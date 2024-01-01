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دليل شراء غسالة الملابس
العناوين الرئيسية:
1. دليل شراء غسالة ملابس وفقاً لنوعها وخصائصها
2. هل ترتبط أنواع الغسالات بمدى كفاءتها؟
3. اعرف الفرق بين أنواع الغسالات وخصائصها، واختر الأفضل
4. اكتشف أنواع الغسالات وخصائصها
هل ترغب في شراء غسالة جديدة؟ الخيارات كثيرة أمامك، لكنك تواجه صعوبة كبيرة في تحديد الخيار الأمثل لك!
نقدم لك في هذا المقال أهم المعلومات الخاصة بأنواع الغسالات وخصائصها، لنساعدك على اختيار الغسالة التي تلبي احتياجاتك وتضمن راحتك.
تأتي الغسالات بأشكال وأنواع وأحجام مختلفة لتناسب كافة المتطلبات، إليك مقارنة تفصيلية بين أنواع الغسالات من حيث التحميل.
تنقسم الغسالات إلى الغسالات ذات التحميل الأمامي والغسالات ذات التحميل العلوي.
النوع
الغسالات ذات التحميل الأمامي
الغسالات ذات التحميل العلوي
طريقة التعبئة
يتم تعبئة الغسيل من الأمام.
يتم تعبئة الغسيل من الأعلى.
المساحة
تحتاج إلى مساحة كبيرة عمودياً ومساحة حولها لفتح الباب.
تحتاج إلى مساحة أقل عمودياً،
لذا فهي تعد خياراً جيداً للأماكن ذات المساحات المحدودة.
كفاءة الغسيل
تتسم بالكفاءة العالية وفعاليتها في تنظيف الملابس من الأوساخ، بفضل حركات الغسيل المتدرجة والمتقلبة.
تعمل بفعالية أقل في إزالة البقع مقارنة بالغسالات ذات التحميل الأمامي، نتيجة لحركات الغسيل الالتوائية والدائرية التي تؤدي أيضاً إلى تشابك الملابس.
استهلاك المياه
تستخدم كمية أقل من المياه، حوالي ثلث كمية المياه.
تستهلك كمية أكبر من المياه.
سرعة الدوران والعصر
تتمتع بسرعة دوران عالية تصل إلى 1600 دورة في الدقيقة الواحدة، وبالتالي تُجفف الملابس بشكل أسرع.
سرعة دوران قليلة نسبياً، تُقدر بحوالي 600 دورة فقط في الدقيقة الواحدة.
مستوى الضوضاء
أقل ضوضاءً أثناء التشغيل، خاصة الأنواع الحديثة منها.
أكثر ضوضاءً من الغسالات الأخرى.
التحكم والراحة
- تحتاج إلى الانحناء لوضع الغسيل أو تفريغه من الغسالة.
- لا يمكن فتح باب الغسالة أثناء التشغيل.
- سهولة وضع الغسيل دون الحاجة إلى الانحناء.
- يمكن إضافة الغسيل أو إزالته خلال التشغيل.
الطاقة
أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
أقل كفاءة في استهلاك الطاقة.
التكلفة
قد تتطلب إصلاحات باهظة الثمن.
توفر في تكاليف الإصلاحات، كما أنها أسهل في الصيانة.
التقنيات الحديثة
معظم الأنواع الحديثة مزودة بتقنيات وميزات متقدمة، مثل الاتصال بالهاتف الذكي والأوامر الصوتية والقدرة على إزالة المواد المسببة للحساسية بفعالية عالية والحفاظ على أنسجة الملابس، وغيرها المزيد.
تقل بها التقنيات المتطورة.
بعد أن استعرضنا أهم الفروقات بين أنواع الغسالات ذات التحميل الأمامي والعلوي، ننتقل الآن للمقارنة بين أنواع الغسالات الأوتوماتيك والغسالات شبه الأوتوماتيك.
الغسالات الأوتوماتيك
الغسالات شبه الأوتوماتيك
- مزودة بحوض واحد للغسل والتجفيف.
- مزودة بحوضين الأول لغسل الملابس والثاني لتجفيفها.
- تتم عملية الغسيل بصورة أوتوماتيكية بالكامل دون الحاجة إلى تدخل.
- تحتاج عملية الغسيل إلى التدخل سواء في نقل الملابس من حوض الغسيل إلى حوض التجفيف، أو وقت تعبئة المياه.
- أكثر انتشاراً من الأنواع الأخرى.
- أقل انتشاراً.
- أغلى سعراً وأثقل وزناً.
- أقل تكلفة وأكثر توفيراً.
معرفة أنواع الغسالات وحدها ليست كافية لاختيار الغسالة المناسبة، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، مثل خصائص الغسالة.
ما المقصود بـ خصائص الغسالة؟
هي المواصفات والميزات التي تحدد أداء وكفاءة الغسالة، من أهم الخصائص:
1- سعة الغسالة
- وهو الحد الأقصى لكمية الملابس التي يمكن غسلها في المرة الواحدة.
كيفية اختيار سعة الغسالة المناسبة وفقاً لاحتياجاتك؟
• غسالة سعة (4 - 6 كجم) تناسب فرد أو فردين.
• غسالة سعة (7 - 8 كجم) تناسب أسرة صغيرة مكونة من 3 أو 4 أفراد.
• غسالة سعة (9 - 10 كجم) تناسب أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد.
• غسالة سعة (أكبر من 10 كجم) تناسب أسرة كبيرة مكونة من 5 أفراد فأكثر.
كما تتأثر سعة الغسالة بعوامل أخرى:
• نوع الملابس، فالملابس الثقيلة والضخمة تتطلب سعة كبيرة.
• عدد مرات الغسيل في الأسبوع، الغسيل المتكرر يعني أن السعة الكبيرة أكثر ملاءمة.
2- برامج الغسيل المتوفرة بها
تأتي معظم الغسالات مزودة ببرامج مختلفة وفقاً لأنواع الملابس والأقمشة، مثل برنامج الملابس القطنية وبرنامج الملابس الصوف وبرنامج الغسيل السريع، إلخ.
3- خيارات درجات الحرارة
تأتي الغسالة بزر خاص بدرجات الحرارة والذي يتعين عليك ضبطه وفقاً لنوع الملابس ودرجة الاتساخ.
4- استخدام المياه
هناك بعض الغسالات المدعومة بتقنيات متطورة بهدف تقليل استهلاك المياه، مثل أنظمة التحكم في مستوى المياه وتوزيعها بشكل متساوٍ.
5- مستوى الضوضاء
يقصد بحجم الضوضاء الذي تصدره الغسالة وقت التشغيل.
6- كفاءة الطاقة
من الضروري اختيار غسالة تستهلك قدراً قليلاً من الماء والطاقة، وقد تم تصنيف الغسالات من "A+++" التي تمثل أعلى كفاءة وأكثر توفيراً إلى "D" الأقل كفاءة)، عادة يُنصح بشراء غسالة بمؤشر كفاءة لا يقل عن (A+).
7- التقنيات الحديثة المتوفرة بها
تسهم الميزات المتطورة للغسالة، مثل التحكم الذكي وغيرها في توفير المزيد من الراحة والسهولة.
8- التصاميم والألوان
يتنوع الشكل الخارجي والتصميم من غسالة لأخرى ومن نوع لآخر، كما تختلف ألوانها، لتختار ما يلبي احتياجاتك ورغباتك.
9- الموثوقية ومدى توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
عند شراء غسالة، تأكد من اختيار شركة موثوقة، مما يضمن لك توفر قطع الغيار بسهولة وخدمة ما بعد البيع احترافية.
بينما تلعب خصائص الغسالة دوراً هاماً في اختيار الغسالة المناسبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب الانتباه إليها:
1- الميزانية
يعد تحديد الميزانية من أهم وأول العوامل التي يجب مراعاتها، وتتفاوت أسعار الغسالات وفقاً للنوع والسعة والميزات، لذا تأكد من اختيار غسالة تتناسب مع ميزانيتك واحتياجاتك في آن معاً.
2- المساحة المُخصصة للغسالة
عند اختيار الغسالة، تأكد أنها تناسب المساحة المخصصة لها في المنزل، إليك خطوات بسيطة لضمان تحقيق التوافق بين الغسالة والمساحة المحددة:
- قم بقياس المساحة التي ستضع فيها الغسالة مع توفير مساحة كافية لفتح الباب والتهوية الجيدة، هناك أبعاد قياسية شائعة يمكن أخذها في الاعتبار:
• ارتفاع الغسالة يتراوح عادة بين 85 و90 سم.
• عرض الغسالة يتراوح عادة بين 60 و70 سم.
• عمق الغسالة يتراوح عادة بين 50 و65 سم.
• وفي حالة المساحات الصغيرة احرص على اختيار غسالة ذات تصميم مدمج بأداء عالٍ، لتتجنب أي مشكلة قد تطرأ بسبب المساحة المحدودة.
3- عدد الأفراد
من الضروري حساب عدد أفراد الأسرة، لتحديد النوع والسعة الأمثل.
بعد استعراض أهم المعلومات المتعلقة بأنواع الغسالات وأهم خصائصها، تأتي خطوة تحقيق الاستفادة الكاملة من الغسالة دون استهلاك الكثير من الكهرباء. كيف يتم ذلك؟
1- ملء الغسالة بالكامل لتقليل مرات التشغيل على مدار الأسبوع، كما أن ذلك يسهم في الحفاظ على جودة الأنسجة وتجنب الصدمات الميكانيكية، مع مراعاة تجنب الحمولة الزائدة عن الحد الأقصى للغسالة حتى لا تؤثر على أدائها وكفاءتها وبالتالي يقل عمرها الافتراضي.
2- استخدم درجة الحرارة المناسبة وفقا لـ مدى اتساخ الملابس، وعدم الاعتماد بشكل كبير على المياه الساخنة التي تزيد حرارتها عن 40 درجة مئوية، حيث تعد عملية تسخين المياه أكثر النقاط استهلاكاً للكهرباء.
3- اعتمد على أشعة الشمس في تجفيف الملابس بدلاً من مجفف الغسالة.
4- اختر البرامج الاقتصادية أثناء التشغيل، فهي تستهلك طاقة أقل وتوفر كفاءة أعلى.
5- اختر غسالة ذات كفاءة طاقة عالية، مثل A++ أو أعلى، فهي تستهلك كمية أقل من المياه والكهرباء.
6- احرص على تنظيف وصيانة الغسالة بانتظام، حيث يساعد تنظيف الغسالة على التخلص من التراكمات والأوساخ التي تتسبب في زيادة استهلاك الطاقة ووقت دورات الغسيل، بينما تسهم الصيانة الدورية في تحسين أداء الغسالة وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
7- اترك مسافة حوالي 15 سم بين الحائط والغسالة توفيراً للطاقة.
في النهاية، نأمل أن تساعدك هذه المعلومات في اتخاذ القرار السليم واختيار الغسالة المناسبة مع تطبيق استراتيجيات التشغيل الفعّالة، مما يضمن لك في النهاية الحصول على أداء مثالي وكفاءة عالية.