غسالة أطباق ™QuadWash بـ 14 مكان تخزين- اسود
DFC287HMS
الميزات الرئيسية
- ™TrueSteam تترك أطباقك نظيفة حقًا، وتقلل من بقع الماء، وتطهرها.
- تستخدم تقنية ™QuadWash أذرع متعددة الحركة للتنظيف في مرة واحدة، مع تقنية Dual Zone للضغط المخصص.
- مع خاصية Auto Open Dry، يفتح الباب تلقائيًا عند الانتهاء، مما يسمح للهواء بتجفيف الأطباق بشكل طبيعي.
- يعمل التسخين الجاف على تدوير الهواء الساخن من أجل تجفيف فعال، حيث يقدم أطباقًا جاهزة للطاولة.
نظافة برّاقة، وأطباق جاهزة بسرعة
™TrueSteam
لمعان صحي، بقع ماء أقل
™QuadWash
لا تترك أي بقع
Auto Open Dry
يتم فتح الباب الكامل للدورة للتحديث
تجفيف حراري
تجفيف سريع وجاهز للاستخدام
™TrueSteam
لمعان صحي، بقع ماء أقل
¹⁾™TrueSteam تترك أطباقك نظيفة حقًا، وتقلل من بقع الماء، وتطهرها²⁾.
وفّر وقت الغسيل اليدوي المسبق مع الغسيل بالبخار
تساعد تقنية ™TrueSteam على شطف الأطباق ومعالجة الأطعمة الجافة والصلبة.
بخار يصل إلى زوايا متعددة
كن واثقًا من غسل كل الأطباق بفضل تقنية ™TrueSteam.
أطباق شفافة في كل مرة
تقنية ™TrueSteam تمنح أطباقك لمعانًا رائعًا وتقلل من مشكلة بقع الماء بنسبة تصل إلى 84%، مما يجعل كل طبق يبدو وكأنه جديد تمامًا.¹⁾
وفّر وقت الغسيل اليدوي المسبق مع الغسيل بالبخار
تساعد تقنية ™TrueSteam على شطف الأطباق ومعالجة الأطعمة الجافة والصلبة.
بخار يصل إلى زوايا متعددة
كن واثقًا من غسل كل الأطباق بفضل تقنية ™TrueSteam.
أطباق شفافة في كل مرة
تقنية ™TrueSteam تمنح أطباقك لمعانًا رائعًا وتقلل من مشكلة بقع الماء بنسبة تصل إلى 84%، مما يجعل كل طبق يبدو وكأنه جديد تمامًا.¹⁾
™QuadWash
غسيل شامل وتنظيف بلمعان
أربعة أذرع رش متعددة الحركة لتنظيف الأطباق في المرة الأولى، بينما يتيح لك Dual Zone Wash اختيار مستويات ضغط مختلفة لكل حامل.
Auto Open Dry
لمسة نهائية جافة طبيعية
يفتح الباب تلقائيًا عند الانتهاء، مما يسمح للهواء بالوصول إلى الأطباق حتى يجف بشكل طبيعي.
تجفيف حراري
تجفيف سريع وجاهز للاستخدام
التجفيف الحراري³⁾ يقوم بتدوير الهواء الساخن في جميع أنحاء غسالة الأطباق لتجفيف أسرع وأكثر اكتمالاً، مما يجعل الأطباق لامعة وجاهزة لوضع الطعام مباشرة، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي يصعب تجفيفها
الغسيل والتجفيف في ساعة واحدة
أطباق جاهزة للطاولة في ساعة واحدة فقط
دورة الغسيل والتجفيف في ساعة واحدة⁴⁾ التي تقدمها LG تجمع مع التقنيات الحصرية لتقديم أطباق لامعة وجاهزة للطاولة في ساعة واحدة فقط.
EasyRack™ Plus
لا يُترك أي طبق بلا تنظيف
يمكن ضبط حامل LG المرن بسهولة لاستيعاب الأطباق ذات الأحجام المتغيرة حسب الحاجة.
شاشة أمامية
راقب الساعة
يمكنك إدارة وقتك بسهولة باستخدام شاشة LED مخفية تعمل على تقليل وقت الدورة المتبقي.
مستوى ضجيج منخفض
تنظيف آمن، يتم بهدوء
بفضل تقنية تقليل الضوضاء من LG، يتم تنظيف أطباقك بهدوء أثناء الاسترخاء⁵⁾.
®LG ThinQ
ابق على اتصال، ابق نظيفاً متلألئاً
احصل على إشعار عند اكتمال دورة الغسيل من خلال التطبيق ®LG ThinQ.⁶⁾
* يُرجى استخدام الأطباق الآمنة في غسالة الأطباق فقط.
*صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
1)™TrueStem
- تاريخ الاختبار: 20.1.14
- وكالة الاختبار: TÜV Rheinland
- نموذج الاختبار: DFB22M, DFB22M1
- ظروف الاختبار: الجهد: 220±1% فولت، التردد 60±1% هرتز، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية، الرطوبة 65±5%، درجة حرارة إمداد المياه 15±2 درجة مئوية، ضغط إمداد المياه 240±20 كيلو واط، المنظف من النوع B 24 جرام، لا توجد مادة شطف، الوضع القياسي
- طريقة الاختبار: بالنسبة لمستويات عسر الماء التي تبلغ 51 جزء في المليون، و153 جزء في المليون، و204 جزء في المليون، و68 جزء في المليون، احسب عدد بقع الماء بناءً على ما إذا كان جهاز تنقية المياه مستخدمًا. بالنسبة لـ 102 جزء في المليون، قم بقياس عدد بقع الماء في الظروف التالية: (1) استخدام منقي المياه فقط، (2) بدون منقي المياه، (3) استخدام منقي المياه والشطف، (4) استخدام منقي المياه مع البخار والشطف، (5) استخدام منقي المياه مع البخار، (6) استخدام البخار فقط بدون منقي المياه
- نتائج الاختبار: عندما لم يتم استخدام منقي المياه أو البخار، تم تكوين 123 نقطة ماء. عند استخدام البخار بدون منقي المياه، تم تكوين 19 بقع مياه (تقليل بنسبة 84%).
- تستخدم الطرازات المختبرة وطراز DFC287HMS نفس منقي المياه ونفس تقنية توليد البخار.
- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.
2) تعقيم
[يقلل من الإشريكية القولونية، والسالمونيلا التيفيموريوم، والليستيريا المستوحدة]
- تاريخ الاختبار: 21.9.1
- وكالة الاختبار: KTR (المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث)
- رقم تقرير الاختبار: TBK-2021-005911، TBK-2021-005912، TBK-2021-005913
- نموذج الاختبار: غسالة XD بـ 14 مكان تخزين من LG
- ظروف الاختبار: يتم تشغيل غسالة الأطباق في الوضع الاقتصادي + درجة الحرارة المرتفعة + البخار. تم وضع اللقاح الملوث على وعاءي أرز ووعاءي حساء بتركيز أولي يبلغ تقريبًا (1.0*10^8) وحدة تشكيل مستعمرة/مل.
- طريقة الاختبار: تم تحضين السلالات الاختبارية مسبقًا على وسط تريبتك صويا آغار عند درجة حرارة (±1 35)℃ لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 ساعة، ثم تم تعديل تركيزها إلى (1.0~9.9×10^8) وحدة تشكيل مستعمرة/مل باستخدام محلول ملحي معقّم. تم وضع 0.2 مل من محلول الاختبار على أوعية الأرز والشوربة المعقمة (2 من كل نوع)، ثم تُركت لتجف لمدة ساعة قبل إدخالها إلى غسالة الصحون.
- نتائج الاختبار: في ظل ظروف الاختبار، تم تقليل الإشريكية القولونية، والسلمونيلة التيفية، والليستيريا المستوحدة بأكثر من 99.999%.
-تستخدم الطرازات المختبرة وطراز DFC287HMS نفس تقنية توليد البخار.
- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.
3) التجفيف الحراري
- تاريخ الاختبار: 21.12.10
- وكالة الاختبار: TÜV Rheinland
- نموذج الاختبار: DFB22SA, DFB24MS
- ظروف الاختبار: الجهد: 220±1% فولت، التردد 60±1% هرتز، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية، الرطوبة 65±5%، درجة حرارة إمداد المياه 15±2 درجة مئوية، ضغط إمداد المياه 240±20 كيلو واط، صلابة إمداد المياه ≤ 150 جزء في المليون، المنظف من النوع B 24 جرام، أداة تركيب المادة المساعدة على الشطف المرجعية III (الملح)
-وضع الاختبار: تم اختيار البلاستيك والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك للاستخدام العملي لأواني الأطباق التي تحتوي على 49 نوعًا وتم اختبارها. تم تسجيل أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من نهاية التنبيه (تم تسجيل المياه المتبقية على أواني الأطباق بـ 0-2 نقطة لكل طبق، بإجمالي 98 نقطة). لم يتم استخدام أي منظفات أو دورات شطف قد تؤثر على أداء التجفيف أثناء تشغيل المنتج.
- نتائج الاختبار: سجلت غسالة الأطباق LG مع التجفيف الحراري (DFB24MS، 94.3 نقطة) مؤشر أداء تجفيف أعلى بنسبة 37% لأواني المائدة العملية المقترحة والمطبخ دون توتر في الوضع القياسي مع وظيفة تجفيف قصوى قابلة للاختيار من غسالة الأطباق LG بدون التجفيف الحراري (DBF22SA، 68.8 نقطة).
- قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.
4) غسيل وتجفيف في ساعة واحدة
- دورة الغسيل والتجفيف في ساعة واحدة تتكون من 50 دقيقة من الغسيل و10 دقائق من التجفيف بالحرارة، وتكتمل كل منهما في ساعة واحدة. قد تؤدي إضافة خيارات أخرى إلى زيادة الوقت الإجمالي.
5) ضوضاء منخفضة
- مستوى الضوضاء: 41 ديسيبل أو أقل، استنادًا إلى نتائج اختبار LG الداخلي.
- استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي (مستوى طاقة الصوت، قياس PWL) في وضع ECO + إعدادات خيار توفير الطاقة + AOD (يناير 2019).
- يتم قياس مستويات الضوضاء كمتوسط عبر دورة غسالة الأطباق الكاملة، بما في ذلك مراحل ما قبل الغسيل والغسيل الرئيسي والشطف والتجفيف.
- قد تختلف مستويات الضوضاء حسب دورة التشغيل وظروف الاستخدام.
-عامان على قطع الغيار والعمالة + 8 سنوات على المحرك (قطع الغيار فقط).
6)®LG ThinQ
- قد تختلف وظائف ®ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
- أيضًا، عند الاتصال بالغسالة لأول مرة، يجب أن يكون في بيئة Wi-Fi نفسها، وبعد ذلك، يجب أن يعمل جهاز تنقية المياه دائمًا ضمن بيئة Wi-Fi المسجلة.
الأسئلة الشائعة
Q.
ما نوع المنظف الذي يجب أن أستخدمه لغسالة الأطباق؟
A.
بالنسبة لغسالات الأطباق، يجب استخدام المنظفات الخاصة بغسالة الأطباق، وليس المنظفات العامة. هناك ثلاثة أنواع من هذه المنظفات: المسحوق والسائل والأقراص. قد يكون لكل منظف سرعات إذابة وقدرات تنظيف مختلفة حسب نوع المنظف والشركة المصنعة، لذا تأكد من التحقق من معلومات المنتج واستخدم الكمية الموصى بها من المنظف المدرجة من قبل الشركة المصنعة بناءً على الكمية المحملة والاتساخ.
Q.
هل أحتاج إلى غسل الأطباق مسبقاً قبل استخدام غسالة الأطباق؟
A.
تستخدم غسالات أطباق LG تدفق المياه القوي لشفرات الغسيل الرباعية التي تعمل بتقنية ™QuadWash الإعصار، إلى جانب تقنية TrueSteam™، لتنظيف أطباقك تمامًا دون الحاجة إلى الغسيل المسبق. ومع ذلك، فإن الغسل المسبق الخفيف بالماء فقط لإزالة جزيئات الطعام الكبيرة من الأطباق يمكن أن يساعد في تنظيفها بكفاءة أكبر. احصل على أقصى استفادة من إمكانيات التنظيف في غسالة الأطباق عن طريق الغسيل المسبق حسب الحاجة. ما عليك سوى إزالة جزيئات الطعام الكبيرة وتحميل غسالة الأطباق على الفور.
Q.
كيف يمكنني التخلص من آثار الماء على أطباقي؟
A.
يمكن لميزة TrueSteam® ومنقي الماء في غسالات أطباق LG إزالة بقع الماء من الأطباق بفعالية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مساعد الشطف يقلل من التوتر السطحي لقطرات الماء، وهو أمر ممتاز لتجفيف الأطباق ومنع ظهور البقع.
تتم إضافة مساعد الشطف تلقائيًا عند التجفيف إذا قمت برفع الغطاء الموجود على موزع المنظفات وملئه إلى أقصى مستوى تعبئة.
Q.
ما هي الطريقة الذكية لتحميل غسالة الأطباق الخاصة بي؟
A.
السلة السفلية: قدور ومقالي محملة بالمقلوب وأطباق العشاء وأطباق الشوربة وأطباق الحلوى
السلة الوسطى: الكؤوس والأكواب والأطباق وكؤوس النبيذ
السلة العلوية: أدوات المائدة مثل ملاعق الشاي وملاعق الحلوى وملاعق الحساء والشوك
عند وضع الأطباق في السلال، من المهم إمالتها قليلاً حتى يتدفق الماء بشكل صحيح.
نصيحة: في حالة انحشار وعاء ضخم في السلة السفلية في الدرج، يمكنك إصلاح ذلك بسهولة باستخدام ميزة تعديل ارتفاع الدرج.
Q.
هل يمكنني غسل العبوات البلاستيكية في غسالة الأطباق؟
A.
نعم، ولكن فقط إذا كانت مصنوعة من بلاستيك مقاوم للحرارة؛ حيث يمكن أن يتشوه البلاستيك العادي في الغسيل في درجات الحرارة العالية.
Q.
ما الذي يمكنني فعله حيال روائح الطعام بعد الاستخدام؟
A.
نوصي بتنظيف الفلتر مرة كل أسبوع أو أسبوعين لإزالة الروائح الكريهة.
نصيحة: لتعقيم غسالة الأطباق من الداخل، اسكبي 200 إلى 300 مل من الخل الأبيض في وعاء ضحل، وضعيه في السلة العلوية وشغّليه على الدورة التلقائية.
Q.
هل يمكن تركيب غسالة الأطباق هذه خارج المنزل؟
A.
هذا المنتج هو جهاز داخلي للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه للأغراض التجارية (المقاهي وغيرها) أو الصناعية أو المختبرية.
(لا يمكن تركيبها حتى للأغراض البحثية في مختبرات العلوم المدرسية وما إلى ذلك لأن الغرض منها هو تنظيف المواد الكيميائية.)
ومع ذلك، من الممكن تثبيت هذا المنتج للعرض البسيط وليس للتشغيل الفعلي.
Q.
هل ستتناسب غسالة الأطباق مع مطبخي؟
A.
تم تصميم معظم المطابخ الحديثة وفقًا لمعايير الصناعة الخاصة بجهاز عرضه 60 سم، وهو بالضبط ما تقدمه غسالات الأطباق 60 سم من LG. يضمن هذا الحجم القياسي امتزاج غسالاتنا القائمة بذاتها بسلاسة مع تصميم مطبخك الحالي دون أي متاعب.
الملخص
جميع المواصفات
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
سله أدوات الما
لا
تكنولوجيا ذكية
تشخيص ذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
الاتصال قريب المدي
لا
خدمه العميل الاستباقي
لا
ريمود
نعم
المراقبة عن بُعد
نعم
المظهر
ألوان
اسود داكن
موْشر الحالة
لا
موْشر الوقت المتبقي
LED
مادة الحوض
دراسات العلوم والتكنولوجيا
المواصفات الأساسية
نوع العرض
LED
نوع التركيب
قائم بذاته
نوع اللوحة
تحكم علوي
اجمالي اعدادات المكان
14
دورة
ذاتي الحركة
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأخر البدأ
نعم
دقيق
نعم
دورة التنزيل
نعم
منطقة مزدوجة
لا
توفير
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جاف جدا
لا
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
كثيف
نعم
تنظيف الألة
تنظيف الآلة (بالبخار) - مفتاح 3 ثوانٍ
طبيعي
لا
عدد الخيارات
8
عدد دورات الغسيل
10
ينعش
لا
شطف
نعم
بخار
نعم
مكثف
لا
أبعاد/ التخليصات/ وزن
ساق قابل للتعديل (mm)
30
ابعاد التغليف WxHxD (mm)
680 x 890 x 665
وزن التعبئة
55
ابعاد المنتج
600 x 850 x 600
وزن المنتج كجم
51
أداء الطاقة/ المياه
زن الدورة
N/A
موْشر زمن الدورة
N/A
فئة انبعاث الضوضاء
غير متاح
مستوي الضوضاء
N/A
دوره سريعه
N/A
استهلاك المياه
N/A
الميزة الريْسية
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
Aqua-Stop
نعم
باب يفتح تلقائيا
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
محرك الدفع المباشر
نعم
محرك الدفع المباشر العاكس
نعم
عدد ازرع الرشاشات
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل سنس كلين
نعم
رف ذكي
نعم (الرف العلوي قابل للطي بالكامل / الرف السفلي قابل للطي بالكامل)
مستشعر العكارة
نعم
TrueSteam™
نعم
نظام غسيل فاريو
نعم
منقي المياه
نعم
الطاقةظ التقييمات
تكرار
50
استهلاك الطاقة
1600 - 1800
مزود الطاقة (V)
220 - 240
المنتجات الموصى بها