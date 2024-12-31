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غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

DFB325HS

غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

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احصل علي مسحوق الغسيل المجاني عند تركيب المنتج من خلال المراكز المعتمدة

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟1

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

صحون لامعة متألقة، بقع مياه أقل*3

صحون لامعة متألقة، بقع مياه أقل*

يصل بخار ™TrueSteam الذي يتكون بفعل الماء المغلي إلى كامل سطح كل صحن داخل الحوض، مما يمنحك صحونًا نظيفة متألقة. تساعد أيضًا جزيئات بخار الماء النقية في الحد من بقع الماء.

قدرة فائقة على التنظيف

يتكون البخار ذو درجة الحرارة العالية من جزيئات صغيرة جدًا، ويفصِل بسهولة البقع من الصحون.

بقع ماء أقل

يترك البخار بتقنية ™TrueSteam الصحون نظيفة ولامعة ومتألقة مع تقليل بقع الماء بنسبة تصل إلى %30.*

*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.

تنظيف من كل الزوايا3

تنظيف من كل الزوايا

بفضل أذرع الرش متعددة الحركة والرشاشات ذات الضغط العالي، توفر غسالة الصحون ™QuadWash أقصى حد من التغطية لتنظيف الأشياء من المرة الأولى.

أربعة أذرع للغسيل

الأذرع التي تدور في اتجاهات متعددة تقوم بقذف تيارات المياه في مختلف الزوايا، وبذلك تصل إلى كل ركن من أركان غسالة الصحون.

دوران متعدد الاتجاهات

باستخدام أربعة أذرع للرش بدلاً من ذراعين، تعطي غسالة الصحون ™QuadWash أداء تنظيف أقوى لتنظيف كل صحن على كل رف من الرفوف.
تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة3

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

يسهُل ضبط نظام الرفوف هذا بسرعة فائقة، وبالتالي يمكن تحريكه للتعامل مع أية صعوبات تنشأ عند تنظيف صحونك.

شوكات وقواديس قابلة للطي

قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.

ضبط سهل للارتفاع

يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي حتى ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل الأدوات الأطول.

رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

مساحة أكبر للعناصر التي يصعب ضبطها، من الأطباق المسطحة الطويلة إلى أكواب الإسبريسو الصغيرة.
الهدوء والكفاءة والموثوقية3

الهدوء والكفاءة والموثوقية

صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.

كفاءة في إستخدام الطاقة

مقارنةً بالمحركات التقليدية، يساعد محرك الدفع المباشر المبتكر من LG في زيادة كفاءة استخدام الطاقة.

متانة تدوم طويلاً

اعتمد على غسالة صحون LG لديك لسنوات قادمة مع الاستمتاع بضمان محدود لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر.
راحة أكبر وأداء أقوى3

راحة أكبر وأداء أقوى

تسمح الميزات المخصصة بتحسين أداء التنظيف والتجفيف، إضافةً إلى جعل حياتك في المطبخ أسهل بكثير.

فتح تلقائي للباب بعد التجفيف

بعد انتهاء البرنامج، يفتح الباب تلقائيًا. ويوفر هذا أداء تجفيف ممتازًا بالسماح بنفاذ الهواء الساخن وبالسماح للهواء النقي بالوصول إلى الصحون.

دورة تيربو

اختر دورة تيربو لتنظيف الصحون المتسخة بشدة خلال أقل من ساعة.

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

درجة الحرارة العالية

تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.
الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

تستحدث تقنية ™ThinQ عالمًا جديدًا من الاتصالية والراحة والتخصيص.

تنزيل الدورات

باستخدام تطبيق ™LG ThinQ للهواتف الذكية، يمكنك تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجاتك، مثل الأواني والمقالي، و الأوعية المقاومة للحرارة، و الأواني الزجاجية، وNight Care (العناية الليلية).

إعدادات شخصية

يمكنك تخصيص دورات غسالة الصحون باستخدام تطبيق الهواتف الذكية لتحديد خيارات التنظيف المختلفة.

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

™Smart Diagnosis

تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.
قُم بترقية مظهر مطبخك1

قُم بترقية مظهر مطبخك

تمنحك غسالة صحون LG تصميمًا أنيقًا وعصريًا لمطبخك. تمتاز غسالة الصحون التي تقتنيها بتكنولوجيا مبتكرة من LG، وتمنحك أداءً متميزًا إضافةً إلى مظهرها المتميز.

تصميم خارجي مُبسَّط

يمكن للتصاميم الخارجية الأنيقة لغسالات الصحون من LG أن تُكمل تصميم أي مطبخ.

تصميم داخلي أنيق

غسالة صحون متينة وتسهُل صيانتها، ذات مظهر أنيق وممتع جماليًا.

لوحة التحكم LED مصغرة

عناصر تحكم أنيقة مخفية، وقراءات رقمية واضحة لتسهيل اختيار الإعدادات.

الملخص

طباعة

الأبعاد

dfb325hs-v
السعة
14
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
598ممx600ممx845مم
التكنولوجيا الرئيسية
™TrueSteam
ميزة إضافية
™QuadWash

جميع المواصفات

النوع

  • السعة (ضع إعدادًا)

    14

الشكل

  • مؤشر إعادة تعبئة الشطف

    نعم

النوع

  • نوع اللوحة

    Top Flush

الشكل

  • مؤشر إعادة تعبئة الملح

    نعم

النوع

  • اللون

    فولاذ خالص

الشكل

  • مادة الأنبوب

    فولاذ مقاوم للصدأ

التصميم

  • نوع الزر

    لمس

المواصفات الأساسية

  • لوحة التحكم (المواد)

    ABS

التصميم

  • نوع شاشة العرض

    LED

المواصفات الأساسية

  • نوع الشاشة

    LED

التصميم

  • مادة لوحة التحكم

    ABS

المواصفات الأساسية

  • نوع اللوحة

    Top Flush

التصميم

  • مادة الأنبوب

    فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

  • إجمالي إعدادات المكان

    14

المزايا الرئيسية

  • موتور إدارة مباشرة بمقوّم عكسي

    نعم

دورة / خيار

  • تلقائي

    نعم

  • قفل التحكم

    نعم

  • تأجيل البدء

    يصل إلى 12 ساعة

المزايا الرئيسية

  • Smart Rack+™‎

    نعم

دورة / خيار

  • رقيق

    نعم

المزايا الرئيسية

  • معالجة مضادة للبكتيريا (خرطوم الصرف)

    نعم

دورة / خيار

  • تنزيل دورة

    نعم

  • منطقة مزدوجة

    نعم

  • البيئة

    نعم

  • موفر الطاقة

    نعم

  • جفاف أكثر

    نعم

  • نصف حمولة

    نعم

  • درجة حرارة مرتفعة

    نعم

  • مكثف

    نعم

  • تنظيف الآلة

    نعم

  • عدد الخيارات

    8

  • عدد دورات الغسيل (البرنامج)

    10

  • الشطف

    نعم

  • بخار

    نعم

  • تربو

    نعم

المزايا الرئيسية

  • أكوا ستوب

    نعم

  • سخان ماء مخفي

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • عدد أذرع الرش

    3 (بالقمة، علوي، سفلي)

  • QuadWash™

    نعم

  • مستشعر التربة (التعكر)

    نعم

  • TrueSteam™‎

    نعم

  • نظام الغسيل Vario

    Vario Plus

  • أداء الغسيل

    أمبير

  • مطهر المياه

    نعم

SMART THINQ

  • Wi-Fi

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • المراقبة عن بُعد

    نعم

الميزة الإضافية

  • تحكم إلكتروني بالكامل

    نعم

  • مستشعر الاتساخ

    نعم

  • نوع التجفيف

    التكثيف / AOD

  • ملين الماء

    نعم

  • عدد أذرع الرش

    3 (بالقمة، علوي، سفلي)

  • سخان مخفي

    نعم

  • نظام الغسل المتغير

    Vario Plus

  • أكوا ستوب

    نعم

  • باب يفتح أوتوماتيكيًا

    نعم

  • مؤشر وقت التشغيل

    888

  • مؤشر تعبئة الملح

    نعم

  • مؤشر تعبئة الشطف

    نعم

  • مؤشر العملية

    نعم

مستوى الطبقة CEE

  • مستوى الطبقة CEE

    A+++‎

اسهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/السنة)

  • اسهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/السنة)

    237

عام

  • اللون

    فولاذ خالص

نظام الأرفف

  • درجة نظام الأرفف

    Better A (مقبض بزخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ)

  • مجموعة الرف العلوي (المرونة)

    ثلثان (2/3)

  • مجموعة الرف السفلي (المرونة)

    بالكامل (ذكية+عادية)

  • مقبض الرف العلوي / زخرفة

    نعم / نعم

  • مقبض الرف السفلي / زخرفة

    نعم / نعم

  • لون الرف (المقبض)

    رمادي خالص

  • لون الرف (الشوكة)

    فضي

  • لون الرف (رف الأكواب)

    رمادي داكن

  • تعديل الارتفاع

    3 مستويات

  • أقصى ارتفاع للرف العلوي

    165 مم

  • أقصى ارتفاع للرف السفلي

    300 مم

  • رف الأكواب

    نعم

  • حامل كؤوس الشرب

    نعم

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    نعم

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    نعم

التقنية الذكية

  • مراقبة عن بُعد

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

ذراع رباعي

  • زخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    نعم

  • لون الهيكل

    رمادي خالص

  • لون الفوهة

    برتقالي

الأداء

  • البرنامج القياسي

    البيئة

  • وقت الدورة

    191 دقيقة

  • وقت الدورة السريعة

    38 دقيقة

  • وقت الدورة التربو

    59 دقيقة

  • استهلاك الطاقة (كيلوواط في الساعة)

    0.83

  • مستوى الضوضاء (ديسيبل)

    41

  • فئة الكفاءة في استهلاك الطاقة

    A+++‎

  • أداء الغسل

    أمبير

  • أداء التجفيف

    أمبير

  • استهلاك الماء (ℓ)

    9.6

الأداء(إضافي)

  • EU Ecolabel

    غير منطبق

  • استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة)

    237

  • استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل/التشغيل (واط)

    0.5

  • استهلاك المياه السنوي (AWc)

    2700

  • مدة "وضع التشغيل" (دقيقة)

    1

البرنامج

  • كمية البرنامج

    10

  • تلقائي

    نعم

  • مكثف

    نعم

  • رقيق

    نعم

  • تربو

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • تنظيف الآلة

    نعم

  • شطف

    نعم

  • سريع

    نعم

خيار

  • كمية الخيار

    8

  • منطقة مزدوجة

    نعم

  • نصف حمولة

    نعم

  • موفر الطاقة

    نعم

  • بخار

    نعم

  • درجة حرارة عالية

    نعم

  • جفاف أكثر

    نعم

  • تأجيل البدء

    يصل إلى 12 ساعة

  • قفل التحكم

    نعم

المواصفات التقنية

  • الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)

    600 مم × 600 مم × 850 مم

  • الأبعاد مع التغليف (العرض × العمق × الارتفاع)

    680 مم × 665 مم × 890 مم

  • الوزن الصافي (كجم)

    52

  • الوزن مع التغليف (كجم)

    56

  • قائم قابل للتعديل (مم)

    30 مم

  • مصدر الطاقة (الفولطية)

    220 ~ 240

  • استهلاك الطاقة (واط)

    1600 - 1800

  • التكرار (هرتز)

    50

  • ارتفاع الخزانة المتاح (مم)

    815 ~ 875

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