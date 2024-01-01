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اختيار حجم التلفزيون المناسب: دليلك من LG
أكثر أحجام شاشات التلفزيون شيوعاً
تناسب شاشة التلفاز من هذا الحجم غرف النوم وغرف المعيشة ذات الحجم المتوسط. وتوفر لك تجربة مشاهدة ممتعة، وتجربة لعب مشوقة؛ فيما إذا تم وضعها على مسافة مناسبة لمشاركة أفراد عائلتك في مشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة لديكم.
هذا الحجم من شاشات التلفزيون هو الحجم المعياري لغرف المعيشة؛ كونه يوفر تجربة مشاهدة مميزة بالمقارنة مع شاشات التلفزيون الأصغر حجماً. إنها الخيار الأفضل إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك ذات حجم متوسط، وكنت تهوى عيش الحدث والمغامرة أثناء اللعب أو مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام مع عائلتك.
إذا كانت غرفة معيشتك أكبر من الحجم الاعتيادي لغرف المعيشة، أو كنت من هواة السينما وقمت بتخصيص غرفة خاصة للسينما في منزلك، فإن شاشة التلفزيون من هذا الحجم هي الخيار الأفضل لتجهيز السينما الخاصة بك على أفضل وجه، إذ تمنحك الكثير من المتعة أثناء مشاهدة الأفلام، ولعب ألعاب الفيديو، ومشاهدة مباريات فريقك المفضل، وغيرها الكثير.
إذا كنت تمتلك منزلاً ضخماً ذو غرف معيشة كبيرة الحجم، وكنت تريد إدخال روح الحماس والمتعة إلى هذه الغرف، فلا بد لك من تجهيزها بهذا الحجم من شاشات التلفزيون على وجه التحديد؛ فهذا النوع من شاشات التلفاز هو الأروع لغرف السينما المنزلية، ولعشاق المباريات ودوريات كرة القدم، وعشاق ألعاب الفيديو أيضاً، و المنازل التي تسكنها العائلات الكبيرة. كما يمكن أن تصل أحجام شاشات التلفزيون من هذه الفئة إلى 88 إنشاً، مما يمنحك تجربة مشاهدة خيالية.
الآن وقد أصبحت على دراية بأحجام شاشات التلفزيون الأكثر شيوعاً، ومميزات كل منها، سنعرض لك في القسم التالي العوامل التي ننصحك بأخذها بعين الاعتبار أثناء اختيار حجم التلفزيون المناسب لغرفة معيشتك.
كيفية اختيار حجم التلفزيون المناسب
تقدم LG شاشات تلفزيون بجميع الأحجام، ولكن قبل أن تكتشف مجموعتها المذهلة من التلفزيونات، اعرف أكثر عن العناصر التي يجب أن تعيرها اهتماماً كبيراً عند اختيار حجم التلفزيون الأنسب لمنزلك:
1. حجم الغرفة
إليك نظرة عامة على الأبعاد المناسبة للغرفة لكل مجموعة من أحجام شاشات التلفزيون:
● 45-40 بوصة
يناسب هذا الحجم الغرف ذات الأبعاد التي تتراوح من 12' × 12' (3.7 م × 3.7 م) إلى 14' × 14' (4.3 م × 4.3 م).
● 55-50 بوصة
تناسب هذه التلفزيونات عادةً الغرف بالأبعاد التالية: 14' × 14' (4.3 م × 4.3 م) إلى 16' × 16' (4.9 م × 4.9 م).
● 65-60 بوصة
تكون هذه التلفزيونات الأنسب للغرف بالأبعاد التي تتراوح من 16' × 16' (4.9 م × 4.9 م) إلى 18' × 18' (5.5 م × 5.5 م).
● 70 بوصة وأكبر
تُستخدم هذه التلفزيونات ذات الأحجام الكبيرة في الغرف ذات الأبعاد التي تزيد عن 18' × 18' (5.5 م × 5.5 م).
2. مسافة المشاهدة
الآن بعد أن عرفت أي حجم تلفزيون يناسب غرفتك، فكّر في مسافة المشاهدة. قد تكون لديك غرفة بحجم متوسط ولكن مسافة مشاهدة صغيرة؛ في هذه الحالة، يجب أن تحرص على اختيار حجم أصغر للتلفزيون لتجنب إجهاد العينين، أي قم بمراعاة قياس المسافة المتوسطة للمشاهدة حسب كل مجموعة من الأحجام أدناه:
● 45-40 بوصة
المسافة المتوسطة للمشاهدة هي 5 أقدام.
● 55-50 بوصة
المسافة المتوسطة للمشاهدة هي 6 أقدام.
● 65-60 بوصة
المسافة المتوسطة للمشاهدة هي 8 أقدام.
● 80-70 بوصة وأكبر
المسافة المتوسطة للمشاهدة هي 10 أقدام.
3. تصميم الغرفة والأثاث
خذ بالاعتبار تصميم الغرفة وتنسيق الأثاث، حيث قد يقيّد هذان الجانبان حجم شاشة التلفزيون، أو حتى يحددانه في مساحة محددة. تذكر أن تقيس المساحة المتاحة حتى يتناسب التلفزيون بشكل مريح معها.
4. الرغبة الشخصية
قد تكون لديك غرفة صغيرة ولكنك تفضل شاشات التلفزيون ذات الحجم الكبير رغبةً في عيش تجربة سينمائية مميزة في منزلك، أو قد تكون لديك غرفة كبيرة مع منطقة مخصصة للعب، وتحتاج إلى تلفزيون صغير. أو أنك لا تستخدم التلفزيون الخاص بك لمشاهدة الرياضة، ولكن لمشاهدة الأفلام على نحو عادي والاستماع إلى الموسيقى، لذا لن يكون من الضروري امتلاك شاشة تلفزيون كبيرة. خذ تفضيلاتك في الاعتبار لاختيار الحجم المناسب بالنسبة لك.
5. الميزانية
من الضروري أن تحدد ميزانيتك قبل التسوق حتى تتمكن من اختيار حجم التلفزيون المناسب، والذي يلبي احتياجاتك دون يكون مكلفاً جداً بالنسبة لك. كما يمكنك أن تجد العديد من شاشات التلفزيون من LG بأسعار مختلفة، والتي تمنحك تجربة مشاهدة رائعة وميزات متقدمة للغاية بغض النظر عن حجمها.
مجموعات متنوعة من شاشات التلفزيون مع LG
تقدم LG العديد من مجموعات التلفزيون، بما في ذلك شاشات تلفزيون بأحجام مختلفة تناسب الأذواق والاحتياجات المتنوعة. فإذا كنت تبحث عن تلفزيون ذو شاشة مسطحة، أو تلفاز 8k، أو تلفزيون كبير، أو تلفزيون 4K، فإن LG توفر لك كل ذلك. اكتشف مجموعة شاشات OLED وشاشات تلفزيون 4K Ultra HD من LG الآن، واطلع على المزيد حول أحجامها المتنوعة مميزاتها المذهلة!
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