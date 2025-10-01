غسالة أطباق ™QuadWash بـ 14 مكان تخزين- اسود

* يُرجى استخدام الأطباق الآمنة في غسالة الأطباق فقط.

*صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

1)™TrueStem

- تاريخ الاختبار: 20.1.14

- وكالة الاختبار: TÜV Rheinland

- نموذج الاختبار: DFB22M, DFB22M1

- ظروف الاختبار: الجهد: 220±1‏% فولت، التردد 60±1% هرتز، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية، الرطوبة 65±5%، درجة حرارة إمداد المياه 15±2 درجة مئوية، ضغط إمداد المياه 240±20 كيلو واط، المنظف من النوع B‏ 24 جرام، لا توجد مادة شطف، الوضع القياسي

- طريقة الاختبار: بالنسبة لمستويات عسر الماء التي تبلغ 51 جزء في المليون، و153 جزء في المليون، و204 جزء في المليون، و68 جزء في المليون، احسب عدد بقع الماء بناءً على ما إذا كان جهاز تنقية المياه مستخدمًا. بالنسبة لـ 102 جزء في المليون، قم بقياس عدد بقع الماء في الظروف التالية: (1) استخدام منقي المياه فقط، (2) بدون منقي المياه، (3) استخدام منقي المياه والشطف، (4) استخدام منقي المياه مع البخار والشطف، (5) استخدام منقي المياه مع البخار، (6) استخدام البخار فقط بدون منقي المياه

- نتائج الاختبار: عندما لم يتم استخدام منقي المياه أو البخار، تم تكوين 123 نقطة ماء. عند استخدام البخار بدون منقي المياه، تم تكوين 19 بقع مياه (تقليل بنسبة 84%).

- تستخدم الطرازات المختبرة وطراز DFC287HMS نفس منقي المياه ونفس تقنية توليد البخار.

- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.

2) تعقيم

[يقلل من الإشريكية القولونية، والسالمونيلا التيفيموريوم، والليستيريا المستوحدة]

- تاريخ الاختبار: 21.9.1

- وكالة الاختبار: KTR (المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث)

- رقم تقرير الاختبار: TBK-2021-005911،‏ TBK-2021-005912،‏ TBK-2021-005913

- نموذج الاختبار: غسالة XD بـ 14 مكان تخزين من LG

- ظروف الاختبار: يتم تشغيل غسالة الأطباق في الوضع الاقتصادي + درجة الحرارة المرتفعة + البخار. تم وضع اللقاح الملوث على وعاءي أرز ووعاءي حساء بتركيز أولي يبلغ تقريبًا (1.0*10^8) وحدة تشكيل مستعمرة/مل.

- طريقة الاختبار: تم تحضين السلالات الاختبارية مسبقًا على وسط تريبتك صويا آغار عند درجة حرارة (±1 35)℃ لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 ساعة، ثم تم تعديل تركيزها إلى (1.0~9.9×10^8) وحدة تشكيل مستعمرة/مل باستخدام محلول ملحي معقّم. تم وضع 0.2 مل من محلول الاختبار على أوعية الأرز والشوربة المعقمة (2 من كل نوع)، ثم تُركت لتجف لمدة ساعة قبل إدخالها إلى غسالة الصحون.

- نتائج الاختبار: في ظل ظروف الاختبار، تم تقليل الإشريكية القولونية، والسلمونيلة التيفية، والليستيريا المستوحدة بأكثر من 99.999%.

-تستخدم الطرازات المختبرة وطراز DFC287HMS نفس تقنية توليد البخار.

- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.

3) التجفيف الحراري

- تاريخ الاختبار: 21.12.10

- وكالة الاختبار: TÜV Rheinland

- نموذج الاختبار: DFB22SA, DFB24MS

- ظروف الاختبار: الجهد: 220±1‏% فولت، التردد 60±1% هرتز، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية، الرطوبة 65±5%، درجة حرارة إمداد المياه 15±2 درجة مئوية، ضغط إمداد المياه 240±20 كيلو واط، صلابة إمداد المياه ≤ 150 جزء في المليون، المنظف من النوع B 24 جرام، أداة تركيب المادة المساعدة على الشطف المرجعية III (الملح)

-وضع الاختبار: تم اختيار البلاستيك والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك للاستخدام العملي لأواني الأطباق التي تحتوي على 49 نوعًا وتم اختبارها. تم تسجيل أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من نهاية التنبيه (تم تسجيل المياه المتبقية على أواني الأطباق بـ 0-2 نقطة لكل طبق، بإجمالي 98 نقطة). لم يتم استخدام أي منظفات أو دورات شطف قد تؤثر على أداء التجفيف أثناء تشغيل المنتج.

- نتائج الاختبار: سجلت غسالة الأطباق LG مع التجفيف الحراري (DFB24MS،‏ 94.3 نقطة) مؤشر أداء تجفيف أعلى بنسبة 37% لأواني المائدة العملية المقترحة والمطبخ دون توتر في الوضع القياسي مع وظيفة تجفيف قصوى قابلة للاختيار من غسالة الأطباق LG بدون التجفيف الحراري (DBF22SA،‏ 68.8 نقطة).

- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.

4) غسيل وتجفيف في ساعة واحدة

- دورة الغسيل والتجفيف في ساعة واحدة تتكون من 50 دقيقة من الغسيل و10 دقائق من التجفيف بالحرارة، وتكتمل كل منهما في ساعة واحدة. قد تؤدي إضافة خيارات أخرى إلى زيادة الوقت الإجمالي.

5) ضوضاء منخفضة

- مستوى الضوضاء: 41 ديسيبل أو أقل، استنادًا إلى نتائج اختبار LG الداخلي.

- استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي (مستوى طاقة الصوت، قياس PWL) في وضع ECO + إعدادات خيار توفير الطاقة + AOD (يناير 2019).

- يتم قياس مستويات الضوضاء كمتوسط عبر دورة غسالة الأطباق الكاملة، بما في ذلك مراحل ما قبل الغسيل والغسيل الرئيسي والشطف والتجفيف.

- قد تختلف مستويات الضوضاء حسب دورة التشغيل وظروف الاستخدام.

-عامان على قطع الغيار والعمالة + 8 سنوات على المحرك (قطع الغيار فقط).

6)®LG ThinQ

- قد تختلف وظائف ®ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- أيضًا، عند الاتصال بالغسالة لأول مرة، يجب أن يكون في بيئة Wi-Fi نفسها، وبعد ذلك، يجب أن يعمل جهاز تنقية المياه دائمًا ضمن بيئة Wi-Fi المسجلة.