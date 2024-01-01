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غساله أطباق بالبخار سعه 14 فرد و هيكل من التيتانيوم

المواصفات

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غساله أطباق بالبخار سعه 14 فرد و هيكل من التيتانيوم

D1444MF

غساله أطباق بالبخار سعه 14 فرد و هيكل من التيتانيوم

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جميع المواصفات

النوع

  • السعه

    14

  • Panel Type

    semi

  • اللون

    تيتانيوم

  • Free / B-I / B-U

    Free

التصميم

  • PGM Button

    STS Button

  • Option Button

    Touch

  • Handle Deco

    Chrome coated

  • Display Type

    LED

  • Tub Material

    STS

المميزات الأساسيه

  • محرك الدفع المباشر

    نعم

  • تقنيه البخار الحقيقى

    نعم

  • تقنيه الرف الذكى

    نعم

الأداء

  • مستوى أداء عمليه الغسيل

    A

  • مستوى أداء عمليه التجفيف

    A

  • مستوى الضوضاء

    41 ديسيبل

  • إستهلاك المياه -لتر

    9

  • إستهلاك الطاقه -كيلوواط

    0.92

  • Reference Program

    Eco

  • زمن الدوره

    170

  • مستوى كفاءه الطاقه

    A++

البرامج

  • عدد البرامج

    7

  • برنامج الغسيل المزدوج

    Steam Dual Spray

  • تلقائى

    نعم

  • البرنامج الإقتصادى

    نعم

  • Gentle(Delicate)

    Steam Care

  • سريع

    نعم

  • Quick & Dry

    نعم

مميزات إضافيه

  • Fully electronic control

    نعم

  • Soil sensor

    نعم

  • Drying Type

    New Hybrid

  • Water softner

    نعم

  • Lower arm

    S Type

  • Hidden heater

    نعم

  • Vario washing system

    Vario plus

  • Triple filter system

    New

  • Aqua-Stop

    Electrical

  • Running Time indicator

    888

  • Salt refill indicator

    نعم

  • Rinse refill indicator

    نعم

  • Child-Lock indicator

    نعم

  • Adjustable upper rack

    Lever

  • Upper rack ass'y

    Eddy Better

  • Lower rack ass'y

    Smart Rack

  • Upper rack handle

    نعم

  • Knife rack

    نعم

  • Cutlery Basket

    نعم

  • Rack color

    Metallic gray + Cobalt blue

خيارات

  • عدد الخيارات

    6

  • Extra Hot

    نعم

  • Half Load

    نعم

  • Child Lock

    نعم

  • Delay Start (Hour)

    1~19h

  • Rinse +

    نعم

الوزن-كجم

  • الصافى

    63

  • مع التعبئه و التغليف

    70

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