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كيفية استخدام مكيف الهواء لديك بكفاءة
مكيف هواء ينفث الهواء البارد على العشب الأخضر
مع ارتفاع تكاليف الطاقة، يُعتبر التأكد من أن تكييف الهواء لديك يعمل بأقصى قدر ممكن من الكفاءة أهم من أي وقت مضى. هناك الكثير من الطرق لتشغيل مكيف الهواء لديك بفعالية وتوفير المال في فواتيرك الخاصة بالطاقة.
من بين أفضل الطرق لتحسين الكفاءة في استخدام مكيف الهواء لديك للطاقة، الاستثمار في وحدة عالية الجودة وفعالة في استخدام الطاقة. تُعد LG رائدة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة كبيرة من مكيفات الهواء ذات التصميم الذي يقلل من تكاليف التشغيل ويحسن الكفاءة في استخدام الطاقة. سواء كنت تبحث عن وحدة من نوع النافذة أو مكيف هواء متنقل أو نظام اسبليت صغير، تقدم LG خيارًا مثاليًا لاحتياجاتك.
ما الذي يحدد الكفاءة في استخدام مكيف الهواء للطاقة؟ ما أهمية ذلك؟
تصنيف المعدل الموسمي للكفاءة في استخدام الطاقة (SEER) يحدد الكفاءة في استخدام تكييف الهواء للطاقة. يقيس تصنيف SEER مقدار التبريد الذي يقدمه مكيف هواء بالنسبة إلى الطاقة المستهلكة، ويُستخدم لتوضيح إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة من مكيف الهواء. كلما زاد تصنيف SEER، زادت كفاءة استهلاك مكيف الهواء للطاقة.
تساهم عدة عوامل في تصنيف SEER لمكيف هواء ما، بما في ذلك النوع والحجم والتصميم. كما أن مكيفات الهواء التي تحتوي على تقنية متقدمة، مثل الضواغط متغيرة السرعة ومنظمات الحرارة القابلة للبرمجة تستطيع تحسين الكفاءة في استهلاك مكيف الهواء للطاقة.
مكيف هواء صديق للبيئة ويعطي شعورًا بالهواء الطبيعي.
يمكن أن يؤدي استخدام مكيف هواء أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة إلى توفير المال في فواتير الطاقة الخاصة بك، كما يساعد في خفض تأثيرك الكربوني ويحمي البيئة. كما أن مكيفات الهواء التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة هي أكثر فعالية وغالبًا ما تأتي بضمانات طويلة المدى، ما يوفر لك أموال الإصلاحات والاستبدالات على المدى الطويل. إن الاستثمار في مكيف هواء كفء في استهلاك الطاقة أمر مفيد لمحفظتك وللبيئة والمستقبل.
خمس طرق لاستخدام مكيفات الهواء بكفاءة
عناصر التحكم في درجة الحرارة
يُعد تجنب إجراء تغييرات كبيرة ومفاجئة في درجة الحرارة من طرق الحفاظ على كفاءة نظام تكييف الهواء لديك. على الرغم من أنه قد يكون من المغري تبريد منزلك أو تدفئته سريعًا في أثناء الصيف أو الشتاء، يمكن أن يؤدي هذا إلى فواتير طاقة أعلى بكثير.
إن تجهيز منزلك للموسم من خلال أساليب أخرى يمكن أن يساعد نظام تكييف الهواء لديك في الحفاظ على درجة حرارة ملائمة بشكل متسق طوال التغيرات المناخية الموسمية. يمكن أن تؤدي تسريبات الهواء والعزل السيئ إلى أن يعمل مكيف الهواء لديك بمشقة أكبر، ما يؤدي إلى استخدام أكبر للطاقة. عليك أن تسد أي فجوات في منزلك من الخارج وأن تضيف عزلاً إلى علية منزلك وجدرانه لتحافظ على الهواء الدافئ بالداخل في أثناء الشتاء، وقم بتركيب ستائر أو مظلات لمنع دخول ضوء الشمس في أثناء الصيف. كما يوصى بأن تحدد إعدادًا معينًا لدرجة الحرارة في وقت استيقاظك وداخل المنزل وإعدادًا مختلفًا لدرجة الحرارة في وقت خروجك من المنزل أو نومك.
عند الحفاظ على درجة حرارة متسقة بالداخل، يمكن تحمل الرطوبة بسهولة. عندما يكون المستوى مرتفعًا بشدة أو منخفضًا بشدة، يمكن أن يؤثر ذلك على درجة حرارة منزلك. من حسن الحظ أنه من السهل التحكم في مستويات الرطوبة بالداخل باستخدام وحدتك لتكييف الهواء. عندما ترتفع مستويات الرطوبة بالداخل، استخدم الوضع الجاف في مكيف الهواء لديك لتقلل الرطوبة وتشعر براحة أكبر في ظل درجة الحرارة نفسها. هذا الإجراء أكثر في الكفاءة من استخدام وضع التبريد الأكثر كثافة في استهلاك الطاقة.
تستطيع أحدث وحدات مكيف الهواء أن تستفيد من تقنية ذكية لمعرفة درجة الحرارة المثالية لمنزلك بناءً على مستويات الرطوبة الداخلية لديك، ويمكن كذلك تعديلها عن بُعد أو وفق جدول زمني محدد باستخدام تطبيق على هاتف ذكي.
افحص مرشح الهواء لديك
إن الفحص المنتظم لمرشح الهواء لديك خطوة ضرورية في صيانة مكيف الهواء. يقلل مرشح الهواء المتسخ من كفاءة مكيف الهواء لأنه يقيد تدفق الهواء. يعني هذا أن مكيف الهواء يجب أن يعمل بشدة أكبر لتدوير الهواء، ما يرفع من استهلاك الطاقة (وفاتورتك للكهرباء) ويقلل من أداء التبريد. كما أن المرشح المتسخ يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.
نوصي بفحص مرشح الهواء لديك مرة كل أسبوعين.
عند تنظيف وحدة مكيف هواء داخل منزلك، افصل الوحدة عن مصدر الكهرباء أولاً. افتح نوافذك وامسح اللوحة الخارجية والخاصة بالتشغيل بقطعة قماش ناعمة أو مسحات مبللة.
قبل فتح الجهاز والتنظيف من الداخل، التقط صورة لتساعد نفسك على أن تتذكر كيفية إعادة كل شيء إلى مكانه! قم بإزالة المرشح من الهيكل الرئيسي لمكيف الهواء واغسل الاتساخ بالماء. إذا كان الاتساخ لا يزول بسهولة، فاغمس المرشح في الماء الدافئ مع منظف خفيف، مثل صابون الأطباق غير المعطر، واكشط أي اتساخ شديد برفق باستخدام فرشاة ناعمة.
بعد التنظيف، ضع المرشح في منطقة مظللة واتركه ليجف في الهواء تمامًا. يمكنك وضعه في الشمس ليجف، لكن انتبه إلى أن القالب البلاستيكي المحيط بالمرشح قد يلتوي أو يتلف في أثناء التعرض لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة.
يُعتبر تنظيف الوحدة من الداخل أمرًا مهمًا أيضًا. إذا تراكم الاتساخ داخل الجهاز، فقد يستغرق مكيف الهواء وقتًا أكبر ليبرد ويمكن أن يستهلك المزيد من الكهرباء. كما أن عدم التنظيف من الداخل يمكن أن يسبب روائح كريهة تخرج من داخل الجهاز.
بالنسبة إلى وحدات مكيفات الهواء المثبتة على السقف، تستطيع أن تنظف الشبكة الخارجية ومرشح الغبار بنفسك، إلا أنه يوصى باستخدام شركة متخصصة في تنظيف مكيف الهواء لتفكك الأجزاء الداخلية في وحدة تكييف الهواء وتنظفها. كما أن الطُرُز المختلفة لتكييف الهواء قد تتطلب ممارسات تنظيف مختلفة، ويوصى بأن تستشير أخصائيًا عند الضرورة.
وأخيرًا، بعد الانتهاء من تنظيف الوحدة الداخلية لمكيف الهواء، حدد وضع المروحة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة لإزالة أي رطوبة قد تبقى داخل الوحدة.
المراقبة الذكية باستخدام تطبيق ThinQ من LG
الاتصال بين مكيف الهواء والهاتف الذكي في المنزل
مكيفات الهواء ThinQ من LG عبارة عن سلسلة مكيفات هواء ذكية من LG ذات تصميم يقدم التبريد المثالي مع الحد من استهلاك الطاقة.
من الميزات الرئيسية في مكيفات الهواء ThinQ من LG القدرة على التحكم في الوحدة ومراقبتها عن بُعد باستخدام تطبيق ThinQ الذكي من LG. يتيح لك هذا التطبيق أن تضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة والإعدادات الأخرى من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. كما أن مكيفات الهواء ThinQ من LG تتكامل مع أجهزتك المنزلية الذكية الأخرى، مثل Amazon Alexa أو Google Home، ما يتيح لك أن تستخدم الأوامر الصوتية لتتحكم في تكييف الهواء لديك.
كما أن مكيفات الهواء ThinQ من LG مجهزة أيضًا بعد ميزات أخرى موفرة للطاقة، مثل منظم الحرارة القابل للبرمجة ووظيفة موفر الطاقة ووضع النوم.
*قد تختلف الميزات التي يقدمها ThinQ على حسب البلد والمنطقة.
ضاغط العاكس المزدوج من LG
ابتهج بالتوفير في تكلفة الكهرباء التي تحققها تقنية العاكس المزدوج
تم تصميم ضاغط العاكس المزدوج من LG ليكون عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة، ما يوفر أداء فائقًا في التبريد مع استهلاك قدر أقل من الطاقة. تعمل تقنية العاكس المزدوج من LG على تعديل سرعة الضواغط بناءً على متطلبات درجة الحرارة، ما يقلل من استهلاك الطاقة. تعمل الضواغط بهدوء، ما يخلق ضوضاء أقل داخل منزلك ويقلل أكثر من استهلاك الجهاز للطاقة. كما يمكن التحكم في الضواغط عن بُعد من خلال تطبيق ThinQ الذكي من LG، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تعديل درجة الحرارة من هواتفهم الذكية. في وجود هذه الميزات الموفرة للطاقة، يُعتبر ضاغط العاكس المزدوج من LG اختيارًا مثاليًا لمن يريدون تقليل استهلاكهم من الطاقة والتوفير في فواتيرها.
التحكم النشط في الطاقة من LG
أفراد الأسرة سعيدون بهواء المكيف البارد في غرفة المعيشة.
تتوفر ميزة التحكم النشط في الطاقة من LG في بعض مكيفات الهواء من LG، وهي تساعد في تحسين كفاءة الوحدة في استهلاك الطاقة وخفض تكاليفها. تعمل الميزة عن طريق تقييد الحد الأقصى لاستهلاك مكيف الهواء للكهرباء، ما يقلل الاستهلاك إلى 80% أو 60% أو 40% أو الاستهلاك العادي، وذلك على حسب الإعداد المحدد. كما تتوافق هذه الميزة مع تطبيق ThinQ من LG.
مكيفات الهواء الأكثر فعالية من LG
إذا كنت تبحث عن مكيف هواء يقدم الكفاءة في استهلاك الطاقة إلى جانب ميزات مريحة وذكية، فإننا نوصي بمجموعة مكيفات الهواء من LG.
تم تصميم ضاغط العاكس المزدوج من LG ليجمع بين الأداء الاستثنائي والاستهلاك المنخفض للطاقة، ما يعطيك أفضل ما في الجانبين.
يستطيع برنامج التحكم النشط في الطاقة من LG أن يقيد الحد الأقصى لاستهلاك مكيف الهواء لديك للطاقة، ما يزيل الشكوك في تبريد منزلك.
تتيح لك تقنية ThinQ الأساسية من LG أن تراقب تكييف الهواء لديك وتعدله عن بُعد، ما يمنحك التحكم في أثناء التنقل.
استخدم دليلنا الشامل ليساعدك في اختيار مكيف الهواء الكفء في استهلاك الطاقة المناسب لك.
ما نوع مكيف الهواء الأنسب لك؟
تقدم مكيفات الهواء من LG مجموعة من الميزات للحفاظ على منزلك مريحًا. من المؤكد أن منتجاتنا ستقدم أفضل تقنية لتكييف الهواء لكي تتنفس بسهولة.
الأنواع الثلاثة للاختيار من بينها هي التالية:
الاسبليت الصغير
الاسبليت الصغير
عملية التبريد في مكيف الهواء الاسبليت الصغير تستخدم نظامًا يتألف من وحدة داخلية وخارجية. إنه اختيار نموذجي للوحدات السكنية أو الأماكن التجارية الصغيرة.
نوع النافذة
نوع النافذة
مكيفات الهواء من نوع النافذة من LG مصنوعة لتلائم إطار نافذتك، وهي تقدم متانة وأداء ممتازين مع التصميم الحديث لواجهتها.
المتنقل
نوع النافذة
مكيفات الهواء المتنقلة من LG مثالية للغرف المنفردة. إنها أصغر لكنها لا زالت توفر تبريدًا فعالاً لمساحات المعيشة الأصغر بالإضافة إلى التوفير في الطاقة. إنها تزيل تراكم التكاثف تلقائيًا، وهي سهلة التركيب والتخزين.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
ما نوع حجم مكيف الهواء الأنسب لك؟
عندما يكون حجم مكيف هواء كبيرًا جدًا بالنسبة إلى المكان المحيط به، يمكن أن يسبب ذلك تسلسلات مستمرة من التشغيل/الإيقاف تؤدي إلى زيادة الحرارة أو زيادة البرودة. يمكن أن تتسبب هذه الوظيفة غير الفعالة في أماكن حارة في أنحاء منزلك، ما يجعل بعض الغرف بادرة وأخرى حارة ورطبة. وفي المقابل، ستظل مكيفات الهواء الصغيرة جدًا تعمل لمدة طويلة جدًا في محاولة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة مع تبديد الطاقة.
عند اختيار مكيف الهواء بالحجم المناسب لمنزلك، تحتاج إلى معرفة حجم المساحة التي ترغب في تبريدها. سيساعدك حساب حجم الغرفة في تحديد السعة المثلى لمكيف الهواء.
تُعد مكيفات الهواء بالعاكس المزدوج من LG اختيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن وحدة لتبريد مساحة كبيرة. تعتمد هذه الوحدات على تقنية ضاغط العاكس المزدوج لتبرد المساحات الكبيرة بسرعة وبكفاءة. تتيح ضواغط العاكس المزدوج إمكانية التوزيع الأسرع بنسبة 40%* للهواء البارد وتأتي وحدات مكيف الهواء هذه بضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط لتحقيق أقصى أداء بشكل دائم.
*تعمل مكيفات الهواء المزودة بعاكس من LG (US-Q242K*) على توفير تبريد أسرع بنسبة تصل إلى 40% من مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس من LG (TS-H2465DA0). درجة الحرارة الأولية (في الخارج 35 درجة مئوية، في الداخل 33 درجة مئوية)، ضبط درجة الحرارة (26 درجة مئوية).
Mini Split
تركيب يتسم بالدقة
الأفضل أن تعهد إلى أحد الفنيين المختصين بتركيب مكيف الهواء لديك. سيعرف الخبير البيئة والإعدادات المثالية لضمان الاستخدام الأمثل لمكيف الهواء.
الاسبليت الصغير
Mini Split
يمكن تركيب مكيفات الهواء الاسبليت الصغيرة على أي جدار، لكن عند وضع كفاءة التشغيل والضوضاء والفعالية في الاعتبار، يوصى بوضع الوحدات الداخلية والخارجية على مسافة فاصلة ملائمة وفق توصية جهة التصنيع.
نوع النافذة
نوع النافذة
بما أن مكيفات الهواء من نوع النافذة تعتمد على مصدر طاقة، انتبه للمسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن يتعامل فني معتمد فقط مع الأجزاء التي تتطلب توصيلات أسلاك آمنة.
المتنقل
المتنقل
احرص على أن تضع في اعتبارك المسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن يصل خرطوم مكيف الهواء إلى الجانب الآخر من النافذة.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد..
ثمة خيارات كثيرة معتبرة عند اختيار مكيف هواء لمنزلك، وإن تحقيق التوازن بين راحتك وتوفير الطاقة ليس أمرًا سهلاً دائمًا. نأمل في أن تكون هذه المقالة قد عرضت بعض النصائح المفيدة لتبدأ رحلتك.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع دليل شراء مكيف الهواء من LG أو اقرأ مقالاتنا الأخرى للتعرف على المزيد عن مكيفات الهواء المزودة بعاكس أو اختيار درجة الحرارة المثالية لمنزلك.