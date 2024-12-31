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™QuadWash ،إعداد 14 فرد، تقنية EasyRack™ Plus، غسالة صحون إل جي محرك الدفع المباشر

الميزات

المعرض

المواصفات

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™QuadWash ،إعداد 14 فرد، تقنية EasyRack™ Plus، غسالة صحون إل جي محرك الدفع المباشر

DFC612FV

™QuadWash ،إعداد 14 فرد، تقنية EasyRack™ Plus، غسالة صحون إل جي محرك الدفع المباشر

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احصل علي مسحوق الغسيل المجاني عند تركيب المنتج من خلال المراكز المعتمدة

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

يظهر المطبخ من الداخل وبه غسالة أطباق مفتوحة جزئيًا وتطبيق LG ThinQ™.

تنظيف متعدد الاتجاهات

تستهدف QuadWash™ الأطباق من جميع الزوايا لتنظيف عميق وشامل.

يظهر المطبخ من الداخل وبه غسالة أطباق مفتوحة جزئيًا وتطبيق LG ThinQ™.

حلول من نقرة واحدة

شخِّص حالة منتجك واعثر على الحلول مع ميزة التشخيص الذكي (Smart Diagnosis) في تطبيق LG ThinQ™.

أداء التنظيف

تنظيف قوي ولطيف

تستخدم غسالة QuadWash™ أربع أذراع متعددة الاتجاهات لرش جميع العناصر داخل الغسالة بالماء

*فيديو المنتج لغرض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

أنيقة من الداخل والخارج

مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.

تم تركيب غسالة أطباق في المطبخ، كما أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من الداخل مرئية بشكل جيد.

مساحة قابلة للتعديل

خيارات مرنة للحمولة

استغل المساحة بكفاءة من خلال تحريك الرف العلوي لأعلى أو لأسفل لتناسب كل شيء بما في ذلك الأواني والمقالي الكبيرة.

أداء قوي وهادئ

استمتع بأداء هادئ وموثوق من علامة تجارية تثق بها، بفضل تصميمها باستخدام أجزاء متحركة أقل.

رجل يحمل طفلاً نائمًا في مطبخ خافت الإضاءة، وغسالة أطباق تعمل بهدوء في الخلفية.

تصميم مبتكر

مطبخ مزود بغسالة أطباق وفرن وشفاط وموقد حثي من LG.

أناقة وتناغم

تُظهر لوحة LED الخاصة بغسالة الأطباق في لقطة عن قرب.

شاشة LED

A dishwasher with a minimal design is installed in the kitchen.

تصميم بسيط

طباعة

جميع المواصفات

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    لا

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

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