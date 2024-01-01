كيفية استخدام مكيف الهواء لديك بكفاءة

إن الفحص المنتظم لمرشح الهواء لديك خطوة ضرورية في صيانة مكيف الهواء. يقلل مرشح الهواء المتسخ من كفاءة مكيف الهواء لأنه يقيد تدفق الهواء. يعني هذا أن مكيف الهواء يجب أن يعمل بشدة أكبر لتدوير الهواء، ما يرفع من استهلاك الطاقة (وفاتورتك للكهرباء) ويقلل من أداء التبريد. كما أن المرشح المتسخ يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.





نوصي بفحص مرشح الهواء لديك مرة كل أسبوعين.



عند تنظيف وحدة مكيف هواء داخل منزلك، افصل الوحدة عن مصدر الكهرباء أولاً. افتح نوافذك وامسح اللوحة الخارجية والخاصة بالتشغيل بقطعة قماش ناعمة أو مسحات مبللة.



قبل فتح الجهاز والتنظيف من الداخل، التقط صورة لتساعد نفسك على أن تتذكر كيفية إعادة كل شيء إلى مكانه! قم بإزالة المرشح من الهيكل الرئيسي لمكيف الهواء واغسل الاتساخ بالماء. إذا كان الاتساخ لا يزول بسهولة، فاغمس المرشح في الماء الدافئ مع منظف خفيف، مثل صابون الأطباق غير المعطر، واكشط أي اتساخ شديد برفق باستخدام فرشاة ناعمة.



بعد التنظيف، ضع المرشح في منطقة مظللة واتركه ليجف في الهواء تمامًا. يمكنك وضعه في الشمس ليجف، لكن انتبه إلى أن القالب البلاستيكي المحيط بالمرشح قد يلتوي أو يتلف في أثناء التعرض لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة.



يُعتبر تنظيف الوحدة من الداخل أمرًا مهمًا أيضًا. إذا تراكم الاتساخ داخل الجهاز، فقد يستغرق مكيف الهواء وقتًا أكبر ليبرد ويمكن أن يستهلك المزيد من الكهرباء. كما أن عدم التنظيف من الداخل يمكن أن يسبب روائح كريهة تخرج من داخل الجهاز.



بالنسبة إلى وحدات مكيفات الهواء المثبتة على السقف، تستطيع أن تنظف الشبكة الخارجية ومرشح الغبار بنفسك، إلا أنه يوصى باستخدام شركة متخصصة في تنظيف مكيف الهواء لتفكك الأجزاء الداخلية في وحدة تكييف الهواء وتنظفها. كما أن الطُرُز المختلفة لتكييف الهواء قد تتطلب ممارسات تنظيف مختلفة، ويوصى بأن تستشير أخصائيًا عند الضرورة.



وأخيرًا، بعد الانتهاء من تنظيف الوحدة الداخلية لمكيف الهواء، حدد وضع المروحة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة لإزالة أي رطوبة قد تبقى داخل الوحدة.