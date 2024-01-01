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*تشهد BAF بأن المرشح مطلي لضمان إزالة المواد الضارة، مثل عث الغبار المنزلي والفطريات والعفن المعلق في الهواء، والتي يمكن أن تسبب الحساسية.
*تحققت TUV وKTR من أنه تم التخلص من %99.99 من المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات العنقودية البشروية، والكلبسيلا الرئوية بواسطة مروحة الدفع في مكيف الهواء بعد تعرضها لأربع ساعات من أضواء LED بالأشعة فوق البنفسجية (UV).
*تحققت TUV من أنه تم التخلص من %99 من 3 أنواع من البكتيريا الملتصقة (بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وبكتيريا الإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية).
**تحققت Intertek من انخفاض كثافة رائحة التبغ الملتصقة من 3.6 إلى أقل من 1.5 بعد 60 دقيقة. (التولوين، والأمونيا، وحمض الخليك)