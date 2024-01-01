LG ‘SUSTAINABLE LIFE, JOY FOR ALL’ With Latest Home Solutions at IFA

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
إل جي تقدم أحدث الحلول المنزلية تحت شعار "حياة مستدامة وفرح للجميع" في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023
القاهرة، مصر، 2 سبتمبر 2023 - من المقرر أن تكشف شركة إل جي إلكترونيكس (LG) عن رؤيتها لأسلوب حياة صديق للبيئة من خلال نموذج "قرية إل جي المستدامة" في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية، ويعرض جناح الشركة في المعرض مجموعة من أجهزة وحلول إل جي المتميزة وعالية الكفاءة، موحدة تحت شعار "الحياة المستدامة، الفرح للجميع".
تتضمن قرية إل جي المستدامة على العناصر الرئيسية من استراتيجية الشركة البيئية والاجتماعية (ESG)للأداء المستدام المدمجة في تصميمها وبنيتها، حيث تم استخدام مواد صديقة للبيئة مثل الأقمشة المعاد تدويرها لتقليل التأثير البيئي.
خلال المعرض، سيشاهد الزوار حلول إل جي للمنزل الذكي التي تحقق الاستدامة في الحياة اليومية، مثل الكوخ الذكي Smart Cottage، والأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة، والأجهزة المنزلية المخصصة، والأجهزة والخدمات المبتكرة.
في مدخل جناح العرض، يُعتبر "الكوخ الذكي" منزلاً مدمجاً ومُسبق الصنع يعمل باستخدام لوحات شمسية مركبة على السقف بقوة 4 كيلوواط مع مضخة الحرارة من نوع Therma V™️ R290 Monobloc، ومجموعة شاملة من الأجهزة المنزلية الفعّالة من حيث الطاقة. من بينهاWashTower Compact ، والفرن المدمج، وجهاز غسالة الأطباق ™️QuadWash، وموقد الطهي الكهربائي بالتحفيز بالحث المغناطيسي، ومصفي المياه.
بالإضافة الى "الكوخ الذكي"، سيكتشف الزوار "منزل صافي الصفر"، الذي يقدم حلول إدارة الطاقة الخاصة بإل جي وأجهزة منزلية فعّالة من حيث الطاقة مصممة للسوق الأوروبية، بما في ذلك غسالة، وجهاز تجفيف الملابس، وثلاجة، وغسالة الأطباق.
يمكن لنظام تخزين الطاقة من إل جي (ESS) التكيف مع سيناريوهات وظروف متعددة لاستخدام الطاقة. ويمكن للزوار أن يتعرفوا على التقنيات التي يستخدمها ESS لتخزين واستهلاك الطاقة الزائدة التي تم جمعها من لوحات الطاقة الشمسية في المنزل، وكيفية التحكم بأجهزة إل جي المنزلية ورصد تخزين الطاقة واستهلاكها بسهولة عبر تطبيق "™️ThinQ"
أما منطقة ThinQ Home Zone، يمكن للحاضرين في معرض 2023 IFA تجربة إمكانية التخصيص والترقية المخصصة لجهاز LG ThinQ UP 2.0، إلى جانب إمكانية الوصول المحسنة التي توفرها ملحقات الأجهزة المنزلية الجديدة والوظائف الإضافية في مجموعة Universal UP Kit الرائدة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وحلول متنوعة مصممة لتوصيلها بسهولة بأجهزة LG المختلفة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والمجففات والمكانس اللاسلكية ™CordZero وأجهزة تنقية المياه، لضمان تجربة مستخدم أفضل للجميع.
يقدم معرض برلين الشامل IFA 2023 من إل جي أيضًا أحدث المنتجات في تشكيلة LG SIGNATURE من الجيل الثاني، والتي تشمل غسالة الملابس والمجفف اللذان يوفّران الطاقة ويعتنيان بالملابس برفق، بالإضافة إلى ثلاجة ™️Dual InstaView ، والتي تضم نافذة InstaView على كلا البابين؛ مما يتيح للمستخدمين رؤية كل شيء داخل الثلاجة بدون الحاجة إلى فتح باب الثلاجة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار أن يتعرفوا على ثلاجة ™️MoodUP ذات الباب السفلي الجديدة تمامًا، وثلاجة InstaView ذات الباب السفلي معMoodUP، و اللتين تتميزان بألواح أبواب قابلة للتغيير بالألوان يمكن التحكم فيها عبر تطبيقLG ThinQ . تقدم كلا الثلاجتين تجربة مستخدم مختلفة ومميزة، وتعمل لوحات LED على تقليل استهلاك الموارد والنفايات عن طريق إزالة الحاجة إلى تصنيع ألواح بألوان مختلفة قابلة للاستبدال. علاوة على ذلك، فإن لوحات LED الخاصة بالفريزر السفلي MoodUP مصنوعة من مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة، ويوفر الفريزر السفلي InstaView الجديد المزود بـ MoodUP إعدادات درجة حرارة مخصصة تزيد من نضارة الطعام وتساعد على منع هدر الطعام.
وأخيرًا، تحت شعار "حياة طهي أفضل للجميع"، تعرض منطقة استوديو الطبخ مجموعة المطبخ المدمجة الجديدة للشركة في شاشتي عرض للمطابخ ذات المفهوم "السلس". تتميز المجموعة المصممة للسوق الأوروبية المدمجة، بأجهزة متميزة وموفرة للطاقة، بما في ذلك فرن InstaView وغسالة أطباق QuadWash وموقد Downdraft.
وقال ليو جاي تشيول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "نحن متحمسون لتقديم حلولنا المنزلية المتقدمة والموفرة للطاقة في قرية إل جي المستدامة في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023،" وأضاف: "ستواصل إل جي تقديم الأجهزة المنزلية المبتكرة التي لا توفر الراحة والبهجة لعملائها فحسب، بل تدعمهم بشكل فعال في جهودهم اليومية لحياة أكثر استدامة."