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فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته A+، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

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فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته A+، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

WSED7613S

فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته A+، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

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Front view

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟

اطرق مرتين، لتشاهد ما في الداخل

اطرق مرتين، لتشاهد ما في الداخل

تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا، وتجهزه لاستخدامه المرة القادمة.

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

تابع عملية تسوية طعامك من أي مكان في المنزل باستخدام تطبيق ™LG ThinQ.

فرن بتصنيف A+

فرن بتصنيف +A

مع الطهي في فرن يتميز بتصنيف فريد من نوعه لكفاءة الطاقة A+ تقل المبالغ التي تدفعها لفواتير الكهرباء.

العرض الفوري

تابع الطعام خلال طهيه

لا عليك سوى الطرق مرتين على زجاج الفرن لمشاهدة طعامك مع الاحتفاظ بالحرارة داخله.

سهولة الصيانة

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

تحافظ تقنية ™EasyClean على بقاء الجزء الداخلي من الفرن وكأنه جديد. لا توجد مواد كيميائية ولا أدخنة.

صورة مقسومة، تعرض الصورة اليسرى الجزء الداخلي من فرن به فقاعات، وتعرض الصورة اليمنى بخارًا يأتي من داخل الفرن.

الخطوة رقم 1

املأ زجاجة برشاش بسعة 510 مل بالماء. رش حوالي 60 مل من الماء على الحائط والزوايا.

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الخطوة رقم 2

ثم قم بسكب الماء المتبقي على أسفل الفرن.

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الخطوة رقم 3

اضغط على زر ™EasyClean.

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الخطوة رقم 4

امسح أي بقايا بواسطة منشفة او قطعة قماش.

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الطهي الذكي

تعرّف على مساعدك الجديد في الطهي

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.
طهي بلمسة المحترفين

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

أضفِ على وجبتك القادمة مذاقًا لذيذًا باستخدام ميزات فائقة وجاهزة للاستخدام.

تعرض هذه الصورة أطعمة؛ مثل: صدور دجاج مطهية على البخار، وأجنحة دجاج مقلية بالهواء، وكوكيز، وشريحة لحم مطهية بتفريغ الهواء على الطاولة. كما توجد أدنى الصورة أيقونات تعرض وظائف الخبز بالتوزيع الحراري مع ProBake، والطهي بتفريغ الهواء، والقلي بالهواء، والطهي بالبخار مع ProBake.

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

تقدم لكِ تقنية ®ProBake Convection من LG ميزة التسخين السليم بدرجات متساوية في جميع الأرفف. الفرن مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي منه؛ ما يتيح له التحميص والخبز بطريقةٍ فريدة.

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide. يستخدم درجة حرارة قليلة و تدفق الهواء لتحقيق أفضل نتيجة, لا يحتاج الى تدوير الماء, يعتمد على التحكم في درجة الحرارة لتحقيق تناسق أكبر في طهي الطعام الخاص بك

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

القلي بالهواء

احصل على طعامك المُقرمش المفضّل, دون أن تشعر بذنب القلي بالزيت, مع تقنية القلي بالهواء.

القلي بالهواء

وضع البيتزا

وضع البيتزا مصنوع خصيصا لطبخ البيتزا المنزليّة و البيتزا المجمّدة. استمتع ببيتزا ألذ و اكثر قرمشة باستخدام وضع البيتزا الذي يصل الى درجة حرارة 300℃.

وضع البيتزا

*لا تُقدم آلة الشفط اللازمة للطهي بتفريغ الهواء بشكلٍ منفصل

صورة تعرض الفرن وتصنيف كفاءة الطاقة A++.

يضمن تصنيف كفاءة الطاقة A+ كفاءة عالية في استخدام الطاقة

تصميم مبتكر

صورة لمطبخ به فرن مدمج من LG، وشفاط، وموقد غاز.

الطراز والتناسق

تصميم STS

تصميم STS

صورة توضح سعة الفرن الداخلية الواسعة.

حجم كبير أفضل بكثير

دليل تركيب الفرن المدمج

انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

 

 

 

 

1. قياس مساحة التركيب

تعرض هذه الصورة أبعاد الفرن.

2. احتياطات التركيب

يجب ترك فتحة تهوية بحجم 50 ملم بين الجدار الخلفي وأرضية وحدة التركيب، وفتحة تهوية بحجم 5 ملم بين جانبي الفرن والوحدة.

تعرض هذه الصورة الحيز المطلوب لتركيب الفرن.

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

تعرض هذه الصورة الأجزاء التي تحتاج إلى التثبيت عند تركيب الفرن.

الأجزاء والملحقات

صورة لصناديق على طاولة المطبخ.

شاهد تفاصيل الأجزاء التي ستستلمها للتركيب.

 

 

 

 

ماذا يتضمن الصندوق؟

HA-Built-in-Oven-Good1-WSED7613S-STS-16-Parts

تعرض هذه الصورة ملحقات الفرن: الشواية السلكية وصينية الخبز.

صورة لملحقات الفرن: مقلاة عميقة وصينية مثقبة.

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

قد ترغب أيضًا في

تجهيز مطبخك بالكامل بالأجهزة المدمجة.
صورة موقد إحماء مركب
صورة شفاط مركب
صورة غسالة صحون مركبة

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س.

لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟

أ.

عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.

س.

هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟

أ.

المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني

س.

ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟

أ.

تحقق من دليل المستخدم

س.

ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟

أ.

اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء

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