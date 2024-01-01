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فرن ومشواة من الصلب الذي لا يصدأ يعملان بالتوزيع الحراري سعة 42 لتراً
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع المنتج
MWO
المواصفات العامة
-
اللون
Sts
-
نوع وحدة التحكم
الربط والتذييل
-
نوع فتحة الباب
السحب
الميزات
-
القفل للأطفال
نعم
-
مؤقت للطبخ
نعم
-
إزالة الجليد السريعة
نعم
-
الساعة
نعم
-
ضبط الوقت
نعم
-
الطهي على مراحل
الطهي على مرحلتين
-
التوزيع الحراري
نعم
-
الشواية
نعم
-
الميكروويف
نعم
التجويف
-
السعة (باللتر)
42 لتراً
إدخال الطاقة(الاستهلاك)
-
الميكروويف (الواط)
900 واط
-
الشواية (الواط)
1250 واط
-
التوزيع الحراري (الواط)
1550 واط
-
المجموعة 1 (الميكروويف+الشواية) (الواط)
2750 واط
-
مستوى الطاقة بالميكروويف
5
وظيفة الطهي/إزالة الجليد
-
الطهي التلقائي
نعم
-
إزالة الجليد التلقائي
نعم
-
التحمير/الشوي التلقائي
نعم
الوظائف الإضافية
-
الساعة
نعم
-
مؤقت للطبخ
نعم
-
ضبط الوقت
نعم
-
القفل للأطفال
نعم
-
البدء السريع
نعم
-
إزالة الجليد السريعة
نعم
-
الطهي على مراحل
مرحلتان
-
الطهي بالذاكرة
نعم
الأبعاد(العرض X الارتفاع X العمق)مم
-
خارجي
570x370x500
النظام
-
الطهي التلقائي
نعم
-
إزالة الجليد التلقائية (الوزن)
نعم
غير ذلك
-
حجم الصينية الدوارة (مم)
Φ 340 ملم
الكمية المتراصة
-
20 قدم / 40 قدم.(الجهاز)
180 / 360
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