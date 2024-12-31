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موقد كهربائي مسطح بأربع شُعلات، عرض 60 سم، مؤقت الشُعلات، أزرار تحكم باللمس المتعدد، أسود

الميزات

المعرض

المواصفات

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موقد كهربائي مسطح بأربع شُعلات، عرض 60 سم، مؤقت الشُعلات، أزرار تحكم باللمس المتعدد، أسود

CBEZ2414B

موقد كهربائي مسطح بأربع شُعلات، عرض 60 سم، مؤقت الشُعلات، أزرار تحكم باللمس المتعدد، أسود

(0)
إطفاء إضاءة مسطح الموقد الكهربائي
التحكم اللمسي

التحكم اللمسي

المؤقِّت

المؤقِّت

قفل الأطفال

قفل الأطفال

مؤشر الحرارة المتبقية

مؤشر الحرارة المتبقية

يُثبَّت مسطح الموقد الكهربائي STUDIO في وسط المطبخ بتصميم أبيض عصري.

أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG

توفر LG أجهزة مدمجة فائقة الجودة تتميز بتصميم أنيق متعدد الاستخدامات وعناصر تحكم سهلة. لقد راعينا في تصميم هذه الأجهزة الالتزام بأعلى المعايير في وسائل الراحة ومعدات المطبخ الحديثة. تضفي أجهزة LG المدمجة لمسة متناغمة مع ديكورك الداخلي أيًّا كان طرازه.

مؤقت الشُعلات

اضبط مؤقت الشُعلات وانعم براحة البال

لست بحاجة إلى متابعة تشغيل كل شُعلة، فكل ما عليك هو ضبط مؤقت الشُعلات وسيتولى مهمة تشغيل الشُعلات وإيقافها.

منظر لمسطح الموقد الكهربائي من أعلى. تظهر مقلاتا طعام على شُعلتين من الشُعلات الأربع.

زر التحكم باللمس المتعدد

زر تحكم مستقل العمل باللمس

تحكم في شُعلات الموقد الأربع بشكل سهل ومستقل باستخدام أربع مفاتيح تحكم منفصلة.
يظهر في الصورة جانب مسطح الموقد الكهربائي بشعار SCHOTT Ceran.
الأجزاء فائقة المتانة

زجاج فائق المتانة من SCHOTT

مُصمَّم ليدوم طويلاً بفضل الزجاج فائق المتانة وشُعلات كهربائية من SCHOTT.
يظهر مسطح الموقد الكهربائي من ناحية الأمام بشكل مائل من أعلى لأسفل. تظهر في الصورة شُعلتان بعد تشغيلهما ويعرض المؤشران الحرف H (حرارة).
مؤشر السطح الساخن

اشعر بالأمان مع مؤشر السطح الساخن

للوقاية من الحروق، يضيء مؤشر السطح الساخن ويبقى مضيئًا حتى يبرد السطح.

يظهر في الصورة طفل يداعب كلب صغير (جرو) في جبته بينما تتذوق الأم الطعام الموضوع على سطح الطهي. صورة تعرض لوح مسطح الموقد الكهربائي من أسفل.

قفل المفاتيح لأمان الأطفال

قفل أمان لمنع تعرُّض الأطفالوالحيوانات الأليفة للإصابة

اطمئن على أطفالك وحيواناتك الأليفة مع قفل الأمان لمنع تشغيل الموقد دون قصد.

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س.

لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟

أ.

عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.

س.

هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟

أ.

المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني

س.

ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟

أ.

تحقق من دليل المستخدم

س.

ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟

أ.

اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء

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