موقد كهربائي مسطح بأربع شُعلات، عرض 60 سم، مؤقت الشُعلات، أزرار تحكم باللمس المتعدد، أسود

توفر LG أجهزة مدمجة فائقة الجودة تتميز بتصميم أنيق متعدد الاستخدامات وعناصر تحكم سهلة. لقد راعينا في تصميم هذه الأجهزة الالتزام بأعلى المعايير في وسائل الراحة ومعدات المطبخ الحديثة. تضفي أجهزة LG المدمجة لمسة متناغمة مع ديكورك الداخلي أيًّا كان طرازه.