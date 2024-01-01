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FAQ
طلب الشراء
كيف اقوم بشراء منتج؟
التسوق عن طريق موقع ال جى سهل و آمن , باتباع بعض الخطوات لاتمام عملية الشراء.
● اختار المنتج الذى تريد شراؤه ثم اضغط على زر اضافة الى السلة.
● يمكنك الان شراء منتجات أخرى بالضغط على الزر الرمادي متابعة التسوق أو استكمال عملية الشراء بالضغط على الزر الاحمر “عرض عربة التسوق”
● لو انت مسجل الدخول بالفعل , يمكنك استكمال اجراءات الشراء . لو لم يتم تسجيل الدخول ؟ يمكنك تسجيل الدخول عن طريق تسجيل حساب على موقع ال جي أو اختيار المتابعه بدون انشاء حساب.
● ثم وضع بياناتك: اسم الفاتورة , رقم موبايل للتواصل يعمل بالفعل , عنوان الذى سيتم التسليم فيه (داخل مصر فقط).
● الأن يمكنك الضغط على الدفع و اختيار طريقة الدفع المناسبة متاح الدفع عن طريق الفيزا او تقسيط عن طريق فاليو.
● بعد الانتهاء من الدفع سيتم ارسال رسالة لبريدك الكتروني لتاكيد طلب الشراء.
هل يمكنني طلب الشراء عن طريق الهاتف؟
● فى الوقت الحالى غير متاح الشراء عن طريق الهاتف.
هل يمكن طلب الشراء اونلاين ثم استلام المنتج من الفرع؟
● فى الوقت الحالى هذه الخدمة غير متاحة , جميع المشتريات التى تتم عن طريق الموقع يتم نقلها من خلال شركه الشحن للعنوان الموضح فى الطلب.
كيف يمكنني التأكد من أن طلب الشراء تم اجراؤه بنجاح؟
● بمجرد انتهاء عملية الشراء يتم ارسال بريد الكترونى لتأكيد طلب الشراء.
كيف يمكنني معرفة حالة طلب الشراء؟
● يمكن معرفة حالة الطلب من موقع ال جى بعد تسجيل الدخول نختار طلباتى \ او فى حالة عدم تسجيل الدخول من اسفل الموقع اختيار تابع طلبي.
● سيتواصل ايضا مسئول التوصيل لتنسيق موعد التوصيل المناسب بعد استلام المشتريات من مخزن ال جى.
هل يمكنني تعديل الطلب بعد الحجز؟
● غير متاح تعديل الطلب بعد الحجز.
● يمكنك الغاء الطلب فى حالة تريد تغيير المنتج باخر.
كيف يمكنني التأكد أن مكيف الهواء مناسب للغرفة ؟
● فى حالة تريد معرفة مكيف الهواء المناسب لمساحة الغرفة.
● يمكنك اولا قياس مساحة الغرفة ثم اضافة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالى: LG AC لمعرفة المكيف المناسب لمساحة الغرفة قبل الشراء.
المدفوعات
ما هى طرق الدفع المتاحة من خلال موقع ال جى؟
● الدفع عن طريق الفيزا.
● تقسيط عن طريق فاليو.
● جميع طرق الدفع لا يتم تحمل اى مصاريف لعملية الدفع.
هل يمكنني تغيير طريقه الدفع لطلب الشراء؟
● بعد اتمام عملية الشراء غير متاح تغيير طريقة الدفع فى الوقت الحالى.
ماذا سيحدث فى حالة فشلت عملية الدفع؟
● نقترح فى حالة فشلت عملية الدفع المحاولة مرة اخرى , يفضل فى حالة تكرر المشكله استخدام كارت دفع آخر.
● لو المشكلة مازالت مستمرة يتم التواصل بخدمة العملاء الخاصة بك.
ماذا أفعل فى حالة تم سحب المبلغ المطلوب اكثر من مرة؟
● فى هذه الحالة لو تم تاكيد من خلال البنك الخاص بك بسحب المبلغ مرتين يمكن التواصل بخدمة العملاء.
● سيتم فحص المشكله و لو تم سحب المبلغ مرتين من خلالنا بيتم رده مرة اخرى و يستغرق رد المبلغ 14يوم عمل طبقا للاجراءات البنكية.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
التوصيل
ما هى تكلفة توصيل طلب الشراء؟
كيف يمكنني تغيير عنوان التسليم؟
● يمكنك تغيير تفاصيل العنوان لو هناك خطأ أو تم اختيار محافظة خطأ , او لو تريد اضافة تفاصيل كاملة للعنوان , يمكن طلب ذلك عن طريق خدمة العملاء .
● فى حالة تم تغيير المحافظة بعد حجز الطلب يتم احتساب مواعيد التوصيل من يوم التغيير
هل يمكن توصيل المنتجات لدولة الاخرى؟
ما هي مدة التوصيل؟
الالغاء & المرتجعات
ماذا افعل فى حالة ان طلبي تم الغائه تلقائيا؟
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة.
كيف يمكنني الغاء او تغيير او ارجاع طلب الشراء؟
● لذلك انت تستطيع فقط الغاء الاوردر فى الحال بعد تاكيد الاوردر مباشرة , حتى تكون النتجات فى حالة التجهيز.
● لالغاء الطلب فى حالة تسجيل الدخول نختار طلباتى ثم الغاء \ او من اسفل الموقع اختار تابع طلبى ثم الغاء يعد ادخال بيانات الطلب.
● فى حالة ان ايقونة الالغاء تظهر و لكن لا يمكن الضغط عليها يتم التواصل بخدمة العملاء لتسجيل طلبك لالغاء طلب الشراء ( لا تظهر ايقونة الالغاء بعد تجهيز المنتج بالمخزن ).
● فى حالة نك تريد الغاء جزء من طلب الشراء , للاسف غير متاح الغاء جزء من الطلب يجب الغاء الطلب كاملا.
● فى حالة انك تريد الغاء الطلب وقت التوصيل يمكن رفض استلام الشحنة من مندوب التوصيل او التواصل بخدمة العملاء لارجاع المنتج مجانا.
● فى حالة انك تريد ارجاع طلب الشراء , يمكنك تسجيل طلب الارجاع من خلال خدمة العملاء , يجب تسجيل طلب ارجاع المنتجات خلال 14 يوم عمل من تاريخ الاستلام و يجب ان يكون المنتج غير مفتوح او مستخدم و الكرتونة بحالة المصنع.
بيتم ارجاع المبلغ المدفوع تلقائيا للطلب الملغى , و ياخذ هذا الاجراء 14 يوم عمل من وقت استلام المنتج (فى حالة المرتجع ) او من وقت استلام طلب الالغاء.
ماهى سياسة الاسترجاع؟
● يمكنك ارجاع المنتج خلال 14 يوم عمل من وقت استلامه , يجب ان تضع فى اعتبارك انه حتى يتم ارجاع المنتج يجب ان يكون فى حالة جيده بدون اى تلف او تغيير فى حالة التغليف الاصلية.
- لا تقم بفتح تغليف الجهاز.
- يمكنك طلب ارجاع المنتج عن طريق خدمة العملاء لارسال فنى لمعاينة حالة الجهاز.
- بعد انتهاء التقرير الفنى يؤكد به ان حالة المنتج فى الحالة الاصلية , سيتم التواصل من شركة الشحن لارجاع المنتج.
- يمكنك طلب ارجاع المنتج عن طريق خدمة العملاء لارسال فنى لمعاينة حالة الجهاز.
- فى حالة الاكسسوارات : يجب ان تكون القطعة فى حالتها الاصلية فى الغلاف لم يتم فتحه او استخدامه.
- يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لطلب الاسترجاع على الخط الساخن : 19960 او الواتس اب على رقم 01229307777.
- و سيتم توضيح اقرب مركز صيانة من خلال موظف خدمة العملاء لارجاع القطعة له بعد ان يقوموا بالفحص و تاكيد ان القطعة بحالتها الاصلية.
متى يتم رد المبلغ المدفوع فى حالة الالغاء او الاسترجاع؟
● يتم رد المبلغ المدفوع خلال 14 يوم عمل من وقت استلام طلب الالغاء او استلام النتج فى حالة الارجاع . طبقا للاجراءات البنكية.
الفواتير& الضمان
كيف يتم تسليم فاتورة الشراء؟
● الفاتورة تكون عبارة عن ملخص للمشتريات . و يمكنك الاطلاع على كامل تفاصيل الفاتورة من خلال QR كود.
متى تبدا فترة الضمان؟
ماذا افعل فى حالة عدم استلام الفاتورة فى الوقت بعد 10 ايام من استلام الطلب؟
التركيب
كيف يمكنني تركيب المنتج؟
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.
ما هى مصاريف التركيب؟
ما هي شروط التركيب المجاني لمكيف الهواء؟
ومتاح أي خدمة أو قطع غيار أخرى خاصة بالتركيب بتكلفة إضافية وتطبق الشروط والأحكام الخاصة بذلك الأمر .
لمزيد من المعلومات تواصل معنا عن طريق خدمة العملاء على الخط الساخن 19960 أو عن طريق الواتس اب على 012229307777