Trockner Weiß (EEK B, 9 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90X7

1) Energieeffizienz

– Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.

- LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit Modell RH9X71WH.

2) R290

– GWP (Global Warming Potential, Treibhauspotenzial) R290: etwa 3, R134a: etwa 1340

3) AI DUAL Inverter®

– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell von AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Belastung und Umgebung variieren.) Nicht in allen Situationen werden Einsparungen erzielt. Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. **Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden. ***Getestet von Intertek im August 2024, Baumwollprogramm des LG Wärmepumpentrockners im Vergleich zum Trocknungsmodus eines herkömmlichen LG Waschtrockners, basierend auf 3 kg IEC-Beladung mit 60 % Anfangsfeuchte (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW). ****Die 10-jährige Garantie gilt nur für den Dual Inverter Compressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren. *****Lärmpegel: 62 dB (Schallpegel), basierend auf der EU-Verordnung 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry®

5) TurboDry

– Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Programm mit 5 kg Beladung (gemischte Hemden, T-Shirt aus 100 % Polyester, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C.℃. Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

6) Allergy Care

– Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.

7) Smart Paring

– Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können per Smart Pairing über die LG ThinQ®-Anwendung eingerichtet werden, so stellt der Trockner automatisch den optimalen Trockengang ein, wenn der Waschvorgang abgeschlossen ist.

8) Automatische Kondensatorreinigung

– Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.– Wie häufig eine „Automatische Kondensatorreinigung“ erfolgt, ist von der Menge und dem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche abhängig.

9) LG ThinQ®

– Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.