27.07.2025 erhalten, so muss er sich trotzdem auf der Aktionsseite www.lg.de/Cashback vorab registrieren und wird dort über die exakten Arbeitsschritte zur Nachreichung der Seriennummer informiert. Nach dem Ablauf des Registrierungszeitraums (27.07.2025) eingegangene Registrierungen können nicht berücksichtigt werden.

11. Zusätzlich zu den unter Ziffer 7-10 genannten Fällen ist der Veranstalter berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.

12. Pro Haushalt kann eine Erstattung für bis zu zwei (2) Aktionsgeräte je Produktkategorie (s. Ziffer 5) beansprucht werden. Sollten mehr als zwei Geräte für eine Produktkategorie auf einer Rechnung sein, so können nur zwei davon zur Teilnahme registriert werden, die anderen Geräte sind nicht mehr teilnahmeberechtigt. Als eigenständiger Haushalt gilt eine Wohneinheit, die über einen separaten Eingang mit Klingel verfügt. Während des Aktionszeitraumes besteht keine Möglichkeit eine deutsche Bankverbindung (IBAN) mehr als zwei Mal pro Produktkategorie (TV oder Soundbar) zu verwenden.

13. Wird der Kaufvertrag für eines der Aktionsgeräte in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Vertragsschluss, egal aus welchem Grund, rückabgewickelt, erlischt der Anspruch auf Erhalt der Erstattung und der Teilnehmer hat einen Wertersatz in Höhe der erhaltenen Erstattung zu errichten.





14. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, falsche bzw. betrügerische Angaben machen, die Aktion manipulieren oder öfter als erlaubt teilnehmen oder dies versuchen, von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen. Das Manipulieren von Rechnungsdaten und Bestellbestätigungen ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Der Veranstalter behält es sich vor, in Verdachtsfällen die eingereichten Unterlagen zu prüfen und ggf. Nachweise der Teilnehmer einzufordern. In diesen Fällen ist der Veranstalter, gegebenenfalls auch nachträglich, dazu berechtigt, eine bereits ausgezahlte Erstattung zurückzufordern. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bleibt insoweit vorbehalten.

15. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen der Aktion (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung des Veranstalters für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt.

16. Wenn eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.





17. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.











Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme an der Aktion erfolgt durch Viva und den Veranstalter. Den Datenschutzbeauftragten des Veranstalters erreichen Sie unter dpo-eu@lge.com oder postalisch unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter dpo-eu@lge.com widerrufen.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Die für den Veranstalter zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen der Teilnahme an der Aktion an uns weitergeben (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Kontoverbindung, Modellbezeichnung und Seriennummer, Kaufdatum und Kaufpreis sowie Kopie der Originalrechnung mit Rechnungsdatum), werden lediglich zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden gegebenenfalls an Dritte, datenschutzkonform eingebundene Dienstleister zur Abwicklung der Aktion, inklusive Versendung der Erstattung, weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 Buchst. a DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs. 1 S.1 Buchst. b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung der Aktion notwendig ist. Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten wieder gelöscht.