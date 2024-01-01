اتبع الخطوات التالية لتنظيف ثلاجتك:

1. أفرغ الثلاجة

قم بإفراغ الثلاجة وتخلص من الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

2. افصل الثلاجة

يجب عليك فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء قبل أن تبدأ في عملية التنظيف؛ لتجنب حصول تماس كهربائي، وللحفاظ على سلامتك وسلامة منزلك.

3. أزل الرفوف والأدراج

أخرج جميع الرفوف والأدراج القابلة للإزالة، واغسلها بالماء الدافئ لتسهيل عملية تنظيفها من الدهون أو بقع الأطعمة التي جفت عليها.

4. نظف الثلاجة من الداخل

امسح الثلاجة من الداخل بلطف؛ باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مع القليل من سائل تنظيف الصحون، واحرص على تنظيف الجدران الداخلية و أجزاء الباب، وإزالة البقع عنها بعناية. أما في حال كانت هناك بقعة عنيدة، فننصحك بصنع معجون من مسحوق بيكربونات الصوديوم والماء، ثم وضعه على البقعة وتركهما يتفاعلان معًا لبضع دقائق، ثم فركها بعناية مجددًا.

5. نظّف الحلقة المطاطية

توجد الحلقة المطاطية حول باب الثلاجة، ودورها أساسي في الحفاظ على برودة الثلاجة، وعدم تسرب الهواء خارجها، أو دخول الهواء المحيط بالثلاجة إلى داخلها. وتتراكم الكثير من الأوساخ والأتربة في ثنيات الحلقة المطاطية هذه؛ لذا قم بمسحها جيدًا باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ وبعض من سائل غسيل الأطباق.

6. قم بتنظيف أنابيب الثلاجة

أنابيب التوصيل الخاصة بالثلاجة مصنوعة من المعدن، وهي المسؤولة عن عملية التبريد. وعادة ما تكون هذه الأنابيب موجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة، أو أسفلها بالقرب من الجزء الأمامي. ويجب أن تكون حذراً أثناء تنظيفها، لذا جهّز مكنستك الكهربائية مع فرشاتها ذات الفوهة، بالإضافة إلى فرشاة ذات يد طويلة، وقطعة قماش ناعمة لتبدأ بتنظيف الأنابيب بالطريقة التالية:

أولاً، قم بإزالة الغبار والأوساخ المتراكمة على الأنابيب باستخدام المكنسة الكهربائية بفرشاتها ذات الفوهة، أما بالنسبة للأوساخ الأكثر عنادًا؛ فاستخدم الفرشاة ذات اليد الطويلة للوصول إليها وإزالة الغبار المتماسك فوقها بحذر. ثم أعد استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الغبار بشكل كامل. وأخيرًا، قم بمسح الأنابيب باستخدام قطعة القماش الناعمة لضمان التنظيف الكامل.

7. قم بتنظيف فتحات التهوية

فتحات التهوية الخاصة بالثلاجة؛ هي الفتحات الصغيرة التي تسهل تدفق الهواء داخل الثلاجة. وتكون موجودة عادةً في الجدار الخلفي للثلاجة، أو في الجزء العلوي من الأجزاء الداخلية. وإذا تعطلت الفتحات، فإن عملية التبريد ستتعطل كذلك؛ مما يؤدي إلى عدم تساوي درجات الحرارة، وبالتالي؛ تبريد غير فعال.

لتنظيف فتحات التهوية: أزل الأوساخ منها باستخدام فرشاة ناعمة؛ كفرشاة أسنان قديمة. واغمر الأجزاء القابلة للإزالة من فتحات التهوية في ماء دافئ فيه بعض من سائل تنظيف الأطباق. ثم امسح الفتحات باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بخليط من الماء الدافئ ومنظّف مخصص لهذا الغرض، أو سائل تنظيف الأطباق. ستساعد هذه العملية في التخلص من أي شيء يسد مجرى الهواء داخل فتحات التهوية، والتي ذكرنا سابقاً بأنها معرضة للانسداد بالأوساخ والغبار وبقايا الطعام.

8. قم بتنظيف الجسم الخارجي للثلاجة

امسح الأبواب والمقابض ولوحة التحكم باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جفف هذه الأجزاء بقطعة قماش جافة.

9. قم بتنظيف الرفوف والأدراج

بعد نقعها في الماء الدافئ والصابون، قم بشطف الرفوف والأدراج جيداً، ثم افركها بإسفنجة لإزالة أي بقع عنيدة. واتركها لتجف قبل أن تعيد تركيب الثلاجة.

10. أعد توصيل الثلاجة

بمجرد أن يجف كل شيء وتعيد تركيبه، أعد الأطعمة مرة أخرى إلى الثلاجة، وقم بتوصيلها بالكهرباء.