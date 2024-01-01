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كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة
في وسط المهام اليومية وأعبائها الكثيرة، من الصعب أن نجد وقتًا وحافزًا لتنظيف أجهزة المطبخ لدينا، ومع ذلك فمن الضروري الاهتمام بتلك الأجهزة وخاصةً غسالة الأطباق؛ لضمان الأداء الأمثل والعمر الطويل لها.
التأكد من كونها نظيفة لا يؤثر فقط في أدائها الوظيفي، ولكن أيضًا يحافظ على صحتك. وفي هذا الدليل سنتعرف بشكل تفصيلي على كيفية تنظيف غسالة الصحون بكفاءة تجعل كل زاوية فيها ذات بريق مميز.
الأدوات التي تحتاجها لتنظيف غسالة الأطباق
هناك بعض الأدوات الأساسية التي ستحتاج إليها في هذه العملية، وهي:
1- الخل الأبيض أو حمض الستريك: من المواد الطبيعية التي تزيل الرواسب المعدنية، وتعقمها بشكل فعال. ملحوظة: حمض الستريك هو أفضل منظف للأجهزة الفولاذية (الستانلس ستيل.)
2- قطعة من القماش الناعم أو الإسفنج: وتستخدم في مسح الجهاز بلطف، بدون إحداث أي خدوش في جسم جلاية الصحون.
3- فرشاة أسنان قديمة: الأداة المثالية للوصول إلى الزوايا والمساحات الضيقة.
4- الماء الدافئ والصابون.
5- بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز: تستخدم في فرك وإزالة الروائح العالقة في غسالة الأطباق.
احتياطات يجب وضعها في الاعتبار
أثناء التنظيف يجب أن تكون سلامتك هي الأولوية، وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ عليها:
1- قم بفصل الكهرباء عن غسالة الأطباق.
2- تجنب مزج المبيض بالخل الأبيض؛ لأن تفاعلهما معًا ينتج أبخرة سامة تضر صحتك.
3- لا تنسَ ارتداء قفازات من أجل حماية يديك، خاصةً إذا كنت تنظف بمحاليل مركزة.
تنظيف الجسم الخارجي لغسالة الصحون
الجزء الخارجي لغسالة الأطباق يعطي الانطباع الأول عن عنايتك بها، وفيما يلي خطوات تنظيف هذا الجزء:
1- قم بإعداد مزيج من الماء الدافئ وبعض القطرات من صابون غسيل الأطباق.
2- نظف الجسم الخارجي بلطف بهذا المزيج، خاصةً حول حواف الأبواب، والمقبض، وأزرار التحكم؛ فهذه الأماكن عادةً ما يتراكم عليها الأوساخ، وأثر بصمات يدك.
3- جفف غسالة الصحون بقطعة من قماش المايكروفايبر؛ لإزالة أي آثار أو خطوط للماء والصابون.
تنظيف الجزء الداخلي من غسالة الصحون
من الممكن تنظيف هذا الجزء بطريقتين: الغسيل بالطريقة اليدوية أو الآلية، وإليك الطريقتين:
الغسيل اليدوي
1- ابدأ بفحص قاعدة غسالة الأطباق من الداخل بحثًا عن بقايا الطعام، وقم بإزالتها من الغسالة.
2- قم بتعقيم الغسالة من خلال وضع وعاء به خل أبيض أو حمض الستريك على الرف السفلي من الغسالة.
3- قم بتشغيل الغسالة باستخدام الماء الساخن؛ للحصول على أفضل نتيجة.
التنظيف الذاتي
غسالات الأطباق الحديثة مثل غسالات الأطباق من إل جي، يتم تزويدها بميزة التنظيف الذاتي، ويمكنك التحكم في عملية التنظيف من خلال استخدام تطبيق إل جي ThinkQ.
تطبيق إل جي ThinQ
بدلًا من متابعة وتخمين متى عليك تنظيف غسالة الصحون الخاصة بك، سيقوم تطبيق إل جي ThinQ بإرسال تذكير لك لتقوم بتنظيف غسالة الأطباق بعد كل 30 دورة غسيل، وسيقوم بتنبيهك فور أن يحين وقت تشغيل دورة التنظيف.
كيفية تنظيف فلتر غسالة الأطباق
يقوم الفلتر بدور هام في منع جزيئات الطعام من الالتصاق بالأطباق؛ لذلك من المهم تنظيفه بشكل جيد كما يلي:
1- ابحث عن الفلتر أو المرشح، والذي عادةً ما ستجده في قاعدة غسالة الأطباق.
2- قم بفكه وغسله تحت الماء الدافئ الجاري.
3- افركه بفرشاة أسنان قديمة؛ لإزالة الأوساخ العالقة.
4- أعد تركيب الفلتر مرةً أخرى، وتأكد من وجوده في مكانه بشكل سليم.
تنظيف أذرع رش الماء
تقوم تلك الأذرع برش وتوزيع الماء بالتساوي، ولكن من الممكن أن تنسد فتحات رش الماء، وفيما يلي بعض الخطوات لحل تلك المشكلة:
1- افصل الذراع العلوي والسفلي والأوسط، تبعًا لدليل الاستخدام الذي يأتي مع الجهاز.
2- تأكد من سلامة الأذرع، وقم بإزالة التراكمات التي عليها باستخدام فرشاة الأسنان.
3- بعد الغسل والتجفيف بالكامل، أعد تركيب القطع في أماكنها الصحيحة.
لا تنسَ التأكد من إعادة وضع الأذرع بشكل صحيح؛ لضمان التوزيع الفعال للمياه أثناء دورات الغسيل.
تنظيف الأنابيب
يمكن للأنابيب أن تحتوي على التراكمات مع مرور الوقت، مما يؤثر على كفاءة غسالة الأطباق؛ لذا قم بتنظيفها على النحو التالي:
1- قم بفصل الأنابيب وفقًا لتعليمات دليل المستخدم.
2- اترك الأنابيب في وعاء به محلول الخل أو حمض الستريك لعدة ساعات.
3- وللتنظيف العميق، ففرشاة الأسنان هي الأداة المناسبة للتأكد من إزالة جميع التراكمات.
4- بعد الانتهاء من الغسيل، أعد تجميع وتركيب الأنابيب مرةً أخرى في مكانها الصحيح.
كيف تقوم بتخزين أو الاعتناء بغسالة أطباقك أثناء غيابك؟
إذا كنت تخطط لغياب طويل، فإليك بعض النصائح لتحافظ على غسالة الأطباق أثناء عدم تواجدك في المنزل:
1- قم بتفريغ الغسالة ونظفها جيدًا.
2- لا تغلق باب الغسالة بإحكام، ولكن اترك الباب مفتوحًا قليلًا؛ لاستمرار دوران الهواء بالداخل، ومنع التعفن.
3- افصل الكهرباء عنها.
4- قم بإغلاق إمدادات المياه عنها.
5- قبل إعادة الاستخدام، اجعلها تعمل على دورة قصيرة أولًا.
6- اطلب المساعدة الفنية إذا كنت ستغادر المنزل لعدة أشهر.
نصائح للحفاظ على نظافة غسالة الأطباق
- قم بإزالة بقايا الطعام الصلب من الأطباق قبل وضعها في الغسالة.
- قم بتشغيل دورة تنظيف باستخدام الخل أو حمض الستريك شهريًا.
- التأكد من نظافة الفلتر وأذرع رش المياه بشكل منتظم؛ فهذا يمنع من حدوث مشكلات في المستقبل.
تجنب هذه الأمور عند تنظيف جلاية الصحون
1- تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية؛ فمن الممكن أن تتلف الغسالة من الداخل، وقد تترك مخلفات تضر بالصحة.
2- املئ الغسالة بكمية أكثر من قدرة الغسالة الاستيعابية، فهذا يعيق تدفق المياه، مما يؤثر على كفاءة التنظيف.
3- لا تدع الأشياء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تلامس الفضة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف تلك المواد.
4- لا تترك الأطباق المتسخة داخل غسالة الأطباق لفترة طويلة؛ فهذا ينشر الروائح الكريهة والعفن.
نصيحة أخيرة
قد يتعجب البعض من ضرورة تنظيف جهاز يقوم أصلاً بالتنظيف، ولكن لا غنى عن ذلك حتى يطول عمر غسالة الأطباق، ولكي تعمل بأعلى كفاءة ممكنة، ومن الممكن أن تغير قواعد اللعبة إذا قمت بالاستثمار في أفضل غسالات الأطباق المصنوعة من أجزاء معدنية قوية؛ لتضمن لك جودة عالية، ومخاوف أقل حول الصدأ، وتسرب المياه، أو استخدام منظفات محددة.
كن مطمئنًا وثق بأن غسالة الأطباق الخاصة بك ستبقى نظيفة ولامعة وتعمل بكفاءة لسنوات من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها في هذا الدليل الشامل.
!LG , Life's Good