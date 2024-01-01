مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين

يمكن للوحدة القائمة على الأرضية أن تصل إلى درجة حرارة معينة في فترة زمنية أقصر مع توفير تبريد فائق في الوقت نفسه. وفي غضون ذلك، توفر وظيفة التدفئة الفائقة زاوية تدفق هواء مثلى، مما يضمن لك أداء تدفئة أسرع.