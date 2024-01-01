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مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين

APNW36GT2E4

مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين

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مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين

*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

استجابة سريعة

استجابة سريعة

يمكن للوحدة القائمة على الأرضية أن تصل إلى درجة حرارة معينة في فترة زمنية أقصر مع توفير تبريد فائق في الوقت نفسه. وفي غضون ذلك، توفر وظيفة التدفئة الفائقة زاوية تدفق هواء مثلى، مما يضمن لك أداء تدفئة أسرع.

تدفق هواء فائق

من خلال سرعة الهواء وحجمه الفائقين، يمكن أن يصل تدفق الهواء حتى 20 مترًا. يتيح هذا تبريدًا منعشًا ومريحًا في وقت أسرع.

تدفق هواء فائق

طباعة

جميع المواصفات

مصدر الإمداد بالطاقة

  • رقم 1 (فولت، Φ، هرتز)

    220 فولت ~ 50 هرتز

  • نطاق حد الجهد الكهربي (#1) (فولت)

    187~253

سعة التبريد

  • الاسمي (واط)

    10010

  • الاسمي (كيلوواط)

    10.01

  • الاسمي (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)

    34150

سعة التدفئة

  • الاسمي (واط)

    10300

  • الاسمي (كيلوواط)

    10.3

  • الاسمي (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)

    35160

سعة التبريد/التدفئة

  • المصنف (واط)

    10010 / 10300

  • المصنف (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)

    34150 / 35160

مروحة داخلية

  • النوع

    مروحة Sirocco

  • الكمية (EA)

    1

  • معدل تدفق الهواء ((SH)/H/M/L) (م³/دقيقة)

    37/33/28/24

  • اللفات في الدقيقة (التبريد، (SH)/H/M/L/(SL)) (عدد الدورات في الدقيقة)

    520/470/420/370

  • اللفات في الدقيقة (التدفئة، (SH)/H/M/L/(SL)) (عدد الدورات في الدقيقة)

    520/470/420/370

محرك المروحة الداخلية

  • النوع

    BLDC

  • الناتج (واط)

    224

المبادل الحراري

  • الصفوف x الأعمدة x FPI

    3/38/19

  • الرقم

    1

  • نوع الريشة

    فتحة تهوية LG

  • منطقة الوجه (م²)

    0.39

الأبعاد

  • الصافي (العرض)

    590 مم

  • الصافي (الارتفاع)

    1840 مم

  • الصافي (العمق)

    460 مم

  • الصافي (العرض × الارتفاع × العمق)

    590 × 1840 × 460 مم

  • الصافي (العرض × العمق × الارتفاع)

    590 × 460 × 1840 مم

  • الشحن (العرض)

    670 مم

  • الشحن (الارتفاع)

    1950 مم

  • الشحن (العمق)

    540 مم

  • الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    670 × 1950 × 540 مم

  • الشحن (العرض × العمق × الارتفاع)

    670 × 540 × 1950 مم

الوزن

  • الصافي (كجم)

    50

  • الشحن (كجم)

    58

السطح الخارجي

  • اللون

    أبيض

  • RAL (كلاسيكي)

    RAL 9003

مرشح الهواء

  • النوع

    المرشح السابق طويل العمر (قابل للغسيل)

جهاز الحماية

  • منصهر

    O

مبرّد

  • النوع

    R410A

  • المقدار المشحون سلفًا (كجم)

    2.3

  • مقدار الشحن الإضافي (جم/م)

    40

  • طول الأنبوب بدون شحن (م)

    7.5

  • نوع التحكم

    صمام توسيع إلكتروني

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