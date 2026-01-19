* تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2024. مقارنة بدورة الملابس القطنية، فإن دورة ™Al Dry تقلل وقت التجفيف بنسبة 32.1% وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 9.1% مع حمولة غسيل قدرها 3 كجم من الملابس الناعمة (قمصان مختلطة، وتنورات، وتيشيرتات عملية، وتنانير شيفون، وشرتات بولي، وما إلى ذلك) (RH90X75V3N). قد يزيد الوقت أو استهلاك الطاقة وقد تختلف النتائج حسب نوع الملابس وسماكتها والبيئة.

* يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية ™AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].

** أقل بنسبة 26%/‏‏15‏% في مؤشر كفاءة الطاقة مقارنةً بالحد الأدنى لكفاءة الطاقة من فئة A++++ كما هو محدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 392/2012. عند ضبطه على برنامج Eco. تمثل فئة الطاقة A+++-26% أعلى تصنيف كفاءة في مجفف الذكاء الاصطناعي الجديد الذي نقدمه (AI Dryer). متوفرة في طرازات مختارة.

*** تم اختباره من قبل Intertek في يوليو 2024. دورة TurboDry مع حمولة 5 كجم (قمصان مختلطة، قميص بولي 100%، قميص قطني 100%) مع نسبة رطوبة أولية بنسبة 33% في حالة درجة حرارة 23℃. قد يختلف الوقت حسب الملابس والبيئة.

***قد لا يتم تجفيف الحمولة بالكامل حسب سمك الملابس ووزنها وخصائصها.