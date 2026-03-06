We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Trockner Schwarz (EEK B, 9 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90X7B
RT90X7B
Hauptmerkmale
- AI Dry: Passt die Trocknung an die Stoffart und Beladungsgröße an, um Zeit und Energie effizient einzusparen.
- Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
- TurboDry & Sensor Dry: Schnelle, leistungsstarke Trocknung mit Dual Inverter Kompressor und automatisch optimierter Trocknungsleistung
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
- Sicherheitsglastür, Edelstahlmitnehmer und LED-Trommelbeleuchtung
- Inverter Direct Drive® und DUAL Inverter Compressor®: energieeffizient, langlebig und leise mit jeweils 10 Jahren Garantie*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® und den DUAL Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung)
Bei den unten abgebildeten Produkten handelt es sich um Beispielbilder, die vom tatsächlichen Produkt abweichen können. Die korrekten Produktabbildungen sind den Galeriebildern zu entnehmen.
Intelligenteres Trocknen, weniger Arbeit
Energieeinsparungen
Energieeffiziente Leistung
AI Dry®
KI-gestütztes optimales Trocknen
TurboDry
Vollständig getrocknet in nur 81 Minuten
Allergy Care
Gründliche Reinigung, völlig sorgenfrei
Energieeffizienz
Energie sparen, Energiekosten senken
Erlebe energiesparendes Waschen mit der Energieeffizienzklasse B
*Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.1)
*LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit dem Modell RH9X71WH.
*Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1340²⁾
AI DUAL Inverter®
KI bis zum Kern, optimales Trocknen
AI Dry® verwendet AI DUAL Inverter®³⁾, um das Trocknen abhängig von Stoff und Beladung anzupassen und so Zeit und Energie zu sparen. Zwei Zylinder reduzieren Vibrationen und steigern die Effizienz und Trocknen bei niedriger Temperatur hilft, Einlaufen zu vermeiden. Umfasst 10 Jahre Garantie auf Schlüsselkomponenten.
Abbildung eines LG Trockners in einem grün gestalteten Interieur mit der AI DUAL Inverter-Komponente als optisches Highlight
AI Dry®
KI-optimierte optimale Trocknung
AI Dry®⁴⁾ optimiert die Trocknung nach Gewebetyp und Beladungsgröße, was zu Energie- und Zeitersparnis sowie zu effizienten Ergebnissen bei weichen Textilien beiträgt.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
TurboDry
Schneller Trocknen in 81 Minuten
Beschleunige den Trockenvorgang mit dem 81-Minuten-Trockenprogramm⁵⁾ dank DUAL Inverter Compressor für weniger Wartezeiten und mehr Freizeit.
Allergy Care
Schluss mit lebenden Hausstaubmilben
Das Allergy Care-Programm trocknet bei einer Innentemperatur von bis zu 60 °C. Dieser Prozess reduziert lebende Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen können.
Bild einer Decke und eines Teddybärs in einem LG Trockner mit dem Logo der British Allergy Foundation
*Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert Allergene wie Hausstaubmilben.
Smart Pairing
Waschen und Trocknen aufeinander abgestimmt
Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.
*Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.⁷⁾
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Flusen-Doppelfilter
Entfernt Flusen und hält so Kleidungsstücke sauber
Automatische Kondensatorreinigung⁸⁾
Keine manuelle Reinigung des Kondensators nötig
Entfernt automatisch Flusen und Schmutz aus dem Kondensator, um eine gleichbleibend hohe und leistungsstarke Trocknungsleistung zu gewährleisten. Dies vereinfacht nicht nur die Reinigung des Kondensators, sondern verringert auch mögliche Schäden an dem Teil, die bei einer manuellen Reinigung entstehen könnten.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
LG ThinQ®
Smart Life beginnt mit einfacher Steuerung
Mit LG ThinQ® wäschst du Wäsche intelligenter – steuere die Maschine aus der Ferne, lade weitere Waschprogramme herunter und verbinde dich mit neuen Technologien wie Google Assistant.
Kontrolliere deine Wäsche jederzeit und überall
Mit der LG ThinQ®-App kannst du dich jetzt mit deinem Wäschetrockner verbinden. Starte das Programm durch einmaliges Tippen auf eine Schaltfläche.
Einfache Wartung und Überwachung
Ob tägliche Wartung oder größere Aufgaben, mit der ThinQ®-App kannst du den Energieverbrauch deines Trockners ganz bequem überwachen.
Freihändiges Bedienen mittels Sprachassistent
Sage deinem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was du brauchst, und lass deinen Trockner den Rest erledigen.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.⁹⁾
FAQ
Q.
Was sollte ich beim Kauf eines Wäschetrockners beachten?
A.
Berücksichtige bei der Auswahl eines Wäschetrockners Faktoren wie Kapazität, Energieeffizienz und Trocknungstechnologie. LG Trockner verfügen über Sensor Dry, das den Feuchtigkeitsgehalt erkennt und die Trocknungszeit für bessere Ergebnisse entsprechend einstellt. Die Dual Inverter Heat Pump™ trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei und hält gleichzeitig die Leistung aufrecht. Mit der ThinQ™-Technologie kannst du für noch mehr Komfort deinen Trockner aus der Ferne steuern. Das elegante, moderne Design von LG fügt sich mühelos in jeden Wäscheraum ein.
Q.
Sind Kondenstrockner energieeffizient?
A.
Ja, LG Kondenstrockner sind auf Energieeffizienz ausgelegt. Die Dual Inverter Heat Pump™-Technologie von LG reduziert den Energieverbrauch weiter und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Modellen erhebliche Einsparungen. LG Trockner sind also eine gute Wahl: Sie senken deine Stromrechnungen, während sie gleichzeitig eine hervorragende Trocknungsleistung bieten und deinen CO2-Fußabdruck reduzieren.
Q.
Verfügen integrierte Wäschetrockner über intelligente Technologie?
A.
Absolut! Die integrierten Wäschetrockner von LG verfügen über die ThinQ™-Technologie, mit der du deinen Trockner über eine Smartphone-App aus der Ferne steuern können. Du kannst den Fortschritt des Programms überwachen, Benachrichtigungen erhalten und potenzielle Probleme beheben, was dir mehr Komfort und Sicherheit bietet. Diese intelligente Integration macht das Wäschemanagement einfacher und effizienter, sodass du mehr Zeit für andere Aufgaben hast.
Q.
Sind Trockner für empfindliche Textilien geeignet?
A.
Ja, LG Trockner haben spezielle Programmoptionen für empfindliche Stoffe, wie z. B. das Programm „Delicate“, das bei niedrigeren Temperaturen arbeitet und nur sanft schleudert. So wird sichergestellt, dass auch deine empfindlichsten Kleidungsstücke ohne Beschädigung gepflegt werden. Das fortschrittliche Trommeldesign von LG sorgt für schonendes Waschen und bewahrt die Qualität deiner Kleidung. Wenn es um empfindliche Stoffe geht, bieten LG Trockner sichere und effiziente Zyklen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Q.
Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?
A.
LG Trockner benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.
Q.
Worauf muss ich achten, wenn ich Waschmaschine und Trockner übereinander aufstellen will?
A.
Damit sichergestellt ist, dass du Waschmaschine und Trockner gefahrlos, verlässlich und problemlos nutzen kannst, solltest du die folgenden Punkte beachten.
1. Kompatibilität: Zunächst musst du dich davon überzeugen, dass Waschmaschine und Trockner miteinander kompatibel sind. Es wird empfohlen, LG Trockner nur mit LG Trommelwaschmaschinen zu kombinieren. (Mögliche Tiefen von Waschmaschinen: 565, 615 mm)
2. Installationsfreiraum: Überprüfe die Maße des Aufstellorts zum Platzieren von Waschmaschine und Trockner nebeneinander. Achte zudem darauf, dass ausreichend Freiraum zum Öffnen der Türen von Waschmaschine und Trockner vorhanden ist.
3. Installation durch eine Fachkraft: Der Trockner kann mithilfe eines Stapelsets zuverlässig an der LG Waschmaschine gesichert werden. Das Installieren des Trockners auf die Waschmaschine und die Überprüfung auf ordnungsgemäße Installation dürfen nur von einer zugelassenen Servicekraft vorgenommen werden.
Q.
Was ist die zu erwartende Lebensdauer eines Wäschetrockners?
A.
Die Lebensdauer eines Produkt ist von mehreren Faktoren wie Qualität des Produkts und Häufigkeit von Nutzung und Wartung abhängig.Damit dein Trockner eine möglichst lange Lebensdauer erreicht, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.
1. Reinige vor und nach dem Trocknen von Wäsche den Bereich um den Filter und halte den Flusen-Doppelfilter sauber, indem du ihn mit Wasser auswäschst. 2. Halte das Innere des Trockners frei von Staub und lass die Tür des Trockners vor und nach dem Trocknen leicht geöffnet, damit das Innere belüftet wird. 3. Es wird empfohlen, Kondensator und Trommel durch regelmäßiges Ausführen der Programme „Kondensatorpflege“ und „Trommelpflege“ zu pflegen.
Q.
Welche Textilien gehören nicht in den Trockner?
A.
Informiere dich anhand des Pflegeetiketts am Kleidungsstück und wähle das empfohlene Trocknungsprogramm aus. Die folgenden Dinge gehören nicht in den Trockner: – Brennbare Gegenstände: Kleidungsstücke getränkt mit Wachs, Öl, Farbe, Kraftstoffen, Entfettern, Trockenreinigungsmitteln, Kerosin usw., Elektroheizdecken, Teppiche – Wärmeempfindliche Kleidungsstücke
Q.
Wie lange dauert das Trocknen von Kleidungsstücken in einem Trockner mit Wärmepumpe?
A.
Die zum Trocknen der Kleidung in einem Trockner mit Wärmepumpe benötigte Zeit ist von Faktoren wie Typ des Stoffes und Gewicht der Wäsche abhängig.
1. Stofftyp: Kleidungsstücke aus schweren Materialien wie Jeansstoff brauchen länger als Kleidungsstücke aus leichten Stoffen wie Polyester.
2. Gewicht der Wäsche: Je mehr Wäsche in den Trockner gegeben wird, desto länger ist die Trocknungszeit.
Q.
Wie entleere ich den Wassertank in einem LG Trockner?
A.
Detaillierte Anweisungen findest du im offiziellen YouTube-Video von LG.
Kurz gesagt, ziehst du einfach den Wassertank heraus, entleerst das gesammelte Wasser und setzt den Tank sicher wieder ein.
1) Energieeffizienz
– Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.
- LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit Modell RH9X71WH.
2) R290
– GWP (Global Warming Potential, Treibhauspotenzial) R290: etwa 3, R134a: etwa 1340
3) AI DUAL Inverter®
– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell von AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Belastung und Umgebung variieren.) Nicht in allen Situationen werden Einsparungen erzielt. Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. **Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden. ***Getestet von Intertek im August 2024, Baumwollprogramm des LG Wärmepumpentrockners im Vergleich zum Trocknungsmodus eines herkömmlichen LG Waschtrockners, basierend auf 3 kg IEC-Beladung mit 60 % Anfangsfeuchte (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW). ****Die 10-jährige Garantie gilt nur für den Dual Inverter Compressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren. *****Lärmpegel: 62 dB (Schallpegel), basierend auf der EU-Verordnung 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry®
– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (RH90X75V3N). Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. *Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden.
5) TurboDry
– Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Programm mit 5 kg Beladung (gemischte Hemden, T-Shirt aus 100 % Polyester, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C.℃. Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
6) Allergy Care
– Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.
7) Smart Paring
– Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können per Smart Pairing über die LG ThinQ®-Anwendung eingerichtet werden, so stellt der Trockner automatisch den optimalen Trockengang ein, wenn der Waschvorgang abgeschlossen ist.
8) Automatische Kondensatorreinigung
– Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.– Wie häufig eine „Automatische Kondensatorreinigung“ erfolgt, ist von der Menge und dem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche abhängig.
9) LG ThinQ®
– Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.
Zusammenfassung
Abmessungen
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Farbe (Front)
Mattschwarz
Tür (Material)
Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas
KAPAZITÄT
Nennkapazität Trocknen (in kg)
9,0
STEUERUNG & ANZEIGE
Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)
3-19 Stunden
Anzeigetyp
Wählen + Berühren LED
Angabe bei Türverriegelung
Nein
Zeitanzeige
18:88
MERKMALE
6 unterschiedliche Trommelbewegungen
Nein
AI DD®
Nein
Bauart
Kondensatortrockner (lüfterlos)
Automatisch Selbstreinigender Kondensator
Ja
Signalton bei Programmende
Ja
ECO Hybrid System
Ja
Dual Inverter Wärmepumpentechnologie
Ja
Automatischer Neustart
Nein
Inverter Direct Drive®
Nein
Wechselbarer Türanschlag
Ja
LoadSense
Ja
Sensor Dry
Ja
Trommelbeleuchtung
Ja
Nivellierfüße
Ja
Trommelmaterial
Ja
Doppeltes Flusensieb
Ja
Indikator Wasserstand
Ja
Art der Wärmequelle
Elektrische Wärmepumpe
Invertermotor
Ja
ENERGIE
Energieeffizienzklasse (A bis G)
B
PROGRAMME
Allergy Care
Ja
Schnelltrocknung
Nein
Wolle
Ja
Sportbekleidung
Ja
Lufttrocknen
Nein
AI Dry
Ja
Auffrischen Bettdecken
Nein
Voluminöse Wäsche
Nein
Baumwolle
Ja
Baumwolle +
Nein
Feinwäsche
Nein
Download/Neu
Ja
Daunenjacken-Auffrischung
Nein
Bettdecken
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco
Ja
Jeans
Nein
Mix
Ja
Schnell 30
Nein
Quick 40
Nein
Korbtrocken
Nein
Auffrischen
Nein
Hautpflege
Nein
Dampf-Hygieneprogramm
Nein
Dampf-Auffrischprogramm
Nein
Zeitprogramm
Ja
Handtücher
Ja
Turbo Dry
Ja
Warm Trocknen/Lüften
Nein
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Ton An/Aus
Ja
Kindersicherung
Ja
Zeitverzögerung
Ja
Trommelbeleuchtung
Ja
Fernstart
Ja
Steam
Nein
Anti-Falten
Ja
Kondensatorpflege
Ja
Trommelpflege
Ja
Trocknungsgrad
3 Stufen
Trockenzeit
Ja
Favorit
Nein
Weniger Zeit
Nein
Mehr Zeit
Nein
Schranktrocken
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
Smart Pairing
Ja
Download/Neu
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Programmüberwachung
Ja
ThinQ® App-Kompatibilität
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)
660 x 890 x 702
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
600 x 850 x 660
Produktgewicht (in kg)
53,0
Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)
56,0
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)
1.140
OPTIONEN / ZUBEHÖR
LG TWINWash-kompatibel
Nein
Ablaufschlauchset
Ja
Gestellbaugruppe
Ja
Zwischenbaurahmen
Nein
EAN CODE
EAN
8806096618868
PRODUKTINFORMATION (TROCKNER) - AKTUELLER STANDARD
EU Ecolabel-prämiert
Nein
Automatischer Wäschetrockner
Ja
Kondensationseffizienzklasse
B
Energieverbrauch Teilbeladung (E dry1/2; in kWh)
0,76
Energieverbrauch Vollbeladung (Edry; in kWh)
1,43
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbeladung (C dry; in %)
91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbeladung (C dry1/2; in %)
91
Schallleistungspegel (gewichteter Durchschnittswert in dB)
62
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)
0,35
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)
0,35
Standardtrocknungsprogramm
Eco + Schranktrocknen + Effizienz
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)
269
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beiTeilbefüllung (T dry1/2 in Min.)
160
Gewichtete Kondensationseffizienz (in %)
91
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
92
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (in Min.)
186
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
