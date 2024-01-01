19 يونيو - القاهرة، مصر - تماشياً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، أطلقت إل جي مصر مبادرة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم إلى جانب تشجيع الموظفين على المساهمة في إنقاذ الأرواح.



وفقًا للمركز الوطني لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة، فإن معدلات التبرع بالدم لا تلبي احتياجات المرضى في مصر؛ حيث أفادت مشاركة ما يقرب من 1 في المائة فقط من إجمالي السكان في التبرع بالدم خلال السنوات السابقة، مما يؤدى إلى النقص المستمر في توافر أكياس الدم. وللمساهمة في الحد من هذا النقص واحتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، استضافت إل جي مصر حملة للموظفين للتبرع بالدم يوم الخميس الماضي، 15 يونيو، في مقرها، لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري.