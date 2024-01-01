We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة صحون إل جي/ ™QuadWash/Steam™| AOD|ThinQ
جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟
درجة كفاءة الطاقة: B
وفر المال وحافظ على نظافة أطباقك باستخدام غسالة أطباق موفرة للطاقة.
أطباق نظيفة وصحية بلا بقع
نظّف أطباقك باستخدام ™TrueSteam لتجنب النقع المسبق وبقع الماء.
تنظيف متعدد الاتجاهات
تستهدف ™QuadWash الأطباق من جميع الزوايا لتنظيف عميق وشامل.
تواصل لغسيل أكثر ذكاء
قم بتنزيل دورات غسيل جديدة للأواني والمقالي والأواني الزجاجية والمزيد من تطبيق ™LG ThinQ
معتمد من قبل TÜV
إزالة 99.99% من البكتيريا المنزلية الشائعة.
*النتائج تستند إلى اختبار TUV مع طراز LG DB475TXS. تم إجراء الاختبار باستخدام برنامج Eco باستخدام 6 أنواع من البكتيريا (الإشريكية القولونية، والإشريكية القولونية، والإسبيرجيلية الشعرية، والعصيات الرقيقة، والتلاريا البديلة والميكروكوكوس لوتس، والبنيسيليوم الكريسوجينوم). قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
تنظيف فعال
استمتع بغسالة أطباق تساعدك على الاستمتاع بحياة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
غسالة أطباق مدمجة مع باب مفتوح جزئيًا وملصق طاقة من الفئة B.
™TrueSteam
طعام آمن وصحي
تقنية ™TrueSteam تنظف أطباقك بالبخار النقي، مما يجعلها نظيفة للغاية لحمايتك أنت وعائلتك.
وفّر وقتك مع وظيفة البخار قبل الغسيل
تقنية ™TrueSteam تجعل شطف الأطباق أمرًا سهلاً للغاية، حيث تساعد على تفكيك بقايا الطعام الصلبة والعنيدة بكل كفاءة.
غسالة أطباق مدمجة مع فتح الباب بالكامل، مما يكشف عن الأطباق المتسخة بالداخل.
بخار يصل إلى كل زاوية
كن واثقًا من غسل كل الأطباق باستخدام تقنية ™TrueSteam
صورة داخلية لغسالة الأطباق المملوءة بالبخار مع تغطية كاملة للتنظيف الشامل.
أطباق خالية من البقع في كل مرة
تقنية ™TrueSteam تمنح أطباقك لمعانًا رائعًا وتقلل من مشكلة بقع الماء بنسبة تصل إلى 30%*، مما يجعل كل طبق يبدو وكأنه جديد تمامًا.
كأس نبيذ مع آثار ماء على أحد الجانبين، ونفس الكأس يظهر نظيفًا على الجانب الآخر بعد الغسيل بالبخار.
*مقارنة بطراز غسالة LG غير البخارية.
استنادًا إلى حساب بقع الماء بين طراز DFB325 من LG (الذي يعمل بالبخار) وطراز DFB415 (الذي لا يعمل بالبخار)، وفقًا لطرق الاختبار الداخلية من LG.
™QuadWash
تنظيف قوي ولطيف
تستخدم ™QuadWash أربعة أذرع متعددة الاتجاهات لرش كل الأغراض بدقة، بينما يسمح لك Dual Zone Wash باختيار مستويات ضغط مختلفة لكل رف.
قوة التنظيف في الأماكن الصحيحة
اضبطي كثافة الماء للرفوف العلوية والسفلية بشكل منفصل حتى تتمكني من غسل الأواني الزجاجية برفق وتنظيف الأواني جيدًا في حمولة واحدة.
غسالة أطباق داخلية مع رف علوي يغسل برفق ورف سفلي يغسل بقوة.
EasyRack™ Plus
خيارات مرنة للحمولة
يستخدم EasyRack™ Plus ثلاثة حوامل قابلة للتعديل، وأشواك قابلة للطي، وحركة رأسية لتناسب الأطباق من جميع الأحجام.
™LG ThinQ
ابق على اتصال، ابق نظيفاً متلألئاً
احصل على إشعار عند اكتمال دورة الغسيل من خلال التطبيق ™LG ThinQ.
هاتف ذكي يعرض LG ThinQ™ في المطبخ إلى جانب 3 ميزات للتطبيق: تنزيل الدورات والإشعارات والتشخيص الذكي.
المزيد من خيارات التنظيف في متناول يدك
نزِّل الإعدادات المسبقة لدورة الغسيل الجديدة من التطبيق ™LG ThinQ للاستمتاع بالمزيد من خيارات التنظيف.
رجل يحمل وعاءً بجانب غسالة أطباق بينما يعرض الهاتف الذكي دورة الأواني على التطبيق ThinQ™.
نظِّف طريقك
خصص الإعدادات لغسالة أطباقك من التطبيق ™LG ThinQ على جهازك الذكي.
امرأة تنظر إلى هاتفها الخلوي في المطبخ وهاتفها الذكي يعرض إعدادات التخصيص في التطبيق ThinQ™.
أداء قوي وهادئ
استمتع بأداء هادئ وموثوق من علامة تجارية تثق بها، بفضل تصميمها باستخدام أجزاء متحركة أقل.
تصميم مبتكر
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
سله أدوات الما
لا
تكنولوجيا ذكية
تشخيص ذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
الاتصال قريب المدي
لا
خدمه العميل الاستباقي
لا
ريمود
لا
المراقبة عن بُعد
نعم
المظهر
ألوان
اجمالي اعدادات المكان
موْشر الحالة
لا
موْشر الوقت المتبقي
LED
مادة الحوض
دراسات العلوم والتكنولوجيا
المواصفات الأساسية
نوع العرض
LED
نوع التركيب
قائم بذاته
نوع اللوحة
التحكم الأمامي
اجمالي اعدادات المكان
14
دورة
ذاتي الحركة
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأخر البدأ
نعم
دقيق
نعم
دورة التنزيل
نعم
منطقة مزدوجة
نعم
توفير
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جاف جدا
نعم
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
كثيف
نعم
تنظيف الألة
لا
طبيعي
لا
عدد الخيارات
8
عدد دورات الغسيل
10
ينعش
نعم
شطف
نعم
بخار
نعم
مكثف
نعم
أبعاد/ التخليصات/ وزن
ساق قابل للتعديل (mm)
30
ابعاد التغليف WxHxD (mm)
680 x 890 x 665
وزن التعبئة
55
ابعاد المنتج
600 x 850 x 600
وزن المنتج كجم
51
أداء الطاقة/ المياه
زن الدورة
233
موْشر زمن الدورة
38
فئة انبعاث الضوضاء
غير متاح
مستوي الضوضاء
N/A
دوره سريعه
59
استهلاك المياه
N/A
الميزة الريْسية
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
Aqua-Stop
نعم
باب يفتح تلقائيا
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
محرك الدفع المباشر
نعم
محرك الدفع المباشر العاكس
نعم
عدد ازرع الرشاشات
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل سنس كلين
نعم
رف ذكي
نعم (الرف العلوي/ثابت )
مستشعر العكارة
نعم
TrueSteam™
نعم
نظام غسيل فاريو
نعم
منقي المياه
نعم
الطاقةظ التقييمات
تكرار
50
استهلاك الطاقة
1600 - 1800
مزود الطاقة (V)
220 - 240
رأي المستخدمين
