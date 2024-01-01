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ميكروويف, تكنولوجيا ال جي نيو شيف, 39 لتر, موفر للطاقة, سهل التنظيف, كونفجشن

المواصفات

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ميكروويف, تكنولوجيا ال جي نيو شيف, 39 لتر, موفر للطاقة, سهل التنظيف, كونفجشن

MJ3965ACS

ميكروويف, تكنولوجيا ال جي نيو شيف, 39 لتر, موفر للطاقة, سهل التنظيف, كونفجشن

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الملخص

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الأبعاد

MJ3965ACS
السعة
39 لترًا
القياسات (العرضxالارتفاعxالعمق)
523x325x540 مم
سهل التنظيف
نعم
المزايا الإضافية
طهي سريع، مقرمش

جميع المواصفات

العلامة التجارية

  • LG STUDIO

    لا

  • علامة إل جي التجارية

    نعم

المواصفات الأساسية

  • السعة

    39 لترًا

  • طاقة الخرج

    1100 واط

  • العرض (مم)

    540 مم

  • الطاقة الكهربائية

    230 فولط / 50 هرتز

ميزات الميكروويف

  • سهولة التنظيف

    نعم

  • ™Smart Inverter‎

    نعم

الميزات

  • القدرة بالواط

    1100 واط للخرج / 1850 واط للحمل الحراري

  • حجم القرص الدوار (مم)

    360

  • شاشة العرض

    ™SmoothTouch‎

  • الإضاءة

    مصباح LED

ميزات الطهي

  • مستويات الطاقة

    10

  • خيارات الطهي

    7 (البطاطس، الخضراوات الطازجة، الخضراوات المُجمَّدة، المقبلات المُجمَّدة، الأرز، إذابة الزبدة)

  • خيارات التسخين

    5 (المشروبات، الكسرولات، البيتزا، أطباق العشاء، الفطائر)

  • خيارات إذابة الثلج

    4 (اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخبز)

  • البدء السريع

    نعم

ميزات الراحة

  • تقنية تنظيف الجزء الداخلي EasyClean®‎

    نعم

  • الساعة / المؤقت

    نعم

  • صافرة الاكتمال

    نعم

ميزات السلامة

  • القفل ضد عبث الأطفال

    نعم

المواد/اللمسات النهائية

  • الألوان المتوفرة

    فولاذ مقاوم للصدأ باللون الفضي

  • مادة التجويف

    معدن

  • طلاء التجويف

    EasyClean (الجزء الداخلي باللون الرمادي)

الابعاد

  • مُعبأ (العرضxالارتفاعxالعمق)

    573x381x614 مم

  • الجزء الخارجي (العرضxالارتفاعxالعمق)

    523x325x540 مم

الوزن الصافي بالكيلوجرام

  • الصافي

    16.5

  • مُعبأ

    21.4

الضمان

  • الضمان المحدود

    سنة واحدة على الأجزاء، وضمان محدود لمدة 10 سنوات على المغنطرون

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