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طريقة تنظيف الثلاجة
تخيل الأمر معنا: أنت تتوجه إلى مطبخك في الصباح بلهفة شديدة لتروي عطشك ببعض العصير، وإذ بك تتفاجأ برائحة كريهة انبعثت من الثلاجة فور أن فتحت بابها، وها أنت الآن قد نسيت العطش وفقدت شهيتك تماماً لشرب العصير.
في الواقع.. يمكننا الإجماع على أن رائحة الثلاجة الكريهة، والرفوف اللزجة أو تلك المليئة ببقع الطعام التي جفّت مع الوقت؛ أمور غير مستحبة بالنسبة للجميع. إلا أننا نتفهم أن تجاهل مثل هذه الأمور يكون ممكناً في حال كان جدولك مليئاً بالمسؤوليات، والمهام اليومية المتكدسة. وهذا تحديداً ما جعلنا نحضّر لك هذا الدليل الخاص بطريقة تنظيف الثلاجة بخطوات سهلة وبسيطة حتى تبقى منعشة ونظيفة. ولكن أولاً، دعنا نكتشف لماذا تنظيف الثلاجة مهم في المقام الأول.
تنظيف ثلاجتك: ما الذي يجعله أمراً مهماً؟
على الرغم من أن تنظيف الثلاجة بصورة شهرية ليس أمراً ضروريًا، إلا أن تنظيفها بانتظام هو أمر لا بد منه؛ إذ يُوصَى بتنظيف الثلاجة مرة كل بضعة أشهر على الأقل، وذلك للأسباب التالية:
1. سلامة الطعام
عند تنظيف ثلاجتك، لا بد وأن تتخلص من الأطعمة الفاسدة و المنتهية الصلاحية، أو تلك التي على وشك أن تفسد؛ حيث يقلل ذلك من خطر انتقال الفطريات إلى الأطعمة الجديدة والطازجة، ونمو البكتيريا الضارة عليها. وبذلك تحافظ على طعامك طازجًا وآمنًا للاستهلاك.
2. منع الروائح
المكونات الفاسدة وبقع الطعام تعلن عن حضورها دائمًا بروائح غير مستحبة. تأكد من تنظيف ثلاجتك وتعقيمها للحفاظ على رائحة منعشة؛ تُعزز شهيتك بدلاً من إضعافها. وانتبه بشكل خاص لنظافة الثلاجة إذا كنت تميل إلى تخزين الأطعمة ذات الروائح القوية، لأن الروائح الكريهة يمكن أن تؤثر على طعم ورائحة الأطعمة الأخرى.
3. كفاءة الطاقة
الأسطح الداخلية القذرة، والتوصيلات الحرارية والكهربائية المغطاة بالغبار، وأجهزة الشفط وتنقية الهواء المسدودة، جميعها تؤثر بصورة مباشرة على عمل محوّل الثلاجة؛ مما يجبره على استهلاك كميات إضافية من الطاقة الكهربائية؛ للحفاظ على درجة حرارة باردة داخل جسم الثلاجة. وعلى عكس ذلك، فإن منافذ الثلاجة النظيفة تقلل من الضغط على محوّل الثلاجة، وتحافظ على مستويات منخفضة من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى حفاظها على درجة الحرارة المطلوبة داخل جسم الثلاجة.
4. الأداء والعمر الافتراضي
تنظيف الثلاجة الخاصة بك بانتظام يساعد في الحد من المشكلات الميكانيكية، والأعطال الناتجة عن انسداد خطوط التصريف و تعطّل تدفق الهواء؛ مما يزيد من عمر الثلاجة الافتراضي، ويجعلها تعمل بكفاءة أكبر.
5. الرؤية
تنظيف ثلاجتك، والتخلص من الأطعمة الفاسدة فيها؛ يساعدك في معرفة محتوياتها بشكل أسهل، وفي معرفة المواد الغذائية التي نفدت أو تلك التي شارفت على النفاد؛ حتى تتمكن من تحضير قائمة مشترياتك بسهولة.
طريقة تنظيف الثلاجة بخطوات سهلة
اتبع الخطوات التالية لتنظيف ثلاجتك:
1. أفرغ الثلاجة
قم بإفراغ الثلاجة وتخلص من الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
2. افصل الثلاجة
يجب عليك فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء قبل أن تبدأ في عملية التنظيف؛ لتجنب حصول تماس كهربائي، وللحفاظ على سلامتك وسلامة منزلك.
3. أزل الرفوف والأدراج
أخرج جميع الرفوف والأدراج القابلة للإزالة، واغسلها بالماء الدافئ لتسهيل عملية تنظيفها من الدهون أو بقع الأطعمة التي جفت عليها.
4. نظف الثلاجة من الداخل
امسح الثلاجة من الداخل بلطف؛ باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مع القليل من سائل تنظيف الصحون، واحرص على تنظيف الجدران الداخلية و أجزاء الباب، وإزالة البقع عنها بعناية. أما في حال كانت هناك بقعة عنيدة، فننصحك بصنع معجون من مسحوق بيكربونات الصوديوم والماء، ثم وضعه على البقعة وتركهما يتفاعلان معًا لبضع دقائق، ثم فركها بعناية مجددًا.
5. نظّف الحلقة المطاطية
توجد الحلقة المطاطية حول باب الثلاجة، ودورها أساسي في الحفاظ على برودة الثلاجة، وعدم تسرب الهواء خارجها، أو دخول الهواء المحيط بالثلاجة إلى داخلها. وتتراكم الكثير من الأوساخ والأتربة في ثنيات الحلقة المطاطية هذه؛ لذا قم بمسحها جيدًا باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ وبعض من سائل غسيل الأطباق.
6. قم بتنظيف أنابيب الثلاجة
أنابيب التوصيل الخاصة بالثلاجة مصنوعة من المعدن، وهي المسؤولة عن عملية التبريد. وعادة ما تكون هذه الأنابيب موجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة، أو أسفلها بالقرب من الجزء الأمامي. ويجب أن تكون حذراً أثناء تنظيفها، لذا جهّز مكنستك الكهربائية مع فرشاتها ذات الفوهة، بالإضافة إلى فرشاة ذات يد طويلة، وقطعة قماش ناعمة لتبدأ بتنظيف الأنابيب بالطريقة التالية:
أولاً، قم بإزالة الغبار والأوساخ المتراكمة على الأنابيب باستخدام المكنسة الكهربائية بفرشاتها ذات الفوهة، أما بالنسبة للأوساخ الأكثر عنادًا؛ فاستخدم الفرشاة ذات اليد الطويلة للوصول إليها وإزالة الغبار المتماسك فوقها بحذر. ثم أعد استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الغبار بشكل كامل. وأخيرًا، قم بمسح الأنابيب باستخدام قطعة القماش الناعمة لضمان التنظيف الكامل.
7. قم بتنظيف فتحات التهوية
فتحات التهوية الخاصة بالثلاجة؛ هي الفتحات الصغيرة التي تسهل تدفق الهواء داخل الثلاجة. وتكون موجودة عادةً في الجدار الخلفي للثلاجة، أو في الجزء العلوي من الأجزاء الداخلية. وإذا تعطلت الفتحات، فإن عملية التبريد ستتعطل كذلك؛ مما يؤدي إلى عدم تساوي درجات الحرارة، وبالتالي؛ تبريد غير فعال.
لتنظيف فتحات التهوية: أزل الأوساخ منها باستخدام فرشاة ناعمة؛ كفرشاة أسنان قديمة. واغمر الأجزاء القابلة للإزالة من فتحات التهوية في ماء دافئ فيه بعض من سائل تنظيف الأطباق. ثم امسح الفتحات باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بخليط من الماء الدافئ ومنظّف مخصص لهذا الغرض، أو سائل تنظيف الأطباق. ستساعد هذه العملية في التخلص من أي شيء يسد مجرى الهواء داخل فتحات التهوية، والتي ذكرنا سابقاً بأنها معرضة للانسداد بالأوساخ والغبار وبقايا الطعام.
8. قم بتنظيف الجسم الخارجي للثلاجة
امسح الأبواب والمقابض ولوحة التحكم باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جفف هذه الأجزاء بقطعة قماش جافة.
9. قم بتنظيف الرفوف والأدراج
بعد نقعها في الماء الدافئ والصابون، قم بشطف الرفوف والأدراج جيداً، ثم افركها بإسفنجة لإزالة أي بقع عنيدة. واتركها لتجف قبل أن تعيد تركيب الثلاجة.
10. أعد توصيل الثلاجة
بمجرد أن يجف كل شيء وتعيد تركيبه، أعد الأطعمة مرة أخرى إلى الثلاجة، وقم بتوصيلها بالكهرباء.
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