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غسالة صحون سعة 14 فرد | محرك الدفع المباشر | فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

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الدعم

غسالة صحون سعة 14 فرد | محرك الدفع المباشر | فضي

DFC532FPE

غسالة صحون سعة 14 فرد | محرك الدفع المباشر | فضي

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احصل علي مسحوق الغسيل المجاني عند تركيب المنتج من خلال المراكز المعتمدة

هل أنت جاهز للطهي الكبير؟

أطباق نظيفة وصحية

يمكنك الآن تنظيف أطباقك باستخدام خاصية ™TrueSteam لتجنب النقع المسبق للأطباق وتجنب بقع الماء.

تنظيف متعدد الاتجاهات

تستهدف تقنية QuadWash أطباقك من جميع الزوايا للحصول على تنظيف عميق وشامل.

 

الاتصال بالغسالة الذكية

يمكنك تنزيل دورات غسيل جديدة للأواني والمقالي والأواني الزجاجية والمزيد من تطبيق ™LG ThinQ.

معتمد من TÜV

 

يزيل %99.99 من البكتيريا المنزلية الشائعة.

* النتائج تستند إلى اختبار TUV مع طراز LG DB475TXS. تم إجراء الاختبار ببرنامج Eco باستخدام 6 أنواع من البكتيريا (باكتريا الإشريكية القولونية، وباكتريا الرشاشيات اللونية، والباكتريا العصوية الرقيقة، وباكتريا النوباء المتناوبة، وباكتريا ميكروكوكس لوتس، وباكتريا اقحوان البنسليوم). قد تختلف النتيجة في الاستخدام الفعلي.

غسيل بدون مجهود

الأكل الآمن والصحي

تقوم خاصية ™TrueSteam بتنظيف أطباقك بالبخار النقي، مما يجعلها نظيفة للغاية لك ولأسرتك.

توفير الوقت مع الغسيل المسبق بالبخار

تقوم خاصية ™TrueSteam بشطف الأطباق بسهولة نيابةً عنك وتفكك الأطعمة الصلبة والمتكتلة.

غسالة تقف منفردة مع باب مفتوح بالكامل، لتكشف عن الأطباق المتسخة بالداخل.

بخار يصل إلى كل زاوية

ثق بأن الغسالة لن تفوت غسيل أية أطباق بفضل تقنية ™TrueSteam.

منظر داخلي لغسالة الأطباق المملوءة بالبخار مع تغطية كاملة للتنظيف الشامل.

أطباق نظيفة في كل مرة

تقنية ™TrueSteam تترك الأطباق نظيفة ولامعة ومتألقة مع تقليل بقع الماء بنسبة تصل إلى 30%.*

كأس نبيذ به بقع ماء على أحد الجانبين، وشفاف ونقي على الجانب الآخر بعد الغسيل بالبخار.

*مقارنةً بطراز LG الذي لا يعمل بالبخار.
استنادًا إلى عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يعمل بالبخار) وDFB415 (الذي لا يعمل بالبخار)، وفقًا لطرق الاختبار الداخلي في LG.

تنظيف بأداء قوي

تنظيف قوي ولطيف

تستخدم تقنية ™QuadWash‎ أربعة أذرع متعددة الاتجاهات لرش كل قطعة بشكل كامل، بينما تتيح لك خاصية Dual Zone Wash اختيار مستويات ضغط مختلفة لكل رف.

تنظيف قوي في الأماكن الصحيحة

اضبط كثافة الماء للأرفف العلوية والسفلية بشكل منفصل حتى تتمكن من غسل الأواني الزجاجية بلطف وفرك الأواني جيدًا في غسلة واحدة.

الجزء الداخلي لغسالة الأطباق مع غسل الرف العلوي بلطف وغسل الرف السفلي بقوة.

أواني مغسولة بالكامل

مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.

غسالة أطباق مركبة في المطبخ، ويمكن رؤية الجزء الداخلي بالكامل من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

مساحة قابلة للتعديل

خيارات مرنة لوضع الأطباق

استمتع بالمساحة المرنة لـ ™EasyRack Plus مع رف علوي قابل لضبط الارتفاع ورف سفلي مزود بأحرف قابلة للطي.
أداء مخصص

اتصال مستمر بالغسالة، لغسيل متألق

احصل على إشعار عند اكتمال دورة الغسيل من خلال تطبيق ™LG ThinQ.

هاتف ذكي يعرض ™LG ThinQ في المطبخ بالإضافة إلى 3 ميزات للتطبيق: تنزيل الدورات والإشعارات والتشخيص الذكي.

المزيد من خيارات التنظيف أصبحت في متناول يدك

يمكنك تنزيل الإعدادات المسبقة الجديدة لدورة الغسيل من تطبيق ™LG ThinQ للاستمتاع بالمزيد من خيارات التنظيف.

رجل يحمل وعاءً بجوار غسالة الأطباق بينما يعرض الهاتف الذكي دورة غسيل الأواني على تطبيق ™ThinQ.

غسيل على طريقتك

يمكنك تخصيص إعدادات غسالة الأطباق من تطبيق ™LG ThinQ على جهازك الذكي.

امرأة تنظر إلى هاتفها الجوال في المطبخ ويعرض الهاتف الذكي إعدادات التخصيص في تطبيق ™ThinQ.

أداء قوي وهادئ

تم تصميم الغسالة بعدد أقل من الأجزاء المتحركة، لذلك فهي تتميز بأداء هادئ وقوي من علامة تجارية تثق بها.

رجل يحمل طفلًا نائمًا في مطبخ خافت الإضاءة، وغسالة أطباق منفردة تعمل بهدوء في الخلفية.

الابتكار بالتصميم

مطبخ به غسالة أطباق LG تقف منفردة وفرن وشفاط علوي وموقد يعمل باللمس.

الأناقة والانسجام

تظهر لوحة LED الخاصة بغسالة الأطباق على شكل قطعة مقربة.

شاشة LED صغيرة

غسالة أطباق ذات تصميم بسيط مركبة في المطبخ.


تصميم صغير الحجم

الأسئلة الشائعة

س.

ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟

أ.

● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.

س.

بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟

أ.

● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة

س.

متى تبدا فترة الضمان؟

أ.

● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية

س.

كيف يمكنني تركيب المنتج؟

أ.

● بعد استلام النتج يتم التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960 او عن طريق رقم الواتس اب 01229307777
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.

س.

ما هى مصاريف التركيب؟

أ.

التركيب بيكون مجانى مرة واحدة فقط خلال فترة الضمان...

الملخص

طباعة

الأبعاد

DFC532FPE

جميع المواصفات

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    لا

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

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