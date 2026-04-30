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Trockner Weiß (EEK B, 9 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90X7
Trockner Weiß (EEK B, 9 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90X7
RT90X72W
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Hauptmerkmale
- AI Dry: Passt die Trocknung an die Stoffart und Beladungsgröße an, um Zeit und Energie effizient einzusparen.
- Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
- TurboDry & Sensor Dry: Schnelle, leistungsstarke Trocknung mit Dual Inverter Kompressor und automatisch optimierter Trocknungsleistung
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
- Sicherheitsglastür, Edelstahlmitnehmer und LED-Trommelbeleuchtung
- Inverter Direct Drive® und DUAL Inverter Compressor®: energieeffizient, langlebig und leise mit jeweils 10 Jahren Garantie*
Bei den unten abgebildeten Produkten handelt es sich um Beispielbilder, die vom tatsächlichen Produkt abweichen können. Die korrekten Produktabbildungen sind den Galeriebildern zu entnehmen.
Intelligenteres Trocknen, weniger Arbeit
Energieeinsparungen
Energieeffiziente Leistung
AI Dry®
KI-gestütztes optimales Trocknen
TurboDry
Vollständig getrocknet in nur 81 Minuten
Allergy Care
Gründliche Reinigung, völlig sorgenfrei
Energieeffizienz
Energie sparen, Energiekosten senken
Erlebe energiesparendes Waschen mit der Energieeffizienzklasse B
*Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.1)
*LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit dem Modell RH9X71WH.
*Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1340²⁾
AI DUAL Inverter®
KI bis zum Kern, optimales Trocknen
AI Dry® verwendet AI DUAL Inverter®³⁾, um das Trocknen abhängig von Stoff und Beladung anzupassen und so Zeit und Energie zu sparen. Zwei Zylinder reduzieren Vibrationen und steigern die Effizienz und Trocknen bei niedriger Temperatur hilft, Einlaufen zu vermeiden. Umfasst 10 Jahre Garantie auf Schlüsselkomponenten.
Abbildung eines LG Trockners in einem grün gestalteten Interieur mit der AI DUAL Inverter-Komponente als optisches Highlight
AI Dry®
KI-optimierte optimale Trocknung
AI Dry®⁴⁾ optimiert die Trocknung nach Gewebetyp und Beladungsgröße, was zu Energie- und Zeitersparnis sowie zu effizienten Ergebnissen bei weichen Textilien beiträgt.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
TurboDry
Schneller Trocknen in 81 Minuten
Beschleunige den Trockenvorgang mit dem 81-Minuten-Trockenprogramm⁵⁾ dank DUAL Inverter Compressor für weniger Wartezeiten und mehr Freizeit.
Allergy Care
Schluss mit lebenden Hausstaubmilben
Das Allergy Care-Programm trocknet bei einer Innentemperatur von bis zu 60 °C. Dieser Prozess reduziert lebende Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen können.
Bild einer Decke und eines Teddybärs in einem LG Trockner mit dem Logo der British Allergy Foundation
*Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert Allergene wie Hausstaubmilben.
Smart Pairing
Waschen und Trocknen aufeinander abgestimmt
Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.
*Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.⁷⁾
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Flusen-Doppelfilter
Entfernt Flusen und hält so Kleidungsstücke sauber
Automatische Kondensatorreinigung⁸⁾
Keine manuelle Reinigung des Kondensators nötig
Entfernt automatisch Flusen und Schmutz aus dem Kondensator, um eine gleichbleibend hohe und leistungsstarke Trocknungsleistung zu gewährleisten. Dies vereinfacht nicht nur die Reinigung des Kondensators, sondern verringert auch mögliche Schäden an dem Teil, die bei einer manuellen Reinigung entstehen könnten.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
LG ThinQ®
Smart Life beginnt mit einfacher Steuerung
Mit LG ThinQ® wäschst du Wäsche intelligenter – steuere die Maschine aus der Ferne, lade weitere Waschprogramme herunter und verbinde dich mit neuen Technologien wie Google Assistant.
Kontrolliere deine Wäsche jederzeit und überall
Mit der LG ThinQ®-App kannst du dich jetzt mit deinem Wäschetrockner verbinden. Starte das Programm durch einmaliges Tippen auf eine Schaltfläche.
Einfache Wartung und Überwachung
Ob tägliche Wartung oder größere Aufgaben, mit der ThinQ®-App kannst du den Energieverbrauch deines Trockners ganz bequem überwachen.
Freihändiges Bedienen mittels Sprachassistent
Sage deinem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was du brauchst, und lass deinen Trockner den Rest erledigen.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.⁹⁾
1) Energieeffizienz
– Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.
- LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit Modell RH9X71WH.
2) R290
– GWP (Global Warming Potential, Treibhauspotenzial) R290: etwa 3, R134a: etwa 1340
3) AI DUAL Inverter®
– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell von AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Belastung und Umgebung variieren.) Nicht in allen Situationen werden Einsparungen erzielt. Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. **Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden. ***Getestet von Intertek im August 2024, Baumwollprogramm des LG Wärmepumpentrockners im Vergleich zum Trocknungsmodus eines herkömmlichen LG Waschtrockners, basierend auf 3 kg IEC-Beladung mit 60 % Anfangsfeuchte (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW). ****Die 10-jährige Garantie gilt nur für den Dual Inverter Compressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren. *****Lärmpegel: 62 dB (Schallpegel), basierend auf der EU-Verordnung 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry®
– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (RH90X75V3N). Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. *Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden.
5) TurboDry
– Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Programm mit 5 kg Beladung (gemischte Hemden, T-Shirt aus 100 % Polyester, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C.℃. Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
6) Allergy Care
– Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.
7) Smart Paring
– Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können per Smart Pairing über die LG ThinQ®-Anwendung eingerichtet werden, so stellt der Trockner automatisch den optimalen Trockengang ein, wenn der Waschvorgang abgeschlossen ist.
8) Automatische Kondensatorreinigung
– Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.– Wie häufig eine „Automatische Kondensatorreinigung“ erfolgt, ist von der Menge und dem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche abhängig.
9) LG ThinQ®
– Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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