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فرن ومشواة من الصلب الذي لا يصدأ يعملان بالتوزيع الحراري سعة 42 لتراً

المواصفات

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فرن ومشواة من الصلب الذي لا يصدأ يعملان بالتوزيع الحراري سعة 42 لتراً

MC-9283JLR

فرن ومشواة من الصلب الذي لا يصدأ يعملان بالتوزيع الحراري سعة 42 لتراً

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع المنتج

    MWO

المواصفات العامة

  • اللون

    Sts

  • نوع وحدة التحكم

    الربط والتذييل

  • نوع فتحة الباب

    السحب

الميزات

  • القفل للأطفال

    نعم

  • مؤقت للطبخ

    نعم

  • إزالة الجليد السريعة

    نعم

  • الساعة

    نعم

  • ضبط الوقت

    نعم

  • الطهي على مراحل

    الطهي على مرحلتين

  • التوزيع الحراري

    نعم

  • الشواية

    نعم

  • الميكروويف

    نعم

التجويف

  • السعة (باللتر)

    42 لتراً

إدخال الطاقة(الاستهلاك)

  • الميكروويف (الواط)

    900 واط

  • الشواية (الواط)

    1250 واط

  • التوزيع الحراري (الواط)

    1550 واط

  • المجموعة 1 (الميكروويف+الشواية) (الواط)

    2750 واط

  • مستوى الطاقة بالميكروويف

    5

وظيفة الطهي/إزالة الجليد

  • الطهي التلقائي

    نعم

  • إزالة الجليد التلقائي

    نعم

  • التحمير/الشوي التلقائي

    نعم

الوظائف الإضافية

  • الساعة

    نعم

  • مؤقت للطبخ

    نعم

  • ضبط الوقت

    نعم

  • القفل للأطفال

    نعم

  • البدء السريع

    نعم

  • إزالة الجليد السريعة

    نعم

  • الطهي على مراحل

    مرحلتان

  • الطهي بالذاكرة

    نعم

الأبعاد(العرض X الارتفاع X العمق)مم

  • خارجي

    570x370x500

النظام

  • الطهي التلقائي

    نعم

  • إزالة الجليد التلقائية (الوزن)

    نعم

غير ذلك

  • حجم الصينية الدوارة (مم)

    Φ 340 ملم

الكمية المتراصة

  • 20 قدم / 40 قدم.(الجهاز)

    180 / 360

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