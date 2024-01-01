LG Awards at IDEA 2023

12 سبتمبر 2023 - تم تكريم شركة إل جي إلكترونيكس مرة أخرى لتصميم المنتجات المتميز، حيث حصلت على 13 جائزة في حفل توزيع جوائز التميز في التصميم الدولي IDEA 2023، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر التصميم الدولي في نيويورك.



حاز جهاز LG PuriCare AeroFurniture بالجائزة البرونزية في المؤتمر، وهو جهاز لتنقية الهواء يمكن استخدامه أيضًا كطاولة جانبية ومصباح مزاجي، يوفر أداءً مخصصًا وخيارات متعددة للتصميم بالإضافة إلى عامل الشكل المضغوط، ويمكن تصميم جهاز تنقية الهواء من إل جي ليتناسب مع أي تصميم داخلي للمنزل ويعتبر مثاليًا للمساحات الصغيرة. بفضل فوزها الأخير، تم تكريم LG PuriCare AeroFurniture من قبل أفضل برامج جوائز التصميم الصناعي الثلاثة في العالم: جائزة IDEA و جائزة RED DOT و جائزة iF Design.



ومن بين الاجهزة الأخرى التي تم منحها جائزة في IDEA 2023 هو تلفزيون LG OLED Flex (طراز LX3) وهو تلفزيون مبتكر يتميز بأول شاشة OLED قابلة للانحناء مقاس 42 بوصة في العالم. يقدم تلفزيون LX3 الذي ظهر لأول مرة دوليًا في IFA العام الماضي، مستوى جديدًا من إمكانية تخصيص الشاشة حيث أن شاشته ذاتية الإضاءة قادرة على الانتقال من وضع الشاشة المسطحة تمامًا إلى المنحنية بشكل مذهل و بضغطة زر واحدة.



وقال هوانج سونج جيول، رئيس مركز إدارة التصميم في شركة إل جي إلكترونيكس: "إن الإنجاز الذي حققته IDEA لهذا العام هو نتيجة التآزر بين التكنولوجيا التي تركز على تجربة العملاء والجماليات".و أضاف "سنستمر في تحسين مستوى الكمال من خلال عكس تجارب العملاء المبتكرة بما يتجاوز الإطار الحالي في تصميم المنتج من خلال التواصل المستمر مع العملاء والتعاطف معهم."



تُنظَم مسابقة IDEA سنويًا من قبل جمعية مصممي الصناعة في أمريكا (IDSA)، وهي واحدة من أبرز برامج جوائز التصميم في العالم، حيث تعترف بالإنجازات الاستثنائية في مجال التصميم الصناعي، وتأخذ في اعتبارها مختلف العوامل المتعلقة بإستراتيجية التصميم والتفاعل الرقمي والبيئة والتأثير الاجتماعي عند اختيار الفائزين بالجوائز.

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