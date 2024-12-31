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موقد غاز مسطح مدمج من ال جي 90 سم, 5 شعلات, ستانليس ستيل

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

موقد غاز مسطح مدمج من ال جي 90 سم, 5 شعلات, ستانليس ستيل

CG5Z3626S

موقد غاز مسطح مدمج من ال جي 90 سم, 5 شعلات, ستانليس ستيل

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مستعدة لمساعدكِ الجديد في المطبخ؟

Image of turning gas Knob by hand.

ضبط درجة الحرارة

تحكمي في درجة الحرارة بأمان ودقة.

This image shows the firepower of LG gas hob.

الارتقاء بمستوى مهارتكِ في الطبخ

أعدي وجباتكِ بسرعة مع جهاز يعمل بقوة 4.0 كيلوواط.

This is the image of the kitchen interior with LG gas hob installed.

تصميم أنيق

يتميز بتصميم جذاب يناسب أي مطبخ.

مفتاح التحكم الدوار

ضبط درجة الحرارة دون قلق

اضبطي الشعلة على درجة الحرارة التي ترغبين فيها تمامًا باستخدام مفاتيح التحكم الدوارة ولا تقلقي؛ فالإشغال الذاتي سيحميكِ من المخاطر.

*تُعرض مقاطع فيديو المنتج لأغراض التوضيح فقط، وقد يختلف المنتج المعروض عن الفعلي.

قوة تصل إلى 4.0 كيلووات

إعداد الطعام بفاعلية وسرعة

نقدم لكِ جهازاً بقوة قصوى تبلغ 4.0 واط؛ لتستمتعي بمزايا الغلي السريع للماء، وتحضري وجباتكِ على الفور، وتقللي ساعات وقوفكِ في المطبخ.

It is an image of water boiling with the strong firepower of LG gas hob. The center burner for maximum firepower is highlighted.

تصميم مبتكر

This is an image of the kitchen interior with LG built-in oven, hood, and gas hob installed.

بلمسة متناغمة

Top view image of the gas hob.

متانة الفولاذ المقاوم للصدأ

A close-up image of the cast iron frame of the gas hob.

شبكات ثقيلة ومتينة

دليل تركيب موقد الغاز المُدمج

انقري للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب موقد الغاز المُدمج بحيث يتناسب مع مساحتكِ؛ بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

1. قياس مساحة التركيب

يجب أن تتوفر مساحة فارغة تبلغ 50 مم تحيط بجوانب الجهاز. كما يجب أن تتوفر مسافة لا تقل عن 700 مم تفصل بين أعلى نقطة في سطح الموقد؛ بما في ذلك الشعلات، والجانب السفلي لأي سطح أفقي يعلوه مباشرةً.

This image shows the dimension of the gas hob.

2. احتياطات التركيب

يجب أن تفصل مسافة تبلغ ما بين 25 مم و74 مم الجانب السفلي للجهاز وأي سطح يقع تحته.

This image shows the dimension of the gas hob.

*نوصيكِ بالحصول على مساعدة الخبراء عند التركيب.

الأجزاء والملحقات

Image of a box on a kitchen table.

عرض تفاصيل الأجزاء التي ستحصلين عليها للتركيب.

ما محتوى الصندوق؟

Accessories and parts images from gos hob.

Accessories and parts images from gos hob.

Accessories and parts images from gos hob.

Accessories and parts images from gos hob.

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات بشأن استخدام المنتج وإعداداته.

قد ترغب أيضًا في

تجهيز مطبخك بالكامل بالأجهزة المدمجة.
Image with Oven Installed.
Image with induction hob Installed.
Image with Hood Installed.
Image with Dishwasher Installed.
Image with Microwave oven Installed.
س.

لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟

أ.

عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.

س.

هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟

أ.

المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني

س.

ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟

أ.

تحقق من دليل المستخدم

س.

ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟

أ.

اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء

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