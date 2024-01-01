طريقة عرض شاشة الهاتف على التلفاز

يمكنك أيضًا ربط هاتفك بالتلفزيون باستخدام وصلة USB-C إلى HDMI؛ التي تتناسب مع كيبل HDMI إلى منفذ USB-C في هاتفك الذكي. إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- قم بتوصيل طرف USB-C بمدخله في هاتفك

- قم بتوصيل طرف HDMI بمنفذ HDMI الموجود في الواجهة الخلفية لتلفازك

- اضغط على "قبول" عندما يظهر طلب الاتصال على هاتفك

بمجرد الاتصال، سيتم عرض شاشة هاتفك على شاشة التلفزيون.. إنها طريقة بسيطة وموثوقة، خصوصًا عندما لا تكون الخيارات اللاسلكية متاحة.

استمتع بمزايا لا تضاهى عند توصيل هاتفك في التلفاز

بعد أن تعلمت كيفية ربط هاتفك بالتلفزيون الذكي، استعد لتكتشف العديد من الميزات والفوائد التي ستستمتع بها، وفيما يلي بعضها:

يفتح أمامك عالمًا من الإمكانيات والوسائط المتعددة، من بث الفيديو والموسيقى إلى عرض الصور والعروض التقديمية.

- انقضت تلك الأيام التي كنا نضيّق بها عيوننا لنشاهد الأفلام والمسلسلات على شاشة التلفاز الصغيرة؛ الآن، يمكن للجميع في الغرفة الاستمتاع بالمحتوى بكامل روعته.

- يوفر اتصال الهاتف بالتلفزيون الذكي تجربة ترفيهية متكاملة، حيث يمكن لهاتفك أن يتحول إلى جهاز تحكم عن بُعد، مما يمنحك المزيد من المرونة في تصفح واجهة التلفاز.

- يتيح تخصيص قوائم التشغيل وألعاب الفيديو، وتصفح الويب لتجربة مشاهدة أغنى.

- يمكن أن تحول بعض التطبيقات المختصة هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم في الألعاب أو لوحة مفاتيح لإدخال النصوص بسهولة.

ربط هاتفك بالتلفزيون يطور ويرفع من تجهيزاتك الترفيهية، محولًا كل ما هو اعتيادي إلى تجربة وسائط متعددة استثنائية.

إيقاف الاتصال بين هاتفك والتلفزيون الذكي

بعد الاستمتاع بمزايا الاتصال المتكامل بين هاتفك والتلفزيون الذكي والانتهاء من مشاهدة برامجك المفضلة، ستحتاج إلى إلغاء الاتصال بين الجهازين. يمكنك القيام بذلك من خلال بضع خطوات كما يلي:

إيقاف الاتصال اللاسلكي

بالنسبة للاتصالات اللاسلكية مثل شاشة النسخ المتطابق أو البث، فالعملية بسيطة، وتقتصر اختيارك "وقف البث" أو "قطع الاتصال" من إعدادات الهاتف أو مركز التحكم.

إذا كنت تستخدم تطبيقًا مثل إل جي webOS أو تطبيقات أخرى، عادةً ما سيكون هناك خيار قطع الاتصال أو "تسجيل الخروج" داخل التطبيق نفسه.

قطع الاتصال السلكي

بالنسبة للاتصالات السلكية مثل توصيل USB-C إلى HDMI، سيكون فصل الكابل من كلا الجهازين كافيًا. تذكر دائمًا التحقق فيما إذا كان هناك بث أو عمليات تحميل نشطة قبل قطع الاتصال؛ للتأكد من أنك لا تقاطع أي عمليات عن طريق الخطأ.

لقد جعلت الطرق المفصلة أعلاه الاتصال أسهل من أي وقت مضى، وقللت الفجوة بين هواتفنا والتلفزيونات الذكية. لذا اختر تلفزيوناً ذكياً يدعم جميع خيارات الاتصال واستمتع بعرض صور عطلاتك مع العائلة، أو مشاهدة مسلسلاتك المفضلة دون توقف، أو استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد؛ فمستقبل الترفيه مبهر بلا شك!

!LG , Life's Good