LG ‘SUSTAINABLE LIFE, JOY FOR ALL’ With Latest Home Solutions at IFA

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار أن يتعرفوا على ثلاجة ™️MoodUP ذات الباب السفلي الجديدة تمامًا، وثلاجة InstaView ذات الباب السفلي معMoodUP، و اللتين تتميزان بألواح أبواب قابلة للتغيير بالألوان يمكن التحكم فيها عبر تطبيقLG ThinQ . تقدم كلا الثلاجتين تجربة مستخدم مختلفة ومميزة، وتعمل لوحات LED على تقليل استهلاك الموارد والنفايات عن طريق إزالة الحاجة إلى تصنيع ألواح بألوان مختلفة قابلة للاستبدال. علاوة على ذلك، فإن لوحات LED الخاصة بالفريزر السفلي MoodUP مصنوعة من مواد معاد تدويرها صديقة للبيئة، ويوفر الفريزر السفلي InstaView الجديد المزود بـ MoodUP إعدادات درجة حرارة مخصصة تزيد من نضارة الطعام وتساعد على منع هدر الطعام.