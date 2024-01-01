*تحققت TUV من أنه تم التخلص من %99 من 3 أنواع من البكتيريا الملتصقة (بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وبكتيريا الإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية).

**تحققت Intertek من انخفاض كثافة رائحة التبغ الملتصقة من 3.6 إلى أقل من 1.5 بعد 60 دقيقة. (التولوين، والأمونيا، وحمض الخليك)