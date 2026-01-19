About Cookies on This Site

غسيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعرف على LG AI Core-Tech
في الغسالة والمجفف

تجربة AI Core-Tech

يظهر رمز منحني باللونين الوردي والأرجواني يمثل تقنية LG AI في المنتصف، مع تأثير متوهج ناعم.

 

 

أعادت LG تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه "الذكاء الوجداني"، مما يبرز التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي متعاطف ومهتم يقدم تجارب استثنائية للعملاء.

منتجات LG المتمثلة في الثلاجة وغسالة الملابس ومكيف الهواء وغسالة الأطباق تظهر في المنتصف مع إضاءة خفية، ويندمج رمز LG AI ثلاثي الأبعاد بسلاسة مع المنتجات. في الأسفل، يظهر نص "AI to the Core" ورمز LG AI ثنائي الأبعاد.

يتجسد إرث LG الذي اختبرته عبر الزمن في LG Core-Tech، وهي قلب أجهزة LG المنزلية، والتي تأتي في طليعة الابتكار منذ عام 1998. وُلدت Core-Tech من رحم الهندسة الرائدة في المكونات الرئيسية لأجهزة LG، وهي تتطور باستمرار من خلال البحث والتطوير الدؤوب. بدعم من Core-Tech، تغذي LG H&A التكنولوجيا التي تثري الحياة وتجعل العالم مكانًا أفضل للجميع.

 

لقد اندمجت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآن مع Core-Tech، لتتحول إلى AI Core-Tech. هذا الاندماج يتيح التحكم الذكي في المكونات الرئيسية، وضمان الأداء الدقيق، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل.

في الجهة اليسرى، تُظهر الصورة ملفات محرك Inverter DD ممتدة من الأرض إلى القمر بطول يبلغ 30,373,920 كيلومترًا، وهو ما يكفي لإجراء 40 رحلة ذهابًا وإيابًا. في المنتصف، تظهر الملفات وهي تُلف حول محرك Inverter DD، في تعبير عن التصميم الهندسي المتقدم. أما في الجهة اليمنى، فتتصل شريحة AI Core-Tech بلوحة إلكترونية، مع انبعاث ضوء أرجواني يمتد إلى الخارج، ليجسد تكامل التقنية الذكية.

محطات بارزة في تقنية AI Core-Tech للغسالات

يبلغ الطول الإجمالي للملفات في محرك Inverter DD Motor ما يعادل 40 رحلة إلى القمر، في إشارة إلى عدد لا يُحصى من التجارب التي أدت إلى تطوير Spiral Core. من خلال دمج العتاد المتطور مع تقنية الذكاء الاصطناعي، تبرز AI DD™ كتقنية النواة الثورية الذكية في عالم الغسالات.

تظهر غسالة LG في مظهر شفاف للعنصر "AI DD" مع العنوان "AI Core-Tech في الغسالة" وشعار AI DD مع حروف "DD" المنمقة التي تمثل تقنية AI Direct Drive على خلفية داكنة ذات حدود وردية وأرجوانية.

غسالة LG موضوعة في المنتصف مع صورة أمامية، وضوء الخزان الداخلي مضاء.

™AI DD

تجمع تقنية ™AI DD بين تقنية التعلّم المتعمق مع محرك Direct Drive المُزود بـ 6 حركات لتحليل أنواع الأقمشة وتحسين دورات الغسيل. يعمل هذا النظام المتطور على توليد ست حركات فريدة للخزان الداخلي، مما يوفر عناية مخصصة للأقمشة ويعزز كفاءة الغسيل ويقلل من التلف.

* يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. 

* لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam. 

*يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة. 

صورة مقربة للوحة التحكم في غسالة LG تبرز أزرار التشغيل بتأثير متوهج.

*قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.

أيقونة لورقة شجر متصلة بقابس طاقة باللونين الوردي والأرجواني تمثل كفاءة الطاقة.
كفاءة استخدام الطاقة

وفّر أكثر مع فئة الطاقة A-55‏%/ A-40‏%/ A-30‏%* من خلال تقنية عاكس التحكم الدقيق.

رمز لدرع مكتوب بداخله "10 سنوات"، معروض باللونين الوردي والأرجواني، يرمز إلى المتانة.
المتانة

تصميم مبسّط مع عدد أقل** من القطع، مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات لتعزيز المتانة.***

أيقونة لمكبر صوت يصدر موجات صوتية بنغمات وردية وأرجوانية ترمز إلى انخفاض الضوضاء والاهتزازات.
ضوضاء واهتزازات منخفضة

ضوضاء منخفضة مع توصيل مباشر للمحرك، مع تقليل الاهتزاز مع المكونات المدمجة.

* أقل بنسبة 55%/40%/30% في مؤشر كفاءة الطاقة مقارنةً بالحد الأدنى من فئة كفاءة الطاقة من الفئة A كما هو محدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014. تمثل فئة الطاقة A-55‏% أعلى تصنيف للكفاءة في غسالة الملابس الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. متوفرة في طرازات مختارة.

**مبسطة مقارنة بالمحركات المفصولة بأحزمة وبكرات.

***الضمان لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر (Direct Drive motor) فقط.

يظهر مُجفِّف LG مع منظر شفاف لمكون AI Dual Inverter مع عنوان "AI Core-Tech في المُجفِّف" وشعار AI Dual Inverter الذي يظهر حرف "D" في المنتصف محاطًا بسهمين يشكلان حلقة، على خلفية داكنة مع حدود وردية وأرجوانية.

مُجفِّف LG موضوع في وسط مكان بسيط ومشرق.

™AI DUAL Inverter

 

وبفضل الذكاء الاصطناعي، يكتشف الجهاز الوزن ومستويات الرطوبة بدقة أكبر لإجراء التجفيف في وقت ودرجة حرارة مخصصين، ويوفر ضمانًا لمدة 10 سنوات.*

* ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط/المحرك - يسري ضمان القطع هذا على الضاغط/المحرك فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة. 

صورة مقربة للوحة تحكم المجفف بينما يضغط الإصبع على زر التشغيل على اليمين.

يتم عرض رمز لرقاقة إلكترونية بداخلها كلمة "AI" باللونين الوردي والأرجواني، مما يرمز إلى تقنية AI dry.
™AI Dry

تحسين التجفيف من خلال ضبطه حسب نوع القماش وحجم الحمولة لتوفير الطاقة والوقت بكفاءة.*

أيقونة لورقة شجر متصلة بقابس طاقة باللونين الوردي والأرجواني تروج لكفاءة الطاقة في مُجفف LG.
كفاءة استخدام الطاقة

يتم توفير الطاقة باستخدام ™AI DUAL Inverter، والمحرك العاكس، وخوارزمية البرمجة المثالية.**

أيقونة لعداد سرعة باللونين الوردي والأرجواني ترمز إلى تقنية التجفيف السريع.
تقنية التجفيف السريع

يقوم ™AI DUAL Inverter بضغط المبرد لتقليل فقدان الحرارة، مما يسرّع من أوقات التجفيف.***

* تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2024. مقارنة بدورة الملابس القطنية، فإن دورة ™Al Dry تقلل وقت التجفيف بنسبة 32.1% وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 9.1% مع حمولة غسيل قدرها 3 كجم من الملابس الناعمة (قمصان مختلطة، وتنورات، وتيشيرتات عملية، وتنانير شيفون، وشرتات بولي، وما إلى ذلك) (RH90X75V3N). قد يزيد الوقت أو استهلاك الطاقة وقد تختلف النتائج حسب نوع الملابس وسماكتها والبيئة.

* يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية ™AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].

** أقل بنسبة 26%/‏‏15‏% في مؤشر كفاءة الطاقة مقارنةً بالحد الأدنى لكفاءة الطاقة من فئة A++++ كما هو محدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 392/2012. عند ضبطه على برنامج Eco. تمثل فئة الطاقة A+++-26% أعلى تصنيف كفاءة في مجفف الذكاء الاصطناعي الجديد الذي نقدمه (AI Dryer). متوفرة في طرازات مختارة.

*** تم اختباره من قبل Intertek في يوليو 2024. دورة TurboDry مع حمولة 5 كجم (قمصان مختلطة، قميص بولي 100%، قميص قطني 100%) مع نسبة رطوبة أولية بنسبة 33% في حالة درجة حرارة 23℃. قد يختلف الوقت حسب الملابس والبيئة.

***قد لا يتم تجفيف الحمولة بالكامل حسب سمك الملابس ووزنها وخصائصها.

تجربة AI Core-Tech

الأسئلة الشائعة

Q.

ماذا تفعل تقنية ™AI DD في غسالات lg؟

A.

تستخدم ماكينات ™AI DD من LG تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع قماش الغسيل بشكل فردي. النتيجة؟ يساعد تحسين حركة الغسيل التلقائي بواسطة الغسالة على حماية الأقمشة، مما يضمن أن تبدو ملابسك الثمينة في أفضل حالاتها لفترة أطول. بفضل تقنية الحركات الستة (6) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، توفر الغسالة دورات غسيل فعَّالة مع عدد أقل* من الأجزاء المتحركة، وهي مصممة لجعلها تدوم لفترة أطول وتوفر المزيد من الطاقة.

 

*مبسّطة مقارنة بالمحركات المفصولة بأحزمة وبكرات.

Q.

كيف تعمل دورة AI Wash؟

A.

بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. بعد ذلك ستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة ™AI DD* تلقائيًا بوزن الغسيل وستكتشف النعومة لتحديد نمط الغسيل الأمثل وضبط حركات الغسيل أثناء دورة الغسيل وفقًا لذلك. إذا قمت بربط الغسالة والمُجفِّف اللذان تقدمهما LG، فيمكنهما التعاون لضمان اختيار الدورة المطابقة على المجفف دون الحاجة إلى القلق بشأن النقر على القرص.

 

* يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. 

* لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam. 

*يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة. 

Q.

ما هي دورة ™AI Dry؟

A.

دورة ™AI Dry* تعمل على تجفيف الملابس بأفضل طريقة حسب خصائصها. تكتشف هذه الدورة وزن الغسيل وخاماته ورطوبته، وتقوم تلقائيًا بإعداد درجة الحرارة ووقت التجفيف الأنسب. 

 

* يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية ™AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].

