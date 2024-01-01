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إل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية "Life’s Good" بهدف رفع المعنويات و ونشر تأثير إيجابي متبادل
القاهرة - 23 نوفمبر 2023: انطلقت صباح اليوم الخميس 23 نوفمبرمراسم فاعليات إل جي مصر بمقر الشركة بالتجمع الخامس لإحياء شعارها "Life’s Good" أو ”الحياة جيدة”، و الذي يمثل التفاؤل والتميز والتكنولوجيا المتقدمة، و ذلك بهدف نشر رؤية الشركة بين الموظفين و العملاء، والتي تتمحور حول ابتكار حلول إنتاجية لحياه أكثر سعادة ولنشر التفاؤل والإيجابية لمستقبل مشرق. و اتى ذلك توافقاً مع الحملة العالمية الجديدة للشركة، حيث نفذت العديد من الأنشطة لللإعلان عن هوية علامتها التجارية المُحدثة و الهادفة لرفع معنويات العملاء ونشر تأثير إيجابي متبادل.
كانت شركة إل جي العالمية قد أعلنت في يوليو الماضى عن رؤيتها للتحول إلى “شركة حلول الحياة الذكية”، و ذلك من خلال المساهمة في تعزيز السعادة والراحة والرفاهية للمستخدمين من خلال تقديم منتجات توفر لهم تجارب مميزة، و كذلك ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كاحد استراتيجياتها الرئيسية. فباجنب الإيجابية والتفاؤل، يعكس ايضا شعار الشركو المُحدثرؤية إل جي المركزة حول العملاء، فتحرص الشركة على فهم احتياجات المستخدمين وتلبيتها من خلال تطوير منتجات سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متقدمة ساعد على حل المشاكل اليومية وتسهم في تحسين جودة الحياة، كما تهتم ايضا الشركة بخدمة ما بعد البيع من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة وتجربة شراء مريحة للمستهلكين فتقوم الشركة بتوفير شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة وفرق الدعم الفني المهني لضمان تلبية احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بفاعلية.
و على هذا فبجانب التفاؤل والتركيز على العملاء، تعتبر بيئة العمل من الأولويات الرئيسية لإل جي مصر، حيث كان الهدف الرئيسي للفاعليات الاخيرة بالشركة هو التركيز على الموظفين و نقل رؤية الشركة و اهدافها بوضوح لجميع العاملين بها. هذا بالإضافة الى تهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية و توفير مناخ مناسب للابتكار، استنادا على إدراك الشركة لأهمية التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية في تعزيز السعادة والرضا لدى الموظفين. فتهتم سياسة إل جي بإتاحة برامج مرنة تتيح للموظفين إدارة وقتهم بشكل أفضل واعطائهم الالهام والتحفيز اللازم للعمل بإيجابية والتركيز على الجوانب الجيدة في الحياة.
و علق بيلى كيم، المدير العام لشركة إل جى مصر: " تتجه رؤية إل جي الشاملة لتحقيق تغيير إيجابي في العالم حيث اعادت اطلاق شعارها "Life’s Good" الذي ينم عن سعى الشركة لتطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وتحسن حياتهم وتعزز التفاؤل عند الموظفين والرغبة في استكشاف وتحقيق الأحلام".
كما اضاف كيم ان الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية إل جي مصر حيث تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المجتمعات مما يعكس المعنى الجوهرى لشعار الشركة.
هذا و قد استطاعت إل جي كونها احدى الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة، تحقيق تأثيرا كبيرا على عملائها من خلال التكنولوجيا المبتكرة والمنتجات الاستثنائية، و لذلك فالهدف النهائي لحملة اعادة ابتكار الهوية العلامية "Life’s Good" هو مشاركة فلسفة وقيم الشركة و القائمة أولا على تجسيد المعنى الحقيقي لجمال الحياة، من خلال رفع كفاءة حياة الافراد ومساعدتهم على الاستمتاع بتجارب مميزة، بالاضافة الى الهام العملاء للتعامل مع الحياة بتفائل في ضوء التغيرات الأخيرة التي يشهدها العالم.
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