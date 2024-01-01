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مكيف عمودي ، 36000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد تسخين
*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
تدفق هواء فائق
تدفق هواء فائق
جميع المواصفات
مصدر الإمداد بالطاقة
-
رقم 1 (فولت، Φ، هرتز)
220 فولت ~ 50 هرتز
-
نطاق حد الجهد الكهربي (#1) (فولت)
187~253
سعة التبريد
-
الاسمي (واط)
10010
-
الاسمي (كيلوواط)
10.01
-
الاسمي (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)
34150
سعة التدفئة
-
الاسمي (واط)
10300
-
الاسمي (كيلوواط)
10.3
-
الاسمي (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)
35160
سعة التبريد/التدفئة
-
المصنف (واط)
10010 / 10300
-
المصنف (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)
34150 / 35160
مروحة داخلية
-
النوع
مروحة Sirocco
-
الكمية (EA)
1
-
معدل تدفق الهواء ((SH)/H/M/L) (م³/دقيقة)
37/33/28/24
-
اللفات في الدقيقة (التبريد، (SH)/H/M/L/(SL)) (عدد الدورات في الدقيقة)
520/470/420/370
-
اللفات في الدقيقة (التدفئة، (SH)/H/M/L/(SL)) (عدد الدورات في الدقيقة)
520/470/420/370
محرك المروحة الداخلية
-
النوع
BLDC
-
الناتج (واط)
224
المبادل الحراري
-
الصفوف x الأعمدة x FPI
3/38/19
-
الرقم
1
-
نوع الريشة
فتحة تهوية LG
-
منطقة الوجه (م²)
0.39
الأبعاد
-
الصافي (العرض)
590 مم
-
الصافي (الارتفاع)
1840 مم
-
الصافي (العمق)
460 مم
-
الصافي (العرض × الارتفاع × العمق)
590 × 1840 × 460 مم
-
الصافي (العرض × العمق × الارتفاع)
590 × 460 × 1840 مم
-
الشحن (العرض)
670 مم
-
الشحن (الارتفاع)
1950 مم
-
الشحن (العمق)
540 مم
-
الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
670 × 1950 × 540 مم
-
الشحن (العرض × العمق × الارتفاع)
670 × 540 × 1950 مم
الوزن
-
الصافي (كجم)
50
-
الشحن (كجم)
58
السطح الخارجي
-
اللون
أبيض
-
RAL (كلاسيكي)
RAL 9003
مرشح الهواء
-
النوع
المرشح السابق طويل العمر (قابل للغسيل)
جهاز الحماية
-
منصهر
O
مبرّد
-
النوع
R410A
-
المقدار المشحون سلفًا (كجم)
2.3
-
مقدار الشحن الإضافي (جم/م)
40
-
طول الأنبوب بدون شحن (م)
7.5
-
نوع التحكم
صمام توسيع إلكتروني
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