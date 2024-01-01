● يمكنك تغيير تفاصيل العنوان لو هناك خطأ أو تم اختيار محافظة خطأ , او لو تريد اضافة تفاصيل كاملة للعنوان , يمكن طلب ذلك عن طريق خدمة العملاء .

● فى حالة تم تغيير المحافظة بعد حجز الطلب يتم احتساب مواعيد التوصيل من يوم التغيير