يجب أن تفكر في حجم مكيف الهواء قبل تحديد مكيف الهواء المثالي للمكان لديك. لا نعني بالحجم أن نشير إلى الحجم الفعلي للنظام. تعني كلمة الحجم هنا سعة التبريد في وحدة تكييف الهواء لديك.



عندما يزيد حجم مكيف هواء بالنسبة إلى المكان المحيط به، يمكن أن يسبب ذلك تسلسلات مستمرة من التشغيل/الإيقاف تؤدي إلى زيادة الحرارة أو زيادة البرودة. عندما يحدث هذا، ستكون لديك أماكن حارة في أنحاء منزلك. يمكن أن يؤدي هذا إلى برودة بعض الغرف وحرارة غرف أخرى مع رطوبتها. وفي المقابل، تظل مكيفات الهواء الصغيرة جدًا تعمل لمدة طويلة جدًا في محاولة للوصول إلى درجة الحرارة التي ترغب بها.



أولاً، عند اختيار مكيف الهواء بالحجم المناسب لمنزلك، فإن أهم معلومة تحتاج إليها هي حجم المساحة المقرر تبريدها. تحتاج إلى حساب حجم الغرفة لتحدد السعة المثالية لمكيف الهواء.



ثانيًا، تحتاج إلى فهم مقدار التبريد/التدفئة المطلوب للمساحة. تعني كلمة BTU الوحدة الحرارية البريطانية، وهي قياس لمقدار الطاقة التي يستهلكها مكيف الهواء لخفض الحرارة في مكانك خلال ساعة. يضمن الحساب الصحيح لوحدة BTU أن مكيف الهواء سيقدم تبريدًا فعالاً من دون زيادة فاتورتك للكهرباء.



لكن لا يُعتد بهذا الحساب في كل حالة لأننا لم نضع في الاعتبار ارتفاع السقف وعدد النوافذ وجوانب أخرى من هذا النوع. في حال شعرت بالارتباك في الحسابات، اطلب مساعدة من أحد المختصين. سيضع تحليلاً لمكانك وسيوصيك بالحجم المناسب لمكيف الهواء.