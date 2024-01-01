دليل شراء التكييفات

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل أنواع التكييفات في مصر

أصبح اختيار جهاز التكييف المناسب لاحتياجاتك أمراً صعباً في ظل تعدد الخيارات في الأسواق واختلاف وجهات النظر والآراء حول الأنواع المتوفرة ومدى كفاءتها. لذا، نقدم لك اليوم مقالاً شاملاً يستعرض الفرق بين أنواع التكييفات، لنساعدك على إيجاد الجهاز الأنسب لاحتياجاتك وضمان راحة بالك.

تنقسم تكييفات الهواء إلى أنواع متعددة، ويتوقف اختيار النوع المناسب على الميزانية المخصصة وحجم المساحة وظروف وحالة الموقع بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، أهمها تكاليف التركيب والتشغيل وكفاءة الطاقة.

ما هي أبرز أنواع التكييفات والفرق بينها؟

التكييف المركزي

يعتمد هذا النوع من التكييفات على وحدة تبريد مركزية تُركب في السطح مرتبطة بمجموعة من القنوات المعدنية المعزولة الموجودة في الأرضيات أو الحوائط، تقوم بتوزيع الهواء البارد إلى مختلف أنحاء المبنى، بينما يتم سحب الهواء الساخن عبر قنوات أخرى منفصلة.

وهو يعد أغلى وأكبر أنواع التكييفات وأكثرها فعالية في حالة المساحات الكبيرة، مثل المنازل متعددة الطوابق والمستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية الكبرى، حيث يقوم بتبريد المبنى بأكمله بشكل متساوٍ.

مما يتكون التكييف المركزي؟

1- وحدة تكثيف خارجية (تُثبت خارج المبنى)، تقوم بضغط الفريون ونقل الحرارة إلى الخارج لكافة أنحاء المبنى عبر أنابيب.

2- مروحة لتوزيع الهواء بشكل متساوٍ.

3- محرك المروحة لتزويدها بالطاقة.

4- ملفات مبخر لتبريد الهواء.

5- فلاتر تقوم بتنقية الهواء من الغبار والأتربة.

6- أماكن تقوم بدمج الهواء المسحوب من الغرف مع الهواء النقي، حيث يتم معالجته وتجهيزه للحصول على درجة الحرارة المطلوبة.

أنواع التكييف المركزي

ينقسم التكييف المركزي إلى عدة أنواع، تختلف من حيث التصميم والكفاءة.

1- تكييف السبليت المركزي:

التكييف الأكثر شيوعاً، ويتكون من وحدتين منفصلتين، الوحدة الخارجية تحتوي على مكثف وضاغط ومروحة، بينما تحتوي الوحدة الداخلية على ملفات المبخر ومعالج الهواء.

وهو يضم أنظمة مختلفة ويمكنه توزيع الهواء لأي مكان في المنزل.

2- تكييف الشيلر أو " تكييف المبرد":

يعتمد على أنظمة الماء البارد، حيث يقوم الشيلر بتبريد الماء التي تمر عبر وحدات التبريد داخل المبنى، والتي تعمل على تبريد الهواء ثم يضخ الهواء البارد إلى الغرف ويسحب الهواء الداخلي بما يحتويه من شوائب وأتربة إلى الخارج.

3- التكييف المركزي المجمع:

عبارة عن وحدة واحدة كبيرة الحجم تضم كافة أجزاء التبريد، وهو يلائم المباني التي تحتاج إلى تبريد بكفاءة عالية.

بعد أن تعرفت على أنواع التكييف المركزي المختلفة، سننتقل الآن لعرض أهم مميزاته وعيوبه والنصائح الخاصة للحفاظ عليه لسنوات طويلة بكفاءة عالية.

أهم مميزاته:

مثالي للتبريد في الأماكن عالية الرطوبة ومرتفعة الحرارة، بفضل قدرته على التبريد بكفاءة وفعالية.

يسمح بالتحكم الكامل في تدفق الهواء وضبط حرارة كل غرفة على حدى، بغض النظر عن عدد الغرف.

يقوم بتوزيع الهواء في الغرف بالتساوٍ.

يُعزز جودة الهواء الخارج منه عبر تنقيته من الغبار والملوثات والروائح المُسببة للحساسية.

مزود عادة بخاصية التخلص من الرطوبة التي توفر المزيد من الراحة للأفراد.

يتسم بأنه أقل ضوضاءً من التكييفات الأخرى، لأن الوحدة المركزية تُركب خارج المبنى.

يمتاز بطول عمره الافتراضي، كما أنه مُصمم للعمل طوال اليوم دون توقف.

أهم عيوبه:

ضرورية تجهيز المبنى قبل الشروع في تركيبه.

يجب أن يكون المبنى به سقف عالٍ، كما يجب عزله حرارياً.

ارتفاع تكاليف التركيب والصيانة.

5 نصائح فعّالة للحفاظ على التكييف المركزي:

1- الصيانة والفحص الدوري للتأكد من سلامة كافة أجزاء التكييف، بما فيها الفلاتر ومرشحات الهواء وفحص مستوى الفريون.

2- تغيير مرشحات الهواء باستمرار لضمان عمل الجهاز بأعلى كفاءة.

3- الحفاظ على نظافة الوحدة الخارجية، حيث يجب تنظيف مروحة الوحدة الخارجية للتخلص من الأتربة والأوساخ المتراكمة عليها ورفع كفاءة الجهاز.

4- ضبط حرارة التكييف على درجة متوسطة وتجنب الدرجات العالية التي تشكل عبئاً على الجهاز، يفضل ضبطه على درجة 24 أو 25 مئوية.

5- عدم تجاهل أي علامات أو أصوات غريبة تصدر من التكييف.

التكييف المنفصل أو "التكييف السبليت"

هو تكييف يتكون من وحدتين رئيسيتين، وحدة داخلية تُثبت على الحائط ووحدة خارجية تُركب خارج المبنى، حيث تعمل الوحدة الخارجية على تكثيف وتبريد الهواء ونقله إلى الوحدة الداخلية، بينما تعمل الوحدة الداخلية على توزيع الهواء البارد داخل الغرفة.

يكثر استخدام هذا النوع من التكييفات في الأماكن ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة، مثل الوحدات السكنية والعيادات والمكاتب.

يصنف التكييف السبليت إلى:

جهاز تكييف منفصل مزود ب وحدة داخلية واحدة ، أي يتكون من وحدة خارجية ووحدة داخلية فقط.

جهاز تكييف منفصل مزود ب وحدات داخلية متعددة ، أي يتكون من وحدة خارجية وعدة وحدات داخلية ليقوم تبريد أكثر من غرفة في وقت واحد.

طرازات التكييف السبليت:

تكييف بارد.

تكييف بارد وساخن.

تكييف بارد مزود بتقنية البلازما التي تقوم بتنقية الهواء.

تكييف بارد وساخن مزود بتقنية البلازما التي تقوم بتنقية الهواء.

أنواع التكييف السبليت:

1- تكييفات الحائط

وهي الأكثر شيوعاً، حيث تُثبت الوحدة الداخلية على حائط الغرفة.

2- تكييفات الكاسيت أو "التكييفات السقفية"

يتم تثبيت الوحدة الداخلية في السقف، ويكثر استخدامها في المكاتب والمحال التجارية الكبرى والمساحات التي تحتاج لتغطية واسعة حيث يوزع الهواء بصورة متساوية.

3- التكييفات الأرضية

تُثبت بالقرب من الأرض وتستخدم عادة في الأماكن التي يصعب فيها تركيب الوحدة الداخلية على الحائط أو السقف، وهي توزع الهواء بشكل جيد ليناسب المكان.

أهم مزايا التكييف السبليت:

تتعدد مزايا التكييف السبليت، مما يجعله الخيار المفضل والأكثر شيوعاً للعديد من المستخدمين.

فهو سهل التركيب والصيانة.

صغير الحجم، لا يشغل حيزاً كبيراً في الغرفة.

فعّال في تبريد وتدفئة الأماكن الصغيرة والمتوسطة.

يتسم بخاصية التحكم المستقل في درجة حرارة كل غرفة.

تتنوع أشكاله وتصاميمه لتناسب مختلف الأذواق.

أهم عيوبه:

غير فعَال في الأماكن ذات فات السبليت:

تأكد من اختيار حجم التكييف المناسب لمساحة الغرفة.

تأكد من أن الجهاز مزود بفلتر هواء أساسي، للحصول على هواء نقي وخالٍ من الأتربة والمواد المُسببة للحساسية.

تأكد من أن الجهاز مزود بتقنية "الانفرتر" التي تعمل على توفير استهلاك الطاقة وبالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء.

تحقق من وظائف الراحة بكل نوع، مثل التحكم عن بُعد والتحكم المؤقت بالتكييف وتوفر الوضع الاقتصادي.

تكييف الشباك

تكييف يتم تثبيته في إطار نافذة أو عبر فتحة مُخصصة له في السقف ويتكون من وحدة واحدة تضم كل مكونات التبريد في صندوق واحد مُدمج.

وهو يقوم على فكرة سحب الهواء الداخلي للغرفة ثم تبريده وإعادة توزيعه من جديد بعد التخلص من الهواء الساخن عبر طرده خارج الغرفة.

أهم مميزاته:

أسعاره المعقولة مقارنة بالتكييفات الأخرى.

سهولة تركيبه وصغر حجمه.

يوفر تبريد فعَال وسريع للغرف الصغيرة والمتوسطة.

أهم عيوبه:

أقل كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالتكييفات المنفصلة.

يصدر ضوضاءً أثناء التشغيل.

يصعب تنظيفه.

التكييف المحمول أو " التكييف المتنقل"

عبارة عن تكييف مستقل يمكن نقله من مكان لآخر بسهولة، وهو يتكون من وحدة تبريد ومروحة لتوزيع الهواء البارد.

حيث تعمل وحدة التبربد على تبريد الهواء الدافئ في الغرفة باستخدام المبردات مع التخلص من الهواء الساخن عبر خرطوم المياه.

وهو يناسب الغرف الصغيرة والمكاتب وأماكن التخييم المتنقلة.

أهم مميزاته:

سهل النقل، لا يحتاج إلى تركيب.

صغر حجمه.

قدرته الفائقة على تبريد الغرف والمساحات الصغيرة.

سرعته، حيث يمكن الاستفادة منه فور تشغيله وإضافة الماء البارد له.

أهم عيوبه:

أقل كفاءة مقارنة بالتكييفات الأخرى.

عدم قدرته على تنظيم درجة الحرارة بدقة.

التكييف الكونسيلد

يتم تثبيته داخل مساحة صغيرة مخصصة، لا يشغل حيزاً كبيراً كما أنه يضفي مظهراً أنيقاً للغرفة.

أهم مميزاته:

التحكم الدقيق في الهواء، فهو يقوم بتوزيع الهواء في المكان بشكل متساوٍ.

توفير المساحة، نظراً لصغر حجمه.

التصميم الأنيق والعصري، يسهل اندماجه بسلاسة مع ديكور الغرفة.

ضوضاء أقل، مقارنة بأنواع أخرى.

أهم عيوبه:

تكاليف التركيب المرتفعة.

صعوبة الصيانة.

عدم القدرة على تبريد المساحات الكبيرة.

التكييف الصحراوي

يعتمد على التبخير الطبيعي لتبريد الهواء، حيث يتم سحب الهواء الدافئ من الخارج وتمريره عبر وسادة رطبة أو مبللة بالماء ويتبخر الماء ويبرد الهواء الذي يتم ضخه إلى الداخل لتبريد المساحة.

مناسب للبيئات الجافة، حيث يعمل على تخفيض درجة الحرارة بصورة واضحة عبر الاعتماد على كمية قليلة من الطاقة والماء.

أهم مميزاته:

أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

مثالي في المناطق الجافة.

أقل تكلفة مقارنة بالتكييفات التقليدية.

سهل التركيب والاستخدام.

أهم عيوبه:

يحتاج إلى صيانة دورية باستمرار.

تقل فعاليته في المناطق الرطبة.

أكثر ضوضاءً مقارنة بالتكييفات الأخرى.

بعد قراءة هذا المقال سيصبح اختيار جهاز التكييف المثالي أكثر بساطة وسهولة، تذكر جيداً أن اختيار تكييف جيد يعد بمثابة استثمار رائع للحاضر والمستقبل، الأمر لا يقتصر على الراحة التي يوفرها فحسب، بل أيضاً تعزيز جودة الحياة.