ما أهمية استخدام جهاز تنقية الهواء للأطفال؟

إن كنت تستعد لاستقبال مولودك الجديد، لا بدّ أنك قرأت واستمعت إلى العديد من الخبراء حول العناية بالأطفال حديثي الولادة ورعايتهم بأفضل طريقة ممكنة، وأدركت كذلك أهمية النظافة للحفاظ على صحة مولودك الجديد، لذلك ستجد نفسك مهتماً بطريقة تعقيم المنزل وزجاجات الرضاعة وغيرها من الأغراض التي ستستخدمها لطفلك.

يُعد تعقيم أغراض المولود الجديد خطوة ضرورية لا بدّ منها، ولكن هل تعلم أن الهواء الذي نتنفسه داخل المنزل يُعتبر أيضاً من العوامل الأساسية لتوفّر لمولودك الجديد بيئة صحية تساعده على النمو بشكل سليم؟

أشارت الأبحاث إلى أنّ الهواء الداخلي أكثر تلوثاً من الهواء الخارجي بحوالي خمسة أضعاف، إذ يحتوي الهواء داخل المنزل على نسبة كبيرة من الملوثات الضارة، بما فيها البكتيريا والفيروسات وجسيمات البلاستيك الصغيرة ووبر الحيوانات الأليفة.

اكتسبت أجهزة تنقية الهواء خلال السنوات الماضية أهمية متزايدة باعتبارها أداة فعالة للحفاظ على الصحة داخل المنزل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة الأطفال، فغالباً ما تكون أعضاء الجسم في مرحلة النمو أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض.

تابع قراءة هذا المقال لتتعرّف على فوائد جهاز تنقية الهواء للأطفال ودوره في وقايتهم من الإصابة بالأمراض.

نبذة عن أجهزة تنقية الهواء

تُعرف أجهزة تنقية الهواء بأنها أجهزة محمولة تتكون من جهاز ترشيح "فلتر" داخلي ومروحة، حيث تقوم بسحب الجزيئات غير المرغوب بها من الهواء في غرفة معينة، ثم تعيد تدوير الهواء

النقي إلى داخل الغرفة مرةً أُخرى. يجدر بالذكر أنّ عملية التنقية تُكرَّر عدّة مرات خلال الساعة، ما يساهم في تحسين جودة الهواء الداخلي باستمرار.

يعمل جهاز تنقية الهواء على إزالة الجزيئات الضارة وتنقيتها من الهواء ليُطلِق بعد ذلك هواءً منعشاً ونقياً، كما تتوفر هذه الأجهزة بأشكال وأحجام وأنواع مختلفة، وقد أثبتت معظمها قدرتها على إزالة الملوثات الداخلية بشكل فعّال، بما في ذلك البكتيريا والغبار وحبوب اللقاح والروائح الكريهة ووبر الحيوانات الأليفة

تحدّ أجهزة تنقية الهواء من انتشار الجسيمات الضارة، ما يساعد في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي أو مشاكل الحساسية التي يُعاني منها الكثيرون، ولذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في المكاتب والمنازل ومراكز التعليم والمستشفيات، كما يوصى باستخدامها في غرف الأطفال، نظراً للأضرار التي يُلحقها الهواء الملوث بصحتهم، والتي سنتعرف عليها فيما يلي.

أضرار تلوث الهواء على صحة الأطفال

وفقاً لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، فإنّ أكثر من %90 من أطفال العالم يتنفسون هواءً ملوثاً يُعرّض صحتهم ونموهم لخطر شديد، ومن الأسباب التي تجعل الأطفال أكثر عرضة لأضرار تلوث الهواء، أنهم يتنفسون بسرعة أكبر من الأشخاص البالغين، وبالتالي يستنشقون كميات أكبر من الملوثات.

تجدر الإشارة إلى أنّ المواليد الجدد والأطفال الصغار يتعرضون لتلوث الهواء داخل المنازل أيضاً، حيث يُستخدم الوقود والتكنولوجيات الملوثة في الطبخ والتدفئة والإضاءة.