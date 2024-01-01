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ميكروويف, تكنولوجيا ال جي نيو شيف, 39 لتر, موفر للطاقة, سهل التنظيف, كونفجشن
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
العلامة التجارية
-
LG STUDIO
لا
-
علامة إل جي التجارية
نعم
المواصفات الأساسية
-
السعة
39 لترًا
-
طاقة الخرج
1100 واط
-
العرض (مم)
540 مم
-
الطاقة الكهربائية
230 فولط / 50 هرتز
ميزات الميكروويف
-
سهولة التنظيف
نعم
-
™Smart Inverter
نعم
الميزات
-
القدرة بالواط
1100 واط للخرج / 1850 واط للحمل الحراري
-
حجم القرص الدوار (مم)
360
-
شاشة العرض
™SmoothTouch
-
الإضاءة
مصباح LED
ميزات الطهي
-
مستويات الطاقة
10
-
خيارات الطهي
7 (البطاطس، الخضراوات الطازجة، الخضراوات المُجمَّدة، المقبلات المُجمَّدة، الأرز، إذابة الزبدة)
-
خيارات التسخين
5 (المشروبات، الكسرولات، البيتزا، أطباق العشاء، الفطائر)
-
خيارات إذابة الثلج
4 (اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخبز)
-
البدء السريع
نعم
ميزات الراحة
-
تقنية تنظيف الجزء الداخلي EasyClean®
نعم
-
الساعة / المؤقت
نعم
-
صافرة الاكتمال
نعم
ميزات السلامة
-
القفل ضد عبث الأطفال
نعم
المواد/اللمسات النهائية
-
الألوان المتوفرة
فولاذ مقاوم للصدأ باللون الفضي
-
مادة التجويف
معدن
-
طلاء التجويف
EasyClean (الجزء الداخلي باللون الرمادي)
الابعاد
-
مُعبأ (العرضxالارتفاعxالعمق)
573x381x614 مم
-
الجزء الخارجي (العرضxالارتفاعxالعمق)
523x325x540 مم
الوزن الصافي بالكيلوجرام
-
الصافي
16.5
-
مُعبأ
21.4
الضمان
-
الضمان المحدود
سنة واحدة على الأجزاء، وضمان محدود لمدة 10 سنوات على المغنطرون
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