‎إل جي تُقدم حلاً واحداً للغسيل مع غسالة ومجفف LG SIGNATURE من الجيل الثاني في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023

القاهرة، مصر، 21 أغسطس 2023 — تُقدم شركة إل جي الكترونيكس أحدث إضافة لتشكيلتها من الجيل الثاني LG SIGNATURE، وهي الغسالة والمجفف الجديد بتقنية مضخة الحرارة، في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023. باستخدام تكنولوجيا إل جي المتقدمة لمضخات الحرارة، يُقدم الجهاز الجديد الكفاءة في الغسيل والتجفيف، ورعاية ملابس لطيفة وتجربة غسيل شاملة لا مثيل لها.



‎تتميز غسالة ومجفف الملابس مقاس 27 بوصة والمزودة بمضخة حرارية بتصميم سلس وأنيق من LG SIGNATURE، وتوفر سعة كبيرة لتنظيف وتجفيف الملابس بسعة تبلغ 25 كجم للغسيل و13 كجم للتجفيف. توفر غسالة ومجفف إل جي مساحة حقيقية وسعة كبيرة، وتدمج أيضًا ميزة TWINWash ™️ المبتكرة، وهي غسالة صغيرة تقع أسفل الأسطوانة الرئيسية وهي مثالية لتنظيف الملابس الرقيقة أو ملابس التمرين اليومية. يتيح نموذج الشركة الجديد القدرة على الغسيل والتجفيف في منتج واحد مما يناسب بشكل خاص المنازل والشقق محدودة المساحة، كما تلبي احتياج العديد من المستهلكين في الحصول على حل غسيل يوفر الوقت والمساحة.



‎يعد حل الغسيل الشامل من LG SIGNATURE تبسيطاً لتجربة المستخدم ويوفر تحكمًا بديهياً "بلمسة واحدة"، حيث يقوم الجهاز المدعوم بالذكاء الاصطناعي باكتشاف دورة الغسيل والتجفيف وأنواع الأقمشة وحجم الحمولة، فضلاً عن الرطوبة المتبقية، وتطبق تلقائيًا الإعدادات المثلى للحصول على أفضل نتائج الغسيل والتجفيف. وتبدأ عملية التجفيف بمجرد انتهاء دورة الغسيل، مما يقلل من وقت التشغيل. توفر الميكنة التلقائية الاوتوماتيكية للمستخدمين قضاء وقت أقل في غسيل الملابس والمزيد من الوقت في القيام بالأشياء التي يحبونها.



‎يعتمد الجهاز الجديد والمبتكر على وحدة التجفيف بمضخة الحرارة المُحولة الخاصة بشركة إل جي لتقليل أوقات التجفيف بشكل كبير وزيادة كفاءة الطاقة. وبفضل تكنولوجيا 6 Motion™️ AI Direct Drive، تقوم الغسالة والمجفف أيضًا بتحسين أداء التجفيف وتقليل تلف الأقمشة لكل حمولة.



‎تعمل مجموعة الغسالة والمجفف الجديدة للشركة على تحسين سهولة الاستخدام مع مجموعة من المميزات الذكية المطبقة بعناية. على سبيل المثال، يتيح باب الجهاز الذكي الذي يعمل باللمس وإمكانيات التعرف على الصوت للمستخدمين تشغيل الجهاز وفتح بابه دون أي جهد عملي على الإطلاق. يمكنهم أيضًا استخدام الأوامر الصوتية لضبط دورة الغسيل أو التجفيف، بينما يمكن للغسالة نفسها إطلاع المستخدمين شفهيًا على حالة غسيلهم. علاوة على ذلك، توفر شاشة LCD الساطعة مقاس 7 بوصات من LG SIGNATURE Washer-Dryer تحكمًا سهلاً في المميزات والإعدادات، وتمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أي دورات جديدة قاموا بتنزيلها عبر تطبيق ThinQ.



‎قال ليو جاي-تشول، رئيس قسم الأجهزة المنزلية وحلول الهواء في إل جي الكترونيكس: "تُعتبر غسالة ومجفف LG SIGNATURE مع مضخة الحرارة عبارة عن مجموعة متقدمة وشاملة تقدم كفاءة المساحة والاتمتة لتوفير الوقت وأداء ممتاز"، وأضاف: "بالتوافق مع رؤية العلامة التجارية الجديدة، 'Live Beyond'، سنستمر في تقديم الابتكارات التي تتجاوز التوقعات وتجعل الحياة اليومية أكثر راحة."