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غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

DFC335HM

غسالة صحون إل جي بالبخار ™QuadWash ،إعداد المكان14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ™ThinQ

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احصل علي مسحوق الغسيل المجاني عند تركيب المنتج من خلال المراكز المعتمدة

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

صحون لامعة متألقة، بقع مياه أقل*

يصل بخار ™TrueSteam الذي يتكون بفعل الماء المغلي إلى كامل سطح كل صحن داخل الحوض، مما يمنحك صحونًا نظيفة متألقة. تساعد أيضًا جزيئات بخار الماء النقية في الحد من بقع الماء.

قدرة فائقة على التنظيف

يتكون البخار ذو درجة الحرارة العالية من جزيئات صغيرة جدًا، ويفصِل بسهولة البقع من الصحون.

بقع ماء أقل

يترك البخار بتقنية ™TrueSteam الصحون نظيفة ولامعة ومتألقة مع تقليل بقع الماء بنسبة تصل إلى %30.*

 

*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.

تنظيف من كل الزوايا

تنظيف من كل الزوايا

بفضل أذرع الرش متعددة الحركة والرشاشات ذات الضغط العالي، توفر غسالة الصحون ™QuadWash أقصى حد من التغطية لتنظيف الأشياء من المرة الأولى.

أربعة أذرع للغسيل

الأذرع التي تدور في اتجاهات متعددة تقوم بقذف تيارات المياه في مختلف الزوايا، وبذلك تصل إلى كل ركن من أركان غسالة الصحون.

دوران متعدد الاتجاهات

باستخدام أربعة أذرع للرش بدلاً من ذراعين، تعطي غسالة الصحون ™QuadWash أداء تنظيف أقوى لتنظيف كل صحن على كل رف من الرفوف.
تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

يسهُل ضبط نظام الرفوف هذا بسرعة فائقة، وبالتالي يمكن تحريكه للتعامل مع أية صعوبات تنشأ عند تنظيف صحونك.

شوكات وقواديس قابلة للطي

قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.

ضبط سهل للارتفاع

يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي حتى ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل الأدوات الأطول.

رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

مساحة أكبر للعناصر التي يصعب ضبطها، من الأطباق المسطحة الطويلة إلى أكواب الإسبريسو الصغيرة.

الهدوء والكفاءة والموثوقية

صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.

كفاءة في إستخدام الطاقة

مقارنةً بالمحركات التقليدية، يساعد محرك الدفع المباشر المبتكر من LG في زيادة كفاءة استخدام الطاقة.

متانة تدوم طويلاً

اعتمد على غسالة صحون LG لديك لسنوات قادمة مع الاستمتاع بضمان محدود لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر.

راحة أكبر وأداء أقوى

تسمح الميزات المخصصة بتحسين أداء التنظيف والتجفيف، إضافةً إلى جعل حياتك في المطبخ أسهل بكثير.

فتح تلقائي للباب بعد التجفيف

بعد انتهاء البرنامج، يفتح الباب تلقائيًا. ويوفر هذا أداء تجفيف ممتازًا بالسماح بنفاذ الهواء الساخن وبالسماح للهواء النقي بالوصول إلى الصحون.

دورة تيربو

اختر دورة تيربو لتنظيف الصحون المتسخة بشدة خلال أقل من ساعة.

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

درجة الحرارة العالية

تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.
الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

تستحدث تقنية ™ThinQ عالمًا جديدًا من الاتصالية والراحة والتخصيص.

تنزيل الدورات

باستخدام تطبيق ™LG ThinQ للهواتف الذكية، يمكنك تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجاتك، مثل الأواني والمقالي، و الأوعية المقاومة للحرارة، و الأواني الزجاجية، وNight Care (العناية الليلية).

إعدادات شخصية

يمكنك تخصيص دورات غسالة الصحون باستخدام تطبيق الهواتف الذكية لتحديد خيارات التنظيف المختلفة.

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

™Smart Diagnosis

تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.
قُم بترقية مظهر مطبخك

قُم بترقية مظهر مطبخك

تمنحك غسالة صحون LG تصميمًا أنيقًا وعصريًا لمطبخك. تمتاز غسالة الصحون التي تقتنيها بتكنولوجيا مبتكرة من LG، وتمنحك أداءً متميزًا إضافةً إلى مظهرها المتميز.

تصميم خارجي مُبسَّط

يمكن للتصاميم الخارجية الأنيقة لغسالات الصحون من LG أن تُكمل تصميم أي مطبخ.

تصميم داخلي أنيق

غسالة صحون متينة وتسهُل صيانتها، ذات مظهر أنيق وممتع جماليًا.

لوحة التحكم LED مصغرة

عناصر تحكم أنيقة مخفية، وقراءات رقمية واضحة لتسهيل اختيار الإعدادات.

الأسئلة الشائعة

س.

ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟

أ.
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
س.

بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟

أ.
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
س.

متى تبدا فترة الضمان؟

أ.
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
س.

كيف يمكنني تركيب المنتج؟

أ.
● بعد استلام النتج يتم التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960 او عن طريق رقم الواتس اب 01229307777
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.
س.

ما هى مصاريف التركيب؟

أ.

التركيب بيكون مجانى مرة واحدة فقط خلال فترة الضمان...

الملخص

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الأبعاد

DFC335HM
تشخيص ذكي
نعم
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,MM)
598ممx600ممx845مم
التكنولوجيا الرئيسية
™TrueSteam

جميع المواصفات

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    نعم (قابل للتعديل)

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

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