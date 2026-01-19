إخلاء المسؤولية

1)AI Fresh

- تمت إعادة تسمية "Smart Fresh Air" إلى "AI Fresh"؛ هذا تغيير للاسم فقط ولا يؤثر على وظائف المنتج.

- لاستخدام وظيفة "AI Fresh"، يجب توصيل المنتج بتطبيق "LG ThinQ".

يتوفر تطبيق LG ThinQ™ على الهواتف الذكية المتوافقة التي تعمل بنظام Android أو iOS. يتطلب اتصال بيانات الهاتف وWi-Fi المنزلي وتسجيل المنتج باستخدام LG ThinQ™. تفضل بزيارة lg.com/au/lg-thinq للحصول على الميزات وتوافق النظام وتوافر الخدمة التي قد تختلف حسب البلد والطراز.

2)AI Saving Mode

- يمكن ضبط وضع AI saving mode على مرحلتين (حتى 4.5% للمرحلة 1 وحتى 20% للمرحلة 2)، ويختلف معدل التوفير حسب تصنيف الطاقة ومواصفات المنتج.

- قد يختلف معدل توفير الذكاء الاصطناعي لكل مرحلة حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

- تفاصيل الاختبار المحددة لمعدل التوفير هي كما يلي:

1. نموذج الاختبار: M876AAA582

2. ظروف الاختبار: المجمد عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، الثلاجة عند درجة حرارة 3 درجات مئوية، بدون حمل

3. ظروف التركيب: درجة حرارة الغرفة عند 25 درجة مئوية، الرطوبة عند 55%

4. منهجية الاختبار: فتح لمدة 8 ساعات، بدون فتح لمدة 16 ساعة. العدد الإجمالي لمرات الفتح خلال فترة الفتح: تم فتح الثلاجة 28 مرة والمجمّد 6 مرات. تُحوّل نتائج استهلاك الطاقة لكل مرحلة من مراحل وضع AI saving mode خلال فترة ثلاثة أيام إلى استهلاك يومي (24 ساعة) لغرض المقارنة.

5. عند استخدام وضع AI saving mode، يمكن ضبط دورة إزالة الصقيع وسرعة الضاغط وفقًا للبيئة المحيطة. قد يؤدي تطبيق المرحلة 2 إلى زيادة درجة الحرارة الداخلية للمجمد والثلاجة.

6. تم التحقق من نتائج الاختبار من قبل شركة TÜV Rheinland Inc باستخدام طريقة الاختبار المحددة، ولكنها قد تختلف حسب بيئة الاستخدام الفعلية.

7. لا يتم دعم وضع AI saving mode إلا من خلال تطبيق LG ThinQ، وقد يكون لدى LG ThinQ بعض القيود من حيث البيئات المدعومة وطرق الاستخدام.

- الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف توفر المنتجات التي تتميز بوضع توفير الذكاء الاصطناعي حسب البلد.

3)ThinQ™

-نسبة كفاءة الطاقة EER 8.9 (عام 2019) → EER 9.7 (عام 2024)

-عند استخدام وضع توفير الطاقة المستوى 2

