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دعماً لليوم العالمي للمتبرعين بالدم:
إل جي مصر تطلق مبادرة للتبرع بالدم وتنظم فعالية لموظفيها
19 يونيو - القاهرة، مصر - تماشياً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، أطلقت إل جي مصر مبادرة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم إلى جانب تشجيع الموظفين على المساهمة في إنقاذ الأرواح.
وفقًا للمركز الوطني لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة، فإن معدلات التبرع بالدم لا تلبي احتياجات المرضى في مصر؛ حيث أفادت مشاركة ما يقرب من 1 في المائة فقط من إجمالي السكان في التبرع بالدم خلال السنوات السابقة، مما يؤدى إلى النقص المستمر في توافر أكياس الدم. وللمساهمة في الحد من هذا النقص واحتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، استضافت إل جي مصر حملة للموظفين للتبرع بالدم يوم الخميس الماضي، 15 يونيو، في مقرها، لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري.
تم تنظيم الفعالية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، والتي تولت توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة. نتج حماس الموظفين تجاه المبادرة إلى مشاركة 62 موظفًا في التبرع بالدم، ليتم التبرع بها للمحتاجين.
وفي حديثه عن المبادرة، قال محمد الجداوي، مدير التسويق بشركة إل جي مصر: "نظرًا لكون إل جي مصر شريكًا حقيقيًا للمجتمع المصري، فنحن ملتزمون بتقديم مساهمة إيجابية لقطاع الصحة المصري، وهذا هو سبب فخرنا بدعم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وتشجيع موظفينا على المشاركة في هذه القضية المهمة".
وأضاف: "التبرع بالدم عمل نبيل يمكن أن ينقذ الأرواح، ونأمل أن تلهم مبادرتنا الآخرين لاتخاذ مبادرات مماثلة والمساهمة في تحسين المجتمع".
وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير: "هذه المبادرة تأتي استمراراً لمشروعات ضخمة قامت بها المؤسسة مع شركائها دعما لملف من أهم الملفات الصحية التى تعد أول خطوات إنقاذ المرضى، وأيضا لها دور كبير في الوقاية من العدوى وهو ملف الدم في مصر ومع احتفالنا باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، نحن ممتنون للشراكة مع إل جي مصر في تعزيز أهمية التبرع بالدم في مصر. معًا، يمكننا زيادة الوعي وتشجيع الأفراد على التبرع بالدم، وفي النهاية إنقاذ الأرواح في مجتمعنا. نؤمن بأهمية كل قطرة، ونفتخر برؤية تأثير جهودنا الجماعية على هذه القضية المهمة".
وأكدت رئيس قطاع الصحة أن مؤسسة مصر الخير من أكبر داعمي ملف الدم في مصر ، حيث تم إنشاء أول شبكة لربط بنوك الدم إلكترونيا مما سمح لمتخذ القرار لأول مرة في مصر أن يتعرف لحظيا على المخزون الاستراتيجي من الدم في أكثر من 222 بنك دم على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى دعم بنوك الدم بعدد 4 سيارات نقل دم، وعدد 14 سيارة تبرع بالدم، وإدخال تكنولوجيا ال NAT في بنوك دم بحري وقبلي تنتج 300 ألف كيس دم آمن سنويا، كما يتم إجراء حملات التبرع بالدم لدعم المخزون الاستراتيجي بأكثر من 30000 كيس دم.
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم سنويًا يوم 14 يونيو لزيادة الوعي حول الحاجة إلى الدم الآمن ومشتقاته، ولشكر المتبرعين بالدم طوعيًا بدون أجر على تبرعهم بالدم وإنقاذ حياة الآخرين. وتعد هذه المبادرة جزءً من مذكرة التفاهم التي وقعتها إل جي مع مؤسسة مصر الخير لإطلاق الموسم الثالث من مبادرة أبطال إل جي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023 من خلال تقديم الرعاية المناسبة لقطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي في مصر.
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