أعد هيكلة مطبخك
باستخدام تقنية LG AI Core-Tech
جوهر
أجهزة LG AI
صُممت ليعمل بكفاءة، ويستجيب بشكل حدسي، ويبسط التحكم اليومي.
AI to the Core
نضارة مثالية
تنسق تقنية AI Core-Tech التبريد حول روتينك - مما يساعد على الحفاظ على النضارة بدقة طبيعية.
AI Inverter
صُمِّم من أجل الثبات،
ومُعدَّل بالذكاء الاصطناعي
يعمل ضاغط LG AI Inverter Compressor، المدعوم بتحليل النمط الذكي، على ضبط سرعة المحرك لتبريد مستقر وفعال - مما يوفر تحكمًا دقيقًا وموثوقية دائمة.
AI Fresh
انتعاش في وقت الذروة، جاهز مسبقًا
من خلال تحليل ثلاثة أسابيع من الاستخدام، يقلل درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية قبل ساعتين من وقت الذروة - مما يحافظ على الطعام طازجًا في الأوقات الأكثر أهمية1).
المتانة
أداء موثوق به مصمم ليدوم طويلاً
بفضل الهندسة المتينة والتشخيص الذكي، تم تصميم ضاغط AI Inverter Compressor من LG لتقليل وقت التعطل والصيانة.
⁽ThinQ™3
الوصول الكامل بين يديك
تعلم كل نمط لتمكين تجربة مطبخ ذكية حقًا.
درجة حرارة وطاقة مضبوطتين بدقة للعناية السهلة.
الاستماع والاستجابة في الوقت الفعلي للحصول على حياة سلسة.
الأسئلة الشائعة
Q.
ما المقصود بتقنية LG AI Core-Tech؟
A.
تعمل تقنية LG AI Core-Tech على دمج الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الرئيسية مثل المحركات والضواغط. فهو يتيح التحكم الذكي في الأجهزة، وتحسين الأداء، وكفاءة الطاقة، وتخصيص المستخدم.
Q.
ما مزايا استخدام جهاز LG AI؟
A.
توفر أجهزة LG AI تشغيلاً أكثر ذكاءً، وتوفيرًا محسنًا للطاقة، وأداءً مخصصًا. فهي تجعل المهام اليومية أسهل من خلال تعلم عاداتك وأتمتة الوظائف الرئيسية، مما يعزز نمط حياتك في النهاية.
Q.
هل ثلاجات LG AI موفرة للطاقة؟
A.
نعم، تم تصميم ثلاجات LG ThinQ™ لتوفير الطاقة. فهي توفر ميزات مثل أوضاع توفير الطاقة وأنظمة التبريد المتقدمة التي تحافظ على درجات حرارة ثابتة، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة.
إخلاء المسؤولية
1)AI Fresh
- تمت إعادة تسمية "Smart Fresh Air" إلى "AI Fresh"؛ هذا تغيير للاسم فقط ولا يؤثر على وظائف المنتج.
- لاستخدام وظيفة "AI Fresh"، يجب توصيل المنتج بتطبيق "LG ThinQ".
يتوفر تطبيق LG ThinQ™ على الهواتف الذكية المتوافقة التي تعمل بنظام Android أو iOS. يتطلب اتصال بيانات الهاتف وWi-Fi المنزلي وتسجيل المنتج باستخدام LG ThinQ™. تفضل بزيارة lg.com/au/lg-thinq للحصول على الميزات وتوافق النظام وتوافر الخدمة التي قد تختلف حسب البلد والطراز.
2)AI Saving Mode
- يمكن ضبط وضع AI saving mode على مرحلتين (حتى 4.5% للمرحلة 1 وحتى 20% للمرحلة 2)، ويختلف معدل التوفير حسب تصنيف الطاقة ومواصفات المنتج.
- قد يختلف معدل توفير الذكاء الاصطناعي لكل مرحلة حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
- تفاصيل الاختبار المحددة لمعدل التوفير هي كما يلي:
1. نموذج الاختبار: M876AAA582
2. ظروف الاختبار: المجمد عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، الثلاجة عند درجة حرارة 3 درجات مئوية، بدون حمل
3. ظروف التركيب: درجة حرارة الغرفة عند 25 درجة مئوية، الرطوبة عند 55%
4. منهجية الاختبار: فتح لمدة 8 ساعات، بدون فتح لمدة 16 ساعة. العدد الإجمالي لمرات الفتح خلال فترة الفتح: تم فتح الثلاجة 28 مرة والمجمّد 6 مرات. تُحوّل نتائج استهلاك الطاقة لكل مرحلة من مراحل وضع AI saving mode خلال فترة ثلاثة أيام إلى استهلاك يومي (24 ساعة) لغرض المقارنة.
5. عند استخدام وضع AI saving mode، يمكن ضبط دورة إزالة الصقيع وسرعة الضاغط وفقًا للبيئة المحيطة. قد يؤدي تطبيق المرحلة 2 إلى زيادة درجة الحرارة الداخلية للمجمد والثلاجة.
6. تم التحقق من نتائج الاختبار من قبل شركة TÜV Rheinland Inc باستخدام طريقة الاختبار المحددة، ولكنها قد تختلف حسب بيئة الاستخدام الفعلية.
7. لا يتم دعم وضع AI saving mode إلا من خلال تطبيق LG ThinQ، وقد يكون لدى LG ThinQ بعض القيود من حيث البيئات المدعومة وطرق الاستخدام.
- الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف توفر المنتجات التي تتميز بوضع توفير الذكاء الاصطناعي حسب البلد.
