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55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026

55MRGB88B9B_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
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55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026

55MRGB88B9B
Vorderseite von 55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026 55MRGB88B9B
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
Vorderseite von 55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026 55MRGB88B9B
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026
55" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K Smart TV 2026

Hauptmerkmale

  • 4K Mini RGB evo AI TV mit Primary Color Pro- und Precision Dimming-Technologie für noch strahlendere Farben
  • α8 Gen3 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
  • Flüssiges Gaming mit bis zu 4K @ 144 Hz, Motion Booster 288-Technologie, AMD FreeSync und HGiG
  • Unterstützt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) zur Anbindung von modularen, kabellosen Soundsystemen, wie die neue LG Sound Suite
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum einen Mini RGB evo TV?

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit zweifach-zertifizierter 100 % Farbabdeckung füllt den Bildschirm mit satten, fließenden Farbverläufen und bietet 100 % Abdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB.

Zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming für besseren Kontrast durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite vergleicht.

Präzises Dimming für besseren Kontrast

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von AI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für mehr Personalisierung

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Geschützt durch LG Shield

Was bedeutet Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo ist unserer neueste Technologie, die eine noch bessere Bildqualität als die der QNED TVs bietet. Die zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung sorgt für eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und ein begeisterndes visuelles Erlebnis. In Kombination mit Precision Dimming, unterstützt vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, ist der TV in der Lage, die Lichtsteuerung fein abzustimmen und Bilder mit satten, lebendigen Farben und atemberaubenden Details zu erzeugen.

RGB Primary Color Pro

Zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung für ein begeisterndes und lebendiges visuelles Erlebnis

Der Mini RGB evo TV erzeugt rote, grüne und blaue Farben mit verbesserter Präzision dank der fortschrittlichen Farbtechnologie von LG, die eine genaue und lebendige Farbwiedergabe ermöglicht. Die überragende Farbwiedergabe des Mini RGB evo TVs ist für 100 % Abdeckung gemäß den beiden Standards DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert und sorgt für ein lebendiges Farberlebnis, das jeder von Kino- bis zu Fotoliebhabern begeistern wird.1)

RGB Primary Color Pro im LG Mini RGB evo AI TV zeigt ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

RGB Primary Color Pro im LG Mini RGB evo AI TV zeigt ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Precision Dimming

Besserer Kontrast dank alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor steuert Licht mit intelligenter Präzision und verwaltet erweiterte Dimming-Zonen, um einen tieferen Kontrast zu schaffen, wodurch Details und Klarheit jeder Szene verbessert werden.2)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.

alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

Fortschrittliche AI Engine mit 5 x schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgerätes, sodass du mithilfe von AI ein individuelleres Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigeren Farben genießt. 3)

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB88 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB88 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Warum einen LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über die LG AI TVs

AI HDR Remastering

Optimiert jedes Bild auf HDR-Qualität

AI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveau für eine intensivere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hubs

Erweitertes Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Frage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das AI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren AI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.7)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

Der AI Concierge schlägt dir Inhalte vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zudem findest du unter "In dieser Szene"  szenenbasierte, relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir gerne ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.8)

Der LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", die speziell auf dich zugeschnitten ist.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Spielständen deines Lieblingssports.9)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS - geschützt durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Bestes Smart-TV-System seit 8 Jahren

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

Deinen TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden11)

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Der LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – der LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote-Fernbedienung

Starte deine AI Experience mit nur einem Tastendruck

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über den AI Button steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung damit einfach und intuitiv.12)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Entdecke unzählige Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte dein Zuhause mit über 5.000 kuratierten Kunstwerken

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte dein Zuhause auf und gestalte es ganz individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.13)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

My Photos

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Fotos zu & zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere dein Zuhause, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.17)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Dashboard

Bleib mit deinem personalisierten Dashboard jederzeit auf dem Laufenden

Alle Information auf einen Blick. Erhalte Wetter-Updates, Sport-News, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für deinen Home Hub und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt den Bildschirm automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt für eine klares und komfortables Seherlebnis in jeder Umgebung.18)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.19)

LG Channels

Grenzenloses Entertainment - ganz kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.20)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Smart Connectivity

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.21)

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Zocken mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 288 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 144 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, wie gemacht für deine Gaming-Wettbewerbe.22)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.23)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.24)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für die TV-Fernbedienung oder ein Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.25)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard & Optimizer

Einfache Feinabstimmung deiner Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session schnell und einfach zu optimieren.

Tauche ein in jedes Match

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Sports Forecast des AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie AI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Sports Forecast des AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie AI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.

Erhalte Spielvorhersagen und Ergebnis-Tipps mit AI

AI analysiert die Statistiken und die Leistungen deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und genieße es, es mit diesen AI-generierten Erkenntnissen zu unterstützen.26)

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

Die AI Genre-Auswahl identifiziert das Genre des Inhalts und TruMotion passt die Stufen an, um die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und mehr zu erzielen.

Verpasse keinen wichtigen Moment

Wähle deine Lieblings-Teams aus und richte deine persönlichen Sport-Benachrichtigungen ein. Lasse dich zudem über bevorstehende Begegnungen, aktuelle Spielstände und mehr deines Teams informieren. Oder wechsele nach einer Infomation direkt zu deinem Lieblingssport.

Echtes Kino, detailgetreu wiedergegeben

Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

Erlebe Heimkino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und dem Filmmaker Mode mit Umgebungslichterkennung, die sich an deine Umgebung anpassen und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergeben.27)

Dolby Atmos

Durch die Ton-Wiedergabe mit immersiven 360°-Audioobjekten anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine atemberaubende Heimkino-Umgebung, in der Details und Intensität der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

LG Sound Suite - Flexibel. Modular. Dolby Atmos Sound.

Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect

Immersives Audio nach deinen Vorlieben

Ein Soundsystem. Über 50 Kombinationen. Kombiniere und platziere alle Sound Suite Elemente einfach so, wie du sie haben möchtest. Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) deines LG TVs optimiert den Klang basierend auf der Positionierung der Lautsprecher und sorgt so für ein maßgeschneidertes, beeindruckendes Surround-Erlebnis, unabhängig davon, wo sich deine Lautsprecher befinden.28)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Mehr Barrierefreiheit

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf mehr Barrierefreiheit hin entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Region und Land variieren.

*Personalisierte Dienste können je nach Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Das LG Mini RGB-Display ist von Intertek für eine zweifache 100 % Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2 Klausel 5.18 zertifiziert.

 

2)*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken simuliert dargestellt.

 

3)*Verglichen mit dem 2025er alpha 8 Gen2 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

4)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

5)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

6)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

7)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

8)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

9)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

10)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

11)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

12)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

13)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

15)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

16)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

17)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

18)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

19)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

20)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

21)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

22)*AMD FreeSync Premium-Zertifizierung, basierend auf einer kurzen Eingangsverzögerung, Reduzierung von Ruckeln und einer flimmerfreien Leistung.

*144 Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 144 Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

*Der Motion Booster 288 bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 288 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

23)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

24)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

25)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

26)*Das „In This Scene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

27)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

28)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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