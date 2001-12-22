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جهاز PuriCare 360 HIT من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 62م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، تنقية ٣٦٠ درجة
ملخص المزايا الرئيسية
تنقية شاملة للهواء
حجم مدمج
جودة هواء واضحة
عناية ذكية بالهواء
امنح هواءك مستوى عميقًا من التنقية
أم وطفل يقضيان وقتًا ممتعًا في غرفة المعيشة. هواء نظيف يخرج من جهاز تنقية الهواء الموجود على اليمين.
معتمد من BAF
أقرت BAF أن الفلتر مطلي لإزالة المواد الضارة ومسببات الحساسية مثل عث الغبار المنزلي والفطريات والعفن العائم في الهواء.
تم اختباره بواسطة FITI1)
يقضي على البكتيريا بنسبة %99.9 ('22.12.01)
-اختبار البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية / الكلبسيلة الرئوية / الإشريكية القولونية
-طريقة الاختبار: ISO 20743: 2021 (تحديد النشاط المضاد للبكتيريا لمنتجات المنسوجات)
تم اختباره بواسطة KCL1)
[يقضي على الفيروسات بنسبة %٩٩٫٩ ('22.1.20)]
-بكتيريا الاختبار: فيروس التهاب الكبد بالفأران (MHV؛ فيروس كورونا الفئران) (بديل لفيروس كورونا المعدي للبشر)
-طريقة الاختبار: ISO 20743
[الأتربة بنسبة ٪٩٩٫٩٩٩ ('22.10.21)]
يزيل ٪٩٩٫٩٩٩ من الغبار الدقيق بحجم 0.01 ميكرون في 15.1 دقيقة أثناء العمل على وضع Turbo. المنتجات: PuriCare™ AS183HWWA الحالة: حجرة بحجم 30.0 متر مكعب.
تم اختباره بواسطة TÜV2)
الأيونات المتولدة 10.0م↑('23.1.16)
- مكان الاختبار: مجمع LG Electronics Gasan R&D
- نتيجة الاختبار: اختبار كمية الأيونات المتولدة (الأيونات السالبة فوق 5 م، الأيونات الموجبة فوق 5 م) في 100 مم.
- المنتج: AS60GHWG0 / الحالة: 30.2 متر مكعب
يناسب أي مكان، ويغطي مساحة أكبر
تنقية الهواء من حولك
الاهتمام بجودة الهواء
*يكتشف جهاز تنقية الهواء PuriCare™ تلقائيًا حالة الهواء الداخلي ويشير إليها بعلامة على المؤشر الموجود على جانب الجهاز بأربعة ألوان: أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر. يشير اللون الأحمر إلى أسوأ جودة للهواء بينما يشير اللون الأخضر إلى أفضل جودة للهواء.
*صورة المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
تحكم في الهواء مع ™LG ThinQ
يد تمسك بهاتف خلوي تعرض شاشة تطبيق LG ThinQ على اليسار وشعار LG ThinQ على اليمين وتحتها منقي هواء، وهي متصلة بالهاتف الخلوي.
*أصبح اسم LG SmartThinQ الآن LG ThinQ™.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
الملخص
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
المنطقة الموصى بها (متر مربع)
62
-
دخل الطاقة (واط)
41
-
مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)
220~240 فولت/ 60/50 هرتز
-
حجم الهواء ( مرتفع / منخفض, قدم مربع -دقيقة )
No
-
حجم الهواء ( مرتفع / منخفض, متر مربع -دقيقة )
No
-
CADR (CMH)
483
-
CADR (CMM)
8.05
-
تحكم مركزى
لا
-
اللون
أبيض
-
طريقة العرض
LED + مفاتيح باللمس
-
تصنيف الطاقة
معيار الطاقة غير ضروري لهذا النموذج
-
التصميم الخارجى
لا
-
نوع محرك المروحة
محرك BLDC
-
الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )
53 / 25
-
الجهد الكهربائى المصنف
No
الأبعاد و الوزن
-
وزن المنتج (كجم)
6.75
-
الوزن _ الشحن (كجم)
8.05
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
315 x 511 x 315
-
أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
411 x 591 x 411
-
الوزن _ صافى (جم)
6700
ميزات
-
تنظيف 360
نعم
-
عناية للأطفال
لا
-
البطارية
لا
-
مدة شحن البطارية
لا
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
كشف ثانى أكسيد الكربون
لا
-
وضع المروحة / خطوات داعم النظافة
5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)
-
وضع المروحة / خطوات التنقية
5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)
-
تنبيه استبدال المرشح
نعم
-
مؤين
نعم
-
طارد البعوض
لا
-
عرض الرائحة
نعم
-
عرض كثافة الجسيمات
لا
-
وضع الحيوانات الاليفة
لا
-
وضع التنقية/الوضع التلقائي
لا
-
وضع التنقية/داعم التنظيف
لا
-
وضع التنقية/الوضع المزدوج
لا
-
وضع التنقية/الوضع الفردي
لا
-
وضع التنقية / الوضع الذكى
لا
-
وحدة التحكم عن بُعد
لا
-
المستشعر
الغبار (PM1.0 ) / غاز
-
مؤقت النوم
لا
-
مؤشر ذكى ( جودة الهواء )
4 خطوات (سيء جدًا ← جيد) أحمر / برتقالي / أصفر / أخضر
-
مؤشر ذكى ( الجسيمات الدقيقة )
لا
-
لطاقة الاحتياطية (أقل من 1 وات)
لا
-
وقت الأستخدام ( كامل الشحن )
لا
-
الأشعة فوق البنفسجية
لا
-
مستشعر UWB
لا
-
الإرشاد الصوتي
لا
-
لاسلكى
غير متاح
الفلتر
-
مرشح تنقية الهواء
360درجة مرشح (أفقي) × 1 قطعة
-
درجة الفلتر
H13
ميزات ذكية
-
نوع USB
لا
-
( تطبيق ) تشغيل / إيقاف تلقائى
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
نعم
-
حالة / تقرير AQI
لا
-
مراقبة عمر المرشح
لا
-
تطبيق Puricare Mini
لا
-
التشخيص الذكي
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
الملحقات
-
عجلة متحركة
لا
الشهادات / الجوائز
-
شهادة AAFA
لا
الامتثال
-
بلد المنشأ
الصين
-
شهر الإطلاق (سنة - شهر )
2023-06
-
المصنع ( المستورد)
للصناعة البيئية Xiamen BRI
-
نوع المنتج (أسم المنتج )
AS60GHWG0.AEG
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