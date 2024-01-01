كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل

1. إيقاف التيار الكهربائي

قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي قبل بدء التنظيف ضماناً لسلامتك وسلامة منزلك.

2. إزالة المرشح (الفلتر)

إنّ وظيفة مرشّح المكيف، أو ما يعرف بالفلتر، هي احتجاز جزيئات الغبار والأوساخ، مما يعني أنّ انسداده وارد بسبب الكميات الزائدة منها، مما يؤدي إلى تلوث الهواء وعدم قدرة المكيف على التبريد. تحتوي معظم مكيفات الهواء على مرشحات قابل للإزالة، وتكون عادة خلف اللوحة الأمامية من المكيف. يمكنك استخدام دليل المكيف الخاص بك لمساعدتك في الحصول على تعليمات محددة لفك الفلتر.

3. تنظيف فلتر المكيف

أزل الأوساخ عن الفلتر باستخدام المكنسة الكهربائية والفرشاة الملحقة بها. كما يمكنك تنظيفه بعمق عن طريق نقعه في مزيج من المنظف الخفيف أو سائل الجلي مع الماء الدافئ. اتركه منقوعاً في هذا المزيج لمدة 15-30 دقيقة، ثم قم بفرشه بفرشاة ناعمة لتنظيفه كاملاً. أخيراً، اشطف الفلتر بالماء النظيف واتركه ليجف.

4. تنظيف ملفات المبخر والمكثف

يقع المُبخّر داخل وحدة المكيف الداخلية، ويقع المُكثّف في الوحدة الخارجية. وتكون ملفات المُبخر مسؤولة عن امتصاص الحرارة من الهواء الداخلي، بينما تعمل ملفات المُكثف على إطلاق الحرارة التي امتصها المُبخر. وتتكوّن هذه الملفات من أنابيب معدنية رقيقة مرتبة بنمط متشابك. تتراكم عليها الأغبار، والأوساخ، وغيرها من المواد المتناثرة، مما يقلّل من كفاءتها، ويؤثر على نوعية الهواء الناجم عن المكيف من حيث درجة الحرارة والنظافة.

استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف هذه الملفات، ونظفها بلطف لتجنب تلفها. وإذا بقيت الملفات متسخة، يمكنك استخدام المنظف الخاص بها، والذي يمكن العثور عليه في المتاجر. اتبع تعليمات المنظف للاستخدام الصحيح.

5. تنظيف الوحدة الخارجية

إذا كان المكيف الخاص بك ذو وحدة خارجية، فعليك تنظيفها للحصول على مكيف هواء فعال ونظيف. بدايةً، يجب إزالة الحطام، والأوراق، والأتربة المحيطة بالوحدة، ثم قم بإزالة الشبكة الواقية، ونظف شفرات المكثف باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفرشاة. يمكنك استخدام خرطوم لرش الشفرات بالمياه بلطف للتنظيف العميق.

6. تنظيف صينية التصريف وخط التصريف

يؤدي تراكم العفن على صينية التصريف وخط التصريف مع مرور الوقت إلى انسدادهما، ما ينجم عنه ارتفاع المياه وتدفقها على صينية التصريف، ويؤدي ذلك إلى أضرار في المنطقة المحيطة. لتنظيف الصينية والخط، قم بتحديد موقع الصينية أسفل ملف التبخير، واستخدم اسفنجة أو قماشاً نظيفاً لإزالة المياه فيها. بعدها، اخلط بعضاً من المبيض مع الماء في زجاجة رش، ورش الصينية وفتحة الخط للتخلص من العفن. اترك المحلول لبضع دقائق قبل شطف الصينية والخط بالماء النظيف.

7. إعادة تركيب المكيف

بعد الانتهاء من تنظيف المكيف وجفاف كافة الأجزاء، قم بإعادة تجميعها باتباع خطوات التفكيك بترتيب معكوس.

8. وصل التيار الكهربائي

يمكنك الآن إعادة تشغيل القاطع الكهربائي ووصل المكيف بالكهرباء.

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