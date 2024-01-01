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ميكروويف, تكنولوجيا ال جي نيو شيف, 42 لتر, موفر للطاقة, سهل التنظيف, بالشواية
*أجهزة الميكروويف تأتي مع ضمان سنة واحدة، الانفرتر ماجنترون ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع
لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم
طهي أسرع ومتعة أكثر
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة
*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
العلامة التجارية
إل جي
-
سهل التنظيف
نعم
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
جرس اكتمال الطهي
نعم
-
سهل التنظيف
نعم
-
ضبط الوقت
نعم
ميزات فرن الميكروويف
-
استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
1350
-
مستويات طاقة المايكروويف
10
-
مخرج طاقة الميكروويف (وات)
1200
-
سعة الفرن (لتر)
42
-
العاكس الذكي
نعم
-
مقاس القرص الدوار (مم)
360
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
™SmoothTouch
التصميم/اللمسة النهائية
-
لون الباب
أسود
الطاقة/التقديرات
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
50 / 230
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