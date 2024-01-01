We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ما أهمية استخدام جهاز تنقية الهواء للأطفال؟
إن كنت تستعد لاستقبال مولودك الجديد، لا بدّ أنك قرأت واستمعت إلى العديد من الخبراء حول العناية بالأطفال حديثي الولادة ورعايتهم بأفضل طريقة ممكنة، وأدركت كذلك أهمية النظافة للحفاظ على صحة مولودك الجديد، لذلك ستجد نفسك مهتماً بطريقة تعقيم المنزل وزجاجات الرضاعة وغيرها من الأغراض التي ستستخدمها لطفلك.
يُعد تعقيم أغراض المولود الجديد خطوة ضرورية لا بدّ منها، ولكن هل تعلم أن الهواء الذي نتنفسه داخل المنزل يُعتبر أيضاً من العوامل الأساسية لتوفّر لمولودك الجديد بيئة صحية تساعده على النمو بشكل سليم؟
أشارت الأبحاث إلى أنّ الهواء الداخلي أكثر تلوثاً من الهواء الخارجي بحوالي خمسة أضعاف، إذ يحتوي الهواء داخل المنزل على نسبة كبيرة من الملوثات الضارة، بما فيها البكتيريا والفيروسات وجسيمات البلاستيك الصغيرة ووبر الحيوانات الأليفة.
اكتسبت أجهزة تنقية الهواء خلال السنوات الماضية أهمية متزايدة باعتبارها أداة فعالة للحفاظ على الصحة داخل المنزل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة الأطفال، فغالباً ما تكون أعضاء الجسم في مرحلة النمو أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض.
تابع قراءة هذا المقال لتتعرّف على فوائد جهاز تنقية الهواء للأطفال ودوره في وقايتهم من الإصابة بالأمراض.
نبذة عن أجهزة تنقية الهواء
تُعرف أجهزة تنقية الهواء بأنها أجهزة محمولة تتكون من جهاز ترشيح "فلتر" داخلي ومروحة، حيث تقوم بسحب الجزيئات غير المرغوب بها من الهواء في غرفة معينة، ثم تعيد تدوير الهواء
النقي إلى داخل الغرفة مرةً أُخرى. يجدر بالذكر أنّ عملية التنقية تُكرَّر عدّة مرات خلال الساعة، ما يساهم في تحسين جودة الهواء الداخلي باستمرار.
يعمل جهاز تنقية الهواء على إزالة الجزيئات الضارة وتنقيتها من الهواء ليُطلِق بعد ذلك هواءً منعشاً ونقياً، كما تتوفر هذه الأجهزة بأشكال وأحجام وأنواع مختلفة، وقد أثبتت معظمها قدرتها على إزالة الملوثات الداخلية بشكل فعّال، بما في ذلك البكتيريا والغبار وحبوب اللقاح والروائح الكريهة ووبر الحيوانات الأليفة
تحدّ أجهزة تنقية الهواء من انتشار الجسيمات الضارة، ما يساعد في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي أو مشاكل الحساسية التي يُعاني منها الكثيرون، ولذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في المكاتب والمنازل ومراكز التعليم والمستشفيات، كما يوصى باستخدامها في غرف الأطفال، نظراً للأضرار التي يُلحقها الهواء الملوث بصحتهم، والتي سنتعرف عليها فيما يلي.
أضرار تلوث الهواء على صحة الأطفال
وفقاً لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، فإنّ أكثر من %90 من أطفال العالم يتنفسون هواءً ملوثاً يُعرّض صحتهم ونموهم لخطر شديد، ومن الأسباب التي تجعل الأطفال أكثر عرضة لأضرار تلوث الهواء، أنهم يتنفسون بسرعة أكبر من الأشخاص البالغين، وبالتالي يستنشقون كميات أكبر من الملوثات.
تجدر الإشارة إلى أنّ المواليد الجدد والأطفال الصغار يتعرضون لتلوث الهواء داخل المنازل أيضاً، حيث يُستخدم الوقود والتكنولوجيات الملوثة في الطبخ والتدفئة والإضاءة.
سنسلّط الضوء فيما يلي على أبرز الأضرار التي يُلحقها الهواء الملوث بصحة الأطفال:
● التأثير على النمو العصبي، ما يؤثر بشكل سلبي على النمو العقلي والحركي
● إلحاق الضرر بوظيفة الرئتين
● الإصابات الحادة في الجهاز التنفسي السفلي
● التأثير السلبي على الجهاز المناعي
فوائد استخدام جهاز تنقية الهواء للأطفال
إن كنت تتساءل عن أهمية استخدام جهاز تنقية الهواء للأطفال، إليكَ فيما يلي أبرز فوائد هذه الأجهزة، التي أصبح وجودها ضرورياً في كل منزل:
1. يحسن الحالة المزاجية للطفل
ينزعج الأطفال من الهواء الملوث تماماً كما ينزعج الأشخاص البالغون من دخان السجائر، لهذا السبب ننصحكم بوضع جهاز تنقية الهواء داخل الغرفة التي يتواجد فيها الطفل للحفاظ على حالته المزاجية الإيجابية.
2. يقوي الجهاز المناعي لدى الطفل
إنّ التعرض لملوثات الهواء يؤدي إلى إضعاف جهاز مناعة الطفل، ومع احتمالية وجود العديد من سلالات الإنفلونزا والفيروسات داخل المنزل، قد يكون من الصعب على الطفل تطوير مناعة ضدها، لذا أنت بحاجة إلى جهاز تنقية الهواء لضمان المحافظة على صحة طفلك.
3. يحمي الطفل من الحساسية التي تنتقل بالجو
نظراً لبشرتهم الرقيقة، يكون الأطفال عادةً أكثر عرضة لمجموعة واسعة من مسببات الحساسية التي تؤدي إلى تهيج الجلد. لتمنع حدوث ذلك، استخدم أجهزة تنقية الهواء للحفاظ على الهواء الداخلي خالٍ من مسببات الحساسية في جميع فصول السنة.
4. يساعد الطفل في الحصول على نوم أفضل
إنّ استخدام أجهزة تنقية الهواء في المنازل يعزز الهواء النقي الخالي من مسببات الحساسية التي تنمو في الأماكن المغلقة كالبكتيريا والفطريات والغبار، وبالتالي يتمكن الأفراد البالغين والأطفال من التنفس بشكل أفضل، ما يساعدهم على الاستمتاع بنوم هادئ ومريح.
5. يقي الطفل من الإصابة بالربو والأمراض التي يسببها الهواء الملوث
أثبتت إحدى الدراسات أنّ حوالي 50% من إصابات الأطفال بالربو تنتج عن الهواء الملوث الذي يحتوي على فيروسات وبكتيريا لا ينبغي استنشاقها، لذا فإنّ استخدام جهاز تنقية الهواء يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو والالتهاب الرئوي وغيره من أمراض الجهاز التنفسي.
6. يعزز وظائف الرئة لدى الطفل
تحتاج الرئة إلى هواء نقي لتعمل بشكل صحيح، لهذا السبب يحتاج الأطفال في مرحلة النمو إلى العيش في بيئة منزلية ذات هواء نظيف وخالٍ من الملوثات والبكتيريا والفيروسات ووبر الحيوانات الأليفة وجسيمات البلاستيك الصغيرة.
7. يساعد في التخلص من الروائح الكريهة
تُعتبر روائح الحفاضات المتسخة من المشاكل التي يُعاني منها معظم الآباء، وهنا يأتي دور أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحّات مخصصة للقضاء على الروائح الكريهة وغيرها من المواد الكيميائية الغازية غير المرغوب بها في بيئة المنزل الداخلية.
نستنتج مما سبق تعدّد فوائد جهاز تنقية الهواء للأطفال، الأمر الذي جعله من الضروريات التي لا يمكننا الاستغناء عنها في المنزل. يجدر بالذكر أنّ هذه الأجهزة تتوفر بأنواع ومواصفات مختلفة، فاحرص على اختيار الجهاز الأنسب لاحتياجاتك من خلال استشارة المختصين، مع مراعاة حجم الغرفة التي سيُستخدم فيها.