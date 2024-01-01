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غساله أطباق بالبخار سعه 14 فرد و هيكل من التيتانيوم
جميع المواصفات
النوع
-
السعه
14
-
Panel Type
semi
-
اللون
تيتانيوم
-
Free / B-I / B-U
Free
التصميم
-
PGM Button
STS Button
-
Option Button
Touch
-
Handle Deco
Chrome coated
-
Display Type
LED
-
Tub Material
STS
المميزات الأساسيه
-
محرك الدفع المباشر
نعم
-
تقنيه البخار الحقيقى
نعم
-
تقنيه الرف الذكى
نعم
الأداء
-
مستوى أداء عمليه الغسيل
A
-
مستوى أداء عمليه التجفيف
A
-
مستوى الضوضاء
41 ديسيبل
-
إستهلاك المياه -لتر
9
-
إستهلاك الطاقه -كيلوواط
0.92
-
Reference Program
Eco
-
زمن الدوره
170
-
مستوى كفاءه الطاقه
A++
البرامج
-
عدد البرامج
7
-
برنامج الغسيل المزدوج
Steam Dual Spray
-
تلقائى
نعم
-
البرنامج الإقتصادى
نعم
-
Gentle(Delicate)
Steam Care
-
سريع
نعم
-
Quick & Dry
نعم
مميزات إضافيه
-
Fully electronic control
نعم
-
Soil sensor
نعم
-
Drying Type
New Hybrid
-
Water softner
نعم
-
Lower arm
S Type
-
Hidden heater
نعم
-
Vario washing system
Vario plus
-
Triple filter system
New
-
Aqua-Stop
Electrical
-
Running Time indicator
888
-
Salt refill indicator
نعم
-
Rinse refill indicator
نعم
-
Child-Lock indicator
نعم
-
Adjustable upper rack
Lever
-
Upper rack ass'y
Eddy Better
-
Lower rack ass'y
Smart Rack
-
Upper rack handle
نعم
-
Knife rack
نعم
-
Cutlery Basket
نعم
-
Rack color
Metallic gray + Cobalt blue
خيارات
-
عدد الخيارات
6
-
Extra Hot
نعم
-
Half Load
نعم
-
Child Lock
نعم
-
Delay Start (Hour)
1~19h
-
Rinse +
نعم
الوزن-كجم
-
الصافى
63
-
مع التعبئه و التغليف
70
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