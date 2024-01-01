بينما تلعب خصائص الغسالة دوراً هاماً في اختيار الغسالة المناسبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب الانتباه إليها:

1- الميزانية

يعد تحديد الميزانية من أهم وأول العوامل التي يجب مراعاتها، وتتفاوت أسعار الغسالات وفقاً للنوع والسعة والميزات، لذا تأكد من اختيار غسالة تتناسب مع ميزانيتك واحتياجاتك في آن معاً.

2- المساحة المُخصصة للغسالة

عند اختيار الغسالة، تأكد أنها تناسب المساحة المخصصة لها في المنزل، إليك خطوات بسيطة لضمان تحقيق التوافق بين الغسالة والمساحة المحددة:

- قم بقياس المساحة التي ستضع فيها الغسالة مع توفير مساحة كافية لفتح الباب والتهوية الجيدة، هناك أبعاد قياسية شائعة يمكن أخذها في الاعتبار:

• ارتفاع الغسالة يتراوح عادة بين 85 و90 سم.

• عرض الغسالة يتراوح عادة بين 60 و70 سم.

• عمق الغسالة يتراوح عادة بين 50 و65 سم.

• وفي حالة المساحات الصغيرة احرص على اختيار غسالة ذات تصميم مدمج بأداء عالٍ، لتتجنب أي مشكلة قد تطرأ بسبب المساحة المحدودة.

3- عدد الأفراد

من الضروري حساب عدد أفراد الأسرة، لتحديد النوع والسعة الأمثل.

بعد استعراض أهم المعلومات المتعلقة بأنواع الغسالات وأهم خصائصها، تأتي خطوة تحقيق الاستفادة الكاملة من الغسالة دون استهلاك الكثير من الكهرباء. كيف يتم ذلك؟

1- ملء الغسالة بالكامل لتقليل مرات التشغيل على مدار الأسبوع، كما أن ذلك يسهم في الحفاظ على جودة الأنسجة وتجنب الصدمات الميكانيكية، مع مراعاة تجنب الحمولة الزائدة عن الحد الأقصى للغسالة حتى لا تؤثر على أدائها وكفاءتها وبالتالي يقل عمرها الافتراضي.

2- استخدم درجة الحرارة المناسبة وفقا لـ مدى اتساخ الملابس، وعدم الاعتماد بشكل كبير على المياه الساخنة التي تزيد حرارتها عن 40 درجة مئوية، حيث تعد عملية تسخين المياه أكثر النقاط استهلاكاً للكهرباء.

3- اعتمد على أشعة الشمس في تجفيف الملابس بدلاً من مجفف الغسالة.

4- اختر البرامج الاقتصادية أثناء التشغيل، فهي تستهلك طاقة أقل وتوفر كفاءة أعلى.

5- اختر غسالة ذات كفاءة طاقة عالية، مثل A++ أو أعلى، فهي تستهلك كمية أقل من المياه والكهرباء.

6- احرص على تنظيف وصيانة الغسالة بانتظام، حيث يساعد تنظيف الغسالة على التخلص من التراكمات والأوساخ التي تتسبب في زيادة استهلاك الطاقة ووقت دورات الغسيل، بينما تسهم الصيانة الدورية في تحسين أداء الغسالة وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

7- اترك مسافة حوالي 15 سم بين الحائط والغسالة توفيراً للطاقة.

في النهاية، نأمل أن تساعدك هذه المعلومات في اتخاذ القرار السليم واختيار الغسالة المناسبة مع تطبيق استراتيجيات التشغيل الفعّالة، مما يضمن لك في النهاية الحصول على أداء مثالي وكفاءة عالية.