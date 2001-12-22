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جهاز PuriCare 360 HIT من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 62م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، تنقية ٣٦٠ درجة

الميزات

المعرض

المواصفات

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جهاز PuriCare 360 HIT من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 62م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، تنقية ٣٦٠ درجة

AS60GHWG0

جهاز PuriCare 360 HIT من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 62م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، تنقية ٣٦٠ درجة

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ملخص المزايا الرئيسية

تنقية شاملة للهواء

تنقية شاملة للهواء

حجم مدمج

حجم مدمج

جودة هواء واضحة

جودة هواء واضحة

عناية ذكية بالهواء

عناية ذكية بالهواء

تنقية شاملة للهواء

امنح هواءك مستوى عميقًا من التنقية

تعمل العناية بالحساسية على تقليل البكتيريا والفيروسات والغبار الناعم جدًا والمواد المسببة للحساسية وحتى الغازات الضارة في الهواء.

أم وطفل يقضيان وقتًا ممتعًا في غرفة المعيشة. هواء نظيف يخرج من جهاز تنقية الهواء الموجود على اليمين.

تنفس هواءً نظيفًا مع نظام تنقية الهواء المتعدد

نظام تنقية الهواء المتعدد يلتقط ويزيل (1%99.9 من المواد الضارةجزيئات البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية ومكونات الرائحة.

يجعل الأماكن لديك نظيفة من البكتيريا

المُؤين 2) يقلل البكتيريا الضارة ويحافظ على صحة عائلتك.



معتمد من BAF

 

أقرت BAF أن الفلتر مطلي لإزالة المواد الضارة ومسببات الحساسية مثل عث الغبار المنزلي والفطريات والعفن العائم في الهواء.

 

تم اختباره بواسطة FITI1)

يقضي على البكتيريا بنسبة %99.9 ('22.12.01)

-اختبار البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية / الكلبسيلة الرئوية / الإشريكية القولونية

-طريقة الاختبار: ISO 20743: 2021 (تحديد النشاط المضاد للبكتيريا لمنتجات المنسوجات)

تم اختباره بواسطة KCL1)

[يقضي على الفيروسات بنسبة %٩٩٫٩ ('22.1.20)]

-بكتيريا الاختبار: فيروس التهاب الكبد بالفأران (MHV؛ فيروس كورونا الفئران) (بديل لفيروس كورونا المعدي للبشر)

-طريقة الاختبار: ISO 20743

[الأتربة بنسبة ٪٩٩٫٩٩٩ ('22.10.21)]

يزيل ٪٩٩٫٩٩٩ من الغبار الدقيق بحجم 0.01 ميكرون في 15.1 دقيقة أثناء العمل على وضع Turbo. المنتجات: PuriCare™ AS183HWWA الحالة: حجرة بحجم 30.0 متر مكعب.

تم اختباره بواسطة TÜV2)

الأيونات المتولدة 10.0م↑('23.1.16)

- مكان الاختبار: مجمع LG Electronics Gasan R&D

- نتيجة الاختبار: اختبار كمية الأيونات المتولدة (الأيونات السالبة فوق 5 م، الأيونات الموجبة فوق 5 م) في 100 مم.

- المنتج: AS60GHWG0 / الحالة: 30.2 متر مكعب

حجم مدمج

يناسب أي مكان، ويغطي مساحة أكبر

يتناسب التصميم المدمج مع أي مكان ويحافظ على نظافة الهواء حتى في المساحات الكبيرة.

جهاز لتنقية الهواء موجود في غرفة المعيشة.

جهاز لتنقية الهواء موجود في المطبخ.

جهاز لتنقية الهواء موجود في غرفة النوم.

جهاز لتنقية الهواء موجود في غرفة الأطفال.

تنقية بزاوية 360 درجة

تنقية الهواء من حولك

يقوم جهاز LG PuriCare™ بتنقية الهواء بحيث يغطي 360 درجة من حولك، في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.
جهاز استشعار ومؤشر ذكي

الاهتمام بجودة الهواء

تحقق من جودة الهواء في لمح البصر باستخدام مؤشر مرمز لونيًا يعتمد على نظام الكشف يعمل بمستشعر PM 1.0.

*يكتشف جهاز تنقية الهواء PuriCare™ تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويشير إليها بعلامة على المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة للهواء بينما يشير اللون الأخضر إلى أفضل جودة للهواء.

حساسة للغاية للجزيئات بالغة الصغر

يكتشف مستشعر PM 1.0 الملوثات التي لا يمكن للعين البشرية اكتشافها.

تعرف في لمحة سريعة عن جودة الهواء

يعرض المؤشر الذكي الموجود أعلى النظام جودة الهواء بشكل عام، ويراقب كل من الروائح وجزيئات الغبار.

*صورة المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

عناية ذكية بالهواء

تحكم في الهواء مع ™LG ThinQ

استخدم ™LG ThinQ لتشغيل ™PuriCare عن بُعد حتى تحصل على هواء أنظف لعائلتك - حتى في الأيام المليئة بالغبار.

يد تمسك بهاتف خلوي تعرض شاشة تطبيق LG ThinQ على اليسار وشعار LG ThinQ على اليمين وتحتها منقي هواء، وهي متصلة بالهاتف الخلوي.

*أصبح اسم LG SmartThinQ الآن LG ThinQ™.

الأسئلة الشائعة

س.

ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟

أ.

● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.

س.

بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟

أ.

● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة

س.

متى تبدا فترة الضمان؟

أ.

● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية

الملخص

طباعة
المنطقة الموصى بها (متر مربع)
62
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
315 x 511 x 315
تكنولوجيا اساسيه
نظام متعدد الترشيح
مواصفات اضافيه
تنقية 360 درجة

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • المنطقة الموصى بها (متر مربع)

    62

  • دخل الطاقة (واط)

    41

  • مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)

    220~240 فولت/ 60/50 هرتز

  • حجم الهواء ( مرتفع / منخفض, قدم مربع -دقيقة )

    No

  • حجم الهواء ( مرتفع / منخفض, متر مربع -دقيقة )

    No

  • CADR (CMH)

    483

  • CADR (CMM)

    8.05

  • تحكم مركزى

    لا

  • اللون

    أبيض

  • طريقة العرض

    LED + مفاتيح باللمس

  • تصنيف الطاقة

    معيار الطاقة غير ضروري لهذا النموذج

  • التصميم الخارجى

    لا

  • نوع محرك المروحة

    محرك BLDC

  • الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )

    53 / 25

  • الجهد الكهربائى المصنف

    No

الأبعاد و الوزن

  • وزن المنتج (كجم)

    6.75

  • الوزن _ الشحن (كجم)

    8.05

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    315 x 511 x 315

  • أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    411 x 591 x 411

  • الوزن _ صافى (جم)

    6700

ميزات

  • تنظيف 360

    نعم

  • عناية للأطفال

    لا

  • البطارية

    لا

  • مدة شحن البطارية

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • كشف ثانى أكسيد الكربون

    لا

  • وضع المروحة / خطوات داعم النظافة

    5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)

  • وضع المروحة / خطوات التنقية

    5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)

  • تنبيه استبدال المرشح

    نعم

  • مؤين

    نعم

  • طارد البعوض

    لا

  • عرض الرائحة

    نعم

  • عرض كثافة الجسيمات

    لا

  • وضع الحيوانات الاليفة

    لا

  • وضع التنقية/الوضع التلقائي

    لا

  • وضع التنقية/داعم التنظيف

    لا

  • وضع التنقية/الوضع المزدوج

    لا

  • وضع التنقية/الوضع الفردي

    لا

  • وضع التنقية / الوضع الذكى

    لا

  • وحدة التحكم عن بُعد

    لا

  • المستشعر

    الغبار (PM1.0 ) / غاز

  • مؤقت النوم

    لا

  • مؤشر ذكى ( جودة الهواء )

    4 خطوات (سيء جدًا ← جيد) أحمر / برتقالي / أصفر / أخضر

  • مؤشر ذكى ( الجسيمات الدقيقة )

    لا

  • لطاقة الاحتياطية (أقل من 1 وات)

    لا

  • وقت الأستخدام ( كامل الشحن )

    لا

  • الأشعة فوق البنفسجية

    لا

  • مستشعر UWB

    لا

  • الإرشاد الصوتي

    لا

  • لاسلكى

    غير متاح

الفلتر

  • مرشح تنقية الهواء

    360درجة مرشح (أفقي) × 1 قطعة

  • درجة الفلتر

    H13

ميزات ذكية

  • نوع USB

    لا

  • ( تطبيق ) تشغيل / إيقاف تلقائى

    نعم

  • جهاز التحكم عن بعد

    نعم

  • حالة / تقرير AQI

    لا

  • مراقبة عمر المرشح

    لا

  • تطبيق Puricare Mini

    لا

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

الملحقات

  • عجلة متحركة

    لا

الشهادات / الجوائز

  • شهادة AAFA

    لا

الامتثال

  • بلد المنشأ

    الصين

  • شهر الإطلاق (سنة - شهر )

    2023-06

  • المصنع ( المستورد)

    للصناعة البيئية Xiamen BRI

  • نوع المنتج (أسم المنتج )

    AS60GHWG0.AEG

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