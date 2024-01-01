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كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل
من الضروري تنظيف مكيف الهواء في منزلك بانتظام لتمديد عمره والحفاظ على كفاءته في التبريد. وفي حال إهمال تنظيف المكيف، فإنّ فعاليته في تبريد الهواء ستقل، فلا يتمكّن من الحفاظ على درجة حرارة مريحة في المنزل. ليس ذلك فحسب، بل إنّ تنظيف مكيف الهواء أمر بالغ الأهمية لتفادي إصابتك وأفراد عائلتك بالأمراض التنفسية، والتي تنجم عن نمو البكتيريا والعفن في المكيفات غير النظيفة التي تلوّث الهواء.
تتميز بعض مكيفات الهواء العاكسة مثل المكيف الانفرتر DUALCOOL Inverter بسعة 1.5 طن من إل جي بخاصية التنظيف التلقائي، التي تعمل على منع تكوّن البكتيريا والعفن على المبادل الحراري. ومع ذلك، لا بدّ من تنظيف المكيف يدوياً. استمر في قراءة هذا المقال لاكتشاف كيفية تنظيف المكيف الخاص بك في المنزل.
دليلك لتنظيف المكيف في المنزل
اقرأ دليلنا لتنظيف المكيف في المنزل، حتى تتمكّن من تنظيفه بسهولة وفعالية.
الأدوات التي تحتاجها
● مفكّ براغي.
● مكنسة كهربائية مع ملحق فرشاة.
● فرشاة ناعمة.
● منظّف خفيف أو سائل جلي الأطباق.
● مبيض.
● زجاجة رش.
● قماش نظيف أو اسفنجة.
● دلو.
● خرطوم مياه (اختياري).
● قفازات.
تنطبق خطوات التنظيف التالية على مكيفات الهواء غير العاكسة والعاكسة، حيث أنها تختلف بشكل أساسي عن بعضها البعض في سرعة الضاغط. استكشف المكيفات الانفرتر من إل جي الآن لمعرفة المزيد عن خصائصها.
طريقة تنظيف المكيف في المنزل
1. إيقاف التيار الكهربائي
قم بإيقاف تشغيل القاطع الكهربائي قبل بدء التنظيف ضماناً لسلامتك وسلامة منزلك.
2. إزالة المرشح (الفلتر)
إنّ وظيفة مرشّح المكيف، أو ما يعرف بالفلتر، هي احتجاز جزيئات الغبار والأوساخ، مما يعني أنّ انسداده وارد بسبب الكميات الزائدة منها، مما يؤدي إلى تلوث الهواء وعدم قدرة المكيف على التبريد. تحتوي معظم مكيفات الهواء على مرشحات قابل للإزالة، وتكون عادة خلف اللوحة الأمامية من المكيف. يمكنك استخدام دليل المكيف الخاص بك لمساعدتك في الحصول على تعليمات محددة لفك الفلتر.
3. تنظيف فلتر المكيف
أزل الأوساخ عن الفلتر باستخدام المكنسة الكهربائية والفرشاة الملحقة بها. كما يمكنك تنظيفه بعمق عن طريق نقعه في مزيج من المنظف الخفيف أو سائل الجلي مع الماء الدافئ. اتركه منقوعاً في هذا المزيج لمدة 15-30 دقيقة، ثم قم بفرشه بفرشاة ناعمة لتنظيفه كاملاً. أخيراً، اشطف الفلتر بالماء النظيف واتركه ليجف.
4. تنظيف ملفات المبخر والمكثف
يقع المُبخّر داخل وحدة المكيف الداخلية، ويقع المُكثّف في الوحدة الخارجية. وتكون ملفات المُبخر مسؤولة عن امتصاص الحرارة من الهواء الداخلي، بينما تعمل ملفات المُكثف على إطلاق الحرارة التي امتصها المُبخر. وتتكوّن هذه الملفات من أنابيب معدنية رقيقة مرتبة بنمط متشابك. تتراكم عليها الأغبار، والأوساخ، وغيرها من المواد المتناثرة، مما يقلّل من كفاءتها، ويؤثر على نوعية الهواء الناجم عن المكيف من حيث درجة الحرارة والنظافة.
استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف هذه الملفات، ونظفها بلطف لتجنب تلفها. وإذا بقيت الملفات متسخة، يمكنك استخدام المنظف الخاص بها، والذي يمكن العثور عليه في المتاجر. اتبع تعليمات المنظف للاستخدام الصحيح.
5. تنظيف الوحدة الخارجية
إذا كان المكيف الخاص بك ذو وحدة خارجية، فعليك تنظيفها للحصول على مكيف هواء فعال ونظيف. بدايةً، يجب إزالة الحطام، والأوراق، والأتربة المحيطة بالوحدة، ثم قم بإزالة الشبكة الواقية، ونظف شفرات المكثف باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفرشاة. يمكنك استخدام خرطوم لرش الشفرات بالمياه بلطف للتنظيف العميق.
6. تنظيف صينية التصريف وخط التصريف
يؤدي تراكم العفن على صينية التصريف وخط التصريف مع مرور الوقت إلى انسدادهما، ما ينجم عنه ارتفاع المياه وتدفقها على صينية التصريف، ويؤدي ذلك إلى أضرار في المنطقة المحيطة. لتنظيف الصينية والخط، قم بتحديد موقع الصينية أسفل ملف التبخير، واستخدم اسفنجة أو قماشاً نظيفاً لإزالة المياه فيها. بعدها، اخلط بعضاً من المبيض مع الماء في زجاجة رش، ورش الصينية وفتحة الخط للتخلص من العفن. اترك المحلول لبضع دقائق قبل شطف الصينية والخط بالماء النظيف.
7. إعادة تركيب المكيف
بعد الانتهاء من تنظيف المكيف وجفاف كافة الأجزاء، قم بإعادة تجميعها باتباع خطوات التفكيك بترتيب معكوس.
8. وصل التيار الكهربائي
يمكنك الآن إعادة تشغيل القاطع الكهربائي ووصل المكيف بالكهرباء.
إذا كنت ترغب في الحصول على مكيف انفرتر ممتاز، فإنّ مكيفات الهواء العاكسة من إل جي هي أفضل خيار لك! حيث أنها توفر الطاقة، وتحافظ على درجة حرارة مريحة وجو لطيف في جميع الأوقات، وهي منخفضة الضجيج، كما أنها سهلة وسريعة التركيب، ما يجعل عملية تنظيفها مريحة للغاية. استكشف المكيف العاكس DUALCOOL سعة 1.5 طن من إل جي اليوم للمزيد من المعلومات!