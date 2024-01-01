اختيار حجم التلفزيون المناسب: دليلك من LG

كما ذكرنا سابقاً، فإن شاشات التلفاز تتوافر بأحجام مختلفة، ونوضح فيما يلي أكثر هذه الأحجام شيوعاً:

● 45-40 بوصة

تناسب شاشة التلفاز من هذا الحجم غرف النوم وغرف المعيشة ذات الحجم المتوسط. وتوفر لك تجربة مشاهدة ممتعة، وتجربة لعب مشوقة؛ فيما إذا تم وضعها على مسافة مناسبة لمشاركة أفراد عائلتك في مشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة لديكم.

● 55-50 بوصة

هذا الحجم من شاشات التلفزيون هو الحجم المعياري لغرف المعيشة؛ كونه يوفر تجربة مشاهدة مميزة بالمقارنة مع شاشات التلفزيون الأصغر حجماً. إنها الخيار الأفضل إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك ذات حجم متوسط، وكنت تهوى عيش الحدث والمغامرة أثناء اللعب أو مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام مع عائلتك.

● 65-60 بوصة

إذا كانت غرفة معيشتك أكبر من الحجم الاعتيادي لغرف المعيشة، أو كنت من هواة السينما وقمت بتخصيص غرفة خاصة للسينما في منزلك، فإن شاشة التلفزيون من هذا الحجم هي الخيار الأفضل لتجهيز السينما الخاصة بك على أفضل وجه، إذ تمنحك الكثير من المتعة أثناء مشاهدة الأفلام، ولعب ألعاب الفيديو، ومشاهدة مباريات فريقك المفضل، وغيرها الكثير.