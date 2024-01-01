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جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 61.2م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، مروحة داعم نظيفة

الميزات

المعرض

المواصفات

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جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 61.2م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، مروحة داعم نظيفة

AS65GDWH0

جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 61.2م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، مروحة داعم نظيفة

(0)
AS65GDWH0

*منقيات الهواء تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور المروحة سمارت انفرتر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج خمس سنوات

CLEAN AIR

CLEAN AIR

AAFA

AAFA

CLEAN AIR

BAF

Global_Certification

معتمد من قبل AAFA (الأمريكية)

القدرة على خفض مستويات المسببات الحيوية للحساسية المنقولة عبر الهواء بنسبة %75 أو أكثر بمرور الوقت.

معتمد من BAF

يوفر الجهاز أداءً مدعومًا بشهادة مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، ويمنع مسببات الحساسية التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

معتمد من CA

حصل الجهاز على الاعتماد بعد العديد من الاختبارات، بما في ذلك قياس قدرة التنقية.

معتمد من CA

المستشعر البصري للغبار معتمد من حيث قدرته على اكتشاف وإزالة الغبار الدقيق.

الهواء النقي في جميع أنحاء منزلك


الهواء النقي في جميع أنحاء منزلك

جودة الهواء في منزلك ليست صحية كما تظن. نظرًا لدخول واختراق الجزيئات والغازات الضارة ، توفر LG PuriCare هواءًا نظيفًا ونقيًا لكل مكان في منزلك. تمتع بصحة أفضل لمدة 365 يومًا في العام باستخدام جهاز تنقية الهواء بزاوية 360 درجة.
Certificates
™LG PuriCare

™LG PuriCare

تنقية بمقدار °360 درجة

تنقية بمقدار °360 درجة

يمتص الملوثات بمقدار °360 درجة ويوفر هواءً نظيفًا للجميع الأشخاص الموجودين في المنزل، مهما كان مكان تركيبه.
معزز التنظيف

معزز التنظيف

يعمل معزز التنظيف على رفع الهواء وتدويره لتوفير هواء نقي في كل الزوايا.
تنظيف الهواء إلى أبعد الأماكن في الغرفة

تنظيف الهواء إلى أبعد الأماكن في الغرفة

يوفر معزز التنظيف هواء نظيف مفلتر لمسافة تصل إلى 7.5 أمتار.

*تم الاختبار بواسطة معامل LG الداخلية والمعهد الكوري للماكينات والمواد KIMM المنتجات: PuriCare AS281DAW الحالة : 203 أمتار مكعبة (10.6 * 7.1 * 2.7 م)، درجة مئوية، الرطوبة النسبية 37% حجم جسيمات الاختبار: حجم قطر الدخان أو كلوريد البوتاسيوم (KCI) ‏0.3 ميكرومتر
**تم الاختبار بواسطة معامل LG الداخلية والمعهد الكوري للماكينات والمواد (KIMM) الحالة: 203 أمتار مربعة (10.6 * 7.1 * 2.7 م)، 24.7 درجة مئوية، المنتجات المركبة في منتصف المساحة المنتجات : PuriCare AS95GDWP2 مع تشغيل وضع معزز التنظيف وإيقاف تشغيله، تم التحقق من تركيز الأتربة التراكمي عند ارتفاع 1.5 م من المنتج أثناء 15 دقيقة.

نظام العناية الكاملة بمقدار 360 درجة

نظام العناية الكاملة بمقدار 360 درجة

يمر الهواء المتدفق عبر نظام الفلترة بمقدار 360 درجة الذي يشتمل على عملية فلترة مكوّنة من 6 خطوات لإزالة أنواع عديدة من الأتربة والغازات الضارة.

*مضاد للبكتيريا ٪99.9 (20 .4.3). ① تم اختباره بواسطة KTR (معهد كوريا للاختبارات والبحوث). ② اختبار البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية / كليبسيلا الرئوية / الإشريكية القولونية. ③طريقة الاختبار: ISO 20743 (تحديد النشاط المضاد للبكتيريا للمنتجات النسيجية).
*مضاد للفيروسات %99.9 ('20.4.14). ① تم اختباره من قبل كلية الصحة بجامعة سيول. ② بكتيريا الاختبار: فيروس التهاب الكبد الفأري (MHV؛ فيروس كورونا الفئران) (بديل لفيروس كورونا المعدي البشري). ③طريقة الاختبار: ISO 20743.
*الغبار %99.999 : تم الاختبار بواسطة KCL، مختبرات المطابقة الكورية. قم بإزالة ٪99.999 من الغبار الدقيق بحجم 0.01㎛ في 60 دقيقة. بعد التشغيل في وضع التعزيز النظيف لمدة 20 دقيقة. منتجات: شرط PuriCare™ AS309DWA: حجرة 30.0 مترًا مربعًا.
*تم اختباره من قبل جامعة أوبورن الأمريكية: تزيل السالمونيلا ٪98.0، والكامبيلوباكتر ٪81.2، وعث الغبار المسبب للحساسية %96.1.
*تم اختباره من قبل جامعة سيول الوطنية. : يقضي على MRSA 99% في 10 دقائق، وS. pneumoniae 95% في 30 دقيقة، وAdeno Virus 96% في 60 دقيقة، وفيرس H1N1 96% في 120 دقيقة. تختلف النتائج بحسب الظروف.

المؤشر الذكي

المؤشر الذكي

يشير ™PuriCare إلى جودة الهواء باستخدام الأرقام بصورة أوتوماتيكية من خلال مستشعر PM1.0 ومستشعر الغازات بدقة كبيرة.
™Smart ThinQ

™Smart ThinQ

استمتع بالوصول والتحكم في وظائف Air Purifier من أي مكان.
تصميم انسيابي مستدير

تصميم انسيابي مستدير

إن التصميم المثالي المستدير بمقدار 360 درجة يجعل المساحة رائعة.

إضاءة تنظيف الهواء

يتغير الضوء في اللوحة ليعكس درجة التلوث.

فتحة الهواء الثلجي

تضيف فتحات الهواء التي تشبه الثلج لمسة حديثة في المنتج.

الأسئلة الشائعة

س.

ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟

أ.
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
س.

بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟

أ.
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
س.

متى تبدا فترة الضمان؟

أ.
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية

الملخص

طباعة

الأبعاد

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • المنطقة الموصى بها (متر مربع)

    61.2

  • دخل الطاقة (واط)

    48

  • مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)

    حسب البلد

  • اللون

    ثلج كريمي

  • الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )

    20 / 52

الأبعاد و الوزن

  • وزن المنتج (كجم)

    11.6

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    343 x 587 x 343

ميزات

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • سرعة المروحة

    توربو / عالي / متوسط / منخفض / تلقائي

  • تنبيه استبدال المرشح

    نعم

  • مؤين

    نعم

  • تصفية مسبقة

    نعم

  • وضع التنقية/الوضع التلقائي

    نعم

  • وضع التنقية/داعم التنظيف

    نعم

  • وضع التنقية/الوضع المزدوج

    نعم

  • وضع التنقية/الوضع الفردي

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية

  • مؤشر ذكى ( جودة الهواء )

    نعم

  • مؤشر ذكى ( الجسيمات الدقيقة )

    نعم

ميزات ذكية

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ثين كيو (بلوتوث)

    نعم

الملحقات

  • عجلة متحركة

    PWH8DBB

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