We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 61.2م²، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0، مروحة داعم نظيفة
*منقيات الهواء تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور المروحة سمارت انفرتر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج خمس سنوات
معتمد من قبل AAFA (الأمريكية)
القدرة على خفض مستويات المسببات الحيوية للحساسية المنقولة عبر الهواء بنسبة %75 أو أكثر بمرور الوقت.
معتمد من BAF
يوفر الجهاز أداءً مدعومًا بشهادة مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، ويمنع مسببات الحساسية التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.
معتمد من CA
حصل الجهاز على الاعتماد بعد العديد من الاختبارات، بما في ذلك قياس قدرة التنقية.
معتمد من CA
المستشعر البصري للغبار معتمد من حيث قدرته على اكتشاف وإزالة الغبار الدقيق.
*تم الاختبار بواسطة معامل LG الداخلية والمعهد الكوري للماكينات والمواد KIMM المنتجات: PuriCare AS281DAW الحالة : 203 أمتار مكعبة (10.6 * 7.1 * 2.7 م)، درجة مئوية، الرطوبة النسبية 37% حجم جسيمات الاختبار: حجم قطر الدخان أو كلوريد البوتاسيوم (KCI) 0.3 ميكرومتر
**تم الاختبار بواسطة معامل LG الداخلية والمعهد الكوري للماكينات والمواد (KIMM) الحالة: 203 أمتار مربعة (10.6 * 7.1 * 2.7 م)، 24.7 درجة مئوية، المنتجات المركبة في منتصف المساحة المنتجات : PuriCare AS95GDWP2 مع تشغيل وضع معزز التنظيف وإيقاف تشغيله، تم التحقق من تركيز الأتربة التراكمي عند ارتفاع 1.5 م من المنتج أثناء 15 دقيقة.
*مضاد للبكتيريا ٪99.9 (20 .4.3). ① تم اختباره بواسطة KTR (معهد كوريا للاختبارات والبحوث). ② اختبار البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية / كليبسيلا الرئوية / الإشريكية القولونية. ③طريقة الاختبار: ISO 20743 (تحديد النشاط المضاد للبكتيريا للمنتجات النسيجية).
*مضاد للفيروسات %99.9 ('20.4.14). ① تم اختباره من قبل كلية الصحة بجامعة سيول. ② بكتيريا الاختبار: فيروس التهاب الكبد الفأري (MHV؛ فيروس كورونا الفئران) (بديل لفيروس كورونا المعدي البشري). ③طريقة الاختبار: ISO 20743.
*الغبار %99.999 : تم الاختبار بواسطة KCL، مختبرات المطابقة الكورية. قم بإزالة ٪99.999 من الغبار الدقيق بحجم 0.01㎛ في 60 دقيقة. بعد التشغيل في وضع التعزيز النظيف لمدة 20 دقيقة. منتجات: شرط PuriCare™ AS309DWA: حجرة 30.0 مترًا مربعًا.
*تم اختباره من قبل جامعة أوبورن الأمريكية: تزيل السالمونيلا ٪98.0، والكامبيلوباكتر ٪81.2، وعث الغبار المسبب للحساسية %96.1.
*تم اختباره من قبل جامعة سيول الوطنية. : يقضي على MRSA 99% في 10 دقائق، وS. pneumoniae 95% في 30 دقيقة، وAdeno Virus 96% في 60 دقيقة، وفيرس H1N1 96% في 120 دقيقة. تختلف النتائج بحسب الظروف.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
المنطقة الموصى بها (متر مربع)
61.2
-
دخل الطاقة (واط)
48
-
مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)
حسب البلد
-
اللون
ثلج كريمي
-
الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )
20 / 52
الأبعاد و الوزن
-
وزن المنتج (كجم)
11.6
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
343 x 587 x 343
ميزات
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
سرعة المروحة
توربو / عالي / متوسط / منخفض / تلقائي
-
تنبيه استبدال المرشح
نعم
-
مؤين
نعم
-
تصفية مسبقة
نعم
-
وضع التنقية/الوضع التلقائي
نعم
-
وضع التنقية/داعم التنظيف
نعم
-
وضع التنقية/الوضع المزدوج
نعم
-
وضع التنقية/الوضع الفردي
نعم
-
وحدة التحكم عن بُعد
وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية
-
مؤشر ذكى ( جودة الهواء )
نعم
-
مؤشر ذكى ( الجسيمات الدقيقة )
نعم
ميزات ذكية
-
التشخيص الذكي
نعم
-
ثين كيو (بلوتوث)
نعم
الملحقات
-
عجلة متحركة
PWH8DBB
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.