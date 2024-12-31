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غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ
احصل علي مسحوق الغسيل المجاني عند تركيب المنتج من خلال المراكز المعتمدة
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.
شوكات وقواديس قابلة للطي
تنزيل الدورات
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
النوع
-
السعة (ضع إعدادًا)
14
الشكل
-
مؤشر إعادة تعبئة الشطف
نعم
النوع
-
نوع اللوحة
Top Flush
الشكل
-
مؤشر إعادة تعبئة الملح
نعم
النوع
-
اللون
فولاذ خالص
الشكل
-
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
التصميم
-
نوع الزر
لمس
المواصفات الأساسية
-
لوحة التحكم (المواد)
ABS
التصميم
-
نوع شاشة العرض
LED
المواصفات الأساسية
-
نوع الشاشة
LED
التصميم
-
مادة لوحة التحكم
ABS
المواصفات الأساسية
-
نوع اللوحة
Top Flush
التصميم
-
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
-
إجمالي إعدادات المكان
14
المزايا الرئيسية
-
موتور إدارة مباشرة بمقوّم عكسي
نعم
دورة / خيار
-
تلقائي
نعم
-
قفل التحكم
نعم
-
تأجيل البدء
يصل إلى 12 ساعة
المزايا الرئيسية
-
Smart Rack+™
نعم
دورة / خيار
-
رقيق
نعم
المزايا الرئيسية
-
معالجة مضادة للبكتيريا (خرطوم الصرف)
نعم
دورة / خيار
-
تنزيل دورة
نعم
-
منطقة مزدوجة
نعم
-
البيئة
نعم
-
موفر الطاقة
نعم
-
جفاف أكثر
نعم
-
نصف حمولة
نعم
-
درجة حرارة مرتفعة
نعم
-
مكثف
نعم
-
تنظيف الآلة
نعم
-
عدد الخيارات
8
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
10
-
الشطف
نعم
-
بخار
نعم
-
تربو
نعم
المزايا الرئيسية
-
أكوا ستوب
نعم
-
سخان ماء مخفي
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
عدد أذرع الرش
3 (بالقمة، علوي، سفلي)
-
QuadWash™
نعم
-
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
-
TrueSteam™
نعم
-
نظام الغسيل Vario
Vario Plus
-
أداء الغسيل
أمبير
-
مطهر المياه
نعم
SMART THINQ
-
Wi-Fi
نعم
-
التشخيص الذكي
نعم
-
المراقبة عن بُعد
نعم
الميزة الإضافية
-
تحكم إلكتروني بالكامل
نعم
-
مستشعر الاتساخ
نعم
-
نوع التجفيف
التكثيف / AOD
-
ملين الماء
نعم
-
عدد أذرع الرش
3 (بالقمة، علوي، سفلي)
-
سخان مخفي
نعم
-
نظام الغسل المتغير
Vario Plus
-
أكوا ستوب
نعم
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
نعم
-
مؤشر وقت التشغيل
888
-
مؤشر تعبئة الملح
نعم
-
مؤشر تعبئة الشطف
نعم
-
مؤشر العملية
نعم
مستوى الطبقة CEE
-
مستوى الطبقة CEE
A+++
اسهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/السنة)
-
اسهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/السنة)
237
عام
-
اللون
فولاذ خالص
نظام الأرفف
-
درجة نظام الأرفف
Better A (مقبض بزخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ)
-
مجموعة الرف العلوي (المرونة)
ثلثان (2/3)
-
مجموعة الرف السفلي (المرونة)
بالكامل (ذكية+عادية)
-
مقبض الرف العلوي / زخرفة
نعم / نعم
-
مقبض الرف السفلي / زخرفة
نعم / نعم
-
لون الرف (المقبض)
رمادي خالص
-
لون الرف (الشوكة)
فضي
-
لون الرف (رف الأكواب)
رمادي داكن
-
تعديل الارتفاع
3 مستويات
-
أقصى ارتفاع للرف العلوي
165 مم
-
أقصى ارتفاع للرف السفلي
300 مم
-
رف الأكواب
نعم
-
حامل كؤوس الشرب
نعم
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم
ميزات الرف
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم
التقنية الذكية
-
مراقبة عن بُعد
نعم
-
التشخيص الذكي
نعم
ذراع رباعي
-
زخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
نعم
-
لون الهيكل
رمادي خالص
-
لون الفوهة
برتقالي
الأداء
-
البرنامج القياسي
البيئة
-
وقت الدورة
191 دقيقة
-
وقت الدورة السريعة
38 دقيقة
-
وقت الدورة التربو
59 دقيقة
-
استهلاك الطاقة (كيلوواط في الساعة)
0.83
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
41
-
فئة الكفاءة في استهلاك الطاقة
A+++
-
أداء الغسل
أمبير
-
أداء التجفيف
أمبير
-
استهلاك الماء (ℓ)
9.6
الأداء(إضافي)
-
EU Ecolabel
غير منطبق
-
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة)
237
-
استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل/التشغيل (واط)
0.5
-
استهلاك المياه السنوي (AWc)
2700
-
مدة "وضع التشغيل" (دقيقة)
1
البرنامج
-
كمية البرنامج
10
-
تلقائي
نعم
-
مكثف
نعم
-
رقيق
نعم
-
تربو
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
تنظيف الآلة
نعم
-
شطف
نعم
-
سريع
نعم
خيار
-
كمية الخيار
8
-
منطقة مزدوجة
نعم
-
نصف حمولة
نعم
-
موفر الطاقة
نعم
-
بخار
نعم
-
درجة حرارة عالية
نعم
-
جفاف أكثر
نعم
-
تأجيل البدء
يصل إلى 12 ساعة
-
قفل التحكم
نعم
المواصفات التقنية
-
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
600 مم × 600 مم × 850 مم
-
الأبعاد مع التغليف (العرض × العمق × الارتفاع)
680 مم × 665 مم × 890 مم
-
الوزن الصافي (كجم)
52
-
الوزن مع التغليف (كجم)
56
-
قائم قابل للتعديل (مم)
30 مم
-
مصدر الطاقة (الفولطية)
220 ~ 240
-
استهلاك الطاقة (واط)
1600 - 1800
-
التكرار (هرتز)
50
-
ارتفاع الخزانة المتاح (مم)
815 ~ 875
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