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جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 100م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، مروحة داعم نظيفة
*منقيات الهواء تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور المروحة سمارت انفرتر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج خمس سنوات
تنقية الهواء من حولك
مروحة مباشرة 360 درجة
*يتم تطبيق تقنية مروحة الطائرات، المطبقة على طائرة بوينج 747 من قبل وكالة ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)، على مروحة 360 درجة مباشرة.
هواء نقي أسرع وأبعد
*تم اختباره من قبل معمل إل جي الداخلي في مساحة مغلقة 259 مترًا مكعبًا (9.8 × 9.8 × 2.7 متر) باستخدام PuriCare 360° (طراز AS309DWA) مع وضع Clean Booster قيد التشغيل، وقياس سرعة الرياح على ارتفاع 1.5 متر على مسافة 7.5 أمتار من المنتج.
*تم اختباره من قبل مختبر إل جي الداخلي في مقهى للحيوانات الأليفة في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها 132 مترًا مربعًا باستخدام PuriCare Air Purifier Pet (AS309DNP) في وضع الحيوانات الأليفة وPuriCare 360° (AS309DWA) في الوضع التلقائي لقياس وزن كمية الغبار ويتم جمع الشعر من الفلتر السفلي. قد تختلف النتائج حسب الظروف البيئية والعوامل الخارجية الأخرى.
*تم الاختبار بواسطة TÜV Rheinland باستخدام PuriCare Pet (AS190DNPA) بأقصى شفط مقارنة بنموذج PuriCare القياسي (AS199DWA) بأقصى شفط في مختبر يبلغ 8 أمتار مكعبة عند درجة حرارة 23.0 ± 5.0 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تبلغ 55 ± 15 ٪. قد تختلف النتائج حسب الظروف البيئية والعوامل الخارجية الأخرى.
يمنحك هواءً نظيفًا عميقًا باستخدام نظام الترشيح المتعدد المتقدم
مرشح Safe Plus
فلتر إزالة الروائح
مرشح Safe Plus
إزالة البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية.
- مضاد للبكتيريا ٪99.9 / مضاد للفيروسات ٪99.9.
- إزالة الغبار الثقيل.
- عاصفة الغبار / إزالة الغبار الدقيقة للغاية.
- إزالة مسببات الحساسية (عث غبار المنزل، العفن).
فلتر إزالة الروائح
يزيل الغازات الضارة.
- إزالة رائحة المنزل (أسيتالديهيد، أمونيا (NH3)، حمض الخليك).
- مكونات الرائحة مثل الفورمالديهايد (HCHO)، وإزالة التولوين.
- إزالة ملوثات الهواء (NO2، SO2).
*مضاد للبكتيريا ٪99.9 (20 .4.3). ① تم اختباره بواسطة KTR (معهد كوريا للاختبارات والبحوث). ② اختبار البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية / كليبسيلا الرئوية / الإشريكية القولونية. ③طريقة الاختبار: ISO 20743 (تحديد النشاط المضاد للبكتيريا للمنتجات النسيجية).
*مضاد للفيروسات %99.9 ('20.4.14). ① تم اختباره من قبل كلية الصحة بجامعة سيول. ② بكتيريا الاختبار: فيروس التهاب الكبد الفأري (MHV؛ فيروس كورونا الفئران) (بديل لفيروس كورونا المعدي البشري). ③طريقة الاختبار: ISO 20743.
*الغبار %99.999 : تم الاختبار بواسطة KCL، مختبرات المطابقة الكورية. قم بإزالة ٪99.999 من الغبار الدقيق بحجم 0.01㎛ في 60 دقيقة. بعد التشغيل في وضع التعزيز النظيف لمدة 20 دقيقة. منتجات: شرط PuriCare™ AS309DWA: حجرة 30.0 مترًا مربعًا.
*تم اختباره من قبل جامعة أوبورن الأمريكية: تزيل السالمونيلا ٪98.0، والكامبيلوباكتر ٪81.2، وعث الغبار المسبب للحساسية %96.1 .
*قد تختلف النتائج حسب الظروف.
*تم اختباره من قبل جامعة سيول الوطنية. : يقضي على MRSA 99% في 10 دقائق، وS. pneumoniae 95% في 30 دقيقة، وAdeno Virus 96% في 60 دقيقة، وفيرس H1N1 96% في 120 دقيقة. تختلف النتائج بحسب الظروف.
*يكتشف جهاز تنقية الهواء Puricare تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويميزه على المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة للهواء بينما يشير اللون الأخضر إلى أفضل جودة للهواء.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
المنطقة الموصى بها (متر مربع)
100
-
دخل الطاقة (واط)
70
-
مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)
حسب البلد
-
اللون
ثلج كريمي
-
الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )
20 / 54
الأبعاد و الوزن
-
وزن المنتج (كجم)
19.2
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
373 x 1073 x 373
ميزات
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
سرعة المروحة
توربو / عالي / متوسط / منخفض / تلقائي
-
تنبيه استبدال المرشح
نعم
-
مؤين
نعم
-
تصفية مسبقة
نعم
-
وضع التنقية/الوضع التلقائي
نعم
-
وضع التنقية/داعم التنظيف
نعم
-
وضع التنقية/الوضع المزدوج
نعم
-
وضع التنقية/الوضع الفردي
نعم
-
وحدة التحكم عن بُعد
وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية
-
مؤشر ذكى ( جودة الهواء )
نعم
-
مؤشر ذكى ( الجسيمات الدقيقة )
نعم
ميزات ذكية
-
التشخيص الذكي
نعم
-
ثين كيو (بلوتوث)
نعم
الملحقات
-
عجلة متحركة
PWH8DBA
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