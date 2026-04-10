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48 Zoll LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

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Energieklasse : EU
Produktblatt
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48 Zoll LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED48G69LS
Vorderseite von 48 Zoll LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED48G69LS
Der LG OLED evo AI G6, der in Vorder- und Seitenansicht gezeigt wird, verfügt über ein 97-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 2155 mm, einer Gesamthöhe von 1230 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 28,2 mm ohne Standfuß.
Der LG OLED evo AI G6 mit Brightness Booster zeigt eine dunkle Szene, in der ein prächtig beleuchteter Pfau sein strahlendes, leuchtendes Gefieder entfaltet, und liefert hellere Highlights mit verbesserten Details und beeindruckendem Kontrast.
Der LG OLED evo AI G6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.
Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo G6 AI TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG OLED evo AI G6 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Der LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI G6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED evo AI G6 für unschlagbares Gameplay in 4K 120 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Der LG OLED evo AI G6, hier von der Seite abgebildet, besticht durch sein Gallery Design mit einer lückenlosen Wandmontage. Er zeigt eine Nachtszene mit einer beleuchteten Brücke und Spiegelungen im Wasser.
Der LG OLED evo AI G6 zeigt eine lebendige Sonnenuntergangsszene über dem Ozean, mit einer Soundbar und einem Lautsprecher unter dem Bildschirm, die einen ruhigen und stimmungsvollen Wohnbereich aufwerten.
back view of the specific view
3/4 side view of the specific view
floor stand detail of the specific view
upper side view of the specific view
Vorderseite von 48 Zoll LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED48G69LS
Der LG OLED evo AI G6, der in Vorder- und Seitenansicht gezeigt wird, verfügt über ein 97-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 2155 mm, einer Gesamthöhe von 1230 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 28,2 mm ohne Standfuß.
Der LG OLED evo AI G6 mit Brightness Booster zeigt eine dunkle Szene, in der ein prächtig beleuchteter Pfau sein strahlendes, leuchtendes Gefieder entfaltet, und liefert hellere Highlights mit verbesserten Details und beeindruckendem Kontrast.
Der LG OLED evo AI G6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.
Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo G6 AI TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG OLED evo AI G6 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Der LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI G6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED evo AI G6 für unschlagbares Gameplay in 4K 120 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Der LG OLED evo AI G6, hier von der Seite abgebildet, besticht durch sein Gallery Design mit einer lückenlosen Wandmontage. Er zeigt eine Nachtszene mit einer beleuchteten Brücke und Spiegelungen im Wasser.
Der LG OLED evo AI G6 zeigt eine lebendige Sonnenuntergangsszene über dem Ozean, mit einer Soundbar und einem Lautsprecher unter dem Bildschirm, die einen ruhigen und stimmungsvollen Wohnbereich aufwerten.
back view of the specific view
3/4 side view of the specific view
floor stand detail of the specific view
upper side view of the specific view

Hauptmerkmale

  • Gallery Design mit Standfuß für eine elegante, zeitlose Optik in deinem Zuhause
  • Hyper Radiant Color Tech mit Brightness Booster Pro für hellste Bilder voller Brillanz
  • Reflektionsarmes 4K OLED evo AI TV-Display mit perfektem Schwarz und perfekten Farben für mehr Heimkinogefühl zuhause
  • α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine und zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield der TV OS-Plattform

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Multi-AI-Architektur

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum einen LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6 mit Hyper Radiant Color Tech für perfektes Schwarz, perfekte Farben, ein 3,2-mal helleres Display und dem alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine.

Hyper Radiant Color Tech

Der LG OLED evo AI G6 mit perfektem Schwarz und perfekten Farben zeigt eine geteilte Planetenszene, bei der schwächere Schwarztöne auf der linken Seite mit klareren Details, tieferen Schwarztönen und lebendigeren Farben auf der rechten Seite verglichen werden.

Perfektes Schwarz und perfekte Farben

Der LG OLED evo AI G6 für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.

Flüssiges Gameplay in 4K 165 Hz

Der LG OLED evo AI G6 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von AI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG OLED evo AI G6 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für mehr Personalisierung

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Geschützt durch LG Shield

Was ist Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech ist unsere OLED-Technologie der nächsten Generation, die jeden Aspekt der Bildqualität auf ein völlig neues Niveau verbessert. Es liefert eine unvergleichliche Helligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farben bei jedem Licht und bietet gleichzeitig atemberaubende 4K-Bilder mit unserem besten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor. Erlebe OLED wie nie zuvor – sieh den Unterschied, spüre die Brillanz und erlebe einen neuen Standard beim Fernsehen.

Brightness Booster Pro

2.1 x heller für eine höhere Spitzenhelligkeit

Der neue Light Boosting-Algorithmus und die Light Control Architecture des alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessors bieten eine bis zu 2.1 x höhere Spitzenhelligkeit, wodurch lebendigere Highlights und klarere Details sichtbar werden.1)

Der LG OLED evo AI G6 mit Brightness Booster Pro zeigt eine dunkle Szene, in der leuchtende Partikel eine Hirschsilhouette umgeben, und liefert eine bis zu 2,1-mal höhere Spitzenhelligkeit mit höherer Leuchtkraft und klareren Details.

Perfektes Schwarz und perfekte Farben

Perfektes Schwarz und perfekte Farben in jedem Licht

Der LG OLED TV bietet ein von UL-zertifiziertes perfektes Schwarz und perfekte Farben für einen tieferen Kontrast, eine verbesserte Helligkeit und eine lebendige, genaue Farbwiedergabe. So siehst du jeden Stern klar und deutlich, selbst in einem hellen Raum.4)

Der LG OLED evo AI G6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.
Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Eyesafe-zertifiziert zur Reduzierung von blauem Licht, was die Augen schont7)

alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine

Unser neuer AI-Prozessor, jetzt mit neuer Dual AI Engine

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor erweitert die Leistungsfähigkeit von OLEDs über ihre Grenzen hinaus und steuert präzise 8,3 Millionen selbstleuchtende Pixel – und ist jetzt noch leistungsstärker dank Dual AI Engine. Diese fortschrittliche Verarbeitung geht über eine einzelne AI Engine hinaus und optimiert gleichzeitig Schärfe und Textur, wodurch eine schärfere und natürlichere 4K-Bildqualität erzielt wird.8)

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo G6 AI TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

OLED Care+

5 Jahre zuverlässige, sorgenfreie OLED-Panel-Garantie

Das LG OLED-Panel ist fünf Jahre lang durch eine zuverlässige und sorgenfreie Garantie geschützt.9)

Warum einen LG AI TV?

Der LG AI TV optimiert Bild und Ton ganz automatisch und macht mit einem personalisierbaren AI Hub deinen Alltag noch smarter.

Erfahre mehr über die LG AI TVs

AI HDR Remastering

Optimiert jedes Bild auf HDR-Qualität

AI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveau für eine intensivere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hubs

Erweitertes Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Frage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das AI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren AI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.13)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

Der AI Concierge schlägt dir Inhalte vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zudem findest du unter "In dieser Szene"  szenenbasierte, relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir gerne ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.14)

Der LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", die speziell auf dich zugeschnitten ist.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Spielständen deines Lieblingssports.15)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS - geschützt durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Bestes Smart-TV-System seit 8 Jahren

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.17)

webOS Re:New-Programm

Deinen TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden18)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Der LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – der LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote-Fernbedienung

Starte deine AI Experience mit nur einem Tastendruck

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über den AI Button steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung damit einfach und intuitiv.19)

Der LG OLED evo AI G6 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Warum einen LG OLED evo Gaming TV?

Flüssiges, ruckelfreies Gameplay

Mit G-Sync und AMD FreeSync-Kompatibilität in 4K 165 Hz spielen

Bis zu 165 Hz sorgen für schärfere, flüssigere Action bei jedem Spiel. G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für stabile und ruckelfreie Bewegungen, VRR und ultraniedrige Eingangsverzögerungen stellen sicher, dass Bewegungen flüssig und reaktionsschnell bleiben und dir bei jedem Spiel einen klaren Vorteil bieten.20)

Der LG OLED evo AI G6 für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.

Mit einer zertifizierten Reaktionszeit von 0,1 ms reagieren unsere OLED TVs sofort und ohne Geisterbilder.

Mit einer Pixelreaktionszeit von 0,1 ms und ALLM für extrem niedrige Latenz wird jeder Befehl mit unmittelbarer Präzision ausgeführt. Diese erhöhte Reaktionsfähigkeit sorgt für ein klares und kontrolliertes schnelles Gameplay und bietet einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.22)

Immersives Gameplay mit HGiG und ClearMR 10000

HGiG sorgt dafür, dass das HDR-Tone-Mapping die Idee des Creators wiedergibt. ClearMR 10000 minimiert Bewegungsunschärfen und sorgt so für gestochen scharfe Bilder in schnellen Szenen. Das Ergebnis ist ein intensiveres Erlebnis mit Bildern, die jederzeit bemerkenswert präzise und klar bleiben.23)

Der LG OLED evo AI G6 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Der LG OLED evo AI G6 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.25)

Der LG OLED evo AI G6 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Der LG OLED evo AI G6 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.26)

Der LG OLED evo AI G6 zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für die TV-Fernbedienung oder ein Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.27)

Der LG OLED evo AI G6 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Der LG OLED evo AI G6 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard & Optimizer

Einfache Feinabstimmung deiner Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session schnell und einfach zu optimieren.

Warum ist ein LG OLED evo eine gute Wahl für Designliebhaber?

Der LG OLED evo AI G6 ist in einem modernen Wohnzimmer bündig an der Wand montiert und zeigt eine lebhafte Aurora über einem verschneiten Küstendorf, während ein Mann und eine Frau vom Sofa aus mit einer Fernbedienung in der Hand zusehen.

Entdecke unzählige Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte dein Zuhause mit über 5.000 kuratierten Kunstwerken

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte dein Zuhause auf und gestalte es ganz individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.29)

Der LG OLED evo AI G6 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG OLED evo AI G6 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Fotos zu & zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere dein Zuhause, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.33)

Der LG OLED evo AI G6 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

Der LG OLED evo AI G6 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

Dashboard

Bleib mit deinem personalisierten Dashboard jederzeit auf dem Laufenden

Alle Information auf einen Blick. Erhalte Wetter-Updates, Sport-News, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für deinen Home Hub und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt den Bildschirm automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt für eine klares und komfortables Seherlebnis in jeder Umgebung.34)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.35)

LG Channels

Grenzenloses Entertainment - ganz kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.36)

Der LG OLED evo AI G6 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

Smart Connectivity

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.37)

Echtes Kino, detailgetreu wiedergegeben

Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

Erlebe Heimkino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und dem Filmmaker Mode mit Umgebungslichterkennung, die sich an deine Umgebung anpassen und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergeben.38)

Dolby Atmos

Durch die Ton-Wiedergabe mit immersiven 360°-Audioobjekten anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine atemberaubende Heimkino-Umgebung, in der Details und Intensität der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.38)

Tauche ein in jedes Match

LG Sound Suite - Flexibel. Modular. Dolby Atmos Sound. 

Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect

Immersives Audio nach deinen Vorlieben

Ein Soundsystem. Über 50 Kombinationen. Kombiniere und platziere alle Sound Suite Elemente einfach so, wie du sie haben möchtest. Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) des LG TVs optimiert den Klang basierend auf der Positionierung der Lautsprecher und sorgt so für ein maßgeschneidertes, beeindruckendes Surround-Erlebnis, unabhängig davon, wo sich deine Lautsprecher befinden.40)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Mehr Barrierefreiheit

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf mehr Barrierefreiheit hin entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Region und Land variieren.

*Personalisierte Dienste können je nach Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3.9 x heller als ein konventioneller LG OLED @ 3 % Fenster.

*3.9 x heller gilt für die 83/77/65/55 Zoll Modelle der OLED G6-Serie, 2.1 x heller für den OLED G6 in 48 Zoll.  

 

4)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

*LG OLED-Displays sind von UL auf perfektes Schwarz und perfekte Farben geprüft und entsprechen den IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandards.

*Die Reflection Free Premium-Zertifizierung gilt nur für die 83/77/65/55 Zoll Modelle der OLED G6-Serie.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

 

6)*Das LG OLED-Display wurde von Intertek als Reflexionsfrei gemäß IDMS 11.2.2 Probenahmekugel-Implementierung zertifiziert.

*Die Reflection Free Premium-Zertifizierung gilt nur für die 83/77/65/55 Zoll Modelle der OLED G6-Serie.

 

7)*Nur OLEDs verfügen über die Zertifizierung für reduziertes blaues Licht (RPF40).

 

8)*Im Vergleich zu den OLED evo-Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

 

9)*Das erste Jahr der Garantie deckt die Kosten für Panel, Teile und Arbeitsaufwand ab. Vom zweiten bis zum fünften Jahr sind nur Panels und Teile abgedeckt und es fallen Arbeitskosten an. Die Gewährleistungsdeckung unterliegt den geltenden Geschäftsbedingungen.

*OLED Care+ gilt nur für die OLED evo TV-Serien W6 und G6.

 

10)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

11)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

12)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

13)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

14)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

15)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

16)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

17)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen außer LG Apps usw. aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

 

18)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

19)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

20)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*165 Hz wird auf den 83/77/65/55/48 Zoll Modellen der OLED G6-Serie und 120 Hz auf dem 97 Zoll OLED G6 unterstützt.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-Sync-Kompatibilität.

 

22)*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

 

23)*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Nur die 83/77/65/55/48 Zoll Modelle der OLED G6-Serie haben eine ClearMR 10000-Zertifizierung.

*ClearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

 

25)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

26)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

27)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

28)*Die tatsächliche Passform kann je nach Montagebedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

 

29)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

31)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

32)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

33)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

34)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

35)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

36)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

37)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

38)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

39)*Das „In This Scene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

40)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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