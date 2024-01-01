About Cookies on This Site

غسالة صحون إل جي/ ™QuadWash/Steam™| AOD|ThinQ

غسالة صحون إل جي/ ™QuadWash/Steam™| AOD|ThinQ

DFC435FP
الميزات الرئيسية

  • ™True Steam
  • ™Quad Wash
  • EasyRack™ Plus
  • Smart ThinQ™ WIFI
  • ™Inverter Direct Drive Motor
  • ضمان 10 سنين
المزيد

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

غسالة أطباق قائمة بذاتها مع باب مفتوح جزئيًا وملصق طاقة من الفئة B.

درجة كفاءة الطاقة: B

وفر المال وحافظ على نظافة أطباقك باستخدام غسالة أطباق موفرة للطاقة.

صورة مقربة للأطباق والأكواب التي يتم غسلها بالبخار داخل غسالة الأطباق.

أطباق نظيفة وصحية بلا بقع

نظّف أطباقك باستخدام ™TrueSteam لتجنب النقع المسبق وبقع الماء.

تدفقات مياه كثيفة من شفرات غسالة الصحون عن قرب. تدفقات مياه كثيفة من شفرات غسالة الصحون عن قرب.

تنظيف متعدد الاتجاهات

تستهدف ™QuadWash الأطباق من جميع الزوايا لتنظيف عميق وشامل.

المطبخ من الداخل مع غسالة أطباق المستقلة مفتوحة جزئيًا وتطبيق LG ThinQ™ يعرض إشعار اكتمال الدورة.

تواصل لغسيل أكثر ذكاء

قم بتنزيل دورات غسيل جديدة للأواني والمقالي والأواني الزجاجية والمزيد من تطبيق ™LG ThinQ

معتمد من قبل TÜV

إزالة 99.99% من البكتيريا المنزلية الشائعة. 

*النتائج تستند إلى اختبار TUV مع طراز LG DB475TXS. تم إجراء الاختبار باستخدام برنامج Eco باستخدام 6 أنواع من البكتيريا (الإشريكية القولونية، والإشريكية القولونية، والإسبيرجيلية الشعرية، والعصيات الرقيقة، والتلاريا البديلة والميكروكوكوس لوتس، والبنيسيليوم الكريسوجينوم). قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

تنظيف فعال

استمتع بغسالة أطباق تساعدك على الاستمتاع بحياة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

غسالة أطباق مدمجة مع باب مفتوح جزئيًا وملصق طاقة من الفئة B.

™TrueSteam

طعام آمن وصحي

تقنية ™TrueSteam تنظف أطباقك بالبخار النقي، مما يجعلها نظيفة للغاية لحمايتك أنت وعائلتك.

وفّر وقتك مع وظيفة البخار قبل الغسيل

تقنية ™TrueSteam تجعل شطف الأطباق أمرًا سهلاً للغاية، حيث تساعد على تفكيك بقايا الطعام الصلبة والعنيدة بكل كفاءة.

غسالة أطباق مدمجة مع فتح الباب بالكامل، مما يكشف عن الأطباق المتسخة بالداخل.

بخار يصل إلى كل زاوية

كن واثقًا من غسل كل الأطباق باستخدام تقنية ™TrueSteam

صورة داخلية لغسالة الأطباق المملوءة بالبخار مع تغطية كاملة للتنظيف الشامل.

أطباق خالية من البقع في كل مرة

تقنية ™TrueSteam تمنح أطباقك لمعانًا رائعًا وتقلل من مشكلة بقع الماء بنسبة تصل إلى 30%*، مما يجعل كل طبق يبدو وكأنه جديد تمامًا.

كأس نبيذ مع آثار ماء على أحد الجانبين، ونفس الكأس يظهر نظيفًا على الجانب الآخر بعد الغسيل بالبخار.

*مقارنة بطراز غسالة LG غير البخارية.

استنادًا إلى حساب بقع الماء بين طراز DFB325 من LG (الذي يعمل بالبخار) وطراز DFB415 (الذي لا يعمل بالبخار)، وفقًا لطرق الاختبار الداخلية من LG.

™QuadWash

تنظيف قوي ولطيف

تستخدم ™QuadWash أربعة أذرع متعددة الاتجاهات لرش كل الأغراض بدقة، بينما يسمح لك Dual Zone Wash باختيار مستويات ضغط مختلفة لكل رف.

قوة التنظيف في الأماكن الصحيحة

اضبطي كثافة الماء للرفوف العلوية والسفلية بشكل منفصل حتى تتمكني من غسل الأواني الزجاجية برفق وتنظيف الأواني جيدًا في حمولة واحدة.

غسالة أطباق داخلية مع رف علوي يغسل برفق ورف سفلي يغسل بقوة.

EasyRack™ Plus

خيارات مرنة للحمولة

يستخدم EasyRack™ Plus ثلاثة حوامل قابلة للتعديل، وأشواك قابلة للطي، وحركة رأسية لتناسب الأطباق من جميع الأحجام.

™LG ThinQ

ابق على اتصال، ابق نظيفاً متلألئاً

احصل على إشعار عند اكتمال دورة الغسيل من خلال التطبيق ™LG ThinQ.

هاتف ذكي يعرض LG ThinQ™ في المطبخ إلى جانب 3 ميزات للتطبيق: تنزيل الدورات والإشعارات والتشخيص الذكي.

المزيد من خيارات التنظيف في متناول يدك

نزِّل الإعدادات المسبقة لدورة الغسيل الجديدة من التطبيق ™LG ThinQ للاستمتاع بالمزيد من خيارات التنظيف.

رجل يحمل وعاءً بجانب غسالة أطباق بينما يعرض الهاتف الذكي دورة الأواني على التطبيق ThinQ™.

نظِّف طريقك

خصص الإعدادات لغسالة أطباقك من التطبيق ™LG ThinQ على جهازك الذكي. 

امرأة تنظر إلى هاتفها الخلوي في المطبخ وهاتفها الذكي يعرض إعدادات التخصيص في التطبيق ThinQ™.

أداء قوي وهادئ

استمتع بأداء هادئ وموثوق من علامة تجارية تثق بها، بفضل تصميمها باستخدام أجزاء متحركة أقل.

رجل يحمل طفلاً نائمًا في مطبخ خافت الإضاءة، وغسالة أطباق تعمل بهدوء في الخلفية.

رجل يحمل طفلاً نائمًا في مطبخ خافت الإضاءة، وغسالة أطباق تعمل بهدوء في الخلفية.

تصميم مبتكر

مطبخ مزود بغسالة أطباق وفرن وشفاط وموقد حثي من LG.

أناقة وتناغم

الجزء الداخلي من غسالة الأطباق المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل

يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائيًا بعد اكتمال الدورة لتجفيف الأطباق بشكل طبيعي.


Auto Open Dry

الملخص

طباعة

الأبعاد

1414

جميع المواصفات

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    نعم (قابل للتعديل)

  • سله أدوات الما

    لا

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • الاتصال قريب المدي

    لا

  • خدمه العميل الاستباقي

    لا

  • ريمود

    لا

  • المراقبة عن بُعد

    نعم

المظهر

  • ألوان

    اجمالي اعدادات المكان

  • موْشر الحالة

    لا

  • موْشر الوقت المتبقي

    LED

  • مادة الحوض

    دراسات العلوم والتكنولوجيا

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    LED

  • نوع التركيب

    قائم بذاته

  • نوع اللوحة

    التحكم الأمامي

  • اجمالي اعدادات المكان

    14

دورة

  • ذاتي الحركة

    نعم

  • إلغاء

    نعم

  • قفل التحكم

    نعم

  • تأخر البدأ

    نعم

  • دقيق

    نعم

  • دورة التنزيل

    نعم

  • منطقة مزدوجة

    نعم

  • توفير

    نعم

  • موفر الطاقة

    نعم

  • سريع

    نعم

  • جاف جدا

    نعم

  • نصف حمولة

    نعم

  • ثقيل

    لا

  • درجة حرارة مرتفعة

    نعم

  • كثيف

    نعم

  • تنظيف الألة

    لا

  • طبيعي

    لا

  • عدد الخيارات

    8

  • عدد دورات الغسيل

    10

  • ينعش

    نعم

  • شطف

    نعم

  • بخار

    نعم

  • مكثف

    نعم

أبعاد/ التخليصات/ وزن

  • ساق قابل للتعديل (mm)

    30

  • ابعاد التغليف WxHxD (mm)

    ‎680 x 890 x 665 ‎

  • وزن التعبئة

    55

  • ابعاد المنتج

    ‎600 x 850 x 600 ‎

  • وزن المنتج كجم

    51

أداء الطاقة/ المياه

  • زن الدورة

    233

  • موْشر زمن الدورة

    38

  • فئة انبعاث الضوضاء

    غير متاح

  • مستوي الضوضاء

    N/A

  • دوره سريعه

    59

  • استهلاك المياه

    N/A

الميزة الريْسية

  • علاج مضاد للبكتيريا

    نعم

  • Aqua-Stop

    نعم

  • باب يفتح تلقائيا

    نعم

  • موزع المنظفات ومساعد الشطف

    نعم

  • محرك الدفع المباشر

    نعم

  • محرك الدفع المباشر العاكس

    نعم

  • عدد ازرع الرشاشات

    3

  • QuadWash™

    نعم

  • نظام الغسيل سنس كلين

    نعم

  • رف ذكي

    نعم (الرف العلوي/ثابت )

  • مستشعر العكارة

    نعم

  • TrueSteam™

    نعم

  • نظام غسيل فاريو

    نعم

  • منقي المياه

    نعم

الطاقةظ التقييمات

  • تكرار

    50

  • استهلاك الطاقة

    1600 - 1800

  • مزود الطاقة (V)

    220 - 240

رأي المستخدمين

