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موقد غاز مسطح مدمج من ال جي 90 سم, 5 شعلات, ستانليس ستيل
مستعدة لمساعدكِ الجديد في المطبخ؟
ضبط درجة الحرارة
تحكمي في درجة الحرارة بأمان ودقة.
الارتقاء بمستوى مهارتكِ في الطبخ
أعدي وجباتكِ بسرعة مع جهاز يعمل بقوة 4.0 كيلوواط.
تصميم أنيق
يتميز بتصميم جذاب يناسب أي مطبخ.
ضبط درجة الحرارة دون قلق
*تُعرض مقاطع فيديو المنتج لأغراض التوضيح فقط، وقد يختلف المنتج المعروض عن الفعلي.
إعداد الطعام بفاعلية وسرعة
تصميم مبتكر
دليل تركيب موقد الغاز المُدمج
1. قياس مساحة التركيب
This image shows the dimension of the gas hob.
2. احتياطات التركيب
This image shows the dimension of the gas hob.
*نوصيكِ بالحصول على مساعدة الخبراء عند التركيب.
الأجزاء والملحقات
Image of a box on a kitchen table.
عرض تفاصيل الأجزاء التي ستحصلين عليها للتركيب.
ما محتوى الصندوق؟
Accessories and parts images from gos hob.
Accessories and parts images from gos hob.
Accessories and parts images from gos hob.
Accessories and parts images from gos hob.
يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات بشأن استخدام المنتج وإعداداته.
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المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني
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