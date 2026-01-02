Waschmaschine Schwarz (A-30%, 9 kg, 1.170 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2X7SLIM9B

*A -30%: ganze 30% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"

*Die abgebildeten Produktbilder dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1) Energieeffizienz

-30 % niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A gemäß der Definition in der EU-Verordnung 2019/2014

3) AI Wash 1.0

-Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

-AI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die AI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

4) TurboWash® 360

-Getestet von Intertek im März 2019, basierend auf IEC 60456: Ausgabe 5.0. TurboWash39-Programm mit 5 kg IEC-Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Je nach Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

-Die Waschzeit kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren.