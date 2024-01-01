Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

طريقة عرض شاشة الهاتف على التلفاز

how-to-connect-a-phone-to-a-smart-tv

مع تقدم التكنولوجيا في عالم التلفاز والإنترنت، أصبحت أجهزتنا متصلة ببعضها البعض إلى حد كبير، مما جعل تجربة مشاهدة التلفاز أكثر سلاسة ومتعة! ربط هاتفك بالتلفاز الذكي يعزز من تجربة المشاهدة، ويمنحك تحكماً كاملاً بالمحتوى الذي تشاهده؛ فمن خلال هذه الخاصية، يمكنك التنقل بسهولة بين برامجك المفضلة، وبث المحتوى مباشرة من هاتفك الذكي، أو استخدامه كوحدة تحكم عن بعد. يكشف هذا المقال عن التقنيات والأساليب المتعددة التي تجعل ربط هاتفك بالتلفزيون أمرًا سهلاً.

1. خاصيّة شاشة النسخ المتطابق (Screen Mirroring)

يمكنك استخدام هذه التقنية بغض النظر عن نوع الهاتف الذكي الذي تمتلكه، إليك خطوات تشغيل خاصية شاشة النسخ المتطابق على أجهزة أندرويد وiOS:
 
بث شاشة النسخ المتطابق من جهاز أندرويد إلى التلفاز الذكي
لتنشيط وظيفة العرض المتطابق على جهاز Android الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
 
- اذهب إلى "الإعدادات"
- انتقل إلى "الشاشة"
- اختر "البث" أو "العرض المتطابق"
- تأكد من توصيل التلفزيون والهاتف بنفس شبكة Wi-Fi
- اختر التلفزيون الخاص بك من قائمة الأجهزة المتاحة
 
ستظهر شاشة هاتفك على التلفزيون بعد لحظات.
 
بث شاشة النسخ المتطابق من جهاز iOS إلى التلفاز الذكي
يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون استخدام خاصية AirPlay باتباع الخطوات التالية:
 
- تأكد من توصيل جهازك والتلفزيون الذكي (يجب أن يكون متوافقاً مع أجهزة آبل) بشبكة الإنترنت ذاتها
- اسحب لأسفل من الزاوية العليا اليمنى لشاشة هاتفك لفتح مركز التحكم
- اضغط على أيقونة "شاشة النسخ المتطابق"
- اختر التلفزيون الخاص بك من قائمة الأجهزة المتاحة التي تظهر أمامك
 
سترى شاشة جهاز iOS الخاص بك معروضة على الشاشة الكبيرة بعد وقت قصير.

2. تطبيقات الهواتف المحمولة

هناك العديد من تطبيقات الهواتف المحمولة التي تتيح لك ربط هاتفك بأي تلفزيون ذكي، وتقدم هذه التطبيقات وسيلة مريحة للتحكم في التلفزيون، مما يجعل الريموت التقليدي جزءاً من الماضي، ومن هذه التطبيقات؛ تطبيق إل جي ThinQ.
 
تطبيق إل جي ThinQ
جميع تلفزيونات إل جي الذكية مزودة بنظام إل جي webOS المدمج، الذي يربط ويتحكم في تلفزيون إل جي الذكي من خلال تطبيق إل جي ThinQ، ويعمل كحلقة وصل بين هاتفك والتلفزيون.
 
تتوافر في تلفزيونات إل جي الذكية تقنية ™Miracast، وموزع شبكة الإنترنت المدمج، واتصال بلوتوث قوي؛ بحيث يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، ويمنحك متعة الاتصال الذكي والوصول إلى المحتوى المفضل لديك على منصة يوتيوب و Amazon Prime ، بالإضافة إلى Hulu, ونتفلكس وغيرها.

3. الاتصال عبر البلوتوث

تمتلك العديد من التلفزيونات الذكية إمكانية الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح اتصالًا لاسلكيًا يتجاوز قدرات الاتصال عبر شبكة الإنترنت، ويتيح الربط عبر البلوتوث بث الصوت من هاتفك إلى التلفزيون، محولًا إياه إلى سماعة كبيرة.
 
الاتصال باستخدام البلوتوث مفيد عند الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست، كما يسهل استخدام وحدات التحكم في الألعاب، ولوحات المفاتيح، وأجهزة الإدخال الأخرى مباشرة مع التلفزيون، مما يوفر تجربة تفاعلية مميزة. والخطوات التالية ستساعدك في إنشاء اتصال عبر البلوتوث بين هاتفك وتلفازك الذكي:
 
- انتقل إلى إعدادات البلوتوث على كلا الجهازين
- تأكد من أن كلا الجهازين يلتقطان إشارات بعضهما البعض
- اختر اسم تلفازك من القائمة التي تظهر على جهاز الهاتف لربطهما
 
بمجرد إتمام عملية الربط، ستستمتع بمجموعة واسعة من الخيارات والمزايا التي يدعمها هذا الاتصال.

4. توصيل USB-C بـ HDMI

يمكنك أيضًا ربط هاتفك بالتلفزيون باستخدام وصلة USB-C إلى HDMI؛ التي تتناسب مع كيبل HDMI إلى منفذ USB-C في هاتفك الذكي. إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:
 
- قم بتوصيل طرف USB-C بمدخله في هاتفك
- قم بتوصيل طرف HDMI بمنفذ HDMI الموجود في الواجهة الخلفية لتلفازك
- اضغط على "قبول" عندما يظهر طلب الاتصال على هاتفك
 
بمجرد الاتصال، سيتم عرض شاشة هاتفك على شاشة التلفزيون.. إنها طريقة بسيطة وموثوقة، خصوصًا عندما لا تكون الخيارات اللاسلكية متاحة.
 
استمتع بمزايا لا تضاهى عند توصيل هاتفك في التلفاز
 
بعد أن تعلمت كيفية ربط هاتفك بالتلفزيون الذكي، استعد لتكتشف العديد من الميزات والفوائد التي ستستمتع بها، وفيما يلي بعضها:
يفتح أمامك عالمًا من الإمكانيات والوسائط المتعددة، من بث الفيديو والموسيقى إلى عرض الصور والعروض التقديمية.
 
- انقضت تلك الأيام التي كنا نضيّق بها عيوننا لنشاهد الأفلام والمسلسلات على شاشة التلفاز الصغيرة؛ الآن، يمكن للجميع في الغرفة الاستمتاع بالمحتوى بكامل روعته.
- يوفر اتصال الهاتف بالتلفزيون الذكي تجربة ترفيهية متكاملة، حيث يمكن لهاتفك أن يتحول إلى جهاز تحكم عن بُعد، مما يمنحك المزيد من المرونة في تصفح واجهة التلفاز.
- يتيح تخصيص قوائم التشغيل وألعاب الفيديو، وتصفح الويب لتجربة مشاهدة أغنى.
- يمكن أن تحول بعض التطبيقات المختصة هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم في الألعاب أو لوحة مفاتيح لإدخال النصوص بسهولة.
 
ربط هاتفك بالتلفزيون يطور ويرفع من تجهيزاتك الترفيهية، محولًا كل ما هو اعتيادي إلى تجربة وسائط متعددة استثنائية.
 
 
إيقاف الاتصال بين هاتفك والتلفزيون الذكي
بعد الاستمتاع بمزايا الاتصال المتكامل بين هاتفك والتلفزيون الذكي والانتهاء من مشاهدة برامجك المفضلة، ستحتاج إلى إلغاء الاتصال بين الجهازين. يمكنك القيام بذلك من خلال بضع خطوات كما يلي:
 
إيقاف الاتصال اللاسلكي
بالنسبة للاتصالات اللاسلكية مثل شاشة النسخ المتطابق أو البث، فالعملية بسيطة، وتقتصر اختيارك "وقف البث" أو "قطع الاتصال" من إعدادات الهاتف أو مركز التحكم.
إذا كنت تستخدم تطبيقًا مثل إل جي webOS أو تطبيقات أخرى، عادةً ما سيكون هناك خيار قطع الاتصال أو "تسجيل الخروج" داخل التطبيق نفسه.
 
 
قطع الاتصال السلكي
بالنسبة للاتصالات السلكية مثل توصيل USB-C إلى HDMI، سيكون فصل الكابل من كلا الجهازين كافيًا. تذكر دائمًا التحقق فيما إذا كان هناك بث أو عمليات تحميل نشطة قبل قطع الاتصال؛ للتأكد من أنك لا تقاطع أي عمليات عن طريق الخطأ.
 
 
لقد جعلت الطرق المفصلة أعلاه الاتصال أسهل من أي وقت مضى، وقللت الفجوة بين هواتفنا والتلفزيونات الذكية. لذا اختر تلفزيوناً ذكياًيدعم جميع خيارات الاتصال واستمتع بعرض صور عطلاتك مع العائلة، أو مشاهدة مسلسلاتك المفضلة دون توقف، أو استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد؛ فمستقبل الترفيه مبهر بلا شك!
 
!LG , Life's Good
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 